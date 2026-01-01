Monitor LG UltraGear™ GX7 OLED QHD de 27" con 240Hz y 0.03ms (GtG)

27GX704A-B.27G6001

Características principales

  • Pantalla OLED QHD de 27" (2560x1440) para máxima definición en cada partida.
  • Brillo y contraste intensos con DisplayHDR™ True Black 400.
  • Panel antirreflejo que reduce distracciones y mantiene la inmersión.
  • Panel IPS con frecuencia de actualización de 300 Hz⁽¹⁾, 1ms (GtG) de velocidad de respuesta y resolución QHD.
  • Disfruta de una experiencia visual más inmersiva y con colores vibrantes gracias a DCI-P3 95%
  • Con la tecnología AMD FreeSync™ Premium, compatible con tarjeta gráfica NVIDIA G-Sync™, se minimiza la fragmentación de la imagen, disfrutando de movimientos más fluidos incluso a baja latencia.
El combo está conformado por los siguientes productos
27GX704A-B

Monitor LG UltraGear™ GX7 OLED QHD de 27" con 240Hz y 0.03ms (GtG)
27G640A-B

Monitor Gaming LG UltraGear 27", IPS QHD, 300Hz, 1ms
Pantalla

27" QHD (2560 x 1440) OLED

DisplayHDR True black 400 / DCI-P3 típico 98,5 %**

Panel brillante

Velocidad

Frecuencia de actualización de 240 Hz.

Tiempo de respuesta de 0,03 ms (GtG).

QHD a 240 Hz desde HDMI 2.1.

Tecnología

Compatible con NVIDIA® G-SYNC®

AMD FreeSync™ Premium Pro

AdaptiveSync con certificación VESA

*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real.

*El brillo del monitor se compara con el del modelo anterior, LG UltraGear 27GR95QE.

**DCI-P3 típico 98,5 %, mínimo 90 %.

Imagen frontal del monitor LG UltraGear 27G640A en una habitación de estilo futurista con neones.

Cuando juegas a 300 Hz¹ y 1 ms,
cambia la historia

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

¹El aprovechamiento de tasas de refresco de hasta 300 Hz requiere una tarjeta gráfica compatible. Consulte las especificaciones de su equipo.

Especificaciones clave

Todas las especificaciones

DIMENSIÓN/PESO

  • Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    605.2x579.3x249.1(arriba) / 605.2x469.3x249.1(abajo)

  • Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    820x183x532

  • Peso con Peana [kg]

    9.0kg

  • Peso sin Peana [kg]

    4.8kg

  • Peso empaquetado [kg]

    12.2kg

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

  • Debilidad de Color

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • VRR

  • Contador de FPS

  • Clave definida por el usuario

POTENCIA

  • Tipo

    Alimentaci+o+n externa adaptador

INFO

  • Nombre del producto

    UltraGear

  • Año

    2025

CONECTIVIDAD

  • HDMI

    SÍ (2 ea )

  • DisplayPort

    SÍ (1 ea )

  • Versión DP

    1.4

PANTALLA

  • Tamaño [Pulgada]

    26.5

  • Tamaño [cm]

    67.32

  • Resolución

    2560 x 1440

  • Tipo de Panel

    OLED

  • Ratio de Aspecto

    16:9

  • Brillo (Mín.)[cd/m²]

    250cd/m²

  • Brillo (Típ.)[cd/m²]

    275cd/m²

  • Gama de Color (Mín.)

    DCI-P3 90.0% (CIE1976)

  • Gama de Color (Típ.)

    DCI-P3 98.5% (CIE1976)

  • Profundidad de Color (Número de colores)

    1.07B

  • Ratio de Contraste (Mín.)

    1200000:1

  • Ratio de contraste(Típ.)

    1500000:1

  • Tiempo de respuesta

    0.03ms (GTG)

  • Tasa de refresco (Máx)[Hz]

    240Hz

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

APLICACIÓN SW

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

MECÁNICO

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación/Altura/Giro/Pivote

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100 mm

ACCESORIO

  • HDMI

    SI

Qué opina la gente

