Nuevas LAVADORAS LG Con cuidado Inteligente PetCare™

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Soluciones Inteligentes para el lavado
Cuidado de mascotas PetCare
Lavado eficaz para hogares con mascotas
PetCare ayuda a eliminar el pelo de las mascotas de la ropa y los juguetes, a la vez que mantiene el rendimiento del filtro para un lavado eficiente.
Cuidado de mascotas PetCare
*Las imágenes del producto en la imagen y el video son solo ilustrativas y podrían diferir del producto real.
*Probado por el laboratorio interno de LG en enero de 2025 con una carga mixta de 3 kg de telas suaves. El ciclo PetCare se probó con lana, lo que resultó en una reducción del 70 %.
*Los resultados pueden variar según la ropa y el entorno.