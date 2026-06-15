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Monitor Gamer OLED UltraGear™ GX9s de 45 pulgadas con tecnología webOS

Monitor Gamer OLED UltraGear™ GX9s de 45 pulgadas con tecnología webOS

45GX90SB-B
Vista frontal de Monitor Gamer OLED UltraGear™ GX9s de 45 pulgadas con tecnología webOS 45GX90SB-B
vista lateral
vista trasera
Monitor gamer OLED UltraGear™ GX9s mostrando la interfaz webOS en una pantalla curva, situado sobre un escritorio con altavoces estéreo.
Esta imagen destaca AI Picture Pro, exhibiendo una avanzada tecnología de escalado que realza cada fotograma con mayor claridad, detalle y precisión a nivel de píxel.
Esta imagen destaca AI Sound Pro, presentando un audio optimizado con mayor claridad y equilibrio para una experiencia sonora más inmersiva e impactante.
Esta imagen destaca el sistema de seguridad LG Shield, con cifrado de red, protección de datos y visualización de seguridad multicapa, haciendo hincapié en el almacenamiento seguro de datos, la transmisión segura y una tecnología galardonada de seguridad para dispositivos inteligentes.
Esta imagen destaca una pantalla UltraWide WQHD (3440x1440) de 45 pulgadas con una relación de aspecto de 21:9, que ofrece una experiencia de juego inmersiva con un campo de visión más amplio.
Las imágenes planetarias se ven más brillantes y nítidas en los monitores LG OLED.
Caballero con armadura negra y un ave en un salón medieval, destacando DCI-P3 98,5 % y DisplayHDR 400.
Esta imagen destaca la tecnología de confort visual verificada por UL, mostrando una reducción de la fatiga ocular gracias a una pantalla sin parpadeos, baja emisión de luz azul y un resplandor minimizado, para una experiencia de visualización más cómoda.
Escena de una carrera de motocicletas mostrada en un monitor gaming, ilustrando una frecuencia de actualización de 240Hz para un movimiento fluido en el juego.
Escena de carreras de Assetto Corsa Competizione mostrada en un monitor gaming, con soporte para Adaptive Sync (NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium) para una experiencia de juego fluida y sin desgarros de imagen.
Esta imagen muestra las opciones de conectividad de un monitor LG curvo para gaming, que incluyen puertos USB Type-C™ con PD de 65 W, DisplayPort 1.4 con DSC y HDMI™ 2.1, junto con una configuración compuesta por un portátil, teclado, ratón y auriculares, creando un entorno versátil tanto para el juego como para el trabajo.
Vistas frontal y lateral de un monitor gaming, que ilustran sus dimensiones generales y el diseño de su perfil.
Vista frontal de Monitor Gamer OLED UltraGear™ GX9s de 45 pulgadas con tecnología webOS 45GX90SB-B
vista lateral
vista trasera
Monitor gamer OLED UltraGear™ GX9s mostrando la interfaz webOS en una pantalla curva, situado sobre un escritorio con altavoces estéreo.
Esta imagen destaca AI Picture Pro, exhibiendo una avanzada tecnología de escalado que realza cada fotograma con mayor claridad, detalle y precisión a nivel de píxel.
Esta imagen destaca AI Sound Pro, presentando un audio optimizado con mayor claridad y equilibrio para una experiencia sonora más inmersiva e impactante.
Esta imagen destaca el sistema de seguridad LG Shield, con cifrado de red, protección de datos y visualización de seguridad multicapa, haciendo hincapié en el almacenamiento seguro de datos, la transmisión segura y una tecnología galardonada de seguridad para dispositivos inteligentes.
Esta imagen destaca una pantalla UltraWide WQHD (3440x1440) de 45 pulgadas con una relación de aspecto de 21:9, que ofrece una experiencia de juego inmersiva con un campo de visión más amplio.
Las imágenes planetarias se ven más brillantes y nítidas en los monitores LG OLED.
Caballero con armadura negra y un ave en un salón medieval, destacando DCI-P3 98,5 % y DisplayHDR 400.
Esta imagen destaca la tecnología de confort visual verificada por UL, mostrando una reducción de la fatiga ocular gracias a una pantalla sin parpadeos, baja emisión de luz azul y un resplandor minimizado, para una experiencia de visualización más cómoda.
Escena de una carrera de motocicletas mostrada en un monitor gaming, ilustrando una frecuencia de actualización de 240Hz para un movimiento fluido en el juego.
Escena de carreras de Assetto Corsa Competizione mostrada en un monitor gaming, con soporte para Adaptive Sync (NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium) para una experiencia de juego fluida y sin desgarros de imagen.
Esta imagen muestra las opciones de conectividad de un monitor LG curvo para gaming, que incluyen puertos USB Type-C™ con PD de 65 W, DisplayPort 1.4 con DSC y HDMI™ 2.1, junto con una configuración compuesta por un portátil, teclado, ratón y auriculares, creando un entorno versátil tanto para el juego como para el trabajo.
Vistas frontal y lateral de un monitor gaming, que ilustran sus dimensiones generales y el diseño de su perfil.

Características principales

  • Pantalla OLED WQHD (3440x1440) de 45 pulgadas
  • Frecuencia de actualización de 240Hz / Tiempo de respuesta de 0,03ms (GtG)
  • webOS
  • Imagen con IA Pro / Sonido con IA Pro / LG Shield
  • Compatible con NVIDIA® G-SYNC® / AMD FreeSync™ Premium Pro / AdaptiveSync con certificación VESA
  • Diseño de iluminación hexagonal con soporte en forma de L que ahorra espacio.
Más
UltraGear™ GX9s OLED gaming monitor displaying the webOS interface on a curved screen, set on a desk with stereo speakers.

UltraGear™ GX9s OLED gaming monitor displaying the webOS interface on a curved screen, set on a desk with stereo speakers.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

'LG smart gaming monitor feature overview video showing 45 inch WQHD display for immersive gaming, OLED with MLA+ for vivid visuals, eye comfort technology, VESA DisplayHDR™ True Black 400 for deeper contrast, AI Picture Pro visual enhancement, AI Sound Pro immersive audio, alpha 8 AI Processor Gen3 performance, USB C connectivity for productivity, and LG Shield security technology across entertainment and office use scenarios.

UltraGear 39-inch 5K2K Tandem OLED gaming monitor (39GX950B) with AI upscaling, Perfect Black, 143 PPI, 330Hz at WFHD, HDR 500

Monitor gamer inteligente
con tecnología webOS

Presentamos el monitor gaming inteligente, impulsado por webOS con IA, que te permite relajarte durante las pausas del juego con un streaming sin esfuerzo1), incluyendo los canales gratuitos LG Channels y numerosas opciones de transmisión. Además, accede a juegos en la nube de alto rendimiento1) sin necesidad de un PC o consola independiente; todo ello controlado fácilmente con el mando a distancia2) para una mayor comodidad.

The video shows a front-facing monitor on a desk, alternating between webOS images and gameplay visuals.

1) Se requiere conexión a Internet y una suscripción a los servicios de streaming o de juegos en la nube relacionados. Es posible que se requieran suscripciones o pagos adicionales, los cuales no están incluidos (deben adquirirse por separado).

2) El control remoto está incluido en el paquete.

 

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Los servicios compatibles pueden variar según el país.

*Se aplica únicamente a contenidos producidos en una relación de aspecto de 21:9. Para el contenido en streaming, pueden aplicarse restricciones de la plataforma.

The alpha 8 AI Processor 4K Gen3 performance visualization with glowing chip and light effects, highlighting high performance processing, AI driven picture and sound optimization, and advanced smart display technology.

Procesador de IA Alpha 8 Gen3

Procesamiento de alto rendimiento diseñado para motores de IA avanzados.

El procesador de IA Alpha 8 Gen3 de próxima generación optimiza automáticamente el rendimiento de imagen y audio, garantizando una claridad y estabilidad constantes en diversos contenidos y entornos de trabajo.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Esta función está disponible únicamente en webOS y es compatible con los modelos que ejecutan webOS26 o versiones posteriores.

AI Picture Pro escala cada fotograma con precisión de píxel.

Disfrute de su LG Smart Monitor sin comprometer la calidad visual. AI Super Upscaling analiza de forma inteligente los objetos individuales dentro de una escena y los realza para ofrecer una calidad de imagen mejorada, mientras que Dynamic Tone Mapping Pro asegura un brillo equilibrado y detalles precisos para cada objeto. AI Picture Pro optimiza la calidad general de la imagen, creando una experiencia visual más nítida e inmersiva en webOS.

AI Sound Pro afina tu sonido
para lograr impacto.

AI Surround Sound ofrece un audio inmersivo que llena la habitación gracias a su configuración Virtual 11.1.2 Ch, creando una experiencia sonora multidimensional. AI Object Remastering extrae y separa automáticamente los diálogos, la música y los efectos, para luego remasterizarlos con el fin de potenciar la claridad de las voces y enriquecer la expresión musical; de este modo, cada palabra se escucha con nitidez y cada género se mantiene fiel a su intención original. Dentro de webOS, AI Sound Pro equilibra el sonido de forma inteligente para brindar una experiencia auditiva clara e inmersiva.

*AI Picture Pro funcionará con cualquier contenido protegido por derechos de autor en servicios OTT.

*La calidad de imagen del contenido escalado variará en función de la resolución de la fuente original.

*AI Super Upscaling y Dynamic Tone Mapping Pro se aplican a los monitores gaming inteligentes equipados con el procesador α8.

*Esta función está disponible exclusivamente en webOS y es compatible con los modelos que ejecutan webOS26 o versiones posteriores.

*La disponibilidad de las funciones, sus características y el momento de su implementación pueden variar según el país, la región y el idioma.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones pertinentes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados ​​en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo estarán disponibles las conexiones a dispositivos externos (por ejemplo, a través de USB-C o HDMI). La creación de una cuenta LG es gratuita.

LG Smart Gaming Monitor highlighting LG Shield security system with network encryption, data protection, and multi layer security visualization, emphasizing secure data storage, safe transmission, and award winning smart device security technology.

LG Smart Gaming Monitor highlighting LG Shield security system with network encryption, data protection, and multi layer security visualization, emphasizing secure data storage, safe transmission, and award winning smart device security technology.

LG Shield,
seguridad en la que puede confiar

Las 7 tecnologías fundamentales de LG Shield garantizan la seguridad de sus datos mediante el almacenamiento 

y la gestión seguros de la información, algoritmos criptográficos seguros, la integridad garantizada del software, la autenticación de usuarios 

y el control de acceso, la transmisión segura de datos, la detección y respuesta ante eventos de seguridad, y la gestión segura de actualizaciones.

LG Shield, <br> seguridad en la que puede confiar Descubre más sobre LG Shield.

*La certificación LG Shield puede variar según el modelo.

*Los CES Innovation Awards se basan en los materiales descriptivos presentados ante el jurado. La CTA no verificó la exactitud de ninguna de las presentaciones ni de las afirmaciones realizadas, y no sometió a prueba el producto al que se otorgó el premio.

*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados ​​en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo estarán disponibles las conexiones con dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). La creación de una cuenta LG es gratuita.

El Portal de Juegos ya está abierto.

El Gaming Portal es una plataforma optimizada para los videojuegos que ofrece una experiencia personalizada, con opciones para seleccionar menús adaptados a mandos de juego o controles remotos, así como soporte para la gamificación personalizada. Permite realizar un seguimiento de las clasificaciones y los puntos entre los jugadores, al tiempo que facilita el acceso a una amplia gama de títulos, desde juegos AAA hasta juegos sociales. Gracias a sus alianzas con servicios líderes de juegos en la nube, como GeForce NOW, Amazon Luna y, próximamente, Xbox Cloud, sumadas a los juegos disponibles como aplicaciones nativas de webOS, la plataforma permite jugar sin necesidad de consolas o dispositivos externos, brindando así la experiencia de juego definitiva.

A curved monitor showcases a gaming dashboard with vibrant game icons, including action, puzzle, and cloud gaming apps. A cosmic, glowing portal graphic surrounds the screen, enhancing the sci-fi vibe.

UltraGear gaming monitor (39GX950B) delivers perfect black levels and perfect colors with 4th Gen Tandem OLED technology.

*La compatibilidad con el Gaming Portal puede variar según el país.

*La compatibilidad con los servicios de juegos en la nube y los juegos disponibles en el Gaming Portal puede variar según el país.

*Algunos servicios de juegos pueden requerir una suscripción y un mando de juego.

*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados ​​en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo están disponibles las conexiones con dispositivos externos (por ejemplo, a través de USB-C o HDMI). La creación de una cuenta LG es gratuita.

UltraWide WQHD de 45 pulgadas para una experiencia de juego inmersiva

Adéntrate en un campo visual expansivo con una pantalla OLED curva de 45 pulgadas y resolución WQHD (3440×1440). Con una altura vertical similar a la de una pantalla de formato 16:9 (2560×1440), esta pantalla ultraancha de 21:9 ofrece un espacio de trabajo un 34 % más amplio para una experiencia visual más inmersiva, brindando una profunda sensación de inmersión en una gran variedad de juegos.

This animated monitor shows the display growing from QHD to WQHD.

Racing game scene of extremely fast 0.03ms (GtG) response and a rapid 240Hz refresh rate.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

OLED brillante con MLA+

El brillante panel OLED incorpora la tecnología Micro Lens Array+ (MLA+), la cual potencia el brillo (1300 nits, pico) y el rendimiento al optimizar la eficiencia lumínica y minimizar la pérdida de luz. Esto da como resultado imágenes brillantes y vibrantes, con un brillo hasta un 37,5 % superior (SDR) en comparación con nuestros modelos anteriores equipados con MLA.

Planetary images appear brighter and clearer on LG OLED monitors.

Planetary images appear brighter and clearer on LG OLED monitors.

*Entre los monitores LG OLED para gaming con MLA+. El brillo SDR es un 37,5 % superior al de nuestros modelos anteriores (27GR95QE, 45GR95QE), según las especificaciones publicadas.

**El modelo 45GX90SB ofrece un brillo máximo de 1300 nits, medido bajo condiciones de prueba internas. El brillo real puede variar según el entorno de uso.

***Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

La curvatura ideal 800R
para una experiencia de juego inmersiva

Sumérgete en la curva 800R para disfrutar de un campo de visión (FOV) uniforme sobre un escritorio, diseñado para alinearse con la visión natural y situarte en el centro mismo de su curvatura. Con un ángulo de visión constante de 90 grados en toda la pantalla, ofrece gráficos vívidos y libres de distorsiones mientras exploras el universo de los videojuegos.

An animated video transitioning from a front view to a top view of a curved monitor.

Racing game scene of extremely fast 0.03ms (GtG) response and a rapid 240Hz refresh rate.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*La experiencia visual puede variar en función de la distancia a la pantalla y de la postura del usuario.

Destellos brillantes y detalles nítidos en la oscuridad

Experimente una profundidad inigualable y un realismo vibrante con VESA DisplayHDR True Black 400, que ofrece una expresión detallada de los negros incluso en las escenas más oscuras. Con una relación de contraste de 1,5 millones, la gama de colores DCI-P3 del 98,5 % (típica) garantiza que los colores se muestren con un detalle realista, tal como fueron concebidos originalmente.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*1.5M:1 es la relación de contraste con un valor APL (Nivel Promedio de Imagen) del 25 %; este valor se expresa como un porcentaje y hace referencia al rango comprendido entre el nivel de negro y el nivel de referencia para el blanco.

Menor fatiga visual
con tecnología de confort visual verificada por UL

Las avanzadas tecnologías de confort visual de LG UltraGear, verificadas por UL, minimizan los molestos reflejos y han sido diseñadas pensando en el bienestar visual, ofreciendo un rendimiento de juego nítido y una claridad constante. Gracias a las verificaciones de UL en áreas clave —la reducción del parpadeo de la pantalla, la minimización del deslumbramiento molesto y la limitación de la exposición a la luz azul nociva—, estas tecnologías promueven el confort visual y contribuyen a una experiencia de juego más fluida, ya sea que juegue en entornos muy iluminados o en habitaciones con iluminación LED.

UL verifications for Flicker Free, Discomfort Glare Free, and Low Blue Light on UltraGear OLED gaming monitor (45GX90SB).

UL verifications for Flicker Free, Discomfort Glare Free, and Low Blue Light on UltraGear OLED gaming monitor (45GX90SB).

*Todas las imágenes mostradas son simuladas y tienen únicamente fines ilustrativos.

*LG WOLED ha sido verificado por UL como libre de parpadeo (Flicker-Free Display), libre de deslumbramiento molesto (Discomfort Glare Free) y con baja emisión de luz azul (Low Blue Light Hardware Solution Platinum).

*Número de certificado: Flicker-Free Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (conditions of UGR less than 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051.

*La característica mencionada anteriormente puede variar en función del entorno informático o de las condiciones del usuario.

Racing game scene of extremely fast rapid 240Hz refresh rate and 0.03ms (GtG) response.

Racing game scene of extremely fast rapid 240Hz refresh rate and 0.03ms (GtG) response.

Movimiento de juego fluido con
una frecuencia de
actualización de 240Hz

Para ofrecerte una rápida frecuencia de actualización de 240Hz y un veloz tiempo de

respuesta de 0,03ms (GtG), reduciendo el ghosting inverso para lograr

imágenes nítidas y fluidas. Sumérgete en una experiencia

de juego más inmersiva con cada fotograma.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Movimiento fluido que te mantiene inmerso.

Minimice el desgarro de pantalla y los retrasos con las tecnologías NVIDIA® G-SYNC® Compatible y AMD FreeSync™ Premium Pro. Disfrute de una reducción significativa del screen tearing y stuttering para obtener imágenes fluidas, con un desenfoque de movimiento y efectos ghosting minimizados.

UltraGear gaming monitor (45GX90SB) delivers smooth, tear-free racing gameplay with NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync Premium Pro.

UltraGear gaming monitor (45GX90SB) delivers smooth, tear-free racing gameplay with NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync Premium Pro.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*El rendimiento de la función se compara con el de los modelos que no utilizan la tecnología de sincronización.

*Pueden producirse errores o retrasos dependiendo de la conexión de red.

Conectividad versátil para configuraciones multidispositivo

Conecta tu portátil al monitor mediante un cable USB-C para obtener una entrega de energía de hasta 65 W, eliminando la necesidad de un adaptador independiente. Disfruta de una resolución WQHD y una frecuencia de actualización de 240Hz a través de DP 1.4 o HDMI 2.1, garantizando que tus sesiones de juego transcurran sin interrupciones.

This image presents the connectivity options of an LG curved gaming monitor, including USB Type-C™ with PD 65W, DisplayPort 1.4 with DSC, and HDMI™ 2.1 ports, along with a laptop, keyboard, mouse, and headset setup for a versatile gaming and work environment.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Para su correcto funcionamiento, es necesario utilizar el cable USB-C para conectar el puerto USB-C al monitor.

*Admite una frecuencia de actualización de hasta WQHD a 240 Hz. Para su correcto funcionamiento, se requiere una tarjeta gráfica compatible con DP 1.4 o un cable HDMI 2.1.

*La tarjeta gráfica NO está incluida en el paquete.

*Los cables USB-C, DP y HDMI están incluidos en el paquete.

LG Switch app

Fácil de optimizar
sin esfuerzo con LG Switch

La aplicación LG Switch ayuda a optimizar su monitor para el trabajo y el uso diario en una PC. Gestione ventanas y funciones inteligentes con su teclado y ratón, alterne entre la PC y webOS mediante teclas de acceso directo, y organice las aplicaciones dentro de una misma entrada utilizando teclas de acceso rápido asignadas.

Descargar

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*La aplicación LG Switch es exclusiva para PC.

*La organización de ventanas y las funciones de multiventana están disponibles dentro de una única entrada a través de la aplicación LG Switch.

*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados ​​en red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). La creación de una cuenta LG es gratuita.

Dynamic Action Sync

Al reducir el retraso de entrada con Dynamic Action Sync, los jugadores pueden captar los momentos críticos en tiempo real y responder con rapidez.

Black Stabilizer

Black Stabilizer mejora la visibilidad en escenas oscuras, revelando detalles ocultos y mejorando la claridad para una navegación más fluida a través de entornos sombríos o cambios repentinos de luz.

Crosshair

El punto de mira está fijo en el centro para mejorar la precisión del disparo.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Diseño elegante y estilizado para gaming

Descubra nuestro diseño de cuatro lados prácticamente sin bordes, optimizado para el ahorro de espacio, que incorpora una base totalmente ajustable con funciones de giro, inclinación y ajuste de altura. Su soporte estilizado y despejado, junto con un amplio rango de ajuste de giro, han sido diseñados para minimizar la ocupación del escritorio y eliminar eficazmente los espacios muertos, aportando al mismo tiempo un aspecto más elegante y refinado a su entorno de trabajo.

Borderless design icon.

Diseño prácticamente sin bordes en los 4 lados

Swivel adjustable icon.

Giratorio

Tilt adjustable icon.

Inclinación

Height adjustable icon.

Altura

Curved gaming monitor displaying an action-adventure game in a vibrant gaming setup with purple lighting and a PC tower nearby.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

2-year warranty for UltraGear OLED gaming monitor (45GX90SB)

GARANTÍA DE 2 AÑOS

2 años a partir de la fecha de la compra minorista original, y únicamente para las piezas internas y funcionales, incluido el panel de pantalla OLED.

*Garantía limitada. Los términos y condiciones pueden variar según el país.

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