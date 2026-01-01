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¿Qué son los electrodomésticos energéticamente eficientes?
Los electrodomésticos de bajo consumo son aparatos diseñados para realizar tareas domésticas utilizando menos electricidad, agua o gas en comparación con los modelos convencionales. Estos electrodomésticos inteligentes están equipados con funciones avanzadas, como motores inverter, sensores inteligentes y modos de funcionamiento optimizados, para mejorar el consumo de recursos.
¿Por qué son importantes los electrodomésticos energéticamente eficientes en el Día de la Tierra?
Los electrodomésticos de bajo consumo ofrecen una forma directa de contribuir a la protección del medio ambiente en el hogar. Al optar por electrodomésticos de mayor eficiencia, puedes ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y a conservar los recursos naturales. Los datos de la Agencia Internacional de la Energía indican que los electrodomésticos representan alrededor del 30 % del consumo energético residencial¹), por lo que tomar decisiones más inteligentes puede tener un impacto significativo cuando se multiplica por millones de hogares.
Ventajas de los electrodomésticos de bajo consumo
Menos emisiones en casa y fuera de ella
Los beneficios de los electrodomésticos de bajo consumo son tanto medioambientales como económicos. Estos electrodomésticos ayudan a reducir la huella de carbono en el hogar al consumir menos energía y agua. Entre los principales beneficios se incluyen:
• Menor impacto medioambiental: reduce las emisiones en tu hogar al renovar tus electrodomésticos por modelos modernos.
• Mejor rendimiento: muchos modelos ofrecen un funcionamiento más rápido, silencioso y eficiente.
• Contribución al futuro: todo producto de bajo consumo ayuda a proteger el planeta para las generaciones futuras.
Según el Departamento de Energía de EE. UU., los hogares con electrodomésticos de bajo consumo pueden prevenir colectivamente millones de toneladas de emisiones de CO2 al año.
LG Innovation
¿Qué características tienen los electrodomésticos LG de alta eficiencia energética?
LG marca el camino con funciones de vanguardia diseñadas para optimizar los recursos y ahorrar. Entre las innovaciones clave se incluyen:
• Tecnología AI DD™
El sistema de LG, impulsado por IA, detecta el tipo de tejido y el volumen de la carga para seleccionar automáticamente el ciclo de lavado óptimo, lo que reduce el consumo de agua y energía.
• Motores Inverter Direct Drive™
Esta avanzada tecnología de motores ofrece un control preciso, un mayor rendimiento y un funcionamiento más silencioso, lo que ayuda a reducir el consumo de energía.
• Secadoras con bomba de calor eficientes
Estas secadoras utilizan temperaturas más bajas y reciclan el calor, lo que ahorra más energía que las secadoras de condensación convencionales, según estudios de eficiencia energética2).
• Electrodomésticos inteligentes LG ThinQ™
Monitorea y administra el consumo de energía a través de tu teléfono inteligente para optimizar la eficiencia incluso cuando no estás en casa.
Cómo usar los electrodomésticos de forma más eficiente
Consejos sencillos para ahorrar energía en casa
La principal ventaja de los electrodomésticos de alta eficiencia energética se aprovecha al máximo cuando se combinan con hábitos inteligentes. Sigue estos consejos cotidianos para maximizar su impacto:
Consejos para ahorrar energía en refrigeradoras
• Mantenga la temperatura del refrigerador entre 3 °C y 5 °C, y la del congelador a -18 °C.
• No llene demasiado los estantes; deje que el aire circule libremente.
• Limpie con regularidad las rejillas del condensador y sustituya las gomas de las puertas desgastadas para evitar fugas de aire frío.
Consejos para ahorrar energía en el uso de la lavadora
• Lave con agua fría, seleccione el ciclo más corto adecuado y ponga siempre la lavadora a funcionar con carga máxima.
• Las tecnologías AI DD™ e Inverter Direct Drive™ de LG ajustan automáticamente el consumo de agua y energía para adaptarse a cada carga.
• Limpie el filtro con regularidad para mantener la máxima eficiencia.
Descubre los electrodomésticos eficientes de LG
LG ofrece una amplia selección de electrodomésticos diseñados para un estilo de vida moderno y eficiente. Entre los modelos más destacados para tu hogar se incluyen:
Refrigeradora LG InstaView™ Door-in-Door
Incluye el sistema de refrigeración NatureFRESH™, un compresor linear inverter y un dispensador de agua UVnano™ para garantizar la máxima frescura y eficiencia energética.
Lavadora LG AI DD™
Utiliza inteligencia artificial para optimizar el consumo de energía y agua en cada ciclo de lavado y la tecnología TurboWash™ 360.
LG Heat Pump Dryer
Ofrece una eficiencia energética A gracias a la tecnología Dual Inverter Heat Pump™, que seca la ropa de manera cuidadosa y eficiente.
Consejos profesionales para el uso eficiente de los electrodomésticos
✓ Renueve los modelos antiguos: Según el Departamento de Energía de EE. UU., reemplazar los electrodomésticos de más de 10 años puede duplicar su ahorro de energía.
✓ Utilice funciones inteligentes: Aproveche LG ThinQ™ para supervisar y optimizar el consumo de energía de forma remota.
✓ Realice un mantenimiento regular: Limpie los filtros para que los electrodomésticos funcionen al máximo rendimiento.
Consejos para el mantenimiento y cuidado rutinario
✓ Refrigeradores: Limpia las rejillas del condensador cada 6 meses y revisa que las gomas de las puertas no tengan fugas.
✓ Lavadoras: Realiza mensualmente un ciclo de lavado en caliente con la lavadora vacía utilizando el ciclo «LG Tub Clean».
✓ Secadoras: Limpia el filtro de pelusa después de cada ciclo y revisa periódicamente que el conducto de ventilación no esté obstruido.
FAQ
¿Qué es el Día de la Tierra?
El Día de la Tierra es un evento mundial que se celebra cada año el 22 de abril con el fin de crear conciencia e inspirar acciones en favor de la protección del medio ambiente.
¿Los electrodomésticos de bajo consumo realmente ahorran dinero?
Sí. Cambiar a nuevos electrodomésticos de bajo consumo puede reducir los gastos de energía del hogar.
¿Cómo puedo reducir las emisiones de carbono en mi hogar?
Lo mejor es usar electrodomésticos de bajo consumo, apagar los aparatos que no se estén utilizando y seguir consejos de mantenimiento, como lavar con agua fría y cuidar el refrigerador.
¿Qué hace que los electrodomésticos de LG sean eficientes?
Los electrodomésticos de LG utilizan tecnologías avanzadas como Inverter Direct Drive™, AI DD™ y la eficiencia de la bomba de calor para ahorrar energía y agua.
1) Fuente: IEA, «Cómo los electrodomésticos han ayudado a un mundo en confinamiento y qué significa esto para la eficiencia energética»
2) Fuente: ENERGY STAR (Agencia de Protección Ambiental de EE. UU.), «Secadoras con bomba de calor»
3) Las funciones de los lavavajillas pueden variar según el país, el modelo, la versión, etc.