Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Minicomponente LG XBOOM CL65

Características

Galería

Especificaciones

Comentarios

Dónde comprar

Soporte

Minicomponente LG XBOOM CL65

Minicomponente LG XBOOM CL65

CL65
  • Front view
  • Front view of xboom
  • Front view of xboom
  • Front view of xboom
  • Right side view of xboom
  • left side view of xboom
  • Soundbar of front view
  • Top view
Front view
Front view of xboom
Front view of xboom
Front view of xboom
Right side view of xboom
left side view of xboom
Soundbar of front view
Top view

Características principales

  • 950 W
  • Karaoke Star
  • Efectos Vocales
  • USB - CD
  • LG TV Sound Sync
  • Bluetooth
Más
Arma la fiesta con un sonido de 950 Watts

Arma la fiesta con un sonido de 950 Watts

El LG XBOOM CL65 proporciona un sonido extraordinario de 950 vatios con un woofer de 7 pulgadas brindando potentes bajos, para que tus fiestas siempre sean inolvidables.
Iluminación Multicolor

Iluminación Multicolor

El CL65 tiene 8 modos de iluminación ritmica, para que aumentes la emoción de la fiesta.
Karaoke Star

Karaoke Star

Ahora cantar es fácil y divertido con el Voice Canceller para reducir el volumen de las voces en la canción y un Key Changer que ajusta la música al tono de tu voz.

*Es posible que la función no sea compatible con algunas canciones.

Diviertete cantando con efectos vocales

Diviertete cantando con efectos vocales

Diviertete cantando con tu familia o amigos , con los 18 efectos vocales utilizando los 3 niveles de eco en 6 modos.

*Se requiere el uso de micrófono para activar esta función.

Comparte tu Música con Multi Bluettooth

Comparte tu Música con Multi Bluettooth

El CL65 te permite vincular hasta 3 dispositivos al mismo tiempo. Puedes turnarte con tus amigos para controlar la lista de reproducción y disfrutar de la música sin interrupciones ni pérdidas de conexión.
Aumenta el Sonido con Wireless Party Link

Aumenta el Sonido con Wireless Party Link

Conecta dos minicomponentes LG XBOOM CL65 de forma inalámbrica para aumentar la potencia a 1900 vatios. Más parlantes con un sonido más potente y más divertido.

*Esta función no es compatible cuando se amplifica el sonido del TV.

La mejor experiencia de sonido con TV Sound Sync

La mejor experiencia de sonido con TV Sound Sync

Conecta el minicomponente CL65 a tu televisor LG a través de Bluetooth® para experimentar un sonido más impresionante con tus películas y programas favoritos.

Imprimir

Todas las especificaciones

Qué opina la gente

Encontrar localmente

Experimenta este producto a tu alrededor.

Sugerencias para ti

Conviértete en un LG Member

Disfruta de todas las ventajas de estar registrado en LG.com, desde descuentos especiales hasta servicios y ofertas exclusivos. 

Registrarse Únete a nosotros

Hasta 12 cuotas ​SIN INTERESES

Beneficio disponible solo para Interbank, BBVA, Diners y BCP Visa.

Descuentos exclusivos

Obtén descuentos exclusivos cada mes de hasta 10% adicional en productos seleccionados

Envío e Instalación GRATUITA*

Disponible en nuestra zona de cobertura por compras mayores a S/1,499. Instalación sólo para productos seleccionados.

¿Necesitas ayuda?

Estamos aquí para ayudarte en lo que necesites.

Obtener ayuda

¿Necesitas ayuda?

Estamos aquí para ayudarte.

Obtener ayuda