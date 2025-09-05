We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Parlante Bluetooth LG XBOOM RN5 Altavoz para fiesta de karaoke
Ilumina la pista de baile
Sincroniza tu smartphone con el ritmo de la música
Una vista de primer plano de la parte superior de LG XBOOM. Dos teléfonos inteligentes parpadeantes flotan a su alrededor.
*Esta característica solo funciona con dispositivos Android.
Controla todo desde la pista de baile
Canta fuerte y claro
Una mano que sostiene un micrófono intenta presionar el botón de cancelación de voz en la parte superior de LG XBOOM.
*No incluye micrófono.
**Controla el volumen del micrófono para tu propia voz.
Revive los momentos con tus amigos
Una vista de cerca de los controles en la parte superior de LG XBOOM, con dos USB conectados. Un logotipo de Bluetooth se muestra en la esquina superior izquierda.
*La bocina no tiene memoria interna.
Más maneras de disfrutar la fiesta
Un primer plano de la parte superior de LG XBOOM, los iconos de conectividad se muestran alrededor del producto.
Comparte listas de reproducción desde la App
Un smartphone está en un LG XBOOM con otros dos teléfonos inteligentes flotando a su alrededor. Un logotipo de Bluetooth está en la esquina superior izquierda.
Siente la emoción de un concierto en vivo
Un televisor está en una pared con un LG XBOOM a la derecha.
*Las imágenes de los productos son solo ilustrativas y pueden diferir del producto real.
Todas las especificaciones
CONECTIVIDAD
Bluetooth
Sí
Puertos USB
2
Radio FM
Sí
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Color
NEGRO
Canales de audio
1
Número de parlantes
1
Formatos de Reproducción de Audio
MP3,WMA
Control remoto
Sí
Garantía
1 año
Potencia
300W
DIMENSIONES Y PESO
Ancho (cm)
33
Alto (cm)
68.5
Profundidad (cm)
34.4
Peso (Kg)
13.7
