Monitor Gaming LG UltraGear 27", IPS QHD, 300Hz, 1ms

Monitor Gaming LG UltraGear 27", IPS QHD, 300Hz, 1ms

Monitor Gaming LG UltraGear 27", IPS QHD, 300Hz, 1ms

27G640A-B
Características principales

  • Panel IPS con frecuencia de actualización de 300 Hz⁽¹⁾, 1ms (GtG) de velocidad de respuesta y resolución QHD.
  • Disfruta de una experiencia visual más inmersiva y con colores vibrantes gracias a DCI-P3 95%
  • Con la tecnología AMD FreeSync™ Premium, compatible con tarjeta gráfica NVIDIA G-Sync™, se minimiza la fragmentación de la imagen, disfrutando de movimientos más fluidos incluso a baja latencia.
  • Brillos más intensos, sombras más profundas y siluetas mejor definidas, mejorando la experiencia de juego al conectarse a consolas o GPU compatibles con DisplayHDR™ 400
  • Cuenta con Black Stabilizer que permite colores oscuros más diferenciados
  • Diseño sin bordes prácticamente en los 3 lados, soporte en forma de L que optimiza el espacio y regulable en altura para mayor comodidad.
Más
Imagen frontal del monitor LG UltraGear 27G640A en una habitación de estilo futurista con neones.

Imagen frontal del monitor LG UltraGear 27G640A en una habitación de estilo futurista con neones.

Cuando juegas a 300 Hz¹ y 1 ms,
cambia la historia

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

¹El aprovechamiento de tasas de refresco de hasta 300 Hz requiere una tarjeta gráfica compatible. Consulte las especificaciones de su equipo.

Vista general de las características destacadas del monitor: pantalla 16:9 IPS con resolución QHD (2560x1440), espectro de color DCI-P3 95%, VESA DisplayHDR 400, frecuencia de actualización de 300 Hz, tiempo de respuesta de 1 ms (GtG), USB-C con suministro de energía de 15W y HDMI 2.1, Adaptive Sync con NVIDIA G-Sync y AMD FreeSync Premium.

Vista general de las características destacadas del monitor: pantalla 16:9 IPS con resolución QHD (2560x1440), espectro de color DCI-P3 95%, VESA DisplayHDR 400, frecuencia de actualización de 300 Hz, tiempo de respuesta de 1 ms (GtG), USB-C con suministro de energía de 15W y HDMI 2.1, Adaptive Sync con NVIDIA G-Sync y AMD FreeSync Premium.

Display

Display

Movimientos rápidos y precisos, que te acercan a la victoria

Con su pantalla QHD (2560x1440) de 27 pulgadas, el monitor proporciona visuales realistas y calidad de imagen consistente, clara y profunda. Su resolución 1440p y ratio de aspecto 16:9 ofrecen una visualización de pantalla equilibrada que te permite una mayor inmersión en tu juego.

Pantalla del monitor con una escena de un juego de ciencia ficción, que destaca su ratio de aspecto 16:9 y resolución QHD 2560 x 1440,

Pantalla del monitor con una escena de un juego de ciencia ficción, que destaca su ratio de aspecto 16:9 y resolución QHD 2560 x 1440,

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Explosión de colores

Disfruta una amplia gama de colores con DCI-P3 95% (Típ.) y VESA DisplayHDR 400, reproduciendo colores vivos y vibrantes para que los gamers disfruten de los gráficos de sus juegos favoritos.

Escena de combate futurista mostrada en el monitor para representar los colores vívidos gracias al espectro de color DCI-P3 95% y la certificación VESA DisplayHDR.

Escena de combate futurista mostrada en el monitor para representar los colores vívidos gracias al espectro de color DCI-P3 95% y la certificación VESA DisplayHDR.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Velocidad

Velocidad

Alta velocidad para cambiar las normas

Ofrece una frecuencia de actualización de 300 Hz² para unas imágenes fluidas y nítidas, minimizando el desenfoque de movimiento. Sumérgete en una experiencia de juego más inmersiva con cada fotograma.

Escena con una moto de carreras para ilustrar la frecuencia de actualización de 300Hz, que proporciona un gaming con movimientos fluidos.

Escena con una moto de carreras para ilustrar la frecuencia de actualización de 300Hz, que proporciona un gaming con movimientos fluidos.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

²El aprovechamiento de tasas de refresco de hasta 330 Hz requiere una tarjeta gráfica compatible. Consulte las especificaciones de su equipo.

Diseñado para alcanzar velocidades increíbles

El tiempo de respuesta de 1 ms (GtG) reduce el efecto fantasma y proporciona un tiempo de respuesta bajo, lo que te permite no perderte ningún detalle en tus partidas.3

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

3Selecciona el "Modo rápido" para conseguir "Tiempo de respuesta de 1ms". (Ajuste de juego - tiempo de respuesta - Modo Rápido).

TECHNOLOGY

TECHNOLOGY

Experiencia de juego fluida

Con tecnología AMD FreeSync™ Premium y  compatibilidad con NVDIA G-SYNC®. Experimenta movimientos fluidos y sin interrupciones en juegos de alta resolución y ritmo rápido, con reducción significativa de los cuadros interrumpidos y la fragmentación de imagen⁴,⁵.

Escena de carreras del juego Asetto Corsa Competizione, que muestra la compatibilidad con NVIDIA G-Sync y AMD FreeSync Premium.

Escena de carreras del juego Asetto Corsa Competizione, que muestra la compatibilidad con NVIDIA G-Sync y AMD FreeSync Premium.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

⁴El funcionamiento de la característica se compara con modelos donde no se aplica la tecnología de sincronización.

⁵Errores o retrasos pueden suceder dependiendo de la conexión a la red.

Dynamic Action Sync

Minimiza el retraso de entrada con Dynamic Action Sync para que los jugadores puedan captar cada uno de los momentos más críticos en tiempo real.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Black Stabilizer

El Black Stabilizer ayuda a los jugadores a detectar a los francotiradores que acechan en los rincones más oscuros y a esquivar rápidamente las explosiones.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Crosshair⁶

El punto de mira se fija en el centro para mejorar la precisión de tiro.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

6La característica de Crosshair no está disponible mientras que el contador FPS está activado.

FPS Counter⁷

El contador de FPS te permite visualizar tus fotogramas por segundo. Ya sea si estás editando, jugando o viendo una película, cada fotograma cuenta, y con el contador de FPS, tendrás información en tiempo real.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

7Contador FPS (Fotograma por segundo): medición de fotogramas por segundo. El contador FPS puede mostrar un valor que excede la tasa de refresco máxima del monitor.

Diseño solo para gamers

Mejora tu experiencia de juego con un diseño prácticamente sin bordes en 3 lados para disfrutar de una visión envolvente. La base ajustable en inclinación, giro, altura y rotación te ayudará a jugar más cómodamente. Su soporte en forma de L no ocupa apenas espacio, lo que permite minimizar el espacio muerto.

Swivel adjustable icon.

Giro

' -45° ~ 45°

Tilt adjustable icon.

Inclinación

'-5° ~ 21°

Height adjustable icon.

Altura

150mm

Pivot adjustable icon.

Rotación

'-90° ~ 90°

Imagen frontal y trasera del monitor, que muestra una escena de una carrera futurista en la pantalla.

Imagen frontal y trasera del monitor, que muestra una escena de una carrera futurista en la pantalla.

Icono USB-C

USB Tipo-C™ 

Suministro de energía de 15W

Icono HDMI.

HDMI™ 2.1 x2

Icono DisplayPort.

DisplayPort1.4 x1 

con DSC

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Imprimir

Especificaciones clave

  • Tamaño [Pulgada]

    27"

  • Resolución

    2560 x 1440

  • Tipo de Panel

    IPS

  • Gama de Color (Típ.)

    DCI P3 95% (CIE1976)

  • Brillo (Típ.)[cd/m²]

    400

  • Tasa de refresco (Máx)[Hz]

    300Hz

  • Tiempo de respuesta

    1 ms (GtG)

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación (eje horizontal) / Altura / Giro (eje vertical) / Pivotable

Todas las especificaciones

DIMENSIÓN/PESO

  • Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    613.68×539.1x239(Arriba) / 613.68x389.1x239(Bajo)

  • Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    613.68×365.77×57.44mm

  • Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    810×165×465mm

  • Peso con Peana [kg]

    5.47 kg

  • Peso sin Peana [kg]

    3.4 kg

  • Peso empaquetado [kg]

    7.4 kg

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

  • Efecto HDR

  • NVIDIA G-Sync™

    G-Sync Compatible

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • VRR

  • Estabilizador de Negros

  • Contador de FPS

  • Auto Input Switch

  • Ahorro inteligente de energía

POTENCIA

  • Tipo

    Alimentación Externa (Adaptador a Red)

  • Salida CC

    110 W (19 V / 5,79 A)

  • Entrada CA

    100-240 V (50/60 Hz)

  • Consumo de potencia (Máx.)

    45 W

  • Consumo de potencia (Estrella energética)

    26 W

  • Consumo de potencia (Modo suspensión)

    < 0,5 W

  • Consumo de potencia (DC apagado)

    < 0,3 W

STANDARD

  • KC (for Rep. of Korea)

  • UL (cUL)

  • CE

INFO

  • Nombre del producto

    27G640A-B.AWFQ

  • Año

    2025

CONECTIVIDAD

  • HDMI

    SI x2

  • DisplayPort

    Sí (x1)

  • Versión DP

    1.4

  • USB-C

    Sí (x1)

  • USB-C (Máx. Resolución a Hz)

    2560x1440@300Hz

  • USB-C (Transmisión de Datos)

PANTALLA

  • Tamaño [Pulgada]

    27"

  • Tamaño [cm]

    68.378

  • Resolución

    2560 x 1440

  • Tipo de Panel

    IPS

  • Brillo (Típ.)[cd/m²]

    400

  • Gama de Color (Mín.)

    DCI P3 90% (CIE1976)

  • Gama de Color (Típ.)

    DCI P3 95% (CIE1976)

  • Profundidad de Color (Número de colores)

    1,07B

  • Tratamiento superficial

    Anti-Reflejos

  • Tiempo de respuesta

    1 ms (GtG)

  • Tasa de refresco (Máx)[Hz]

    300Hz

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

SOUND

  • Altavoz

    5 W x 2

MECÁNICO

  • Diseño sin Bordes

    3 Lados con Diseño de Marcos Ultrafinos

  • Soporte OneClick

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación (eje horizontal) / Altura / Giro (eje vertical) / Pivotable

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100

ACCESORIO

  • Cable de alimentación

  • Adaptador

  • HDMI (Color/Largo)

    Negro / 1,8 m

  • HDMI

    SÍ (1)

  • USB-C

    No

CAJA DE CONTROL

  • Cable de alimentación de CA

Qué opina la gente

