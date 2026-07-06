About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

UltraFine™ U7 de 32 pulgadas, Monitor UHD 4K

UltraFine™ U7 de 32 pulgadas, Monitor UHD 4K

32U700B-B
Vista frontal de UltraFine™ U7 de 32 pulgadas, Monitor UHD 4K 32U700B-B
Vista lateral
Vista trasera
Monitor LG UltraFine en un escritorio, destacando sus imágenes detalladas y su integración en el espacio de trabajo.
Pantalla LG UltraFine UHD 4K que ofrece una claridad mejorada y un espacio de pantalla ampliado.
Pantalla LG UltraFine que ofrece una reproducción de colores precisa y vibrante.
Monitor LG UltraFine conectado a múltiples dispositivos para una configuración de estación de trabajo versátil.
Interfaz de la función LG Switch, que permite alternar fluidamente entre múltiples entradas.
Primer plano de los puertos del monitor LG UltraFine, incluyendo múltiples opciones de conectividad.
Monitor LG UltraFine con un diseño limpio y despejado, y un perfil delgado.
Primer plano del soporte del monitor LG UltraFine, que muestra una estructura estable y minimalista.
Vista superior del monitor LG UltraFine, destacando su diseño delgado.
LG UltraFine™ U7 de 32 pulgadas, Monitor UHD 4K, 32U700B-B
Vista frontal de UltraFine™ U7 de 32 pulgadas, Monitor UHD 4K 32U700B-B
Vista lateral
Vista trasera
Monitor LG UltraFine en un escritorio, destacando sus imágenes detalladas y su integración en el espacio de trabajo.
Pantalla LG UltraFine UHD 4K que ofrece una claridad mejorada y un espacio de pantalla ampliado.
Pantalla LG UltraFine que ofrece una reproducción de colores precisa y vibrante.
Monitor LG UltraFine conectado a múltiples dispositivos para una configuración de estación de trabajo versátil.
Interfaz de la función LG Switch, que permite alternar fluidamente entre múltiples entradas.
Primer plano de los puertos del monitor LG UltraFine, incluyendo múltiples opciones de conectividad.
Monitor LG UltraFine con un diseño limpio y despejado, y un perfil delgado.
Primer plano del soporte del monitor LG UltraFine, que muestra una estructura estable y minimalista.
Vista superior del monitor LG UltraFine, destacando su diseño delgado.
LG UltraFine™ U7 de 32 pulgadas, Monitor UHD 4K, 32U700B-B

Características principales

  • 32” UHD 4K (3840x2160)
  • sRGB 99% (típ.) con HDR10
  • Prácticamente Sin Bordes en 3 lados
  • LG Switch
Más

Detalles dominados

A clean studio workspace featuring the LG UltraFine 32U700B monitor displaying vibrant 3D motion graphics, flanked by a desk lamp and professional audio/video editing equipment.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las características. El resultado real puede diferir.

LG UHD 4K monitor feature highlights present a display resolution of 3840x2160, multiple connection options, and adjustable height and tilt settings.
LG UHD 4K monitor feature highlights include a display resolution of 3840x2160, providing more screen space and sharper detail for enhanced productivity.

LG UHD 4K monitor feature highlights include a display resolution of 3840x2160, providing more screen space and sharper detail for enhanced productivity.

UHD 4K para más espacio en pantalla,
detalles más nítidos

Con 4K HDR (3840x2160) y un diseño sin bordes en tres lados, ofrece un espacio de trabajo con cuatro veces la resolución de una pantalla Full HD, lo que le permite editar múltiples pistas de video o reducir las líneas de tiempo.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características. El resultado puede diferir del uso real.

*El número total de píxeles se calculó multiplicando las resoluciones horizontal y vertical, lo que da como resultado 2,07 millones de píxeles para FHD y 8,29 millones de píxeles para 4K UHD.

Colores realistas con precisión cromática avanzada

La compatibilidad con HDR10 y una cobertura del 99% del espacio sRGB ofrecen una reproducción precisa del color y un mapeo de tonos en escenas HDR.

LG UHD 4K monitor feature highlights include HDR support and 99% sRGB color accuracy, showcasing vibrant colors for enhanced visual quality.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Brillo: 250 nits (típ.), Gama de colores: sRGB 99% (típ.)

*Las cifras o resultados reales pueden variar en función del entorno de uso.

Múltiples conexiones

La compatibilidad de nuestro monitor con HDMI 2.0 y DisplayPort 1.4 permite una conexión fluida con diversos dispositivos, facilitando una configuración de escritorio eficiente y optimizada.

DisplayPort1.4 icon.
HDMI 2.0 icon.
HP/MIC icon.
LG UHD 4K monitor feature highlights display a dynamic workspace featuring a laptop and monitor, perfect for video editing and creative projects with stunning visuals.

*Esta función puede variar según las condiciones y el entorno de uso del usuario.

*Las imágenes son simuladas con fines ilustrativos para facilitar la comprensión de la función; el resultado real puede diferir durante el uso práctico.

Cambia Con Rapidez.

La aplicación LG Switch optimiza su monitor tanto para el trabajo como para la vida personal. Personalice sin esfuerzo su calidad de imagen y brillo preferidos; además, es posible dividir la pantalla en 11 opciones y abrir rápidamente su plataforma de videollamadas, lo que lo hace aún más práctico.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Para descargar la última versión de la aplicación LG Switch, visite LG.com.

Construido para la comodidad, diseñado para la productividad.

Modo de lectura

Ajusta la temperatura del color y el brillo para ayudar a reducir la fatiga visual al visualizar documentos durante periodos prolongados.

Flicker Safe

Flicker Safe reduce el parpadeo invisible en la pantalla y proporciona un entorno de trabajo más cómodo para sus ojos.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las características. El resultado real puede diferir del uso práctico.

*La característica mencionada anteriormente puede variar en función de las condiciones reales de uso por parte del usuario.

Diseño ultrafino. Casi flotando.

Disfrute de una mayor superficie de pantalla y menos distracciones gracias al bisel ultrafino y a la base de soporte delgada y minimalista, que conforman un diseño prácticamente sin bordes. El soporte, de apariencia flotante, realza una estética limpia y ligera, mientras que la sensación de continuidad de la pantalla ofrece una experiencia visual inmersiva, ideal para configuraciones de doble monitor o espacios de trabajo minimalistas.

Virtually 3-side Borderless design icon.

Prácticamente sin bordes
en tres lados

Tilt adjustable icon.

Inclinación

-5° ~ 15°

Wall mount icon.

Montaje en Pared

100*100

LG monitor feature highlights display the monitor from front and side views, illustrating adjustable height and a minimalistic design suited for modern workspaces.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Imprimir

Todas las especificaciones

Qué opina la gente

Sugerencias para ti

Conviértete en un LG Member

Disfruta de todas las ventajas de estar registrado en LG.com, desde descuentos especiales hasta servicios y ofertas exclusivos. 

RegistrarseÚnete a nosotros

Hasta 24 cuotas ​SIN INTERESES

Beneficio disponible solo para Interbank, BBVA, Diners y BCP Visa.

Descuentos exclusivos

Obtén descuentos exclusivos cada mes de hasta 10% adicional en productos seleccionados

Envío e Instalación GRATUITA*

Disponible en nuestra zona de cobertura por compras mayores a S/1,499. Instalación sólo para productos seleccionados.

¿Necesitas ayuda?

Estamos aquí para ayudarte en lo que necesites.

Obtener ayuda

¿Necesitas ayuda?

Estamos aquí para ayudarte.

Obtener ayuda

Encontrar localmente

Experimenta este producto a tu alrededor.