Monitor para juegos LG UltraGear™ Nano IPS UHD 4K de 27 pulgadas y 240 Hz, color negro | 1 ms (GtG), DP 2.1, DisplayHDR 600
*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Según las especificaciones publicadas de cada monitor de 27 pulgadas a diciembre de 2024, el LG 27G850A es el único modelo con resolución 4K (3840x2160) y una frecuencia de actualización de 240 Hz.
NanoIPS Negro
2000:1 Negros más profundos.
Visión más brillante.
El monitor para juegos UHD 4K (3840x2160) con Nano IPS Black mejora la relación de contraste de IPS estándar de 1000:1 a 2000:1. Esta pantalla realza las escenas de juego oscuras con detalles más nítidos en objetos, sombras y fondos. Experimenta colores más brillantes y vibrantes, y una mayor sensación de realismo que lleva tu inmersión al siguiente nivel.
Nano IPS Black (2000:1)
IPS (1000:1)
Deep Black Pro
Detecta a tus enemigos. Domina las sombras.
Domina cualquier campo de batalla con una precisión inigualable, gracias al excepcional contraste del panel Nano IPS Black y a la tecnología Deep Black Pro. El preciso control de brillo basado en bloques intensifica las zonas oscuras e ilumina las altas luces, ofreciendo detalles impresionantes y realzando cada momento de juego.
DisplayHDR 600 | DCI-P3 99%
Sumérgete en los colores verdaderos, conquista el juego.
Nuestro monitor para juegos admite un amplio espectro de colores, 99 % (típico) de la gama de colores DCI-P3, expresando un color de alta fidelidad para reproducir con VESA DisplayHDR 600, lo que permite una experiencia de juego realista.
Futuristic armored warriors battling with energy weapons in a neon-lit city.
Modo lector
Color vivo con luz azul baja
Color vivo con luz azul baja
Aumente la comodidad del juego mientras conserva la calidad del color vívido
Live Color Low Blue Light de LG con certificación TÜV Rheinland Low Blue Light ayuda a proteger sus ojos contra la luz azul al combinar ajustes de hardware y software RGB y, al mismo tiempo, mantener una calidad de color vívida.
DP 2.1, la espera ha terminado
El nuevo DisplayPort 2.1 establece un nuevo estándar para los juegos de próxima generación. Se espera que se introduzca con la próxima generación de GPU, una interfaz avanzada que permite juegos de alta velocidad a 240 Hz en resolución UHD. Además, con múltiples puertos como HDMI 2.1 x2, se conecta sin problemas a las consolas y PC más recientes.
A futuristic motorcyclist emerging from a monitor screen with vibrant neon light trails and a DP 2.1 cable in the foreground.
Movimiento suave,
juego infinito
"Image of a green car racing on a track."
Compatible con NVIDIA® G-SYNC®
Nuestro monitor es un monitor compatible con G-SYNC® probado y validado oficialmente por NVIDIA, que puede brindarle una buena experiencia de juego con una reducción significativa de desgarros o tartamudeos.
AdaptiveSync con certificación VESA
Con certificación VESA AdaptiveSync, diseñada para gaming, ofrece frecuencias de actualización notablemente más altas y baja latencia. Disfruta de una experiencia de juego más fluida y sin interrupciones, y una reproducción de video sin vibraciones.
AMD FreeSync™ Premium Pro
Con la tecnología FreeSync™ Premium Pro, los jugadores pueden experimentar movimientos fluidos y sin interrupciones en juegos de alta resolución y ritmo rápido. Reduce significativamente el tearing y el stuttering de la pantalla.
Gaming GUI
Interfaz gráfica de usuario para juegos galardonada
Los jugadores pueden usar la visualización en pantalla y LG Switch para personalizar fácilmente la configuración, desde ajustar las opciones básicas del monitor hasta registrar una "Tecla definida por el usuario" con la que el usuario puede configurar el acceso directo.
Dynamic Action Sync
Al reducir el retraso de entrada con Dynamic Action Sync, los jugadores pueden capturar momentos críticos en tiempo real y responder rápidamente.
Black Stabilizer
Black Stabilizer ayuda a los jugadores a detectar francotiradores acechando en los rincones más oscuros y a sortear rápidamente las explosiones repentinas.
Crosshair
El punto objetivo está fijado en el centro para mejorar la precisión del disparo.
FPS Counter
El Contador de FPS te permitirá ver qué tan bien se carga todo. Ya sea que estés editando, jugando o viendo una película, cada fotograma cuenta, y con el Contador de FPS, tendrás datos en tiempo real.
Compacto y elegante
Experimente nuestra iluminación hexagonal y un diseño limpio de 3 lados prácticamente sin bordes, con una base totalmente ajustable con giro, inclinación, altura y pivote. Un soporte en L ordenado y un amplio rango de ajuste de giro están diseñados para minimizar el uso del escritorio y eliminar eficazmente los espacios muertos.
RESUMEN
Especificaciones clave
Pantalla - Tamaño [Pulgada]
27
Pantalla - Resolución
3840 x 2160
Pantalla - Tipo de Panel
Nano IPS
Pantalla - Ratio de Aspecto
16:9
Pantalla - Gama de Color (Típ.)
DCI-P3 99% (CIE1976)
Pantalla - Brillo (Típ.)[cd/m²]
450
Pantalla - Tasa de refresco (Máx)[Hz]
240
Pantalla - Tiempo de respuesta
1 ms (GtG)
Mecánico - Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación (eje horizontal) / Altura / Giro (eje vertical) / Pivotable
Todas las especificaciones
DIMENSIÓN/PESO
Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
614.7 x 581.8 x 249.1
Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
614.7 x 365.4 x 68.1
Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
838 x 184 x 439
Peso con Peana [kg]
9.4
Peso sin Peana [kg]
5.2
Peso empaquetado [kg]
12.3
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
SÍ
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 600
Efecto HDR
SÍ
Tecnología Nano IPS™
SÍ
Calibrado de color en Fábrica
SÍ
Calibración HW
Calibración de hardware lista
Modo de lectura
SI
Debilidad de Color
SI
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
VRR
SI
Estabilizador de Negros
SI
Dynamic Action Sync
SI
Contador de FPS
SI
Clave definida por el usuario
SI
Iluminación LED RGB
Iluminación hexagonal de Unity
Ahorro inteligente de energía
SI
POTENCIA
Tipo
Alimentación externa (adaptador)
Salida CC
19V,5.79A
Entrada CA
100~240V (50/60Hz)
Consumo de potencia (Modo suspensión)
Less than 0.5W
Consumo de potencia (DC apagado)
Less than 0.3W
INFO
Nombre del producto
UltraGear
Año
Y25
CONECTIVIDAD
HDMI
SÍ(2ea)
DisplayPort
Si(1)
Versión DP
2.1
Salida SPDIF (salida de audio digital óptica)
4 polos (Sonido+Micrófono)
PANTALLA
Tamaño [Pulgada]
27
Tamaño [cm]
68.47
Resolución
3840 x 2160
Tipo de Panel
Nano IPS
Ratio de Aspecto
16:9
Brillo (Mín.)[cd/m²]
360cd/m²
Brillo (Típ.)[cd/m²]
450
Gama de Color (Mín.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Gama de Color (Típ.)
DCI-P3 99% (CIE1976)
Profundidad de Color (Número de colores)
1.07B
Ratio de Contraste (Mín.)
1400:1
Ratio de contraste(Típ.)
2000:1
Tiempo de respuesta
1 ms (GtG)
Tasa de refresco (Máx)[Hz]
240
Ángulo de visión (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
APLICACIÓN SW
LG Calibration Studio (True Color Pro)
SI
Control Dual
SI
MECÁNICO
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación (eje horizontal) / Altura / Giro (eje vertical) / Pivotable
Montaje en pared [mm]
100 x 100
ACCESORIO
Cable de alimentación
Sí
Adaptador
Depende del país
HDMI
SÍ (versión 2.1)
USB A a B
SÍ
Otros (Accesorio)
Soporte para ratón, Puerta
