LG UltraFine™evo 32 pulgadas Nano IPS Negro 6K con Thunderbolt™ 5 + Monitor LG 27U730A-B 4K UHD IPS

LG UltraFine™evo 32 pulgadas Nano IPS Negro 6K con Thunderbolt™ 5 + Monitor LG 27U730A-B 4K UHD IPS

32U990A-S.27U7001
32U990A-S.27U7001
32U990A-S.27U7001
32U990A-S.27U7001
32U990A-S.27U7001
32U990A-S.27U7001
32U990A-S.27U7001

Características principales

  • Resolución de 32” 6K (6144 x 3456)
  • Thunderbolt™ 5 x2, DP 2.1 x1, HDMI 2.1 x1, USB-C descendente x2, USB-C ascendente x1
  • VESA DisplayHDR™600
  • Pantalla IPS 4K UHD de 27” (3840 x 2160)
  • AirPlay 2, Screen Share, Bluetooth
  • USB-C (PD 65W), 2xHDMI, 2xUSB 2.0
Más
El combo está conformado por los siguientes productos
Vista frontal con altura extendida

32U990A-S

LG UltraFine™evo 32 pulgadas Nano IPS Negro 6K con Thunderbolt™ 5
LG Ultrafine

27U730A-B

Monitor LG 27U730A-B 4K UHD IPS
La primera pantalla 6K con tecnología Thunderbolt™ 5.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real. 

*https://www.thunderbolttechnology.net/products

Logo LG UltraFine Monitor.

Precisión en cada detalle

Vista frontal de un monitor LG blanco sobre un escritorio, mostrando una colorida interfaz de edición 3D, con una lámpara, un teclado, un mezclador de audio y unos auriculares cerca.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Especificaciones clave

Pantalla - Tamaño [Pulgada]

31,47

Pantalla - Resolución

6144 x 3456

Pantalla - Tipo de Panel

IPS Black

Pantalla - Ratio de Aspecto

16:9

Pantalla - Gama de Color (Típ.)

DCI-P3 98% (CIE1976), Adobe 99.5%(CIE1931)

Pantalla - Brillo (Típ.)[cd/m²]

360

Pantalla - Tiempo de respuesta

5 ms (GtG)

Mecánico - Ajustes de posición de la pantalla

Inclinación (eje horizontal) / Altura / Pivotable

Todas las especificaciones

DIMENSIÓN/PESO

Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

718,4 X 582,3 X 198,2

Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

937 x 183 x 490

Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

718.4 x 413.5 x 26.5

Peso con Peana [kg]

9.5

Peso sin Peana [kg]

6

CARACTERÍSTICAS

HDR 10

Efecto HDR

Tecnología Nano IPS™

YES (IPS Black)

Calibración HW

Brillo Automático

Modo de lectura

Debilidad de Color

Super Resolution+

Auto Input Switch

PBP

2PBP

PIP

Ahorro inteligente de energía

Estabilizador de Brillos

Tecla de acceso rápido

POTENCIA

Tipo

Alimentación externa (adaptador)

Salida CC

20V 18A

Entrada CA

100~240 V (50/60 Hz)

Consumo de potencia (Típ)

55 W

Consumo de potencia (Máx.)

70 W

Consumo de potencia (Modo suspensión)

60 W

Consumo de potencia (DC apagado)

Menos de 1,2 W

STANDARD

KC (for Rep. of Korea)

UL (cUL)

CE

INFO

Nombre del producto

32U990A-S

Año

Y25

CONECTIVIDAD

DisplayPort

SÍ (1x)

Versión DP

2.1 (UHBR 13,5 DSC)

USB-C

Sí (1 Arriba / 2 Abajo)

USB-C (Máx. Resolución a Hz)

6144x3456@60Hz

USB-C (Transmisión de Datos)

Puerto USB de Subida

Sí (mediante Thunderbolt/1ea, mediante USB-C/1ea)

Puerto USB de Bajada

Sí (USB-C / 2ea / ver3.2 Gen2, 15 W)

KVM incorporado

Thunderbolt

Sí (1 entrada/salida)

PANTALLA

Tamaño [Pulgada]

31,47

Tamaño [cm]

79,94

Resolución

6144 x 3456

Tipo de Panel

IPS Black

Ratio de Aspecto

16:9

Tamaño del píxel [mm]

0,1134(H)mm x 0,1134(V)mm

Brillo (Mín.)[cd/m²]

224

Brillo (Típ.)[cd/m²]

360

Gama de Color (Mín.)

450

Gama de Color (Típ.)

DCI-P3 98% (CIE1976), Adobe 99.5%(CIE1931)

Profundidad de Color (Número de colores)

DCI-P3 98 % (CIE1976), Adobe 99,5 %(CIE1931)

Color Bit

1.07B

Ratio de Contraste (Mín.)

1400:1

Ratio de contraste(Típ.)

2000:1

Tratamiento superficial

Anti-Reflejos

Tiempo de respuesta

5 ms (GtG)

Ángulo de visión (CR≥10)

178º(D/I), 178º(Ar/Ab)

Curvatura

No

APLICACIÓN SW

LG Calibration Studio (True Color Pro)

Control Dual

MECÁNICO

Diseño sin Bordes

4 Lados con Diseño de Marcos Ultrafinos

Soporte OneClick

Ajustes de posición de la pantalla

Inclinación (eje horizontal) / Altura / Pivotable

Montaje en pared [mm]

100 x 100

ACCESORIO

Adaptador

HDMI (Color/Largo)

Blanco / 1,5 m

HDMI

USB-C

Blanco / 1,5 m

Especificaciones clave

Pantalla - Tamaño [Pulgada]

27

Pantalla - Resolución

3840 x 2160

Pantalla - Tipo de Panel

IPS

Pantalla - Ratio de Aspecto

'16:9

Pantalla - Gama de Color (Típ.)

DCI-P3 90% (CIE1976)

Pantalla - Brillo (Típ.)[cd/m²]

'300

Pantalla - Tasa de refresco (Máx)[Hz]

'60

Pantalla - Tiempo de respuesta

5ms (GtG at Faster)

Mecánico - Ajustes de posición de la pantalla

Tilt/Height/Swivel/Pivot

Todas las especificaciones

DIMENSIÓN/PESO

Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

613.5 x 539.2 x 253.2mm

Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

613.5 x 363.5 x 45.4mm

Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

694 x 217 x 451mm

Peso con Peana [kg]

7.7 kg

Peso sin Peana [kg]

5.1 kg

Peso empaquetado [kg]

10.4 kg

CARACTERÍSTICAS

HDR 10

si

Efecto HDR

si

Protección anti-parpadeo

si

Modo de lectura

si

Debilidad de Color

si

Super Resolution+

si

Estabilizador de Negros

si

Dynamic Action Sync

si

Ahorro inteligente de energía

si

POTENCIA

Tipo

External Power(Adapter)

Entrada CA

100~240V (50/60Hz)

Consumo de potencia (Típ)

19.34W

Consumo de potencia (Máx.)

26W

Consumo de potencia (Modo suspensión)

Menos de 0.5W (entrada HDMI/DP )

Consumo de potencia (DC apagado)

Menos de 0.3W

STANDARD

KC (for Rep. of Korea)

si

UL (cUL)

si

CE

si

CONECTIVIDAD

HDMI

YES(2ea) 2.0

DisplayPort

YES(1ea)

Versión DP

'1.4

USB-C

YES(1ea)

USB-C (Máx. Resolución a Hz)

3840x2160@60Hz

USB-C (Transmisión de Datos)

si

USB-C (Potencia de Carga)

90W

Puerto USB de Bajada

YES(2ea/ver3.2 Gen1)

Salida para Auriculares

3-pole (Sound Only)

PANTALLA

Tamaño [Pulgada]

27

Tamaño [cm]

68.4 cm

Resolución

3840 x 2160

Tipo de Panel

IPS

Ratio de Aspecto

'16:9

Tamaño del píxel [mm]

0.0518(H)*0.1554(V)

Brillo (Mín.)[cd/m²]

'240

Brillo (Típ.)[cd/m²]

'300

Gama de Color (Mín.)

DCI-P3 86% (CIE1976)

Gama de Color (Típ.)

DCI-P3 90% (CIE1976)

Profundidad de Color (Número de colores)

1.07B

Color Bit

10bit (8bit+FRC)

Ratio de Contraste (Mín.)

'700:1

Ratio de contraste(Típ.)

'1000:1

Tratamiento superficial

Anti-Glare

Tiempo de respuesta

5ms (GtG at Faster)

Tasa de refresco (Máx)[Hz]

'60

Ángulo de visión (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

APLICACIÓN SW

Control Dual

si

SOUND

Altavoz

SI (5W x2)

Maxx Audio

SI

MECÁNICO

Diseño sin Bordes

3-Side Virtually Borderless Design

Soporte OneClick

si

Ajustes de posición de la pantalla

Tilt/Height/Swivel/Pivot

Montaje en pared [mm]

100 x 100 mm

ACCESORIO

Cable de alimentación

Negro / 1.55m

Adaptador

si

HDMI

Negro / 1.5m

USB-C

Negro / 1.5m

Qué opina la gente

Sugerencias para ti

