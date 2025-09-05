Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Parlante Bluetooth LG XBOOM RN5 Altavoz para fiesta de karaoke

Parlante Bluetooth LG XBOOM RN5 Altavoz para fiesta de karaoke

Parlante Bluetooth LG XBOOM RN5 Altavoz para fiesta de karaoke

RN5
LG Parlante Bluetooth LG XBOOM RN5 Altavoz para fiesta de karaoke, RN5
LG Parlante Bluetooth LG XBOOM RN5 Altavoz para fiesta de karaoke, RN5
LG Parlante Bluetooth LG XBOOM RN5 Altavoz para fiesta de karaoke, RN5
LG Parlante Bluetooth LG XBOOM RN5 Altavoz para fiesta de karaoke, RN5
LG Parlante Bluetooth LG XBOOM RN5 Altavoz para fiesta de karaoke, RN5
LG Parlante Bluetooth LG XBOOM RN5 Altavoz para fiesta de karaoke, RN5
LG Parlante Bluetooth LG XBOOM RN5 Altavoz para fiesta de karaoke, RN5
LG Parlante Bluetooth LG XBOOM RN5 Altavoz para fiesta de karaoke, RN5
LG Parlante Bluetooth LG XBOOM RN5 Altavoz para fiesta de karaoke, RN5
LG Parlante Bluetooth LG XBOOM RN5 Altavoz para fiesta de karaoke, RN5
LG Parlante Bluetooth LG XBOOM RN5 Altavoz para fiesta de karaoke, RN5
LG Parlante Bluetooth LG XBOOM RN5 Altavoz para fiesta de karaoke, RN5
LG Parlante Bluetooth LG XBOOM RN5 Altavoz para fiesta de karaoke, RN5
LG Parlante Bluetooth LG XBOOM RN5 Altavoz para fiesta de karaoke, RN5
LG Parlante Bluetooth LG XBOOM RN5 Altavoz para fiesta de karaoke, RN5
LG Parlante Bluetooth LG XBOOM RN5 Altavoz para fiesta de karaoke, RN5
LG Parlante Bluetooth LG XBOOM RN5 Altavoz para fiesta de karaoke, RN5
LG Parlante Bluetooth LG XBOOM RN5 Altavoz para fiesta de karaoke, RN5
LG Parlante Bluetooth LG XBOOM RN5 Altavoz para fiesta de karaoke, RN5
LG Parlante Bluetooth LG XBOOM RN5 Altavoz para fiesta de karaoke, RN5
LG Parlante Bluetooth LG XBOOM RN5 Altavoz para fiesta de karaoke, RN5
LG Parlante Bluetooth LG XBOOM RN5 Altavoz para fiesta de karaoke, RN5
LG Parlante Bluetooth LG XBOOM RN5 Altavoz para fiesta de karaoke, RN5
LG Parlante Bluetooth LG XBOOM RN5 Altavoz para fiesta de karaoke, RN5
LG Parlante Bluetooth LG XBOOM RN5 Altavoz para fiesta de karaoke, RN5
LG Parlante Bluetooth LG XBOOM RN5 Altavoz para fiesta de karaoke, RN5

Características principales

  • Super Bass Boost
  • Iluminación Multi Color
  • Party Strobe
  • DJ App y DJ Pad
  • Karaoke Star y control de sonido vocal
  • TWIN
Más
Simulador LG

Simulador LG

Probar ahora
AV whatsapp

Contáctanos vía WhatsApp

Escríbenos y conoce mayor información
de los productos que deseas comprar.
LG XBOOM RN5

Todo en uno para tener la mejor fiesta

Super Bass Boost y otras divertidas características que te brindarán ritmos potentes para llevar el ambiente de la fiesta a otro nivel.
Una vista de ángulo bajo del lado izquierdo de LG XBOOM contra un fondo morado. La luz XBOOM es roja.
Super Bass Boost

Sonido potente que toda tu fiesta sentirá

LG XBOOM RN5 genera un flujo de aire extra detrás de la bocina para producir bajos contundentes que animarán la fiesta.
Iluminación Multi Color

Ilumina la pista de baile

Coloridas luces LED varían y cambian al ritmo de la música y agregan emoción a tus fiestas.

Party Strobe

Sincroniza tu smartphone con el ritmo de la música

Agrega ambiente a la fiesta. Conecta hasta 3 smartphones y deja que el flash se sincronice con el rimo de la música.

Una vista de primer plano de la parte superior de LG XBOOM. Dos teléfonos inteligentes parpadeantes flotan a su alrededor.

*Esta característica solo funciona con dispositivos Android.

Función DJ en la app LG XBOOM

Controla todo desde la pista de baile

Haz bailar a toda la fiesta. Aplica efectos de sonido desde la DJ App en tu dispositivo Android o iOS, o contrólalo desde el DJ Pad de la bocina.

Karaoke Star

Canta fuerte y claro

Ajusta el volumen de la música y el micrófono por separado, reduce los vocales de la canción original con Voice Canceller, y mezcla la melodía con tu voz con Key Changer. Después cuando estés listo, deja tu corazón en la pista.

Una mano que sostiene un micrófono intenta presionar el botón de cancelación de voz en la parte superior de LG XBOOM.

*No incluye micrófono.
**Controla el volumen del micrófono para tu propia voz.

Party Saver

Revive los momentos con tus amigos

Graba tus listas de reproducción y tus mezclas en una USB para que puedas escuchar en el momento que quieras. Cópialas en otro USB o incluso envíalas a tus amigos vía bluetooth.

Una vista de cerca de los controles en la parte superior de LG XBOOM, con dos USB conectados. Un logotipo de Bluetooth se muestra en la esquina superior izquierda.

*La bocina no tiene memoria interna.

Conectividad

Más maneras de disfrutar la fiesta

Conectar tu guitarra y rockea todo el lugar o utiliza un CD o la radio para escuchar música.

Un primer plano de la parte superior de LG XBOOM, los iconos de conectividad se muestran alrededor del producto.

Multi Bluetooth & XBOOM App

Comparte listas de reproducción desde la App

Vincula 3 dispositivos al mismo tiempo desde la XBOOM App. Utiliza cualquiera de los dispositivos conectados para controlar la lista de reproducción, sin interrupciones. Descárgala en Play Store o App Store.

Un smartphone está en un LG XBOOM con otros dos teléfonos inteligentes flotando a su alrededor. Un logotipo de Bluetooth está en la esquina superior izquierda.

TV Sound Sync

Siente la emoción de un concierto en vivo

Conecta tu RN5 a una TV LG vía bluetooth para experimentar increíble sonido envolvente.

Un televisor está en una pared con un LG XBOOM a la derecha.

Te enseñamos a usar tu nuevo producto

*Las imágenes de los productos son solo ilustrativas y pueden diferir del producto real.

Imprimir

Todas las especificaciones

CONECTIVIDAD

  • Bluetooth

  • Puertos USB

    2

  • Radio FM

CARACTERÍSTICAS GENERALES

  • Color

    NEGRO

  • Canales de audio

    1

  • Número de parlantes

    1

  • Formatos de Reproducción de Audio

    MP3,WMA

  • Control remoto

  • Garantía

    1 año

  • Potencia

    300W

DIMENSIONES Y PESO

  • Ancho (cm)

    33

  • Alto (cm)

    68.5

  • Profundidad (cm)

    34.4

  • Peso (Kg)

    13.7

Qué opina la gente

Sugerencias para ti

Conviértete en un LG Member

Disfruta de todas las ventajas de estar registrado en LG.com, desde descuentos especiales hasta servicios y ofertas exclusivos. 

RegistrarseÚnete a nosotros

Hasta 12 cuotas ​SIN INTERESES

Beneficio disponible solo para Interbank, BBVA, Diners y BCP Visa.

Descuentos exclusivos

Obtén descuentos exclusivos cada mes de hasta 10% adicional en productos seleccionados

Envío e Instalación GRATUITA*

Disponible en nuestra zona de cobertura por compras mayores a S/1,499. Instalación sólo para productos seleccionados.

¿Necesitas ayuda?

Estamos aquí para ayudarte en lo que necesites.

Obtener ayuda

¿Necesitas ayuda?

Estamos aquí para ayudarte.

Obtener ayuda

Encontrar localmente

Experimenta este producto a tu alrededor.