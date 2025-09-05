Promoción válida del 22 de agosto al 25 de agosto 2025 a nivel nacional y/o hasta agotar stock. Stock: 04 unidades por cada modelo. Aplica para compras en LG.COM/pe. El precio final del producto se consigna al costado del mismo. Modelos participantes: GM57SPM.AEPGLPR, LM85SXD.ASBGLPR, LRGL5845S.BSTGLPR, LRGZ5253S.CSTGLPR, LRGZ5255S.CSTGLPR, LP1419IVSM.SSR0. Envios a nivel nacional. *Envió gratuito solo esta habilitado para compras mayores a S/. 1,499.00 soles. El servicio de delivery se encuentra disponible solo para zonas de cobertura. Aplican entregas de Lunes a Sábados. En caso de que se presenten manifestaciones u otros eventos que dificulten la entrega de los productos, LG no se hace responsable por la demora en la entrega. Entendemos que estos eventos están fuera de nuestro control y haremos todo lo posible para minimizar cualquier impacto en la entrega de sus productos. Revisa nuestra cobertura de entrega en https://www.lg.com/pe/cobertura-de-entrega. *El pago en cuotas varia por producto y las cuotas sin intereses solo se aplican si se realiza la compra con tarjeta de crédito BBVA, Diners Club, Interbank, Scotiabank (hasta 24 cuotas sin intereses) o BCP Visa (hasta 18 cuotas sin intereses). *Descuento no acumulable con otras promociones, cupones y/o descuentos.* Para mayor información respecto a los términos y condiciones de entrega visita https://www.lg.com/pe/shop/obs-terms-conditions-pe. Términos y condiciones de la promoción: https://www.lg.com/pe/terminos-y-condiciones/

*El pago en cuotas varia por producto. Solo se aplican hasta 12 cuotas sin intereses si se realiza la compra con tarjeta de crédito BBVA, Diners Club, Interbank, Cencosud, BCP Visa usando como medio de Pago: Mercado Pago. En caso seleccione un valor de cuota mayor al indicado en el producto, se aplicará la tasa de interés que corresponda según lo que el usuario tenga contratado con la entidad emisora de su medio de pago. Para mayor información respecto a los términos y condiciones de promociones con medios de pago revisar Términos y Condiciones - Promociones | LG Perú

**En el caso de Scotiabank (hasta 24 cuotas sin intereses) y BBVA, Interbank & BCP Visa (hasta 18 cuotas sin intereses) se debe usar como medio de Pago: Niubiz. *Para mayor información respecto a los términos y condiciones de promociones con medios de pago revisar Términos y Condiciones - Promociones | LG Perú