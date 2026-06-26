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UltraFine™ U7 de 27 pulgadas, monitor UHD 4K IPS

UltraFine™ U7 de 27 pulgadas, monitor UHD 4K IPS

27U730B-B
Vista frontal de UltraFine™ U7 de 27 pulgadas, monitor UHD 4K IPS 27U730B-B
Vista lateral
Vista trasera
Monitor LG UltraFine en un escritorio destacando visuales detallados e integración del espacio de trabajo
Pantalla LG UltraFine UHD 4K mostrando claridad mejorada y espacio de pantalla ampliado
Pantalla LG UltraFine que presenta una reproducción de color precisa y vibrante
Monitor LG UltraFine con conectividad USB-C que admite hasta 65W de suministro de energía, conectado a un portátil y periféricos para una configuración de espacio de trabajo optimizada
Interfaz de la función LG Switch que permite cambiar sin problemas entre múltiples entradas
Primer plano de los puertos del monitor LG UltraFine, incluyendo múltiples opciones de conectividad
Monitor LG UltraFine con un diseño limpio y sin desorden y un perfil delgado
Primer plano del soporte del monitor LG UltraFine mostrando una estructura estable y minimalista
Vista superior del monitor LG UltraFine destacando su factor de forma delgado
Vista frontal de UltraFine™ U7 de 27 pulgadas, monitor UHD 4K IPS 27U730B-B
Vista lateral
Vista trasera
Monitor LG UltraFine en un escritorio destacando visuales detallados e integración del espacio de trabajo
Pantalla LG UltraFine UHD 4K mostrando claridad mejorada y espacio de pantalla ampliado
Pantalla LG UltraFine que presenta una reproducción de color precisa y vibrante
Monitor LG UltraFine con conectividad USB-C que admite hasta 65W de suministro de energía, conectado a un portátil y periféricos para una configuración de espacio de trabajo optimizada
Interfaz de la función LG Switch que permite cambiar sin problemas entre múltiples entradas
Primer plano de los puertos del monitor LG UltraFine, incluyendo múltiples opciones de conectividad
Monitor LG UltraFine con un diseño limpio y sin desorden y un perfil delgado
Primer plano del soporte del monitor LG UltraFine mostrando una estructura estable y minimalista
Vista superior del monitor LG UltraFine destacando su factor de forma delgado

Características principales

  • 27” UHD 4K (3840x2160) IPS
  • DCI-P3 90% (Típ.) con HDR10
  • USB-C todo en uno (PD 65W)
  • 3 lados Prácticamente Sin Bordes
  • LG Switch
Más
LG UltraFine Monitor logo.

Detalles dominados

A clean studio workspace featuring the LG UltraFine 27U730B monitor displaying vibrant 3D motion graphics, flanked by a desk lamp and professional audio/video editing equipment.

*Las imágenes se simulan para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

LG monitor displays UHD 4K resolution (3840x2160), highlights USB-C connectivity (PD 65W), and emphasizes advanced color accuracy within an ultra-slim, adjustable design.

LG monitor displays UHD 4K resolution (3840x2160), highlights USB-C connectivity (PD 65W), and emphasizes advanced color accuracy within an ultra-slim, adjustable design.

LG UHD 4K monitor feature highlights include a display resolution of 3840x2160, providing more screen space and sharper detail for enhanced productivity.

UHD 4K para más espacio en pantalla,detalle más nítido

Con pantalla IPS 4K UHD (3840x2160) y diseño sin bordes en tres lados,

le permite proporcionar un espacio de trabajo con cuatro veces la resolución

de una pantalla Full HD mientras edita múltiples pistas sin ampliar ni reducir

las líneas de tiempo.

*Las imágenes se simularon para mejorar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.

*El número total de píxeles se calculó multiplicando las resoluciones horizontal y vertical, resultando en 2,07 millones de píxeles para FHD y 8,29 millones de píxeles para 4K UHD.

Color realista con precisión de color avanzada

UltraFine™ es compatible con el estándar de la industria HDR10 (Alto Rango Dinámico), basado en el gamut de color DCI-P3 al 90%, soportando niveles específicos de color y brillo que permiten a los creadores experimentar la claridad visual con colores precisos del contenido y detalles finos.

LG UHD 4K monitor feature highlights include HDR support and 90% DCI-P3 color accuracy, showcasing vibrant colors for enhanced visual quality.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Brillo: 300nits (Típ.), Gama de colores: DCI-P3 90% (Típ.)

*Las cifras/resultados reales pueden variar según el entorno de uso.

Conectividad USB-C todo en uno

El puerto USB Tipo-C™ permite pantalla, transferencia de datos y carga de portátil todo a través de un solo cable. Con hasta 65W de entrega de energía, puede cargar un portátil conectado mientras alimenta el monitor.

USB-C (PD 65W) icon.
DisplayPort1.4 icon.
HDMI 2.0 icon.
HP/MIC icon.
LG UHD 4K monitor feature highlights display a dynamic workspace featuring a laptop and monitor, perfect for video editing and creative projects with stunning visuals.

*La función puede variar dependiendo de la condición y el entorno en el que el usuario la esté utilizando.

*Las imágenes se simulan para mejorar la comprensión de la función. Puede diferir del uso real.

Cambia rápidamente

La aplicación LG Switch optimiza tu monitor tanto para el trabajo como para la vida. Personaliza sin esfuerzo la calidad de imagen y el brillo según tus preferencias, también es posible dividir la pantalla en 11 opciones y lanzar rápidamente tu plataforma de videollamadas, haciéndolo aún más conveniente.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Para descargar la última versión de la aplicación LG Switch, visite LG.com.

Diseño ultradelgado. Casi flotando

Experimenta más pantalla y menos distracción con el bisel ultradelgado y la base de soporte mínima y delgada, que presenta un diseño prácticamente sin bordes. El soporte con apariencia flotante realza la estética limpia y liviana, mientras que la sensación de pantalla continua ofrece una experiencia visual envolvente, ideal para configuraciones dobles o espacios de trabajo minimalistas.

Virtually 3-side Borderless design icon.
Diseño prácticamente sin bordes en 3 lados
Tilt adjustable icon.
Inclinación

-5° ~ 15°

Wall mount icon.
Montaje en Pared

100*100

LG monitor feature highlights display the monitor from front and side views, illustrating adjustable height and a minimalistic design suited for modern workspaces.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

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