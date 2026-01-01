75 " LG NANO 4K UHD AI NU80 Smart TV 2026

1)*HDR10 Pro no es un formato, sino el Dynamic Tone Mapping propio de LG aplicado cuadro por cuadro al contenido HDR10.

2)*AI Picture Pro funcionará con cualquier contenido protegido por derechos de autor en servicios OTT.

*Las imágenes se escalan hasta una calidad similar a 4K. Los resultados pueden varAIr según la resolución de origen.

3)*El sonido puede varAIr según el entorno de escucha.

4)*AI Search (Copilot) está disponible en modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD compatibles con el programa webOS Re:New, incluidos los modelos lanzados desde 2022 en adelante.

*Se requiere conexión a internet, y los servicios de AI asocAIdos pueden estar sujetos a cambios o requerir una suscripción.

*Esta función puede varAIr según la región y el modelo, y no está disponible en países donde no se ofrece soporte para LLM.

5)*Es posible que algunas de estas funciones no sean compatibles en ciertas regiones o modelos.

*Los menús mostrados pueden ser diferentes al momento del lanzamiento.

*Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.

*La tarjeta ‘In This Scene’ está disponible en países compatibles con EPG (guía electrónica de programación).

*La tarjeta ‘On Now’ no está disponible en Netflix ni en otras aplicaciones de CP (proveedor de contenido), por lo que la tarjeta no se mostrará.

*La tarjeta ‘Generative AI’ está disponible en ciertas regiones o modelos.

6)*Puede mostrarse contenido reducido o limitado según la región y la conectividad de red.

*La compatibilidad con Voice ID puede varAIr según la región y el país, y está disponible en televisores OLED, QNED y NANO 4K UHD lanzados desde 2024 en adelante, así como en televisores MRGB y FHD lanzados desde 2026.

*Funciona solo con aplicaciones compatibles con la cuenta de Voice ID.

*El bloqueo puede ser desbloqueado por alguien con una voz similar, y si la voz cambAI por motivos de salud u otros factores, el reconocimiento puede no funcionar de manera efectiva.

*Los widgets proporcionados pueden varAIr según el país y están sujetos a cambios o discontinuación sin previo aviso.

*My Page aplica a televisores OLED, MRGB, QNED y NANO 4K UHD 2026.

7)*Se requiere conexión a internet.

*Es posible vincular AI Chatbot con el servicio al cliente.

*En países donde NLP no es compatible, es posible que el acceso y uso de aplicaciones por voz no esté disponible.

8)*Se requiere actualización de red.

9)*webOS Re:New es un programa de actualización de software y está disponible solo en modelos seleccionados. La cantidad de actualizaciones y la duración del soporte Re:New pueden varAIr según el producto, modelo o región.

*El calendario de actualización, así como las funciones, aplicaciones y servicios, pueden varAIr según el modelo y la región.

*Las funciones, contenidos y servicios disponibles están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden varAIr según el producto, modelo o región.

10)*Proporciona acceso rápido a las funciones de AI del televisor, pero no cuenta con procesamiento de AI integrado.

*El diseño, la disponibilidad y las funciones de AI Magic Remote pueden varAIr según la región y el idioma compatible, incluso para el mismo modelo.

*Algunas funciones pueden requerir conexión a internet.

*AI Voice Recognition solo se ofrece en países compatibles con NLP en su idioma nativo.

11)*La compatibilidad con ciertos LG Channels varía según la región.

12)*LG es compatible con dispositivos Wi-Fi 'Matter'. Los servicios y funciones compatibles con 'Matter' pueden varAIr según los dispositivos conectados. La conexión inicAIl para ThinQ y Matter debe realizarse medAInte la aplicación móvil ThinQ.

13)*El tamaño máximo de pantalla puede variar según el modelo y la región.

14)*La tarjeta ‘In This Scene’ está disponible en países compatibles con EPG.

*El alcance de la compatibilidad puede variar según el país.

*La información proporcionada por AI Concierge es solo para fines informativos generales y puede no ser precisa. LG no asume ninguna responsabilidad u obligación por acciones o decisiones tomadas en función de dicha información.

15)*60 Hz solo funciona con juegos o entradas de PC compatibles con 60 Hz.

*La compatibilidad con HGiG puede variar según el país.

16)*En modo ULL, solo se puede conectar un control (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth puede verse afectado.

*Para un mejor rendimiento, se recomienda conexión Ethernet o Wi-Fi de 5 GHz.

17)*La compatibilidad con servicios de gaming en la nube puede variar.

*Algunos servicios de gaming pueden requerir una suscripción y un gamepad.

*El gamepad se vende por separado.

18)*FILMMAKER MODE es una marca comercial de UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER MODE se inicia automáticamente en las aplicaciones AppleTV+ y Amazon Prime Video.

19)*La barra de sonido se puede comprar por separado.

*Sound Mode Control puede variar según el modelo.

*Tenga en cuenta que el servicio puede no estar disponible al momento de la compra. Se requiere conexión de red para actualizaciones.

*El uso del control remoto de LG TV está limitado solo a ciertas funciones.

21)*El contenido disponible puede varAIr según la región y está sujeto a cambios.

*Se requiere una suscripción a LG Gallery+ para acceder al contenido y las funciones completas.

24)*La función funciona cuando has inicAIdo sesión en tu cuenta de Google Photos y tienes al menos 10 fotos en la aplicación.

25)*El ahorro de energía aplica solo cuando Gallery Mode y Always Ready están habilitados. Si Always Ready está desactivado, Gallery Mode consumirá la misma energía que cuando el televisor está encendido.

26)*Los sensores de brillo pueden varAIr según el modelo.

27)*Los sensores de movimiento solo están disponibles en los modelos W6 y G6.