Monitor LG UltraGear™ GX7 OLED QHD de 27" con 240Hz y 0.03ms (GtG)
27GX704A-B.27G6001
Características principales
- Pantalla OLED QHD de 27" (2560x1440) para máxima definición en cada partida.
- Brillo y contraste intensos con DisplayHDR™ True Black 400.
- Panel antirreflejo que reduce distracciones y mantiene la inmersión.
- Panel IPS con frecuencia de actualización de 300 Hz⁽¹⁾, 1ms (GtG) de velocidad de respuesta y resolución QHD.
- Disfruta de una experiencia visual más inmersiva y con colores vibrantes gracias a DCI-P3 95%
- Con la tecnología AMD FreeSync™ Premium, compatible con tarjeta gráfica NVIDIA G-Sync™, se minimiza la fragmentación de la imagen, disfrutando de movimientos más fluidos incluso a baja latencia.
El combo está conformado por los siguientes productos
Pantalla
27" QHD (2560 x 1440) OLED
DisplayHDR True black 400 / DCI-P3 típico 98,5 %**
Panel brillante
Velocidad
Frecuencia de actualización de 240 Hz.
Tiempo de respuesta de 0,03 ms (GtG).
QHD a 240 Hz desde HDMI 2.1.
Tecnología
Compatible con NVIDIA® G-SYNC®
AMD FreeSync™ Premium Pro
AdaptiveSync con certificación VESA
*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real.
*El brillo del monitor se compara con el del modelo anterior, LG UltraGear 27GR95QE.
**DCI-P3 típico 98,5 %, mínimo 90 %.
¹El aprovechamiento de tasas de refresco de hasta 300 Hz requiere una tarjeta gráfica compatible. Consulte las especificaciones de su equipo.
Especificaciones clave
Pantalla - Tamaño [Pulgada]
26.5
Pantalla - Resolución
2560 x 1440
Pantalla - Tipo de Panel
OLED
Pantalla - Ratio de Aspecto
16:9
Pantalla - Gama de Color (Típ.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
Pantalla - Brillo (Típ.)[cd/m²]
275cd/m²
Pantalla - Tasa de refresco (Máx)[Hz]
240Hz
Pantalla - Tiempo de respuesta
0.03ms (GTG)
Mecánico - Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación/Altura/Giro/Pivote
Todas las especificaciones
DIMENSIÓN/PESO
Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
605.2x579.3x249.1(arriba) / 605.2x469.3x249.1(abajo)
Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
820x183x532
Peso con Peana [kg]
9.0kg
Peso sin Peana [kg]
4.8kg
Peso empaquetado [kg]
12.2kg
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
SÍ
Debilidad de Color
SÍ
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
VRR
SÍ
Contador de FPS
SÍ
Clave definida por el usuario
SÍ
POTENCIA
Tipo
Alimentaci+o+n externa adaptador
INFO
Nombre del producto
UltraGear
Año
2025
CONECTIVIDAD
HDMI
SÍ (2 ea )
DisplayPort
SÍ (1 ea )
Versión DP
1.4
PANTALLA
Tamaño [Pulgada]
26.5
Tamaño [cm]
67.32
Resolución
2560 x 1440
Tipo de Panel
OLED
Ratio de Aspecto
16:9
Brillo (Mín.)[cd/m²]
250cd/m²
Brillo (Típ.)[cd/m²]
275cd/m²
Gama de Color (Mín.)
DCI-P3 90.0% (CIE1976)
Gama de Color (Típ.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
Profundidad de Color (Número de colores)
1.07B
Ratio de Contraste (Mín.)
1200000:1
Ratio de contraste(Típ.)
1500000:1
Tiempo de respuesta
0.03ms (GTG)
Tasa de refresco (Máx)[Hz]
240Hz
Ángulo de visión (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
APLICACIÓN SW
LG Calibration Studio (True Color Pro)
SÍ
MECÁNICO
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación/Altura/Giro/Pivote
Montaje en pared [mm]
100 x 100 mm
ACCESORIO
HDMI
SI
