Monitor LG UltraGear Curvo WQHD de 34" 160Hz y 1ms MBR

34G600A-B.27G4001

Características principales

  • Pantalla curva WQHD de 34” que te envuelve en cada partida
  • Frecuencia de 160Hz y 1ms MBR para juegos ultra fluidos y rápidos
  • Sin cortes ni desenfoques con FreeSync™ y AdaptiveSync
  • Pantalla IPS Full HD de 27" para imágenes nítidas y colores vivos
  • Fluidez total con tasa de refresco de 240Hz
  • Colores más reales con sRGB 99% (Typ.)
El combo está conformado por los siguientes productos
Vista frontal

34G600A-B

Monitor LG UltraGear Curvo WQHD de 34" 160Hz y 1ms MBR
27G440A-B

Monitor LG UltraGear™ G4 FHD de 27" │ 240Hz, 1ms y colores sRGB 99%
Monitor Curvo Gaming de 34" WQHD 160Hz 1ms MBR

Imagen frontal del monitor gamer UltraGear™ 27G440A.
Especificaciones clave

Pantalla - Tamaño [Pulgada]

34

Pantalla - Resolución

3440 x 1440

Pantalla - Tipo de Panel

VA

Pantalla - Ratio de Aspecto

21:09

Pantalla - Gama de Color (Típ.)

sRGB 99% (CIE1931)

Pantalla - Brillo (Típ.)[cd/m²]

300 cd/m²

Pantalla - Curvatura

1800R

Pantalla - Tasa de refresco (Máx)[Hz]

160 Hz

Pantalla - Tiempo de respuesta

5 ms (GtG Faster), 1 ms MBR

Mecánico - Ajustes de posición de la pantalla

Inclinación/Altura/Giro

DIMENSIÓN/PESO

Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

809 x 470.3 x 249.1 mm

Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

809 x 358.9 x 91.5 mm

Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

1053 x 529 x 232 mm

Peso con Peana [kg]

10 kg

Peso sin Peana [kg]

5.8 kg

Peso empaquetado [kg]

13 kg

CARACTERÍSTICAS

HDR 10

Efecto HDR

Calibrado de color en Fábrica

Protección anti-parpadeo

Sí (Flicker Safe)

Modo de lectura

Motion Blur Reduction Tech.

AMD FreeSync™

FreeSync Premium

VRR

Estabilizador de Negros

Dynamic Action Sync

Cruceta

Auto Input Switch

Ahorro inteligente de energía

POTENCIA

Tipo

Fuente externa (Adaptador)

Entrada CA

100~240V (50/60Hz)

Consumo de potencia (Modo suspensión)

< 0.5W

Consumo de potencia (DC apagado)

< 0.3W

INFO

Nombre del producto

UltraGear

Año

Y25

CONECTIVIDAD

HDMI

Sí (2ea)

DisplayPort

Sí (1ea)

Versión DP

1.4 (HDCP 2.2)

Salida para Auriculares

Sí (3-pole, solo audio)

PANTALLA

Tamaño [Pulgada]

34

Tamaño [cm]

86.35

Resolución

3440 x 1440

Tipo de Panel

VA

Ratio de Aspecto

21:09

Tamaño del píxel [mm]

0.07725 × 0.23175 mm

Brillo (Mín.)[cd/m²]

240 cd/m²

Brillo (Típ.)[cd/m²]

300 cd/m²

Gama de Color (Mín.)

sRGB 95% (CIE1931)

Gama de Color (Típ.)

sRGB 99% (CIE1931)

Profundidad de Color (Número de colores)

16.7 millones

Ratio de Contraste (Mín.)

3200:01:00

Ratio de contraste(Típ.)

4000:01:00

Tiempo de respuesta

5 ms (GtG Faster), 1 ms MBR

Tasa de refresco (Máx)[Hz]

160 Hz

Ángulo de visión (CR≥10)

178° (R/L), 178° (U/D)

Curvatura

1800R

APLICACIÓN SW

Control Dual

OnScreen Control (LG Screen Manager)

SOUND

Altavoz

5W x 2

Maxx Audio

MECÁNICO

Ajustes de posición de la pantalla

Inclinación/Altura/Giro

Montaje en pared [mm]

100 x 100 mm

CAJA DE CONTROL

Cable de alimentación de CA

Incluido

UNIDAD DE SENSOR (PANEL)

Tamaño de píxle

0.07725 × 0.23175 mm

Especificaciones clave

Pantalla - Tamaño [Pulgada]

27

Pantalla - Resolución

1920 x 1080

Pantalla - Tipo de Panel

IPS

Pantalla - Ratio de Aspecto

16:9

Pantalla - Gama de Color (Típ.)

sRGB 99% (CIE1931)

Pantalla - Brillo (Típ.)[cd/m²]

400 cd/m²

Pantalla - Tasa de refresco (Máx)[Hz]

'240

Pantalla - Tiempo de respuesta

1ms (GtG at Faster)

Mecánico - Ajustes de posición de la pantalla

Inclinación/Altura/Giro/Pivote

DIMENSIÓN/PESO

Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

614.2 x 540.7 x 220mm

Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

614.2 x 364.8 x 51.7mm

Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

770 x 172 x 500mm

Peso con Peana [kg]

6.5kg

Peso sin Peana [kg]

4kg

Peso empaquetado [kg]

8.9kg

CARACTERÍSTICAS

HDR 10

VESA DisplayHDR™

DisplayHDR True Black 500

NVIDIA G-Sync™

FreeSync Premium Pro

VRR

YES

Dynamic Action Sync

Auto Input Switch

INFO

Nombre del producto

UltraGear

Año

Y25

CONECTIVIDAD

HDMI

DisplayPort

PANTALLA

Tamaño [Pulgada]

27

Tamaño [cm]

68.4

Resolución

1920 x 1080

Tipo de Panel

IPS

Ratio de Aspecto

16:9

Tamaño del píxel [mm]

0.3108mm x 0.3108mm

Brillo (Mín.)[cd/m²]

320 cd/m²

Brillo (Típ.)[cd/m²]

400 cd/m²

Gama de Color (Mín.)

sRGB 90% (CIE1931)

Gama de Color (Típ.)

sRGB 99% (CIE1931)

Ratio de Contraste (Mín.)

'700:1

Ratio de contraste(Típ.)

'1000:1

Tiempo de respuesta

1ms (GtG at Faster)

Tasa de refresco (Máx)[Hz]

'240

APLICACIÓN SW

LG Calibration Studio (True Color Pro)

MECÁNICO

Ajustes de posición de la pantalla

Inclinación/Altura/Giro/Pivote

Montaje en pared [mm]

100 x 100 mm

ACCESORIO

HDMI

Display Port

