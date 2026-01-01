Monitor LG UltraGear Curvo WQHD de 34" 160Hz y 1ms MBR
Características principales
- Pantalla curva WQHD de 34” que te envuelve en cada partida
- Frecuencia de 160Hz y 1ms MBR para juegos ultra fluidos y rápidos
- Sin cortes ni desenfoques con FreeSync™ y AdaptiveSync
- Pantalla IPS Full HD de 27" para imágenes nítidas y colores vivos
- Fluidez total con tasa de refresco de 240Hz
- Colores más reales con sRGB 99% (Typ.)
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
- Monitor LG UltraGear Curvo WQHD de 34" 160Hz y 1ms MBR
- Monitor LG UltraGear™ G4 FHD de 27" │ 240Hz, 1ms y colores sRGB 99%
Especificaciones clave
Pantalla - Tamaño [Pulgada]
34
Pantalla - Resolución
3440 x 1440
Pantalla - Tipo de Panel
VA
Pantalla - Ratio de Aspecto
21:09
Pantalla - Gama de Color (Típ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Pantalla - Brillo (Típ.)[cd/m²]
300 cd/m²
Pantalla - Curvatura
1800R
Pantalla - Tasa de refresco (Máx)[Hz]
160 Hz
Pantalla - Tiempo de respuesta
5 ms (GtG Faster), 1 ms MBR
Mecánico - Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación/Altura/Giro
Todas las especificaciones
DIMENSIÓN/PESO
Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
809 x 470.3 x 249.1 mm
Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
809 x 358.9 x 91.5 mm
Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
1053 x 529 x 232 mm
Peso con Peana [kg]
10 kg
Peso sin Peana [kg]
5.8 kg
Peso empaquetado [kg]
13 kg
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
Sí
Efecto HDR
Sí
Calibrado de color en Fábrica
Sí
Protección anti-parpadeo
Sí (Flicker Safe)
Modo de lectura
Sí
Motion Blur Reduction Tech.
Sí
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
VRR
Sí
Estabilizador de Negros
Sí
Dynamic Action Sync
Sí
Cruceta
Sí
Auto Input Switch
Sí
Ahorro inteligente de energía
Sí
POTENCIA
Tipo
Fuente externa (Adaptador)
Entrada CA
100~240V (50/60Hz)
Consumo de potencia (Modo suspensión)
< 0.5W
Consumo de potencia (DC apagado)
< 0.3W
INFO
Nombre del producto
UltraGear
Año
Y25
CONECTIVIDAD
HDMI
Sí (2ea)
DisplayPort
Sí (1ea)
Versión DP
1.4 (HDCP 2.2)
Salida para Auriculares
Sí (3-pole, solo audio)
PANTALLA
Tamaño [Pulgada]
34
Tamaño [cm]
86.35
Resolución
3440 x 1440
Tipo de Panel
VA
Ratio de Aspecto
21:09
Tamaño del píxel [mm]
0.07725 × 0.23175 mm
Brillo (Mín.)[cd/m²]
240 cd/m²
Brillo (Típ.)[cd/m²]
300 cd/m²
Gama de Color (Mín.)
sRGB 95% (CIE1931)
Gama de Color (Típ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Profundidad de Color (Número de colores)
16.7 millones
Ratio de Contraste (Mín.)
3200:01:00
Ratio de contraste(Típ.)
4000:01:00
Tiempo de respuesta
5 ms (GtG Faster), 1 ms MBR
Tasa de refresco (Máx)[Hz]
160 Hz
Ángulo de visión (CR≥10)
178° (R/L), 178° (U/D)
Curvatura
1800R
APLICACIÓN SW
Control Dual
Sí
OnScreen Control (LG Screen Manager)
Sí
SOUND
Altavoz
5W x 2
Maxx Audio
Sí
MECÁNICO
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación/Altura/Giro
Montaje en pared [mm]
100 x 100 mm
CAJA DE CONTROL
Cable de alimentación de CA
Incluido
UNIDAD DE SENSOR (PANEL)
Tamaño de píxle
0.07725 × 0.23175 mm
Especificaciones clave
Pantalla - Tamaño [Pulgada]
27
Pantalla - Resolución
1920 x 1080
Pantalla - Tipo de Panel
IPS
Pantalla - Ratio de Aspecto
16:9
Pantalla - Gama de Color (Típ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Pantalla - Brillo (Típ.)[cd/m²]
400 cd/m²
Pantalla - Tasa de refresco (Máx)[Hz]
'240
Pantalla - Tiempo de respuesta
1ms (GtG at Faster)
Mecánico - Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación/Altura/Giro/Pivote
Todas las especificaciones
DIMENSIÓN/PESO
Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
614.2 x 540.7 x 220mm
Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
614.2 x 364.8 x 51.7mm
Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
770 x 172 x 500mm
Peso con Peana [kg]
6.5kg
Peso sin Peana [kg]
4kg
Peso empaquetado [kg]
8.9kg
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
SÍ
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR True Black 500
NVIDIA G-Sync™
FreeSync Premium Pro
VRR
YES
Dynamic Action Sync
SÍ
Auto Input Switch
SÍ
INFO
Nombre del producto
UltraGear
Año
Y25
CONECTIVIDAD
HDMI
SÍ
DisplayPort
SÍ
PANTALLA
Tamaño [Pulgada]
27
Tamaño [cm]
68.4
Resolución
1920 x 1080
Tipo de Panel
IPS
Ratio de Aspecto
16:9
Tamaño del píxel [mm]
0.3108mm x 0.3108mm
Brillo (Mín.)[cd/m²]
320 cd/m²
Brillo (Típ.)[cd/m²]
400 cd/m²
Gama de Color (Mín.)
sRGB 90% (CIE1931)
Gama de Color (Típ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Ratio de Contraste (Mín.)
'700:1
Ratio de contraste(Típ.)
'1000:1
Tiempo de respuesta
1ms (GtG at Faster)
Tasa de refresco (Máx)[Hz]
'240
APLICACIÓN SW
LG Calibration Studio (True Color Pro)
SÍ
MECÁNICO
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación/Altura/Giro/Pivote
Montaje en pared [mm]
100 x 100 mm
ACCESORIO
HDMI
SÍ
Display Port
SÍ
Qué opina la gente
