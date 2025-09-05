We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Smart TV LG OLED evo AI G5 4K de 97 pulgadas 2025
Smart TV LG OLED evo AI G5 4K de 97 pulgadas 2025
Características principales
- Calidad de imagen 4K, imágenes mejoradas con IA y sonido envolvente gracias al procesador alpha 11 AI Gen2
- Los niveles reales del color negro en cada píxel crean un contraste, una profundidad y un detalle asombrosos
- 100 % de fidelidad de color para colores reales. 100 % de volumen de color para tonos más intensos.
- Imágenes hasta 3 veces más brillantes que en las OLED TV convencionales gracias a Brightness Booster Ultimate
- Nuevo botón de IA, controles de voz y funciones de arrastrar y soltar en el AI Magic Remote
- Imágenes hasta 1.5 veces más brillantes que en las OLED TV convencionales gracias a Brightness Booster Max
* Omdia. 12 años de ser el n.º 1 en unidades más vendidas entre 2013 y 2024. Este resultado no constituye una garantía de LGE ni de sus productos. Visita https://www.omdia.com/ para obtener más información.
El procesador alpha 11 AI Gen2 mejora imágenes a 4K con colores y brillo increíbles. Los motores de IA detectan objetos con precisión a nivel de pixel para optimizar la imagen y brindar la mejor experiencia de visión.
* En comparación con una TV inteligente básica del mismo año con procesador alpha 7 AI Gen8, según una comparación de las especificaciones internas.
El procesador alpha 11 AI Gen2, junto con el nuevo algoritmo de intensificación de la luz y la arquitectura de control de la luz, ofrece imágenes hasta 1.5 veces más brillantes.
*El brillo puede variar según el modelo, el tamaño de la pantalla y la región del mercado.
*El brillo máximo es 3 veces más brillante que la LG OLED B5 en una ventana del 10 %, según mediciones internas.
El superescalado de IA, el mejorador de objetos percibidos de IA y el mapeo dinámico de tonos de OLED analizan cada cuadro y mejoran la resolución, el brillo, la profundidad y la claridad.
* AI Picture Pro no funcionará con contenido protegido por derechos de autor en servicios de OTT.
* La calidad de la imagen del contenido mejorado variará según la resolución de origen.
La próxima generación de la LG AI TV
El AI Magic Remote completa la AI Experience
Controla fácilmente tu TV con AI Magic Remote, sin dispositivos extra. Con un sensor de movimiento y una rueda de desplazamiento, apunta y haz clic para usarlo como un ratón o simplemente di los comandos de voz.
LG AI Magic Remote con el botón de IA resaltado. Hay una representación gráfica de UI con íconos sobre cómo el botón de IA permite a los usuarios acceder a diferentes funcionalidades con IA. Los servicios incluyen AI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, AI Picture Wizard y AI Sound Wizard. Luego se muestra la funcionalidad cuando el cursor aparece sobre una interfaz, mostrando cómo se puede usar la cámara remota como ratón aéreo para simplemente apuntar y hacer clic.
* El diseño, la disponibilidad y las funciones del AI Magic Remote pueden variar según la región y el idioma, incluso para el mismo modelo.
* Algunas características pueden requerir una conexión a Internet.
* AI Voice Recognition solo puede ofrecerse en países que admiten procesamiento del lenguaje natural (PLN) en su lengua materna.
* El contenido reducido o limitado puede variar según la región y la conectividad de red.
* El soporte de Voice ID puede variar según la región y el país, y está disponible en las TV OLED, QNED, NanoCell y UHD lanzadas a partir de 2024.
* Solo funciona con aplicaciones compatibles con la cuenta de Voice ID.
* Los menús y las aplicaciones que se admiten pueden variar según el país.
* Los menús que se muestran pueden ser diferentes al momento del lanzamiento.
* Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.
* El webOS Re:New Program se aplica a las TV OLED/QNED/NanoCell/UHD de 2025.
* El webOS Re:New Program brinda soporte para un total de cuatro actualizaciones durante cinco años a partir de la versión preinstalada de webOS, y la programación de las actualizaciones varía
de fin de mes a comienzo de año.
* Las actualizaciones y la programación de algunas características, aplicaciones y servicios pueden variar según el modelo o la región.
* Actualizaciones disponibles para modelos OLED de 2022 y UHD de 2023 y posteriores.
Disfruta lo que LG AI TV puede hacer por ti.
Al Voice ID
AI Search
AI Chatbot y AI Picture/Sound Wizard
AI Concierge
* LG es compatible con dispositivos wifi 'Matter'. Los servicios y características compatibles con “Matter” pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial para ThinQ y Matter debe hacerse a través de la aplicación móvil de ThinQ.
* El uso de la función de voz manos libres sin un control remoto solo es posible con los procesadores de IA Alpha 9 y Alpha 11. Puede variar según los productos y las regiones.
AI Sound Pro afina el sonido para lograr una experiencia con más impacto
Mejora tu sonido con LG TV y LG Soundbar
* La Soundbar puede comprarse por separado.
* El control de modo de la Soundbar puede variar según el modelo.
* Ten en cuenta que es posible que el servicio no esté disponible en el momento de la compra. Para las actualizaciones se necesita una conexión de red.
* La OLED G5 puede usarse con SG10TY.
* El uso del control remoto de LG TV está limitado solamente a ciertas funciones.
* WOW Orchestra/WOW Interface se aplica a las LG OLED TV de 2025.
Cuando monta su TV en la pared, los biseles delgados y el diseño perfecto garantizan que no haya separación.
* El tamaño de los biseles varía según la serie y el tamaño.
* Las OLED G5 de 97/83/77/65/55 pulgadas tienen Diseño para una pared.
* La OLED G5 de 48 pulgadas tiene un diseño ultradelgado y solo está disponible en el Reino Unido.
* Los ajustes de imagen y sonido de ambas pantallas son los mismos.
* Apple, el logotipo de Apple, Apple TV, AirPlay y HomeKit son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y en otros países.
* La compatibilidad con AirPlay 2, HomeKit y Google Cast puede variar según la región y el idioma.
* El contenido y las aplicaciones disponibles pueden variar según el país, el producto y la región.
El portal de juegos transforma tu televisión en un centro de juegos perfecto
Explora miles de juegos directamente desde tu LG TV y obtén acceso a GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut y la aplicación Boosteroid. Disfruta de una variedad de experiencias de juego: desde juegos AAA que puedes controlar con un mando de juegos hasta juegos casuales que puedes jugar con el control remoto.
* La compatibilidad con el portal de juegos puede variar según el país.
* La compatibilidad con los servicios de juegos en la nube y los juegos del portal de juegos puede variar según el país.
* Algunos servicios de juegos pueden requerir una suscripción y un mando de juegos.
Máxima experiencia de juego
La mejor experiencia de juego con compatibilidad G-Sync, VRR 165Hz, tiempo de respuesta de 0.1 ms certificado por Intertek, AMD FreeSync Premium y ClearMR 10000. Juega sin desfase ni desenfoques de movimiento.
* Las OLED G5 de 83/77/65/55 pulgadas solamente funcionan con juegos o entradas de PC que admitan 165Hz. Y funcionan hasta a 144 Hz en entradas Dolby Vision.
* Las de 97 pulgadas admiten 120 Hz y las de 48 pulgadas admiten 144Hz.
* HGiG es un grupo empresas de la industria de los videojuegos y las pantallas para televisiones que trabajan de forma voluntaria y se reúnen para definir y poner a disposición del público guías para mejorar la experiencia de juego en HDR de los consumidores.
* La compatibilidad con HGiG puede variar según el país.
* Solo la OLED G5 de 48 pulgadas tiene certificación ClearMR 9000.
* ClearMR es un programa de certificación de VESA que evalúa el desenfoque de movimiento de la pantalla.
* Las pantallas LG OLED han recibido la certificación de Intertek por su tiempo de respuesta de 0.1 ms (gris a gris) y su rendimiento calificado para juegos.
Mejor OLED TV para películas
Ve las películas cobrar vida en tu propio cine mediante FILMMAKER MODE con compensación de luz ambiental que se ajusta a la iluminación ambiental para brindar una imagen de calidad cinematográfica.
Dolby Vision y FILMMAKER MODE de ambiente
Vive el cine tal como el director lo imaginó con Dolby Vision y FILMMAKER MODE con compensación de luz ambiental que se adapta al entorno y mantiene las imágenes lo más cerca posible del original.
* FILMMAKER MODE de ambiente es una marca registrada de UHD Alliance, Inc.
* FILMMAKER MODE de ambiente con Dolby Vision son compatibles.
* FILMMAKER MODE de ambiente empieza automáticamente en AppleTV+ y la aplicación de Amazon Prime Video.
* La certificación de Intertek por eficiencia en el uso de recursos aplica a los siguientes modelos: OLED M5, G5, C5, B5, y QNED9M, QNED85, QNED82 y QNED80.
* La verificación de Carbon Trust aplica a los modelos OLED G5 de 83, 77, 65 y 55 pulgadas, y al modelo OLED C5 de 83 pulgadas por la reducción de la huella de carbono; y a los modelos OLED C5 de 77, 65 y 55 pulgadas por la medición de la huella de carbono.
* Visita https://sustainabilitydirectory.intertek.com/home para obtener más información.
* La certificación de Intertek por eficiencia en el uso de recursos aplica a los siguientes modelos: OLED M5, G5, C5, B5, y QNED9M, QNED85, QNED82 y QNED80.
* Visita https://sustainabilitydirectory.intertek.com/home para obtener más información.
* Las imágenes anteriores de esta página de detalles del producto son meramente ilustrativas. Consulta la galería de imágenes para obtener una representación más precisa.
* Todas las imágenes anteriores son simuladas.
* La disponibilidad del servicio varía según la región y el país.
* Los servicios personalizados pueden variar según las políticas de las aplicaciones de terceros.
* El AI Magic Remote puede requerir una compra por separado según el tamaño, modelo y región de tu TV.
Todas las especificaciones
Qué opina la gente
Sugerencias para ti
Manual & Software
Descarga el manual y software más reciente de tu compra LG.
Solución de problemas
Encuentra videos y tutoriales sobre tu producto.
Garantía
Conoce aquí la información sobre la garantía de tu producto LG.
Piezas & Accesorios
Conoce los accesorios que tu producto necesita
Registrar producto
Registrar tu producto te ayudará a obtener soporte más rápido.
Soporte de producto
Encuentra el manual de tu producto LG, soluciones a todos sus problemas e información de la garantía.
Soporte de pedido
Da seguimiento a tu pedido y conoce las Preguntas Frecuentes.
Solicitud de reparación
Solicita el servicio de reparación desde tu celular o laptop.
Chat en vivo
Consulta a expertos en productos LG en tiempo real. Conoce descuentos, y obtén asistencia en tus compras.
Consulta con el Soporte Técnico LG desde tu celular.
Envíanos un correo electrónico
Envía un correo electrónico al soporte de servicio de LG
Llámanos
Habla directamente con nuestros representantes de soporte.