Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Aniversario LG

Premium Week

Compra tu TV en
LG.com y te regalamos
un LG Soundbar

Del 11 al 31 de agosto

Promoción válida del 11 de agosto al 16 de agosto 2025 a nivel nacional y/o hasta agotar stock. Stock: 04 unidades por cada modelo. Aplica para compras en LG.COM/pe. El precio final del producto se consigna al costado del mismo. Modelos participantes: 86QNED99TSA.AWF, OLED55B5PSA.AWF, OLED55C5PSA.AWF, OLED65C5PSA.AWF, OLED65G5PSA.AWF, OLED77B5PSA.AWF, OLED77C5PSA.AWF, OLED77G5PSA.AWF, 55QNED85ASG.AWF, 65QNED85ASG.AWF, 75QNED85ASG.AWF, OLED42C5PSA.AWF, OLED48C5PSA.AWF, OLED83C5PSA.AWF, 50QNED80ASA.AWF, 86QNED80ASA.AWF, 50QNED82ASG.AWF, 55QNED82ASG.AWF, 65QNED82ASG.AWF, 75QNED82ASG.AWF, 86QNED82ASG.AWF. Envios a nivel nacional. *Envió gratuito solo esta habilitado para compras mayores a S/. 1,499.00 soles. El servicio de delivery se encuentra disponible solo para zonas de cobertura. Aplican entregas de Lunes a Sábados.  En caso de que se presenten manifestaciones u otros eventos que dificulten la entrega de los productos, LG no se hace responsable por la demora en la entrega. Entendemos que estos eventos están fuera de nuestro control y haremos todo lo posible para minimizar cualquier impacto en la entrega de sus productos. Revisa nuestra cobertura de entrega en https://www.lg.com/pe/cobertura-de-entrega. *El pago en cuotas varia por producto y las cuotas sin intereses solo se aplican si se realiza la compra con tarjeta de crédito BBVA, Diners Club, Interbank, Scotiabank (hasta 24 cuotas sin intereses) o BCP Visa (hasta 18 cuotas sin intereses). *Descuento no acumulable con otras promociones, cupones y/o descuentos.* Para mayor información respecto a los términos y condiciones de entrega visita https://www.lg.com/pe/shop/obs-terms-conditions-pe. Términos y condiciones de la promoción: https://www.lg.com/pe/terminos-y-condiciones/

 

*El pago en cuotas varia por producto. Solo se aplican hasta 12 cuotas sin intereses si se realiza la compra con tarjeta de crédito BBVA, Diners Club, Interbank, Cencosud, BCP Visa usando como medio de Pago: Mercado Pago. En caso seleccione un valor de cuota mayor al indicado en el producto, se aplicará la tasa de interés que corresponda según lo que el usuario tenga contratado con la entidad emisora de su medio de pago. Para mayor información respecto a los términos y condiciones de promociones con medios de pago revisar Términos y Condiciones - Promociones | LG Perú

 

**En el caso de Scotiabank (hasta 24 cuotas sin intereses) y BBVA, Interbank & BCP Visa (hasta 18 cuotas sin intereses) se debe usar como medio de Pago: Niubiz. *Para mayor información respecto a los términos y condiciones de promociones con medios de pago revisar Términos y Condiciones - Promociones | LG Perú

Conviértete en un LG Member

La vida es buena cuando te haces miembro de LG

Registrarme/Iniciar Sesión Únete a nosotros

Hasta 24 cuotas ​SIN INTERESES

Beneficio disponible solo para tarjetas de crédito Interbank, BBVA, Diners y BCP Visa. 

Conoce más sobre los TyC clic aquí

Descuentos Exclusivos

Obtén descuentos exclusivos cada mes de hasta 10% adicional en productos seleccionados

Envío e Instalación ​GRATUITA*

Disponible en nuestra zona de cobertura por compras mayores a S/1,499. Instalación sólo para productos seleccionados. 

¿Necesitas ayuda?

Estamos aquí para ayudarte en lo que necesites.

Obtener ayuda