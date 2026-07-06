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UltraFine™ U7 de 32 pulgadas, Monitor UHD 4K
Detalles dominados
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las características. El resultado real puede diferir.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características. El resultado puede diferir del uso real.
*El número total de píxeles se calculó multiplicando las resoluciones horizontal y vertical, lo que da como resultado 2,07 millones de píxeles para FHD y 8,29 millones de píxeles para 4K UHD.
Colores realistas con precisión cromática avanzada
La compatibilidad con HDR10 y una cobertura del 99% del espacio sRGB ofrecen una reproducción precisa del color y un mapeo de tonos en escenas HDR.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Brillo: 250 nits (típ.), Gama de colores: sRGB 99% (típ.)
*Las cifras o resultados reales pueden variar en función del entorno de uso.
Múltiples conexiones
La compatibilidad de nuestro monitor con HDMI 2.0 y DisplayPort 1.4 permite una conexión fluida con diversos dispositivos, facilitando una configuración de escritorio eficiente y optimizada.
*Esta función puede variar según las condiciones y el entorno de uso del usuario.
*Las imágenes son simuladas con fines ilustrativos para facilitar la comprensión de la función; el resultado real puede diferir durante el uso práctico.
Cambia Con Rapidez.
La aplicación LG Switch optimiza su monitor tanto para el trabajo como para la vida personal. Personalice sin esfuerzo su calidad de imagen y brillo preferidos; además, es posible dividir la pantalla en 11 opciones y abrir rápidamente su plataforma de videollamadas, lo que lo hace aún más práctico.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Para descargar la última versión de la aplicación LG Switch, visite LG.com.
Construido para la comodidad, diseñado para la productividad.
Modo de lectura
Ajusta la temperatura del color y el brillo para ayudar a reducir la fatiga visual al visualizar documentos durante periodos prolongados.
Flicker Safe
Flicker Safe reduce el parpadeo invisible en la pantalla y proporciona un entorno de trabajo más cómodo para sus ojos.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las características. El resultado real puede diferir del uso práctico.
*La característica mencionada anteriormente puede variar en función de las condiciones reales de uso por parte del usuario.
Diseño ultrafino. Casi flotando.
Disfrute de una mayor superficie de pantalla y menos distracciones gracias al bisel ultrafino y a la base de soporte delgada y minimalista, que conforman un diseño prácticamente sin bordes. El soporte, de apariencia flotante, realza una estética limpia y ligera, mientras que la sensación de continuidad de la pantalla ofrece una experiencia visual inmersiva, ideal para configuraciones de doble monitor o espacios de trabajo minimalistas.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
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