Smart TV LG OLED evo AI G5 4K de 97 pulgadas 2025

Smart TV LG OLED evo AI G5 4K de 97 pulgadas 2025

Smart TV LG OLED evo AI G5 4K de 97 pulgadas 2025

OLED97G5PSA
OLED G5 USP introductory video.
Front view
Back view of LG OLED evo AI G5 4K Smart TV.
Side view of LG OLED evo AI G5 4K Smart TV.
Front view and side view of LG OLED evo AI G5 4K Smart TV showing its length, width, height, and depth dimensions.
alpha 11 AI Processor Gen2 is against a dark background. It glows with purple and blue light from within illuminating the microchip circuits around it. The title talks about how the processor that is dedicated to LG OLED evo delivers 4K quality, stunning color and brightness with pixel-level precision. Performance statistics are visible. 6.7 times greater AI neural processing, NPU. 2.2 times faster operation, CPU. 3.6 times improved graphics, GPU.
A space shuttle launching from the ground. The scene is split in the middle with one half slightly darker and duller. The other half shows how the rocket blast is remarkably bright, demonstrating how bright visuals can be on an LG OLED TV screen with the light emitting structure and lighting control architecture of Brightness Booster Max.
Colorful parrot in ultra-high definition against a black background. Water drops are suspended in the air all around it. The image showcases Perfect Color as each different hue on the parrot's body is vibrant and vivid. The dark background with the detailed water splashes also highlights how the screen is reflection-free. Different logo certifications from UL and Intertek are visible. These refer to its 100% Color Fidelity, 100% Color Volume, and reflection-free claim. Text is also visible, check the Perfect Color certification mark.
Leopard in the forest in vivid color and detail. The leopard has a grid and a light glowing behind it, indicating how LG AI Picture Pro made impressive visual enhancements to the scene's resolution, brightness, depth, and clarity.
LG TV screen with an AI Magic Remote on the foreground. The AI button is highlighted and a speech bubble shows text, suggest a movie I like. On the screen we see the user icon E, indicating how AI Voice ID was able to identify which user it was and give personalized recommendations just based on their voice.
LG AI Magic Remote with the AI button highlighted. Around it are the different functionalities that a user can access from the button. AI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, AI Picture Wizard, AI Sound Wizard. The text explains that the LG AI Magic Remote completes your AI experience with a dedicated AI button and can be used like an air mouse. Just point and click.
Close-up of an LG OLED TV screen showing how AI Search works. A small chat window is open showing how the user asked for what sports games are available. AI search responded via chat and by showing thumbnails of available content. There is also a prompt to ask Microsoft Copilot.
LG AI Magic Remote in front of an LG TV screen. On the screen is a personalized greeting from the LG AI with custom keywords based on the user's search and watch history. By the remote is an icon and label showing that the AI Concierge functionality is easily accessible with one short press on the AI button.
Sci-fi content is playing on an LG TV screen. On the screen is the AI Chatbot interface. The user messaged the chatbot saying that the screen is too dark. The chatbot offered solutions to the request. The whole scene is also split in two. One side is darker, the other side is brighter, showing how AI Chatbot solved the issue for the user automatically. Text explains AI Chatbot can understand user intent and provide solutions to troubleshoot.
Características principales

  • Calidad de imagen 4K, imágenes mejoradas con IA y sonido envolvente gracias al procesador alpha 11 AI Gen2
  • Los niveles reales del color negro en cada píxel crean un contraste, una profundidad y un detalle asombrosos
  • 100 % de fidelidad de color para colores reales. 100 % de volumen de color para tonos más intensos.
  • Imágenes hasta 3 veces más brillantes que en las OLED TV convencionales gracias a Brightness Booster Ultimate
  • Nuevo botón de IA, controles de voz y funciones de arrastrar y soltar en el AI Magic Remote
  • Imágenes hasta 1.5 veces más brillantes que en las OLED TV convencionales gracias a Brightness Booster Max
Más
En la pantalla de una LG OLED evo AI TV aparece una imagen abstracta con detalles, colores y un contraste impactantes. Detrás de la TV, se muestra una versión ampliada del procesador alpha 11 AI Gen2. Brilla con una luz que ilumina los circuitos de microchips a su alrededor. El título dice LG OLED evo AI. También puede verse el texto: Con la tecnología del procesador LG alpha 11 AI Gen2. En la esquina hay un logotipo dorado con estrellas que dice: OLED TV número uno del mundo durante 12 años.

Vea los detalles de la
luz y la oscuridad

* Omdia. 12 años de ser el n.º 1 en unidades más vendidas entre 2013 y 2024. Este resultado no constituye una garantía de LGE ni de sus productos. Visita https://www.omdia.com/ para obtener más información.

Calidad de la imagenwebOS para IACalidad de sonidoDiseñoEntretenimiento

El procesador alpha 11 AI Gen2 mejora imágenes a 4K con colores y brillo increíbles. Los motores de IA detectan objetos con precisión a nivel de pixel para optimizar la imagen y brindar la mejor experiencia de visión.

El procesador alpha 11 AI Gen2 se destaca sobre un fondo oscuro. Emana una luz púrpura y azul desde el interior e ilumina los circuitos del microchip a su alrededor. Se muestran estadísticas de rendimiento. Procesamiento neuronal de IA 6.7 veces superior, unidad de procesamiento neuronal (Neural Processing Unit, NPU). Operación 2.2 veces más rápida, unidad central de procesamiento (Central Processing Unit, CPU). Gráficos 3.6 veces mejorados, unidad de procesamiento gráfico (Graphics Processing Unit, GPU).

* En comparación con una TV inteligente básica del mismo año con procesador alpha 7 AI Gen8, según una comparación de las especificaciones internas.

El procesador alpha 11 AI Gen2, junto con el nuevo algoritmo de intensificación de la luz y la arquitectura de control de la luz, ofrece imágenes hasta 1.5 veces más brillantes.

Escena del lanzamiento de un transbordador espacial dividida por la mitad. Una parte de la escena se ve brillante y vívida gracias a los algoritmos de impulso de brillo de LG. La otra mitad se ve oscura, borrosa y gris.

*El brillo puede variar según el modelo, el tamaño de la pantalla y la región del mercado.

*El brillo máximo es 3 veces más brillante que la LG OLED B5 en una ventana del 10 %, según mediciones internas.

Un loro colorido en ultra alta definición sobre un fondo negro. A su alrededor hay gotas de agua suspendidas en el aire. La imagen muestra un Color Perfecto, ya que cada tono diferente del cuerpo del loro es vibrante y vívido. El fondo oscuro con salpicaduras de agua detalladas también resalta cómo la pantalla está libre de reflejos. Se observan diferentes certificaciones de logotipos de UL e Intertek. Estos se refieren a su 100 % de fidelidad de color, 100 % de volumen de color y su afirmación de ausencia de reflejos. También se observa un texto; verifica la marca de certificación Color Perfecto.

El superescalado de IA, el mejorador de objetos percibidos de IA y el mapeo dinámico de tonos de OLED analizan cada cuadro y mejoran la resolución, el brillo, la profundidad y la claridad.

Las líneas cobran vida en una imagen muy opaca y casi gris de un leopardo en un bosque, como si una supercomputadora analizara los elementos del cuadro. Un láser traza la silueta del leopardo y luego se mejora para que sea más brillante, nítida y colorida. El fondo también se transforma de izquierda a derecha, ahora con contraste, profundidad y colores mejorados.

* AI Picture Pro no funcionará con contenido protegido por derechos de autor en servicios de OTT.

* La calidad de la imagen del contenido mejorado variará según la resolución de origen.

La próxima generación de la LG AI TV

El AI Magic Remote completa la AI Experience

Controla fácilmente tu TV con AI Magic Remote, sin dispositivos extra. Con un sensor de movimiento y una rueda de desplazamiento, apunta y haz clic para usarlo como un ratón o simplemente di los comandos de voz.

LG AI Magic Remote con el botón de IA resaltado. Hay una representación gráfica de UI con íconos sobre cómo el botón de IA permite a los usuarios acceder a diferentes funcionalidades con IA. Los servicios incluyen AI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, AI Picture Wizard y AI Sound Wizard. Luego se muestra la funcionalidad cuando el cursor aparece sobre una interfaz, mostrando cómo se puede usar la cámara remota como ratón aéreo para simplemente apuntar y hacer clic.

* El diseño, la disponibilidad y las funciones del AI Magic Remote pueden variar según la región y el idioma, incluso para el mismo modelo.

* Algunas características pueden requerir una conexión a Internet.

* AI Voice Recognition solo puede ofrecerse en países que admiten procesamiento del lenguaje natural (PLN) en su lengua materna.

Familia de cuatro integrantes reunida alrededor de una LG AI TV. Se ve un círculo alrededor de la persona que sostiene el control remoto con su nombre. Esto muestra cómo AI Voice ID reconoce la voz única de cada usuario. Luego, la interfaz webOS muestra cómo la IA automáticamente cambia la cuenta y recomienda contenido personalizado.

Al Voice ID

LG AI Voice ID reconoce la voz única de cada usuario y ofrece

recomendaciones personalizadas en el momento en que hablas.

* El contenido reducido o limitado puede variar según la región y la conectividad de red.

* El soporte de Voice ID puede variar según la región y el país, y está disponible en las TV OLED, QNED, NanoCell y UHD lanzadas a partir de 2024.

* Solo funciona con aplicaciones compatibles con la cuenta de Voice ID.

Un LG AI Magic Remote frente a la pantalla de una LG TV. En la pantalla, aparece un saludo personalizado de LG AI con palabras clave personalizadas basadas en el historial de búsquedas y visualizaciones del usuario. En el control remoto hay un ícono y una etiqueta en los que se indica que se puede acceder fácilmente a las funciones de AI Concierge con solo pulsar brevemente el botón de IA.

AI Concierge

Con solo pulsar el botón de IA del control remoto, se abre AI Concierge, un servicio que ofrece palabras clave y recomendaciones personalizadas según tu historial de búsquedas y visualizaciones.

* Los menús y las aplicaciones que se admiten pueden variar según el país.

* Los menús que se muestran pueden ser diferentes al momento del lanzamiento.

* Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.

Pantalla de un usuario durante el proceso de personalización AI Picture Wizard. Se muestran varias imágenes en las que se destacan las selecciones del usuario. Aparece un ícono de carga y se muestra una imagen de un paisaje que va mejorando de izquierda a derecha.

AI Picture Wizard

Los algoritmos avanzados aprenden tus preferencias al revisar 1,600 millones de posibilidades de imágenes. En función de tus selecciones, la TV crea una imagen personalizada solo para ti.

Pantalla de un usuario durante el proceso de personalización AI Sound Wizard. Se seleccionan series de íconos de clips de sonido. Se muestra un cantante de jazz y un saxofonista; las ondas de sonido representan el sonido personalizado animado en la imagen.

AI Sound Wizard

Elige el audio que prefieras de una selección de clips de sonido. De entre 40 millones de parámetros, la IA crea un perfil de sonido personalizado ajustado a tus preferencias.

Una persona en su living. Globo de diálogo a su alrededor que muestra cómo interactúa con LG TV con solo decir: “Hola, LG”.

Solo diga “Hola, LG” para empezar a interactuar con su TV

La IA de tu TV está siempre lista para tus solicitudes. Sin siquiera presionar un botón, simplemente di “Hola, LG” y la IA comenzará a escuchar tus solicitudes.

Logotipo y nombre del webOS Re:New Program con la insignia de CES Innovation Awards 2025 Honoree cerca de él.

Logotipo y nombre del webOS Re:New Program con la insignia de CES Innovation Awards 2025 Honoree cerca de él.

Nuevas actualizaciones por 5 años con webOS Re:New

Obtén actualizaciones completas y disfruta de los beneficios de las características y el software más recientes. Con el premio a la innovación de CES en la categoría de ciberseguridad, puedes sentirte protegido, ya que webOS mantiene tu privacidad y tus datos seguros.

* El webOS Re:New Program se aplica a las TV OLED/QNED/NanoCell/UHD de 2025.

* El webOS Re:New Program brinda soporte para un total de cuatro actualizaciones durante cinco años a partir de la versión preinstalada de webOS, y la programación de las actualizaciones varía

de fin de mes a comienzo de año.

* Las actualizaciones y la programación de algunas características, aplicaciones y servicios pueden variar según el modelo o la región.

* Actualizaciones disponibles para modelos OLED de 2022 y UHD de 2023 y posteriores.

Disfruta lo que LG AI TV puede hacer por ti.

Al Voice ID

AI Search

AI Chatbot y AI Picture/Sound Wizard

AI Concierge

LG TV con Home Hub en la pantalla. En la interfaz de usuario se muestra Google Home, ThinQ y otros IoT para que puedas manejar con facilidad todos tus dispositivos inteligentes desde tu televisión.
Home Hub, la plataforma todo en uno para tu casa inteligente

Maneja a la perfección distintos electrodomésticos de LG, junto con tus dispositivos de Google Home y más. Experimenta la máxima conveniencia de controlar todo tu hogar desde un único panel de control intuitivo. 

* LG es compatible con dispositivos wifi 'Matter'. Los servicios y características compatibles con “Matter” pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial para ThinQ y Matter debe hacerse a través de la aplicación móvil de ThinQ.

* El uso de la función de voz manos libres sin un control remoto solo es posible con los procesadores de IA Alpha 9 y Alpha 11. Puede variar según los productos y las regiones.

AI Sound Pro afina el sonido para lograr una experiencia con más impacto

Mejora tu sonido con LG TV y LG Soundbar

* La Soundbar puede comprarse por separado. 

* El control de modo de la Soundbar puede variar según el modelo.

* Ten en cuenta que es posible que el servicio no esté disponible en el momento de la compra. Para las actualizaciones se necesita una conexión de red.  

* La OLED G5 puede usarse con SG10TY.

* El uso del control remoto de LG TV está limitado solamente a ciertas funciones.

* WOW Orchestra/WOW Interface se aplica a las LG OLED TV de 2025.

Cuando monta su TV en la pared, los biseles delgados y el diseño perfecto garantizan que no haya separación.

* El tamaño de los biseles varía según la serie y el tamaño.

* Las OLED G5 de 97/83/77/65/55 pulgadas tienen Diseño para una pared.

* La OLED G5 de 48 pulgadas tiene un diseño ultradelgado y solo está disponible en el Reino Unido. 

Persona sosteniendo su teléfono en una sala de estar. Se muestra un ícono de transmisión en el teléfono, que indica que la pantalla del teléfono se está transmitiendo en la televisión. En la televisión se muestra un partido de básquet y a un lado se muestra la pantalla transmitida con las estadísticas de los jugadores.

Maximiza la diversión y usa varias pantallas con Multi View

Aprovecha al máximo tu televisión con Multi View. Transmite el contenido de tus dispositivos a través de Google Cast y AirPlay. Divide la pantalla en dos vistas independientes para disfrutar de un entretenimiento perfecto en múltiples pantallas.

* Los ajustes de imagen y sonido de ambas pantallas son los mismos. 

* Apple, el logotipo de Apple, Apple TV, AirPlay y HomeKit son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y en otros países.

* La compatibilidad con AirPlay 2, HomeKit y Google Cast puede variar según la región y el idioma.

Pantalla principal de LG Channels en la que se muestra la variedad de contenido disponible en una LG TV.

Mira una variedad de contenido. Gratis.

LG Channels, el servicio de streaming exclusivo de LG, pone una amplia selección de canales en directo y bajo demanda a tu disposición de forma gratuita. 

* El contenido y las aplicaciones disponibles pueden variar según el país, el producto y la región. 

Tres íconos diferentes que muestran cómo los LG Channels se pueden usar sin necesidad de suscribirse, pagar ni configurar ningún decodificador periférico.

Sin cargo. Sin contratos. Sin cables.

Lo único que tienes que hacer es conectarte y empezar a ver sin preocuparte de costos ocultos ni de instalar un decodificador. 

El portal de juegos transforma tu televisión en un centro de juegos perfecto

Explora miles de juegos directamente desde tu LG TV y obtén acceso a GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut y la aplicación Boosteroid. Disfruta de una variedad de experiencias de juego: desde juegos AAA que puedes controlar con un mando de juegos hasta juegos casuales que puedes jugar con el control remoto.

Pantalla principal del portal de juegos. El cursor se mueve y hace clic para mostrar muchos juegos populares, así como la función adicional de poder seleccionar juegos según el tipo de control que tengas, ya sea un mando de juegos o el control remoto.

* La compatibilidad con el portal de juegos puede variar según el país.

* La compatibilidad con los servicios de juegos en la nube y los juegos del portal de juegos puede variar según el país.

* Algunos servicios de juegos pueden requerir una suscripción y un mando de juegos.

Máxima experiencia de juego

La mejor experiencia de juego con compatibilidad G-Sync, VRR 165Hz, tiempo de respuesta de 0.1 ms certificado por Intertek, AMD FreeSync Premium y ClearMR 10000. Juega sin desfase ni desenfoques de movimiento.

Dos imágenes de un auto en un videojuego, una al lado de la otra. En una se observa mucho desenfoque de movimiento. La otra se ve nítida y en enfoque, por lo que se exhibe la alta frecuencia de cuadros de la LG OLED TV. Se puede ver el logotipo de Nvidia G-Sync y el logotipo de 165Hz, la insignia Intertek de tiempo de respuesta de 0.1 ms y otras certificaciones relevantes.

* Las OLED G5 de 83/77/65/55 pulgadas solamente funcionan con juegos o entradas de PC que admitan 165Hz. Y funcionan hasta a 144 Hz en entradas Dolby Vision.  

* Las de 97 pulgadas admiten 120 Hz y las de 48 pulgadas admiten 144Hz. 

* HGiG es un grupo empresas de la industria de los videojuegos y las pantallas para televisiones que trabajan de forma voluntaria y se reúnen para definir y poner a disposición del público guías para mejorar la experiencia de juego en HDR de los consumidores.

* La compatibilidad con HGiG puede variar según el país.

* Solo la OLED G5 de 48 pulgadas tiene certificación ClearMR 9000.

* ClearMR es un programa de certificación de VESA que evalúa el desenfoque de movimiento de la pantalla.

* Las pantallas LG OLED han recibido la certificación de Intertek por su tiempo de respuesta de 0.1 ms (gris a gris) y su rendimiento calificado para juegos.

Mejor OLED TV para películas

Ve las películas cobrar vida en tu propio cine mediante FILMMAKER MODE con compensación de luz ambiental que se ajusta a la iluminación ambiental para brindar una imagen de calidad cinematográfica.

Dolby Vision y FILMMAKER MODE de ambiente

Vive el cine tal como el director lo imaginó con Dolby Vision y FILMMAKER MODE con compensación de luz ambiental que se adapta al entorno y mantiene las imágenes lo más cerca posible del original.

Dolby Atmos

Sienta el sonido envolvente a su alrededor y sumérjase en la acción.

* FILMMAKER MODE de ambiente es una marca registrada de UHD Alliance, Inc. 

* FILMMAKER MODE de ambiente con Dolby Vision son compatibles.

* FILMMAKER MODE de ambiente empieza automáticamente en AppleTV+ y la aplicación de Amazon Prime Video.

Sello de certificación de Carbon Trust, reducción y medición de emisiones de carbono, y un sello de certificación de Intertek por la eficiencia en el uso de recursos.

Sello de certificación de Carbon Trust, reducción y medición de emisiones de carbono, y un sello de certificación de Intertek por la eficiencia en el uso de recursos.

Hecho pensando en el medio ambiente

Instituciones globales de confianza han reconocido los esfuerzos ecológicos de los LG TV. Ahora verificados por Carbon Trust por la reducción de carbono y la medición de emisiones de carbono, y certificados por Intertek por su eficiencia en el uso de recursos.

* La certificación de Intertek por eficiencia en el uso de recursos aplica a los siguientes modelos: OLED M5, G5, C5, B5, y QNED9M, QNED85, QNED82 y QNED80.

* La verificación de Carbon Trust aplica a los modelos OLED G5 de 83, 77, 65 y 55 pulgadas, y al modelo OLED C5 de 83 pulgadas por la reducción de la huella de carbono; y a los modelos OLED C5 de 77, 65 y 55 pulgadas por la medición de la huella de carbono.

* Visita https://sustainabilitydirectory.intertek.com/home para obtener más información.

Sello de certificación de Intertek por la eficiencia en el uso de recursos.

Sello de certificación de Intertek por la eficiencia en el uso de recursos.

Hecho pensando en el medio ambiente

Instituciones globales de confianza han reconocido los esfuerzos ecológicos de los LG TV. Ahora cuenta con la certificación de eficiencia en el uso de recursos por parte de Intertek.

* La certificación de Intertek por eficiencia en el uso de recursos aplica a los siguientes modelos: OLED M5, G5, C5, B5, y QNED9M, QNED85, QNED82 y QNED80.

* Visita https://sustainabilitydirectory.intertek.com/home para obtener más información.

Una sala de estar elegante con el televisor LG OLED evo M5 montado en la pared. Una LG Soundbar debajo de esta. Caja de conexión cero oculta debajo de una mesa de apoyo. No hay cables visibles, lo que demuestra la tecnología True Wireless de la TV. Se observan el emblema de La OLED TV número uno del mundo durante 12 años y el logotipo de LG OLED evo AI M5.

La primera TV verdaderamente inalámbrica del mundo con la calidad de imagen de la LG OLED G5

* Las imágenes anteriores de esta página de detalles del producto son meramente ilustrativas. Consulta la galería de imágenes para obtener una representación más precisa.

* Todas las imágenes anteriores son simuladas.

* La disponibilidad del servicio varía según la región y el país.

* Los servicios personalizados pueden variar según las políticas de las aplicaciones de terceros.

* El AI Magic Remote puede requerir una compra por separado según el tamaño, modelo y región de tu TV.

Todas las especificaciones

Qué opina la gente

Sugerencias para ti

