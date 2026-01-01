Los beneficios de los electrodomésticos de bajo consumo son tanto medioambientales como económicos. Estos electrodomésticos ayudan a reducir la huella de carbono en el hogar al consumir menos energía y agua. Entre los principales beneficios se incluyen:

• Menor impacto medioambiental: reduce las emisiones en tu hogar al renovar tus electrodomésticos por modelos modernos.

• Mejor rendimiento: muchos modelos ofrecen un funcionamiento más rápido, silencioso y eficiente.

• Contribución al futuro: todo producto de bajo consumo ayuda a proteger el planeta para las generaciones futuras.

Según el Departamento de Energía de EE. UU., los hogares con electrodomésticos de bajo consumo pueden prevenir colectivamente millones de toneladas de emisiones de CO2 al año.