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Nuevas LAVADORAS LG Con cuidado Inteligente PetCare™

Nuevas LAVADORAS LG Con cuidado Inteligente PetCare™

Soluciones Inteligentes para el lavado

AI Wash (AI DD ™)

Lavado inteligente según el peso y tipo de tela

Una forma fácil de limpiar la tina

Limpia y seca a fondo la tina,la puerta y las gomas de las puertas

TurboWash ™

Lavado rápido y potente en solo 30 min

Diseño de Fácil Descarga

Aceso cómodo y ergonómico

Descubre las funciones de tu Lavadora TX

Descubre las funciones de tu Lavadora TX

AI en la tecnología Central, lavado fácil

AI en la tecnología Central, lavado fácil

AI en la tecnología Central, lavado fácil

AI Wash, con tecnología AI DD™, ofrece un lavado óptimo según el tipo de ropa, ayuda a mejorar el cuidado de las telas y reducir el consumo de energía en prendas suaves. El motor Inverter Direct Drive es confiable y silencioso. Además, las lavadoras LG están diseñadas para proporcionar una eficiencia energética excepcional.

Cuidado de mascotas PetCare

Lavado eficaz para hogares con mascotas

PetCare ayuda a eliminar el pelo de las mascotas de la ropa y los juguetes, a la vez que mantiene el rendimiento del filtro para un lavado eficiente.

Cuidado de mascotas PetCare

*Las imágenes del producto en la imagen y el video son solo ilustrativas y podrían diferir del producto real.

*Probado por el laboratorio interno de LG en enero de 2025 con una carga mixta de 3 kg de telas suaves. El ciclo PetCare se probó con lana, lo que resultó en una reducción del 70 %.

*Los resultados pueden variar según la ropa y el entorno.