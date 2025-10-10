Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Monitor Gamer LG Ultragear OLED Smart webOS Curvo WQHD de 39" 240Hz 0.03ms (GtG)

Monitor Gamer LG Ultragear OLED Smart webOS Curvo WQHD de 39" 240Hz 0.03ms (GtG)

Monitor Gamer LG Ultragear OLED Smart webOS Curvo WQHD de 39" 240Hz 0.03ms (GtG)

39GX90SA-W
front view
-15 degree side view
+15 degree side view
side view
rear view with lights off
rear view with lights on
rear perspective view
front view of the monitor with the stand down
+15 degree side view of a tilted monitor
side view of a tilted monitor
top view
-15 degree top view
+15 degree top view
close-up view of the rear emblem
close-up view of ports
front view
-15 degree side view
+15 degree side view
side view
rear view with lights off
rear view with lights on
rear perspective view
front view of the monitor with the stand down
+15 degree side view of a tilted monitor
side view of a tilted monitor
top view
-15 degree top view
+15 degree top view
close-up view of the rear emblem
close-up view of ports

Características principales

  • Pantalla OLED WQHD (3440 x 1440) de 39 pulgadas
  • Frecuencia de actualización de 240 Hz/tiempo de respuesta de 0,03 ms (GtG)
  • webOS
  • Imagen con IA / Mapeo dinámico de tonos / Asistente de imagen personalizado con IA / Sonido con IA
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium / VESA Certified AdaptiveSync
  • Diseño de iluminación hexagonal con soporte en L que ahorra espacio
Más
STREAMINGGANADORCONEXIÓN
UltraGear™ OLED GX9s Logo image.


De Streaming a Gaming
OLED Inteligente curvo de 240 Hz

Imagen frontal del monitor para juegos UltraGear™ 39gx90sa..

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Excelencia galardonada

A image of CES 2025 Honoree award logo

Premios a la Innovación CES - Homenajeado

webOS Re:Nuevo programa

en Ciberseguridad

Una imagen del logotipo de av forums

Elección del editor de AVForums 2024/25

webOS 24

WebOS 24 ofrece una experiencia inteligente, elegante, rápida y fácil de usar, con un aspecto fresco y ordenado.

Una imagen de If design

iF Design Award - Winner

webOS 24 UX

*Los Premios a la Innovación CES se basan en materiales descriptivos presentados a los jueces. CTA no verificó la veracidad de los materiales presentados ni de las afirmaciones realizadas, ni realizó pruebas al producto premiado.

Resumen de imagen

STREAMING

webOS

AI Picture

Dynamic Tone Mapping 

AI Personalized Picture Wizard

AI Sound

GANADOR

OLED curvo WQHD de 39 pulgadas

DisplayHDR True Black 400 & DCI-P3 98.5%

0.03ms (GtG) & 240Hz

AMD FreeSync™ Premium

VESA Certified AdaptiveSync

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

CONEXIÓN

USB-C (PD 65 W) y HDMI 2.1

App LG Switch

Diseño elegante con soporte en L para mayor comodidad

Toca el ancla de transmisión

El monitor inteligente gaming con webOS

Presentamos el monitor inteligente para juegos, con tecnología webOS e IA, que te permite relajarte durante tus descansos con streaming sin esfuerzo1), incluyendo canales LG gratuitos y numerosas opciones de streaming. Además, accede a juegos en la nube de alto rendimiento1) sin necesidad de una PC o consola, todo fácilmente controlado con el control remoto2) para mayor comodidad.

El vídeo muestra un monitor frontal sobre un escritorio, alternando entre imágenes de webOS y visuales del juego.

1) Se requiere conexión a internet y suscripción a servicios de streaming o juegos en la nube. Es posible que se requieran suscripciones o pagos por separado, que no se incluyen (se compran por separado).

2) El control remoto está incluido en el paquete.

 

*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Los servicios compatibles pueden variar según el país.

*Se aplica solo a contenido producido en una relación de aspecto de 21:9. Para contenido de streaming, pueden aplicarse restricciones de la plataforma.

*Imágenes simuladas para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.

*El teclado, el ratón, los auriculares y el mando de juego mencionados anteriormente no están incluidos en el paquete (se venden por separado).

*Se requiere conexión a internet y suscripción a servicios de streaming relacionados. Los servicios de streaming independientes pueden requerir el pago de una suscripción, que no se proporciona (se compran por separado).

*Los servicios compatibles pueden variar según el país.

El portal de juegos ya está abierto

El Portal de Juegos es una plataforma ideal para jugadores que ofrece una experiencia personalizada, con opciones para seleccionar menús para mandos o controles remotos y compatibilidad con gamificación personalizada. Puedes consultar las clasificaciones y la puntuación de los jugadores, a la vez que accedes fácilmente a una amplia gama de títulos, desde juegos triple A hasta juegos sociales. Gracias a las alianzas con servicios líderes de juegos en la nube como GeForce NOW, Amazon Luna y próximamente Xbox Cloud, además de juegos nativos para la app webOS, permite jugar sin necesidad de consolas o dispositivos externos, ofreciendo la experiencia de juego definitiva.

*La compatibilidad con el Portal de juegos puede variar según el país.

*La compatibilidad con los servicios de juego en la nube y los juegos del Portal de juegos puede variar según el país.

*Algunos servicios de juego pueden requerir una suscripción y un gamepad.

AI Picture

Personajes más nítidos,
realismo mejorado

Con AI Picture, ofrece imágenes de juego realistas que resaltan rostros y cuerpos, reducen el ruido y añaden profundidad. Cada detalle, desde las expresiones sutiles hasta los movimientos de los enemigos, es fácil de captar, lo que garantiza una pantalla enfocada para una inmersión total en el juego o la transmisión.

Comparación de imágenes con la función AI Picture activada y desactivada.

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*No disponible con conexión a PC ni en modo Optimizador de Juego.

Mapeo dinámico de tonos

Cobra vida con brillo y contraste

Disfruta de las imágenes tal como fueron creadas, con el Mapeo Tonal Dinámico que ajusta el brillo y el contraste para un detalle y realismo óptimos. Las películas y los juegos cobran vida con una inmersión intensa y una calidad consistente en todo el contenido.

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Disponible solo con señal de vídeo HDR.

Asistente de imágenes personalizadas con IA

Elaborado para tu gusto

Elige una imagen que te guste y el Asistente de Imágenes Personalizadas con IA encontrará la perfecta entre 85 millones de opciones y la guardará en tu perfil. Prepárate para mejorar tu experiencia de juego y video con un look único.

Video animado de la función de asistente de imágenes personalizadas de IA en acción.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

AI Sound

Detectar, distinguir y afinar el sonido

Detecta tu espacio y ofrece un audio perfectamente sincronizado mediante una configuración simulada de 9.1 canales, localizando las ubicaciones de sonido para una ventaja táctica sin necesidad de altavoces ni auriculares adicionales. Además, distingue la voz del jugador del sonido ambiente, ajustando los niveles y la claridad de la voz para que te concentres en el juego.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Nuevas actualizaciones durante 5 años
con el galardonado webOS Re: Nuevo Programa

Benefíciate de las últimas funciones y software con actualizaciones, hasta cuatro veces más en cinco años. WebOS, galardonado con el Premio a la Innovación CES en la categoría de ciberseguridad, protege tu privacidad y tus datos con cada actualización.

*El nuevo programa webOS Re: aplica a los modelos inteligentes LG UltraGear (45/39/34GX90SA y 32G810SA), con lanzamiento previsto para 2025, que incluirán la versión webOS 24.

*Los modelos inteligentes LG UltraGear no se actualizarán a la versión webOS 25, sino a la 26.

*Las actualizaciones y el calendario de algunas funciones, aplicaciones y servicios pueden variar según el modelo y la región.

*Las actualizaciones de webOS están disponibles hasta cuatro veces durante un periodo de cinco años a partir de la fecha de lanzamiento del producto. La disponibilidad de las funciones y el calendario de actualizaciones pueden variar según el modelo y la región.

Tap anchor-winning.

Vista UltraWide con OLED negro profundo

La pantalla WQHD (3440x1440) de 39 pulgadas ofrece una vista un 34 % más amplia que las pantallas estándar de 16:9, ofreciendo imágenes nítidas y claras en toda su superficie. Esta pantalla OLED WQHD reproduce sombras mucho más oscuras, luces más brillantes y colores vibrantes para jugar en cualquier entorno.

Este monitor animado muestra cómo la pantalla pasa de QHD a WQHD.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Las imágenes planetarias aparecen más brillantes y claras en los monitores OLED de LG.

OLED más brillante**

Experimenta imágenes impresionantes con LG WOLED. Basado en el liderazgo de LG en OLED y con tecnología Micro Lens Array+ (MLA+), ofrece un SDR hasta un 37,5 % más brillante, optimizando la eficiencia lumínica y minimizando la pérdida de luz. Representa una luminosidad estándar de 275 nits (APL 100 %) y un brillo máximo de 1300 nits (APL 1,5 %), lo que garantiza colores vívidos y realistas para una experiencia de juego inmersiva y precisa, incluso en entornos con mucha luz.

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

**Entre los monitores LG OLED para juegos con MLA+, el brillo SDR es un 37,5 % superior al de nuestros modelos anteriores (27GR95QE, 45GR95QE), según las especificaciones publicadas.

Amplía, no acorta. El punto óptimo UltraWide 21:9 para juegos

El monitor OLED curvo 21:9 proporciona una experiencia inmersiva y cautivadora tanto para juegos como para diversos contenidos de entretenimiento, gracias a su relación de aspecto equilibrada y optimizada.

El monitor OLED curvo 21:9 ofrece una experiencia envolvente y cautivadora con una relación de aspecto equilibrada y optimizada.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

La curvatura ideal 800R

Sumérgete en la curva 800R para disfrutar de un campo de visión uniforme en un escritorio diseñado para adaptarse a la visión natural, situándote en el centro de su curvatura. Con un ángulo de visión uniforme de 90 grados en toda la pantalla, ofrece gráficos vívidos y sin distorsiones mientras exploras el universo gaming.

Vídeo animado en el que se pasa de una vista frontal a una vista superior de un monitor curvo.

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*La experiencia de visualización puede variar según la distancia de la pantalla y la postura del usuario.

Negro más profundo,
color realista

Experimente una profundidad inigualable y un realismo vibrante con VESA DisplayHDR True Black 400, que ofrece una expresión de negros detallada incluso en las escenas más oscuras. Con una relación de contraste de 1,5 M, la gama de colores DCI-P3 del 98,5 % (típica) garantiza que los colores se muestren con detalles realistas, tal como se pretendía originalmente.

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*1,5 M:1 es la relación de contraste al 25 % del nivel de imagen promedio (APL). Se expresa como porcentaje y se refiere al valor entre el nivel de negro y el nivel de referencia para el blanco.

Tecnologías avanzadas de confort ocular
por tres verificaciones UL

Con un acabado antirreflejo, las tecnologías avanzadas de confort visual de LG WOLED minimizan los molestos reflejos y mantienen la vista cómoda, ofreciendo un rendimiento de juego nítido y uniforme. Con certificaciones UL en áreas clave (limitando la exposición a la dañina luz azul y previniendo las distracciones causadas por el parpadeo de las luces), estas tecnologías promueven el confort visual y contribuyen a una experiencia de juego más fluida, ya sea en entornos brillantes o en salas con iluminación LED.

Monitor curvo para juegos que muestra un personaje robot en un entorno futurista, con certificaciones UL debajo.

*Todas las imágenes mostradas son simuladas solo con fines ilustrativos.

*LG WOLED ha sido verificado por UL como libre de parpadeo, antirreflejos molestos y con baja emisión de luz azul.

*Número de certificado: Pantalla libre de parpadeo (OLED) - A196009, antirreflejos molestos - V563481 (con un UGR inferior a 22), Solución de hardware para baja emisión de luz azul Platinum - V745051.

*Esta característica puede variar según el entorno informático del usuario.

Escena de juego de carreras con una respuesta extremadamente rápida de 0,03 ms (GtG) y una frecuencia de actualización rápida de 240 Hz.

0,03 ms (GtG) de velocidad, Juego fluido de 240 Hz

Para ofrecerte una respuesta rápida de 0,03 ms (GtG) y una frecuencia de actualización de 240 Hz, que reduce el efecto fantasma inverso para disfrutar de una experiencia visual nítida y fluida. Sumérgete en una experiencia de juego más inmersiva con cada fotograma.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Certificado con una tecnología ampliamente adoptada

Equipado con AMD FreeSync™ Premium, compatibilidad con G-SYNC® validada por NVIDIA y certificación VESA AdaptiveSync™, este monitor garantiza imágenes ultra fluidas y sin interrupciones, y baja latencia, brindando una precisión y fluidez de juego inigualables.

Imagen de un coche verde corriendo en una pista.

Logotipos de NVIDIA G-SYNC, certificación VESA AdaptiveSync™, AMD FreeSync Premium.

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*El rendimiento de esta función se compara con el de los modelos que no utilizan la tecnología de sincronización.

*Pueden producirse errores o retrasos según la conexión de red.

Funciones de juego avanzadas

•La baja latencia reduce el retraso de entrada para una respuesta en tiempo real.

•El estabilizador de negro ilumina escenas oscuras, ayudando a los jugadores a detectar enemigos y detalles.

•La mira mejora la precisión para una precisión mortal.•El contador de FPS muestra tu tasa de fotogramas en tiempo real.

•La baja latencia reduce el retardo de entrada para una respuesta en tiempo real.
•El estabilizador de negros ilumina las escenas oscuras, lo que ayuda a los jugadores a detectar enemigos y detalles.
•La mira mejora la precisión para una precisión letal.
•El contador de FPS muestra la velocidad de fotogramas en tiempo real.

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*La función de cruceta no está disponible mientras el contador de FPS esté activado.

*El contador de FPS puede mostrar el valor que supera la frecuencia de actualización máxima del monitor.

*Contador de FPS (fotogramas por segundo): Medición de fotogramas por segundo.

Sumérgete en una multitud de juegos

Los monitores LG UltraGear™ ofrecen una experiencia de juego fluida y con gran capacidad de respuesta, tanto para PC como para consola, tanto para sumergirte en la acción trepidante como para explorar vastos mundos abiertos. Gracias a su compatibilidad con HDMI 2.1, ofrecen una compatibilidad flexible (desde teclado y ratón hasta joystick), además de un movimiento fluido, baja latencia y detalles vibrantes para una experiencia de juego optimizada en diversos géneros y plataformas.

 

Un monitor de juegos curvo muestra un juego de carreras con un supercoche rojo en una ciudad iluminada con neón. Otras escenas de juego flotan alrededor de la pantalla. Enfrente hay un mando de consola blanco que destaca el juego de consola.

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

**La relación de aspecto puede variar según la consola. Ajusta la configuración de tu pantalla para garantizar un rendimiento óptimo del juego.

GARANTÍA DE QUEMADO DE 3 AÑOS para monitor de juegos OLED UltraGear.

GARANTÍA DE 3 AÑOS para monitores para juegos OLED UltraGear

3 años a partir de la fecha de compra minorista original y solo piezas internas y funcionales, incluido el panel de pantalla OLED.

*Garantía limitada. Los términos y condiciones pueden variar según el país.

Anclaje de grifo de conexión

USB-C todo en uno para juegos con gran capacidad de respuesta

Conecta tu portátil al monitor con un cable USB-C para obtener hasta 65 W de potencia, sin necesidad de un adaptador adicional. Disfruta de una resolución WQHD y una frecuencia de actualización de 240 Hz a través de DP 1.4 o HDMI 2.1, garantizando así una experiencia de juego sin interrupciones.

En el centro de la mesa hay un monitor de juegos de 34 pulgadas y a su alrededor varios dispositivos informáticos.

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Para un funcionamiento correcto, se requiere el cable USB-C para conectar el puerto USB-C al monitor.

*Admite una frecuencia de actualización de hasta QHD a 240 Hz. Para un funcionamiento correcto, se requiere una tarjeta gráfica compatible con DP 1.4 o HDMI 2.1.

*La tarjeta gráfica NO está incluida en el paquete.

*Los cables USB-C, DP y HDMI están incluidos en el paquete.

This animated video shows how the LG Switch app optimizes the monitor for both gaming and everyday life.

Fácil de optimizar sin esfuerzo con LG Switch

La app LG Switch optimiza tu monitor tanto para el trabajo como para la vida diaria. Puedes dividir fácilmente la pantalla en hasta 11 opciones, cambiar el diseño del tema o iniciar una videollamada con una tecla de acceso rápido asignada. Además, puedes navegar y seleccionar rápidamente funciones inteligentes con el teclado y el ratón, mientras cambias fácilmente entre tu PC y webOS con las teclas de acceso directo.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Para descargar la última versión de la aplicación LG Switch, visita LG.com.

LG Switch app tutorial

Ajuste la configuración de su monitor sin esfuerzo con la aplicación LG Switch.

*Las imágenes se han simulado para comprender mejor las funciones y pueden diferir del uso real.

*El video muestra el producto LG UltraGear representativo con fines ilustrativos. Consulte la galería de imágenes tomadas con el producto real.

Diseño elegante y sin desorden

El soporte en L, despejado y con un diseño elegante, está diseñado para ahorrar espacio en el escritorio y minimizar las zonas muertas, lo que hace que su instalación sea limpia y eficiente. Disfrute de la iluminación hexagonal y un diseño de 4 lados prácticamente sin bordes, junto con una base totalmente ajustable para ajustar el giro, la inclinación y la altura.

Monitor de juegos curvo que muestra un juego de acción y aventuras en una vibrante configuración de juegos con iluminación púrpura y una torre de PC cerca.

Swivel adjustable icon.

Girar

Icono de inclinación ajustable.

Inclinación

Icono ajustable en altura.

Altura

Icono de diseño sin bordes.

Diseño sin fronteras

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Imprimir

Todas las especificaciones

DIMENSIÓN/PESO

  • Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    887.8 x 605.7 x 322.8mm

  • Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    887.8 x 404.4 x198.0mm

  • Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    985 x 338 x 550mm

  • Peso con Peana [kg]

    11.45kg

  • Peso sin Peana [kg]

    7.30kg

  • Peso empaquetado [kg]

    17.5kg

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

    SI

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™400 TRUE BLACK

  • Efecto HDR

    SI

  • Calibrado de color en Fábrica

    SI

  • Brillo Automático

    SI

  • Modo de lectura

    SI

  • NVIDIA G-Sync™

    SI

  • AMD FreeSync™

    SI

  • VRR

    SI

  • Estabilizador de Negros

    SI

  • Dynamic Action Sync

    SI

  • Cruceta

    SI

  • Contador de FPS

    SI

  • Iluminación LED RGB

    Hexagon Lighting

  • PBP

    2PBP

  • PIP

    SI

  • Ahorro inteligente de energía

    SI

  • Tecla de acceso rápido

    SI

POTENCIA

  • Tipo

    External Power(Adapter)

  • Salida CC

    13.5A

  • Entrada CA

    100~240V (50/60Hz)

  • Consumo de potencia (Típ)

    36W

  • Consumo de potencia (Máx.)

    67W

  • Consumo de potencia (Modo suspensión)

    Less than 0.5W

  • Consumo de potencia (DC apagado)

    Less than 0.5W

STANDARD

  • KC (for Rep. of Korea)

    SI

INFO

  • Nombre del producto

    Monitor OLED Gamer Ultragear Smart Curvo de 39" WQHD 240HZ 0.03MS

  • Año

    2025

CONECTIVIDAD

  • HDMI

    SI (2)

  • DisplayPort

    SI (2)

  • Versión DP

    1.4 (DSC)

  • USB-C

    YES(1ea)

  • USB-C (Transmisión de Datos)

    Si

  • USB-C (Potencia de Carga)

    65W

  • Puerto USB de Subida

    Si (via USB-C)

  • Puerto USB de Bajada

    Si (2/ver2.0)

  • LAN (RJ-45)

    Si

  • Salida para Auriculares

    3-pole (Sound Only)

PANTALLA

  • Tamaño [Pulgada]

    39

  • Tamaño [cm]

    99.1

  • Resolución

    3440 x 1440

  • Tipo de Panel

    OLED

  • Ratio de Aspecto

    21:9

  • Tamaño del píxel [mm]

    0.266 x 0.266mm

  • Brillo (Mín.)[cd/m²]

    275cd/m²

  • Brillo (Típ.)[cd/m²]

    250cd/m²

  • Gama de Color (Mín.)

    DCI-P3 94% (CIE1976)

  • Gama de Color (Típ.)

    DCI-P3 98.5% (CIE1976)

  • Profundidad de Color (Número de colores)

    1.07B

  • Color Bit

    10bit

  • Ratio de Contraste (Mín.)

    1200000:1

  • Ratio de contraste(Típ.)

    1500000:1

  • Tratamiento superficial

    Anti-Glare, Low-Reflection of the front polarizer

  • Tiempo de respuesta

    0.03ms (GtG)

  • Tasa de refresco (Máx)[Hz]

    240

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Curvatura

    800R

SOUND

  • Altavoz

    7W x 2

MECÁNICO

  • Diseño sin Bordes

    4-Side Virtually Borderless Design

  • Soporte OneClick

    SI

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Tilt/Height/Swivel

ACCESORIO

  • Adaptador

    SI

  • Hoja de calibración (Papel)

    SI

  • HDMI

    SI (ver 2.1)

  • USB-C

    SI

  • Display Port

    SI

  • Control Remoto

    SI

Qué opina la gente

Sugerencias para ti

Conviértete en un LG Member

Disfruta de todas las ventajas de estar registrado en LG.com, desde descuentos especiales hasta servicios y ofertas exclusivos. 

RegistrarseÚnete a nosotros

Hasta 24 cuotas ​SIN INTERESES

Beneficio disponible solo para Interbank, BBVA, Diners y BCP Visa.

Descuentos exclusivos

Obtén descuentos exclusivos cada mes de hasta 10% adicional en productos seleccionados

Envío e Instalación GRATUITA*

Disponible en nuestra zona de cobertura por compras mayores a S/1,499. Instalación sólo para productos seleccionados.

¿Necesitas ayuda?

Estamos aquí para ayudarte en lo que necesites.

Obtener ayuda

¿Necesitas ayuda?

Estamos aquí para ayudarte.

Obtener ayuda