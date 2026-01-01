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Características principales

    UltraGear™ OLED GX9s Logo image.

    Transmitir a juegos
    240Hz OLED Curvo Inteligente

    Front image of the UltraGear™ 34gx90sa gaming monitor.

    *Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

    Imagen frontal del monitor LG UltraGear 27G640A en una habitación de estilo futurista con neones.

    Imagen frontal del monitor LG UltraGear 27G640A en una habitación de estilo futurista con neones.

    Cuando juegas a 300 Hz¹ y 1 ms,
    cambia la historia

    *Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

    ¹El aprovechamiento de tasas de refresco de hasta 300 Hz requiere una tarjeta gráfica compatible. Consulte las especificaciones de su equipo.

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