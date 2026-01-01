LG UltraFine™evo 32 pulgadas Nano IPS Negro 6K con Thunderbolt™ 5 + Monitor LG 27U730A-B 4K UHD IPS
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*https://www.thunderbolttechnology.net/products
Precisión en cada detalle
- LG UltraFine™evo 32 pulgadas Nano IPS Negro 6K con Thunderbolt™ 5
- Monitor LG 27U730A-B 4K UHD IPS
Especificaciones clave
Pantalla - Tamaño [Pulgada]
31,47
Pantalla - Resolución
6144 x 3456
Pantalla - Tipo de Panel
IPS Black
Pantalla - Ratio de Aspecto
16:9
Pantalla - Gama de Color (Típ.)
DCI-P3 98% (CIE1976), Adobe 99.5%(CIE1931)
Pantalla - Brillo (Típ.)[cd/m²]
360
Pantalla - Tiempo de respuesta
5 ms (GtG)
Mecánico - Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación (eje horizontal) / Altura / Pivotable
Todas las especificaciones
DIMENSIÓN/PESO
Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
718,4 X 582,3 X 198,2
Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
937 x 183 x 490
Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
718.4 x 413.5 x 26.5
Peso con Peana [kg]
9.5
Peso sin Peana [kg]
6
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
SÍ
Efecto HDR
SÍ
Tecnología Nano IPS™
YES (IPS Black)
Calibración HW
SÍ
Brillo Automático
SÍ
Modo de lectura
Sí
Debilidad de Color
Sí
Super Resolution+
Sí
Auto Input Switch
SÍ
PBP
2PBP
PIP
SÍ
Ahorro inteligente de energía
SÍ
Estabilizador de Brillos
SÍ
Tecla de acceso rápido
SÍ
POTENCIA
Tipo
Alimentación externa (adaptador)
Salida CC
20V 18A
Entrada CA
100~240 V (50/60 Hz)
Consumo de potencia (Típ)
55 W
Consumo de potencia (Máx.)
70 W
Consumo de potencia (Modo suspensión)
60 W
Consumo de potencia (DC apagado)
Menos de 1,2 W
STANDARD
KC (for Rep. of Korea)
Sí
UL (cUL)
Sí
CE
Sí
INFO
Nombre del producto
32U990A-S
Año
Y25
CONECTIVIDAD
DisplayPort
SÍ (1x)
Versión DP
2.1 (UHBR 13,5 DSC)
USB-C
Sí (1 Arriba / 2 Abajo)
USB-C (Máx. Resolución a Hz)
6144x3456@60Hz
USB-C (Transmisión de Datos)
SÍ
Puerto USB de Subida
Sí (mediante Thunderbolt/1ea, mediante USB-C/1ea)
Puerto USB de Bajada
Sí (USB-C / 2ea / ver3.2 Gen2, 15 W)
KVM incorporado
SÍ
Thunderbolt
Sí (1 entrada/salida)
PANTALLA
Tamaño [Pulgada]
31,47
Tamaño [cm]
79,94
Resolución
6144 x 3456
Tipo de Panel
IPS Black
Ratio de Aspecto
16:9
Tamaño del píxel [mm]
0,1134(H)mm x 0,1134(V)mm
Brillo (Mín.)[cd/m²]
224
Brillo (Típ.)[cd/m²]
360
Gama de Color (Mín.)
450
Gama de Color (Típ.)
DCI-P3 98% (CIE1976), Adobe 99.5%(CIE1931)
Profundidad de Color (Número de colores)
DCI-P3 98 % (CIE1976), Adobe 99,5 %(CIE1931)
Color Bit
1.07B
Ratio de Contraste (Mín.)
1400:1
Ratio de contraste(Típ.)
2000:1
Tratamiento superficial
Anti-Reflejos
Tiempo de respuesta
5 ms (GtG)
Ángulo de visión (CR≥10)
178º(D/I), 178º(Ar/Ab)
Curvatura
No
APLICACIÓN SW
LG Calibration Studio (True Color Pro)
SÍ
Control Dual
SÍ
MECÁNICO
Diseño sin Bordes
4 Lados con Diseño de Marcos Ultrafinos
Soporte OneClick
Sí
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación (eje horizontal) / Altura / Pivotable
Montaje en pared [mm]
100 x 100
ACCESORIO
Adaptador
Sí
HDMI (Color/Largo)
Blanco / 1,5 m
HDMI
Sí
USB-C
Blanco / 1,5 m
Especificaciones clave
Pantalla - Tamaño [Pulgada]
27
Pantalla - Resolución
3840 x 2160
Pantalla - Tipo de Panel
IPS
Pantalla - Ratio de Aspecto
'16:9
Pantalla - Gama de Color (Típ.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Pantalla - Brillo (Típ.)[cd/m²]
'300
Pantalla - Tasa de refresco (Máx)[Hz]
'60
Pantalla - Tiempo de respuesta
5ms (GtG at Faster)
Mecánico - Ajustes de posición de la pantalla
Tilt/Height/Swivel/Pivot
Todas las especificaciones
DIMENSIÓN/PESO
Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
613.5 x 539.2 x 253.2mm
Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
613.5 x 363.5 x 45.4mm
Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
694 x 217 x 451mm
Peso con Peana [kg]
7.7 kg
Peso sin Peana [kg]
5.1 kg
Peso empaquetado [kg]
10.4 kg
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
si
Efecto HDR
si
Protección anti-parpadeo
si
Modo de lectura
si
Debilidad de Color
si
Super Resolution+
si
Estabilizador de Negros
si
Dynamic Action Sync
si
Ahorro inteligente de energía
si
POTENCIA
Tipo
External Power(Adapter)
Entrada CA
100~240V (50/60Hz)
Consumo de potencia (Típ)
19.34W
Consumo de potencia (Máx.)
26W
Consumo de potencia (Modo suspensión)
Menos de 0.5W (entrada HDMI/DP )
Consumo de potencia (DC apagado)
Menos de 0.3W
STANDARD
KC (for Rep. of Korea)
si
UL (cUL)
si
CE
si
CONECTIVIDAD
HDMI
YES(2ea) 2.0
DisplayPort
YES(1ea)
Versión DP
'1.4
USB-C
YES(1ea)
USB-C (Máx. Resolución a Hz)
3840x2160@60Hz
USB-C (Transmisión de Datos)
si
USB-C (Potencia de Carga)
90W
Puerto USB de Bajada
YES(2ea/ver3.2 Gen1)
Salida para Auriculares
3-pole (Sound Only)
PANTALLA
Tamaño [Pulgada]
27
Tamaño [cm]
68.4 cm
Resolución
3840 x 2160
Tipo de Panel
IPS
Ratio de Aspecto
'16:9
Tamaño del píxel [mm]
0.0518(H)*0.1554(V)
Brillo (Mín.)[cd/m²]
'240
Brillo (Típ.)[cd/m²]
'300
Gama de Color (Mín.)
DCI-P3 86% (CIE1976)
Gama de Color (Típ.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Profundidad de Color (Número de colores)
1.07B
Color Bit
10bit (8bit+FRC)
Ratio de Contraste (Mín.)
'700:1
Ratio de contraste(Típ.)
'1000:1
Tratamiento superficial
Anti-Glare
Tiempo de respuesta
5ms (GtG at Faster)
Tasa de refresco (Máx)[Hz]
'60
Ángulo de visión (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
APLICACIÓN SW
Control Dual
si
SOUND
Altavoz
SI (5W x2)
Maxx Audio
SI
MECÁNICO
Diseño sin Bordes
3-Side Virtually Borderless Design
Soporte OneClick
si
Ajustes de posición de la pantalla
Tilt/Height/Swivel/Pivot
Montaje en pared [mm]
100 x 100 mm
ACCESORIO
Cable de alimentación
Negro / 1.55m
Adaptador
si
HDMI
Negro / 1.5m
USB-C
Negro / 1.5m
