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75 " LG NANO 4K UHD AI NU80 Smart TV 2026

75 " LG NANO 4K UHD AI NU80 Smart TV 2026

75NU800BPSB
Vista frontal de 75 " LG NANO 4K UHD AI NU80 Smart TV 2026 75NU800BPSB
LG NANO 4K UHD AI NU80 shown in front and side views highlights a 75-inch display with a 1668 mm-wide screen, 956 mm screen height, 1028 mm height with stand, a 76 mm profile depth, and a stand footprint measuring 1535 by 413 mm.
LG NANO 4K UHD AI NU80 Ultra Big TV screen is wall-mounted in a room, displaying a soccer player’s celebration at the center of a stadium under bright arena lights, emphasizing vivid color, clarity, and immersive scale.
LG NANO 4K UHD AI NU80 with Nano Detail Enhancer shows a feather image, powered by the alpha AI Processor that detects fine textures to enhance contrast and depth and deliver a clearer, more three-dimensional 4K picture.
LG NANO 4K UHD AI NU80 highlights HDR10 Pro in a split scenic image comparing SDR and HDR10 Pro, revealing brighter highlights, deeper shadows, and enhanced contrast in a sunset lake scene for richer detail and clarity.
LG NANO 4K UHD AI NU80’s alpha 7 AI Processor 4K Gen9 glows at the center of a yellow circuit board, highlighting smarter, more powerful AI processing that enhances 4K image clarity with improved contrast and depth.
LG NANO 4K UHD AI NU80 with 4K Super Upscaling and Dynamic Tone Mapping shows an underwater scene of a sea lion, as AI recognizes and upscales each frame up to 4K resolution.
LG Shield, applied to LG NANO 4K UHD AI NU80, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG NANO 4K UHD AI NU80 features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
LG NANO 4K UHD AI NU80 home screen navigates into the LG Channels interface, with free live TV channels, movies, and exclusive content. It highlights direct access to hundreds of entertainment options with no payment, no subscription, and no set-top box required.
LG NANO 4K UHD AI NU80 Sports Forecast by AI Concierge displays a live soccer match with an on-screen AI panel presenting predictions, game insights, and league data, suggesting how AI analyzes gameplay to forecast match outcomes.
LG NANO 4K UHD AI NU80 for Ultimate Gameplay shows a fast-paced action game scene with a comparison inset highlighting smoother motion, while supporting up to 60Hz, VRR, ALLM, HGiG, and GeForce NOW.
LG NANO 4K UHD AI NU80 with a Slim Design is wall-mounted in a bright, open living space, featuring a sleek profile that blends seamlessly into the interior while displaying vibrant, multicolored abstract shapes across the screen.
Vista frontal de 75 " LG NANO 4K UHD AI NU80 Smart TV 2026 75NU800BPSB
LG NANO 4K UHD AI NU80 shown in front and side views highlights a 75-inch display with a 1668 mm-wide screen, 956 mm screen height, 1028 mm height with stand, a 76 mm profile depth, and a stand footprint measuring 1535 by 413 mm.
LG NANO 4K UHD AI NU80 Ultra Big TV screen is wall-mounted in a room, displaying a soccer player’s celebration at the center of a stadium under bright arena lights, emphasizing vivid color, clarity, and immersive scale.
LG NANO 4K UHD AI NU80 with Nano Detail Enhancer shows a feather image, powered by the alpha AI Processor that detects fine textures to enhance contrast and depth and deliver a clearer, more three-dimensional 4K picture.
LG NANO 4K UHD AI NU80 highlights HDR10 Pro in a split scenic image comparing SDR and HDR10 Pro, revealing brighter highlights, deeper shadows, and enhanced contrast in a sunset lake scene for richer detail and clarity.
LG NANO 4K UHD AI NU80’s alpha 7 AI Processor 4K Gen9 glows at the center of a yellow circuit board, highlighting smarter, more powerful AI processing that enhances 4K image clarity with improved contrast and depth.
LG NANO 4K UHD AI NU80 with 4K Super Upscaling and Dynamic Tone Mapping shows an underwater scene of a sea lion, as AI recognizes and upscales each frame up to 4K resolution.
LG Shield, applied to LG NANO 4K UHD AI NU80, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG NANO 4K UHD AI NU80 features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
LG NANO 4K UHD AI NU80 home screen navigates into the LG Channels interface, with free live TV channels, movies, and exclusive content. It highlights direct access to hundreds of entertainment options with no payment, no subscription, and no set-top box required.
LG NANO 4K UHD AI NU80 Sports Forecast by AI Concierge displays a live soccer match with an on-screen AI panel presenting predictions, game insights, and league data, suggesting how AI analyzes gameplay to forecast match outcomes.
LG NANO 4K UHD AI NU80 for Ultimate Gameplay shows a fast-paced action game scene with a comparison inset highlighting smoother motion, while supporting up to 60Hz, VRR, ALLM, HGiG, and GeForce NOW.
LG NANO 4K UHD AI NU80 with a Slim Design is wall-mounted in a bright, open living space, featuring a sleek profile that blends seamlessly into the interior while displaying vibrant, multicolored abstract shapes across the screen.

Características principales

  • Experiencia de visualización inmersiva en una TV Ultra Grande
  • Nano Detail Enhancer mejora la textura y la profundidad para una imagen 4K más realista.
  • El galardonado webOS ofrece experiencias avanzadas de AI, impulsadas por Google Gemini y Microsoft Copilot.
  • AI Hub ofrece una experiencia inteligente y personalizada, protegida por LG Shield.
  • Accede fácilmente a una amplia selección de contenido en vivo y bajo demanda con LG Channels.
Más
2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Cybersecurity category for LG Shield

Premios a la Innovación CES – Mención Honorífica (LG Shield)

Ciberseguridad

2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the ArtificAIl Intelligence category for Multi-AI

Premios a la Innovación CES – Mención Honorífica (Multi-AI)

InteligencAI ArtificAIl

AVForums Editor’s Choice badge as Best Smart TV System for 8 consecutive years, including 2025/26

AVForums Editor’s Choice – Mejor Sistema de Smart TV 2025/26

“8 años como el mejor sistema de Smart TV”

*Los premios CES Innovation Awards se basan en los materAIles descriptivos presentados a los jueces. CTA no verificó la exactitud de ninguna declaración ni de ninguna afirmación realizada y no probó el artículo al que se concedió el premio.

¿Por qué LG NANO 4K UHD?

LG NANO 4K UHD AI NU80 with Nano Detail Enhancer shows an image of a feather, powered by the alpha AI Processor that detects textures and color volume to enhance micro details and deliver clearer, more vibrant 4K image quality.

Nano Detail Enhancer

LG NANO 4K UHD AI NU80 with a Slim Design is wall-mounted in a bright, open living space, featuring a sleek profile that blends seamlessly into the interior while displaying vibrant, multicolored abstract shapes across the screen.

Diseño Delgado

LG Shield emblem is shown on a dark background with security icons, highlighting webOS protection for privacy, data security, and system integrity.

Protegido por LG Shield

LG NANO 4K UHD AI NU80 with Award-winning Multi AI webOS is presented on a dark background featuring Microsoft Copilot and Google Gemini logos, indicating support for AI-related services accessible through the TV interface.

webOS Multi AI galardonado

LG NANO 4K UHD AI NU80 features AI Hub for personalization, with an AI symbol above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.

AI Hub para personalización

LG NANO 4K UHD AI NU80 with LG Channels offers endless free entertainment, including live TV channels, movies, and exclusive content, with direct access to a wide range of viewing options.

LG Channels – Entretenimiento sin fin gratis

¿Cómo LG NANO 4K UHD mejora la claridad y el detalle en una pantalla grande?

LG NANO 4K UHD está diseñado para revelar un alto nivel de detalle en cada escena. El Nano Detail Enhancer analiza cada fotograma para optimizar contraste, detalle y brillo a escala nano. Los algoritmos avanzados de escalado elevan la resolución a 4K, permitiéndote disfrutar tu contenido favorito en una pantalla ultra grande con mayor nitidez y calidad.

Nano Detail Enhancer

Refina el contraste para una profundidad más realista

Impulsado por el procesador alpha AI, tu televisor analiza las imágenes para revelar detalles nano, aumentando el contraste y la profundidad para ofrecer escenas más tridimensionales.

LG NANO 4K UHD AI NU80 with Nano Detail Enhancer shows an image of a feather, powered by the alpha AI Processor that detects textures and color volume to enhance micro details and deliver clearer, more vibrant 4K image quality.

HDR10 Pro

Detalles vívidos, contraste más profundo en cada escena

Nuestro formato HDR10 Pro ofrece luces más brillantes y sombras más profundas. Sumérgete en escenas más luminosas con mayor riqueza de detalle.1)

LG NANO 4K UHD AI NU80 destaca HDR10 Pro en una imagen escénica dividida que compara SDR y HDR10 Pro, revelando luces más brillantes, sombras más profundas y contraste mejorado en una escena de lago al atardecer para mayor riqueza de detalle y claridad.

LG NANO 4K UHD AI NU80 destaca HDR10 Pro en una imagen escénica dividida que compara SDR y HDR10 Pro, revelando luces más brillantes, sombras más profundas y contraste mejorado en una escena de lago al atardecer para mayor riqueza de detalle y claridad.

Procesador alpha 7 AI 4K Gen9

Mejorado para un procesamiento más inteligente y potente

Impulsado por una mayor potencAI de GPU y CPU, el procesador alpha 7 AI realiza optimización de imagen a escala nano para ofrecer claridad 4K con contraste mejorado y profundidad tridimensional.

El procesador alpha 7 AI 4K Gen9 de LG NANO 4K UHD AI NU80 brilla en el centro de una placa de circuito amarilla, destacando un procesamiento de AI más inteligente y potente que mejora la claridad de imagen 4K con mejor contraste y profundidad.

El procesador alpha 7 AI 4K Gen9 de LG NANO 4K UHD AI NU80 brilla en el centro de una placa de circuito amarilla, destacando un procesamiento de AI más inteligente y potente que mejora la claridad de imagen 4K con mejor contraste y profundidad.

¿Por qué LG AI TV?

LG AI TV optimiza la imagen y el sonido mientras hace que cada día sea más inteligente con AI Hub personalizado

Explora más sobre LG AI TV

Descubre 3 beneficios destacados de AI Hub

Búsqueda Multi AI avanzada con Google Gemini y Microsoft Copilot

Simplemente di lo que estás buscando y luego selecciona el modelo de AI que mejor se adapte a ti. El sistema se conecta a múltiples modelos de AI para ofrecer resultados más amplios y relevantes.4)

Obtén recomendaciones de contenido e información personalizadas

AI Concierge sugiere contenido y actualizaciones adaptados a tus intereses. In This Scene ofrece recomendaciones e información relevantes según lo que estás viendo, mientras Generative AI permite buscar y crear imágenes.5)

LG AI TV reconoce tu voz y te lleva a My Page, personalizada solo para ti.

Al ingresar a My Page, puedes ver todo de un vistazo, desde el clima, el calendario y widgets hasta los marcadores de tus deportes favoritos.6)

La insign AI de galardonado de los CES Innovation Awards 2026 se muestra sobre un fondo oscuro. Multi-AI Architecture es reconocida en la categoría InteligencAI artificAIl.

La insign AI de galardonado de los CES Innovation Awards 2026 se muestra sobre un fondo oscuro. Multi-AI Architecture es reconocida en la categoría InteligencAI artificAIl.

webOS Multi AI galardonado

webOS galardonado, ahora protegido por LG Shield

La insignAI Elección del Editor de AVForums se muestra sobre un fondo oscuro para LG webOS 25, nombrado Mejor sistema de Smart TV 2025/2026.

La insignAI Elección del Editor de AVForums se muestra sobre un fondo oscuro para LG webOS 25, nombrado Mejor sistema de Smart TV 2025/2026.

8 años como el mejor sistema de Smart TV

El emblema de LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con íconos de seguridad, destacando la protección de webOS para la privacidad, la seguridad de datos y la integridad del sistema. También se muestra una insignAI de galardonado de los CES Innovation Awards 2026.

El emblema de LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con íconos de seguridad, destacando la protección de webOS para la privacidad, la seguridad de datos y la integridad del sistema. También se muestra una insignAI de galardonado de los CES Innovation Awards 2026.

LG Shield

Seguridad en la que puedes confAIr

Las 7 tecnologías principales de LG Shield garantizan que tus datos permanezcan seguros medAInte almacenamiento y gestión segura de datos, algoritmos criptográficos seguros, integridad de software garantizada, autenticación de usuarios y control de acceso, transmisión segura de datos, detección y respuesta ante eventos de seguridad, y gestión segura de actualizaciones.

Seguridad en la que puedes confAIr Descubre más sobre LG Shield

Programa webOS Re:New

Actualiza tu televisor hasta por 5 años gratis9)

AI Magic Remote

Navega y apunta fácilmente como con un mouse aéreo para disfrutar AI Hub

Controla tu televisor fácilmente con AI Magic Remote. Con sensor de movimiento y rueda de desplazamiento, haz clic, arrastra y suelta para usarlo como un mouse aéreo, o simplemente habla para dar comandos de voz.10)

LG NANO 4K UHD AI NU80 incorpora AI Hub para personalización, con un ícono de AI sobre un control remoto rodeado de etiquetas para Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID con My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard y AI Sound Wizard.

La pantalla de inicio de LG NANO 4K UHD AI NU80 navega hacAI la interfaz de LG Channels, con canales de TV en vivo gratis, películas y contenido exclusivo. Destaca el acceso directo a cientos de opciones de entretenimiento sin pago, sin suscripción y sin necesidad de decodificador.

LG Channels

Entretenimiento sin fin gratis

LG Channels reúne contenido diverso de varAIs plataformas en un solo centro de forma gratuita, haciendo que sea más fácil que nunca encontrar el contenido que te encanta. Empieza a mirar sin costos ocultos ni instalar un decodificador.11)

LG NANO 4K UHD AI NU80 con Smart Connectivity muestra la interfaz de Home Hub en pantalla, con conexiones a LG ThinQ y paneles para TV, dispositivos y aplicaciones en un solo diseño de control.

LG NANO 4K UHD AI NU80 with Smart Connectivity displays the Home Hub interface on screen, showing connections to LG ThinQ, with panels for TV, devices, and apps in a single control layout.

Conectividad inteligente

Home Hub,  tu plataforma todo en uno para el hogar inteligente

Home Hub reúne todos tus dispositivos inteligentes. Conecta, controla e interactúa de forma fluida con tus dispositivos IoT del hogar en ecosistemas inteligentes compatibles.12)

Descubre obras maestras ilimitadas con LG Gallery+

LG Gallery+

Dale estilo a tu espacio con una variedad de contenidos para elegir

LG Gallery+ te permite acceder a más de 100 obras de arte, videos ambientales y otros contenidos visuales para elevar tu espacio. Con actualizaciones regulares de biblioteca, personaliza tu hogar con contenido curado que refleje tu estilo.21)

LG Gallery+ con BGM y Music Lounge de LG NANO 4K UHD AI NU80 muestra la escena del lago en el bosque “Forest Evening” en pantalla, con un panel visible de la interfaz Music Lounge para música ambiental, reproducción Bluetooth y controles.

BGM con Music Lounge

Crea el ambiente ideal con música

Crea la atmósfera correcta con música que combine con tus visuales. Usa música recomendada según tus preferencAIs o conéctate por Bluetooth para reproducir tus propAIs canciones.

LG NANO 4K UHD AI NU80 muestra una cuadrícula de Google Photos con fotos familAIres, mientras un teléfono muestra una lista de álbumes con el interruptor del álbum Family Trip activado.

LG NANO 4K UHD AI NU80 muestra una cuadrícula de Google Photos con fotos familAIres, mientras un teléfono muestra una lista de álbumes con el interruptor del álbum Family Trip activado.

Mis fotos

Accede fácilmente a Google Photos y muestra tus recuerdos

Conecta cómodamente tu cuenta de Google Photos a tu televisor usando solo tu teléfono. Personaliza tu espacio sin esfuerzo usando contenido de tu propAI biblioteca de fotos.24)

LG NANO 4K UHD AI NU80 está montado en una pared verde sobre una consola roja, mostrando un panel de información que incluye clima, resultados deportivos, TV Scheduler y Home Hub.

Panel de información

Mantente actualizado con un panel personalizado todo en uno

Ve información importante de un vistazo. Obtén actualizaciones del clima, alertas deportivas, consulta tu Google Calendar e incluso configura notificaciones para Home Hub, tus reservas de visualización y más.

Modo galería

CambAI de TV a obra de arte sin interrupciones

Con Gallery Mode activado, tu televisor puede seguir ahorrando energía incluso mientras muestra las obras de arte seleccionadas, agregando un toque de estilo y elegancAI a tu espacio.25)

Control automático de brillo

Brillo óptimo con cualquier luz

Brightness Control ajusta automáticamente la salida de la pantalla según la iluminación ambiental, asegurando una visualización clara y cómoda en cualquier entorno.26)

Sensor de movimiento

Responde a tu presencAI

La detección de movimiento permite que tu televisor responda de forma inteligente, cambAIndo de modo según si estás cerca o no.27)

Diseño, creado para elevar tu espacio

Diseño delgado

Silueta delgada que se integra a tu interior

Diseñado con líneas minimalistas y detalles refinados, el perfil elegante de tu televisor agrega un toque sofisticado a tu hogar sin distraer.

LG NANO 4K UHD AI NU80 con diseño delgado está montado en la pared de un espacio de sala luminoso y abierto, con un perfil elegante que se integra perfectamente al interior mientras muestra formas abstractas multicolores y vibrantes en la pantalla.

TV Ultra Big

Mientras más grande la pantalla, más inmersiva la experiencAI

Disfruta la acción deportiva, cada película y juego en un expansivo LG NANO 4K UHD Ultra Big TV. Con sus colores vívidos y calidad de imagen refinada, la acción se despliega con una escala y claridad impresionantes.13)

La pantalla Ultra Big TV de LG NANO 4K UHD AI NU80 está montada en la pared de una habitación, mostrando la celebración de un futbolista en el centro de un estadio bajo luces brillantes de arena, enfatizando color vívido, claridad y escala inmersiva.

La pantalla Ultra Big TV de LG NANO 4K UHD AI NU80 está montada en la pared de una habitación, mostrando la celebración de un futbolista en el centro de un estadio bajo luces brillantes de arena, enfatizando color vívido, claridad y escala inmersiva.

Sumérgete en cada partido deportivo

Pronóstico deportivo de AI Concierge

Recibe predicciones de partidos con IA

La IA analiza las estadísticas y el rendimiento de tu equipo para proporcionar predicciones de partidos. Anima con más fuerza y disfruta apoyar a tu equipo con estos insights generados por IA.14)

TruMotion

Suavizado de movimiento que se adapta a cada género

TruMotion ajusta los niveles de vibración para aplicar la cantidad adecuada de suavizado y lograr una experiencia de visualización natural en películas, deportes y más.

Alerta deportiva

Configura alertas y no te pierdas ningún momento

Disfruta cada momento de la acción. Configura tus alertas y recibe notificaciones sobre los horarios de los partidos de tu equipo, resultados y más.

Entra en un mundo ajustado para ganar

Experiencia de juego definitiva

Juega para ganar con rendimiento fluido

Disfruta una gran experiencia de juego con VRR de hasta 60 Hz. Con el primer controlador con certificación BT ULL y una rápida frecuencia de actualización, cada momento de juego se vuelve más disfrutable.15)

LG NANO 4K UHD AI NU80 para Ultimate Gameplay muestra una escena de juego de acción rápida con un recuadro comparativo que resalta un movimiento más fluido, mientras admite hasta 60 Hz, VRR, ALLM, HGiG y GeForce NOW.

LG NANO 4K UHD AI NU80 con Bluetooth Ultra Low Latency muestra un control de juego inalámbrico etiquetado como “Razer Wolverine V3 Bluetooth” en pantalla, indicando compatibilidad optimizada con controles Bluetooth para una jugabilidad responsiva.
LG NANO 4K UHD AI NU80 incorpora LG Gaming Portal con un diseño de centro de juegos, combinando contenido destacado y mosaicos de juegos en una interfaz unificada que se expande para brindar acceso a GeForce NOW y aplicaciones de juegos de webOS.
LG NANO 4K UHD AI NU80 con Game Dashboard y Optimizer muestra pantallas de juego lado a lado y un menú en pantalla para ajustar configuraciones de juego como frecuencia de actualización, latencia y modos visuales en tiempo real.
LG NANO 4K UHD AI NU80 con Bluetooth Ultra Low Latency muestra un control de juego inalámbrico etiquetado como “Razer Wolverine V3 Bluetooth” en pantalla, indicando compatibilidad optimizada con controles Bluetooth para una jugabilidad responsiva.
LG NANO 4K UHD AI NU80 incorpora LG Gaming Portal con un diseño de centro de juegos, combinando contenido destacado y mosaicos de juegos en una interfaz unificada que se expande para brindar acceso a GeForce NOW y aplicaciones de juegos de webOS.
LG NANO 4K UHD AI NU80 con Game Dashboard y Optimizer muestra pantallas de juego lado a lado y un menú en pantalla para ajustar configuraciones de juego como frecuencia de actualización, latencia y modos visuales en tiempo real.
Bluetooth de latencia ultrabaja

Bluetooth de latencia ultrabaja

Experimenta gaming en la nube de latencia ultrabaja y alto rendimiento con compatibilidad para controles Bluetooth Ultra Low Latency, reduciendo el retraso de entrada a menos de 3.0 ms. Disfruta un control fluido y responsivo que se siente igual que una conexión por cable, incluso al jugar en la nube.16)

Portal de juegos LG

Tu centro todo en uno para gaming, sin consola requerida

Explora miles de juegos de NVIDIA GeForce Now, aplicaciones nativas de webOS y más. Encuentra fácilmente juegos para control remoto o gamepad, e incluso compite con otros jugadores mediante Challenge Mode.17)

Game Dashboard & Optimizer

Ajusta fácilmente la configuración del juego para adaptarla a tu estilo de juego

Personaliza fácilmente tu experiencia de juego con Game Dashboard para control rápido en tiempo real y Game Optimizer para ajustar con precisión tus configuraciones preferidas. Ajusta la frecuencia de actualización, la latencia y los modos visuales para optimizar cada sesión de juego con facilidad.

Cine verdadero, preservado con detalle exacto

LG NANO 4K UHD AI NU80 se muestra en un estudio mientras un director edita una película en un panel de control, con el logotipo de FILMMAKER MODE en la parte inferior izquierda.

LG NANO 4K UHD AI NU80 se muestra en un estudio mientras un director edita una película en un panel de control, con el logotipo de FILMMAKER MODE en la parte inferior izquierda.

FILMMAKER MODE

Mira películas como el director las concibió

Filmmaker Mode desactiva el procesamiento adicional y conserva el color, el movimiento y la relación de aspecto elegidos por el director. Las películas se reproducen con el mismo aspecto y sensación previstos en el estudio.18)

LG Soundbar eleva cada escena con sonido envolvente más completo

Sonido orquesta

Sistema completo de sonido envolvente de LG TV y Soundbar sincronizados

Al sincronizar el televisor y la barra de sonido como uno solo, el sistema expande la profundidad y direccionalidad para una experiencia envolvente más completa.19)

LG NANO 4K UHD AI NU80 con Orchestra Sound muestra músicos interpretando en pantalla, mientras ondas de sonido en capas del televisor y la barra de sonido inferior llenan la sala para crear una experiencia de sonido envolvente sincronizada.

Una familia con niños y sus abuelos se sienta junta en un sofá dentro de una sala luminosa, sosteniendo un control remoto mientras mira televisión.

Una familia con niños y sus abuelos se sienta junta en un sofá dentro de una sala luminosa, sosteniendo un control remoto mientras mira televisión.

Accesibilidad

Funciones asistivas que hacen la visualización más inclusiva

Los televisores LG están diseñados pensando en la accesibilidad, con funciones como Color Adjustment Filter, una Sign Language Guide y compatibilidad de conectividad directa para dispositivos de asistencia auditiva.

Aviso legal

 

*Las imágenes anteriores en esta página de detalle del producto son solo para fines ilustrativos. Consulta las imágenes de la galería para una representación más precisa.

*Las especificaciones y funciones varían según la región, el modelo y el tamaño.

*La disponibilidad del servicio varía según la región y el país.

*Los servicios personalizados pueden variar según las políticas de la aplicación de terceros.

*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a servicios y funciones inteligentes basados en red, incluidas las aplicaciones de streaming. Sin una cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (p. ej., mediante HDMI) y la TV terrestre/por aire (solo para televisores con sintonizadores). Crear una cuenta LG no tiene costo.

*El contenido mostrado en esta página puede diferir del contenido disponible en el servicio real de Gallery+.

1)*HDR10 Pro no es un formato, sino el Dynamic Tone Mapping propio de LG aplicado cuadro por cuadro al contenido HDR10.

 

2)*AI Picture Pro funcionará con cualquier contenido protegido por derechos de autor en servicios OTT.

*Las imágenes se escalan hasta una calidad similar a 4K. Los resultados pueden varAIr según la resolución de origen.

 

3)*El sonido puede varAIr según el entorno de escucha.

 

4)*AI Search (Copilot) está disponible en modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD compatibles con el programa webOS Re:New, incluidos los modelos lanzados desde 2022 en adelante.

*Se requiere conexión a internet, y los servicios de AI asocAIdos pueden estar sujetos a cambios o requerir una suscripción.

*Esta función puede varAIr según la región y el modelo, y no está disponible en países donde no se ofrece soporte para LLM.

 

5)*Es posible que algunas de estas funciones no sean compatibles en ciertas regiones o modelos.

*Los menús mostrados pueden ser diferentes al momento del lanzamiento.

*Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.

*La tarjeta ‘In This Scene’ está disponible en países compatibles con EPG (guía electrónica de programación).

*La tarjeta ‘On Now’ no está disponible en Netflix ni en otras aplicaciones de CP (proveedor de contenido), por lo que la tarjeta no se mostrará.

*La tarjeta ‘Generative AI’ está disponible en ciertas regiones o modelos.

 

6)*Puede mostrarse contenido reducido o limitado según la región y la conectividad de red.

*La compatibilidad con Voice ID puede varAIr según la región y el país, y está disponible en televisores OLED, QNED y NANO 4K UHD lanzados desde 2024 en adelante, así como en televisores MRGB y FHD lanzados desde 2026.

*Funciona solo con aplicaciones compatibles con la cuenta de Voice ID.

*El bloqueo puede ser desbloqueado por alguien con una voz similar, y si la voz cambAI por motivos de salud u otros factores, el reconocimiento puede no funcionar de manera efectiva.

*Los widgets proporcionados pueden varAIr según el país y están sujetos a cambios o discontinuación sin previo aviso.

*My Page aplica a televisores OLED, MRGB, QNED y NANO 4K UHD 2026.

 

7)*Se requiere conexión a internet.

*Es posible vincular AI Chatbot con el servicio al cliente.

*En países donde NLP no es compatible, es posible que el acceso y uso de aplicaciones por voz no esté disponible.

 

8)*Se requiere actualización de red.

 

9)*webOS Re:New es un programa de actualización de software y está disponible solo en modelos seleccionados. La cantidad de actualizaciones y la duración del soporte Re:New pueden varAIr según el producto, modelo o región.

*El calendario de actualización, así como las funciones, aplicaciones y servicios, pueden varAIr según el modelo y la región.

*Las funciones, contenidos y servicios disponibles están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden varAIr según el producto, modelo o región.

 

10)*Proporciona acceso rápido a las funciones de AI del televisor, pero no cuenta con procesamiento de AI integrado.

*El diseño, la disponibilidad y las funciones de AI Magic Remote pueden varAIr según la región y el idioma compatible, incluso para el mismo modelo.

*Algunas funciones pueden requerir conexión a internet.

*AI Voice Recognition solo se ofrece en países compatibles con NLP en su idioma nativo.

 

11)*La compatibilidad con ciertos LG Channels varía según la región.

 

12)*LG es compatible con dispositivos Wi-Fi 'Matter'. Los servicios y funciones compatibles con 'Matter' pueden varAIr según los dispositivos conectados. La conexión inicAIl para ThinQ y Matter debe realizarse medAInte la aplicación móvil ThinQ.

 

13)*El tamaño máximo de pantalla puede variar según el modelo y la región.

 

14)*La tarjeta ‘In This Scene’ está disponible en países compatibles con EPG.

*El alcance de la compatibilidad puede variar según el país.

*La información proporcionada por AI Concierge es solo para fines informativos generales y puede no ser precisa. LG no asume ninguna responsabilidad u obligación por acciones o decisiones tomadas en función de dicha información.

 

15)*60 Hz solo funciona con juegos o entradas de PC compatibles con 60 Hz.

*La compatibilidad con HGiG puede variar según el país.

 

16)*En modo ULL, solo se puede conectar un control (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth puede verse afectado.

*Para un mejor rendimiento, se recomienda conexión Ethernet o Wi-Fi de 5 GHz.

 

17)*La compatibilidad con servicios de gaming en la nube puede variar.

*Algunos servicios de gaming pueden requerir una suscripción y un gamepad.

*El gamepad se vende por separado.

 

18)*FILMMAKER MODE es una marca comercial de UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER MODE se inicia automáticamente en las aplicaciones AppleTV+ y Amazon Prime Video.

 

19)*La barra de sonido se puede comprar por separado.

*Sound Mode Control puede variar según el modelo.

*Tenga en cuenta que el servicio puede no estar disponible al momento de la compra. Se requiere conexión de red para actualizaciones.

*El uso del control remoto de LG TV está limitado solo a ciertas funciones.

 

21)*El contenido disponible puede varAIr según la región y está sujeto a cambios.

*Se requiere una suscripción a LG Gallery+ para acceder al contenido y las funciones completas.

 

24)*La función funciona cuando has inicAIdo sesión en tu cuenta de Google Photos y tienes al menos 10 fotos en la aplicación.

 

25)*El ahorro de energía aplica solo cuando Gallery Mode y Always Ready están habilitados. Si Always Ready está desactivado, Gallery Mode consumirá la misma energía que cuando el televisor está encendido.

 

26)*Los sensores de brillo pueden varAIr según el modelo.

 

27)*Los sensores de movimiento solo están disponibles en los modelos W6 y G6.

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