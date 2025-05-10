Promoción válida del 20 de noviembre al 31 de diciembre de 2025 a nivel nacional. Aplica solo para compras en LG.COM/pe. Stock: 5 unidades por cada modelo. Envío gratis para ventas mayores a 1,499 soles, para más info revisa - https://www.lg.com/pe/beneficios/. La instalación gratis solo está disponible para productos seleccionados que se detalla en - https://www.lg.com/pe/shop/obs-terms-conditions-pe/. El precio final del producto aparece anunciado en la web. Descuentos no acumulables con otras promociones. Para mayor información sobre los términos y condiciones de la promoción, incluyendo los relacionados a cuotas sin intereses (los cuales pueden variar según el banco emisor de la tarjeta) visita: https://www.lg.com/pe/terminos-y-condiciones/ Promo: ““Descuento exclusivo con tu Bundle TV + Audio”

Promoción de cuotas sin intereses –

Existen rangos de valor establecidos que determinan la cantidad de cuotas sin intereses disponibles para cada transacción. Estos rangos se aplican exclusivamente sobre el monto total final del carrito de compras, una vez considerados todos los descuentos y promociones vigentes.

La disponibilidad de cuotas sin intereses se rige por los siguientes criterios:

3 cuotas sin intereses: para montos desde S/ 300

6 cuotas sin intereses: para montos desde S/ 1,000

9 cuotas sin intereses: para montos desde S/ 2,000

12 a más cuotas sin intereses: para montos desde S/ 4,000

En caso de que se apliquen cupones de descuento u otros beneficios que modifiquen el valor total del carrito, la cantidad de cuotas disponibles se ajustará conforme al nuevo monto, siguiendo los criterios previamente establecidos.

Interbank (hasta 18 cuotas sin intereses) usando Niubiz como como medio de pago

Promoción válida pagando con tarjetas de crédito Interbank a través de métodos de pago: Niubiz. Aplica fraccionar el pago solo y únicamente para los plazos fijos de 6, 9, 12 y 18 cuotas sin intereses, según evaluación y condiciones del banco emisor. Cuota mínima y monto de compra sujeto a condiciones de Interbank & LG.com. La promoción no es acumulable con otras ofertas, cupones o descuentos. Para mayor información, consulta con tu entidad financiera.

En caso el cliente seleccione un valor de cuota distinta a las estipuladas anteriormente, esta no aplicara a la promoción de pago sin intereses y los mismos estaran sujetos a las condiciones del contrato suscrito entre el banco emisor y el cliente.

Scotiabank (hasta 24 cuotas sin intereses) usando Niubiz como medio de pago

Promoción válida pagando con tarjetas de crédito Scotiabank a través de métodos de pago: Niubiz. Aplica fraccionar el pago hasta en 24 cuotas sin intereses, según evaluación y condiciones del banco emisor. Cuota mínima y monto de compra sujeto a condiciones de Scotiabank. La promoción no es acumulable con otras ofertas, cupones o descuentos. Para mayor información, consulta con tu entidad financiera.

Las cuotas validas que aplican para la presente promoción de cuotas sin intereses son unicamente las detalladas a continuación: 3, 6 ,9, 12, 18 y 24. En caso el cliente seleccione un valor de cuota distinta a las estipuladas anteriormente, dicha cuota no aplicara a la promoción de pago sin intereses y los mismos estaran sujetos a las condiciones del contrato suscrito entre el banco emisor y el cliente.

BCP Visa (hasta 18 cuotas sin intereses) usando Niubiz como medio de pago

Promoción válida pagando con tarjetas de crédito BCP Visa a través de métodos de pago: Niubiz. Aplica fraccionar el pago hasta en 18 cuotas sin intereses, según evaluación y condiciones del banco emisor. Cuota mínima y monto de compra sujeto a condiciones de BCP & LG.com. La promoción no es acumulable con otras ofertas, cupones o descuentos. Para mayor información, consulta con tu entidad financiera.

Las cuotas validas que aplican para la presente promoción de cuotas sin intereses son unicamente las detalladas a continuación: 3, 6 ,9, 12, y 18. En caso el cliente seleccione un valor de cuota distinta a las estipuladas anteriormente, esta no aplicara a la promoción de pago sin intereses y los mismos estaran sujetos a las condiciones del contrato suscrito entre el banco emisor y el cliente.

Cencosud (hasta 12 cuotas sin intereses) usando Niubiz como medio de pago

Promoción válida pagando con tarjetas de crédito Cencosud Visa a través de métodos de pago Niubiz. Aplica solo y únicamente para los plazos fijos de 3, 6, 9 y 12 cuotas sin intereses, según evaluación y condiciones del banco emisor. Cuota mínima y monto de compra sujeto a condiciones de Cencosud & LG.com. La promoción no es acumulable con otras ofertas, cupones o descuentos. Para mayor información, consulta con tu entidad financiera.

BBVA (hasta 18 cuotas sin intereses) usando Niubiz como medio de pago

Promoción válida pagando con tarjetas de crédito BBVA a través de métodos de pago: Niubiz. Aplica fraccionar el pago hasta en 18 cuotas sin intereses, según evaluación y condiciones del banco emisor. Cuota mínima y monto de compra sujeto a condiciones de BBVA & LG.com. La promoción no es acumulable con otras ofertas, cupones o descuentos. Para mayor información, consulta con tu entidad financiera.

Las cuotas validas que aplican para la presente promoción de cuotas sin intereses son únicamente las comprendidas entre 2 y 18. En caso el cliente seleccione un valor de cuota distinta a las estipuladas anteriormente, esta no aplicara a la promoción de pago sin intereses y los mismos estarán sujetos a las condiciones del contrato suscrito entre el banco emisor y el cliente.

Hasta 12 Cuotas Sin intereses con medios de pago seleccionados – Diners + BBVA + Interbank + Cencosud + BCP Visa (Medio de pago: Mercado Pago)

Compra en hasta 12 cuotas sin interés con medios de pago seleccionados.

El beneficio de pago en cuotas sin intereses solo esta disponible para pagos realizados con tarjetas de Crédito: BBVA, Interbank, Diners, Cencosud y BCP Visa.

La tarjetas de crédito BCP Amex no aplican al presente beneficio.

Si realizas la compra con algún otro medio de pago, y decides fraccionar tu compra en cuotas, el interés de las cuotas será el aplicado por el emisor de la tarjeta utilizada, no por LG.com.

Hasta 12 Cuotas Sin intereses pagando con tarjeta Cencosud y Mercado Pago

Promoción exclusiva pagando al 100% con Tarjeta Cencosud. Promoción válida del 01 enero al 31 de diciembre del 2025. Válido para compras en www.lg.com/pe. Mecánica: La tasa de interés compensatoria efectiva anual (TEA) de 0% aplica solo para compras en 3, 6, 9 o 12 cuotas sin intereses (segun aplique). En caso el número de cuotas seleccionado sea distinto al indicado, se aplicará la TEA que corresponde según tarifario vigente, desde la primera cuota. En caso el cliente no realice el pago mínimo exigible hasta la fecha de vencimiento que señala su estado de cuenta se devengarán los intereses moratorios y compensatorios vencidos conforme al tarifario vigente. Asimismo, el cliente perderá el beneficio de la TEA de 0% conforme se indica a continuación: (i) Si el atraso en el pago es menor a 30 días se aplicará la TEA de 29.9% solo a la cuota de la compra que no ha sido pagada a tiempo, sin modificar el plan de pagos establecido. Los intereses que se generen por esta cuota se mostrarán en el siguiente estado de cuenta bajo la glosa “Interés por atraso en campaña”; (ii) Si el atraso en el pago es mayor a 30 días queda sin efecto el beneficio otorgado y se aplicará la TEA vigente del Tarifario a todo el saldo pendiente de pago de la compra, modificándose el monto de las cuotas por vencer, sin alterar el número de meses pendientes. El nuevo monto de las cuotas se verá reflejado en el siguiente estado de cuenta. No participan las tarjetas que se encuentren bloqueadas por mora, sobregiro o cancelación. No aplica para Tarjeta Visa Simple. Caja Rural De Ahorro Y Crédito Cencosud Scotia Perú S.A. con R.U.C. N° 20543166660 actúa como intermediario por lo que no tendrá responsabilidad legal por cualquier daño o perjuicio que pudiera derivarse de la idoneidad de los servicios o productos que ofrecen los establecimientos que participan en la presente promoción.

*Descuento no acumulable con otras promociones, cupones y/o descuentos, salvo lo indicado en la presente promoción (welcome cupón y descuento de miembro LG).

* Para mayor información respecto a los términos y condiciones de entrega visita https://www.lg.com/pe/shop/obs-terms-conditions-pe.