55" LG OLED evo AI C5 4K Smart TV 2025 + LG Soundbar | 400 W | 4.1 ch |incluye 2 altavoces traseros

OLED55CS40T.ESPR
Vista de frente de la Smart TV LG OLED evo AI C5 4K. El emblema “OLED, número 1 del mundo durante 12 años” y el logotipo de LG OLED evo AI 2025 aparecen en la pantalla.
Características principales

  • Calidad de imagen 4K, imágenes mejoradas y sonido envolvente gracias al procesador alpha 9 AI Gen8
  • Los niveles reales del color negro en cada píxel crean un contraste, una profundidad y un detalle asombrosos
  • 100 % de fidelidad de color para colores reales. 100 % de volumen de color para tonos más intensos
  • Fácil control del Sound Bar desde la Interfaz WOW de tu LG TV
  • Audio ideal optimizado con AI Sound Pro
  • Múltiples modos de audio con ecualizador de 3 bandas
Más
El combo está conformado por los siguientes productos
Vista de frente de la Smart TV LG OLED evo AI C5 4K. El emblema “OLED, número 1 del mundo durante 12 años” y el logotipo de LG OLED evo AI 2025 aparecen en la pantalla.

OLED55C5PSA

55" LG OLED evo AI C5 4K Smart TV 2025
Front view of LG Soundbar S40T and subwoofer

S40TR

LG Soundbar | 400 W | 4.1 ch |incluye 2 altavoces traseros
En la pantalla de una TV LG OLED evo con IA aparece una imagen abstracta con detalles, colores y un contraste impactantes. Detrás de la TV, se muestra una versión ampliada del procesador alpha 9 AI Gen8. Brilla con una luz que ilumina los circuitos de microchips a su alrededor. El título dice LG OLED evo AI. También puede verse el texto: Con la tecnología del procesador LG alpha 9 AI Gen8. En la esquina aparece un logotipo dorado con estrellas que dice: OLED TV número uno del mundo durante 12 años.

* Omdia. 12 años de ser el n.º 1 en unidades más vendidas entre 2013 y 2024. Este resultado no constituye una garantía de LGE ni de sus productos. Visita https://www.omdia.com/ para obtener más información.

Color excepcional

Certificación Total de volumen de color y Total de fidelidad de color. Disfrute de colores precisos e intensos incluso en ambientes iluminados u oscuros.

Un loro colorido en ultra alta definición sobre un fondo negro. A su alrededor hay gotas de agua suspendidas en el aire. La imagen muestra un Color Perfecto, ya que cada tono diferente del cuerpo del loro es vibrante y vívido. Se observan diferentes certificaciones de logotipos de UL e Intertek. Estos se refieren a su 100 % de fidelidad de color y 100 % de volumen de color. También se observa un texto: Verifica la marca de certificación de Color Perfecto.

Las imágenes utilizadas en la descripción general del producto a continuación tienen fines representativos. Consulte la galería de imágenes en la parte superior de la página para obtener una representación precisa.

El compañero de sonido ideal para tu televisor LG

Complete la experiencia del televisor LG con la barra de sonido que complementa maravillosamente su diseño y rendimiento sonoro.

Sonidos más envolventes

El control remoto de LG está apuntando hacia un televisor LG con la barra de sonido LG debajo. En la pantalla del televisor, se muestra el genial menú de la interfaz BOOM. En una sala de estar, se encuentran la barra de sonido LG, el televisor LG, los altavoces traseros y el subwoofer, todos mostrando una imagen en pantalla con una interpretación musical. Desde la barra de sonido, se proyectan tres ramas de ondas sonoras blancas formadas por gotas, mientras que el subwoofer crea un efecto de sonido desde abajo. Encima de la barra de sonido LG, se muestran tres pantallas de TV diferentes. Una muestra una película, otra muestra un concierto y la tercera muestra un noticiero. Debajo de la barra de sonido, hay tres íconos para mostrar cada género.

*Imágenes de pantalla simuladas.

Todas las especificaciones

IMAGEN (PANTALLA)

Tipo de Pantalla

4K OLED

Resolución de Pantalla

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Tasa de Refresco

120Hz (VRR 144Hz)

Amplia Gama de Colores

OLED Color

IMAGEN (PROCESANDO)

Procesador de Imagen

4K Procesador α9 AI Gen8

Escalador AI

α9 AI Super Upscaling 4K

Mapeo Dinámico de Tonos

Si (OLED Mapeo Dinámico de Tonos Pro)

Selección de género AI

Si (SDR/HDR)

Control de Brillo AI

Si

HDR (Alto Rango Dinámico)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE™

Si

HFR (Cuadros por Segundo Elevado)

4K 120 fps (HDMI, USB)

Tecnología Dimming

Pixel Dimming

Motion

OLED Motion

Modo Imagen

10 modos

Imagen AI Pro

Si

Calibración automática

Si

QMS (Cambio Rápido de Medios)

Si

JUEGOS

G-Sync Compatible (Nvidia)

Si

FreeSync Compatible (AMD)

Si

Modo HGIG

Si

Optimizador de Juegos

Si (Panel de Juego)

ALLM (Modo Automático de Baja Latencia)

Si

VRR (Frecuencia de Actualización Variable)

Si (hasta 144Hz)

Dolby Vision para Juegos (4K 120Hz)

Si

Tiempo de respuesta

Menos de 0,1 ms

SMART TV

Sistema Operativo (OS)

webOS 25

Cámara USB Compatible

Si

AI Chatbot

Si

Siempre Listo

Si

Navegador Web Completo

Si

Google Cast

Si

Google Home / Hub

Si

Control de Voz libre de manos

Si

Panel de Control

Si

Reconocimiento de Voz Inteligente

Si

Canales LG

Si

Control Magic Remote

Incorporado

Vista múltiple

Si

Smartphone Remote App

Si (LG ThinQ)

Voice ID

Si

Funciona con Apple Airplay

Si

Compatible con Apple Home

Si

AUDIO

Dolby Atmos

Si

Sonido AI

α9 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix)

Voz clara Pro

Si (IA Voice remasterizado)

WiSA Ready

Sí (hasta 2.1 canales)

LG Sonido Sync

Si

Modo de sonido de TV Compartir

Si

Salida de Audio Simultánea

Si

Bluetooth Surround Ready

Sí (reproducción en 2 direcciones)

Salida de Audio

40W

Afinación acústica de IA

Si

Audio Codec

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Consulte el manual)

Dirección de Altavoz

Hacia Abajo

Sistema de Altavoces

2.2 Ch

ACCESIBILIDAD

Contraste Alto

Si

Escala de Grises

Si

Colores invertidos

Si

DIMENSIONES Y NORMATIVA

Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)

1 222 x 703 x 45,1

Dimensiones del televisores con soporte (AltoxAnchoxPronfundida)

1 222 x 757 x 230

Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)

1 360 x 810 x 187

Base del TV (AnchoxProfundidad)

470 x 230

Peso del televisor sin soporte

14,1

Peso del televisor con soporte

16,0

Peso del embalaje

21,3

Montaje VESA (AnchoxProfundidad)

300 x 200

CONECTIVIDAD

Canal de retorno de Audio HDMI

eARC (HDMI 2)

Soporte Bluetooth

Sí (v 5.3)

Entrada Ethernet

1ea

Enlace simple (HDMI CEC)

Si

SPDIF (Optical Digital Audio Out)

1ea

Entrada HDMI

4ea (soporte 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 puertos))

RF Input (Antenna/Cable)

1ea

USB

3ea (v 2.0)

Wi-Fi

Si (Wi-Fi 6)

ENERGÍA

Fuente de alimentación (Voltage, Hz)

AC 100~240V 50-60Hz

Consumo de energía en espera

Por debajo 0.5W

ACCESORIOS INCLUIDOS

Remoto

Magic Remote MR25

Cable de alimentación

Sí (Attached)

TRANSMISIÓN

Recepción de TV digital

ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T(Terrestre), ISDB-T(Terrestre)

Recepción de TV analógica

NTSC/PAL-M/PAL-N

Todas las especificaciones

GENERAL

Número de Canales

4.1

Potencia de salida

400 W

Número de altavoces

5 EA

EFECTO DE SONIDO

AI Sound Pro

Estándar

Cine

Juego

FORMATO DE AUDIO

Dolby Digital

DTS Digital Surround

AAC

CONECTIVIDAD

Óptico

1

Salida HDMI

1

USB

1

Versión Bluetooth

5.3

Códec Bluetooth - SBC/AAC

Conexión inalámbrica posterior preparada

HDMI SOPORTADO

Canal de retorno de audio (ARC)

CEC (Enlace sencillo)

CONVENIENTE

Aplicación remota - iOS/Android

Control de modo de la barra de sonido

Modo de sonido TV Compartir

WOW Interfaz

DIMENSIONES (ANXALXPR)

Principal

720 x 63 x 87 mm

Subwoofer

171 x 320 x 252 mm

Altavoces Traseros

100,0 x 176,5 x 120,0 mm

PESO

Principal

1,65 kg

Subwoofer

4,2 kg

Peso bruto

10,0 kg

Altavoces Traseros (2EA)

2,1 kg

ACCESORIO

Tarjeta de garantía

Mando a distancia

ALIMENTACIÓN

Consumo en apagado (principal)

0.5 W ↓

Consumo de energía (principal)

22 W

Consumo en apagado (subwoofer)

0.5 W ↓

Consumo de energía (subwoofer)

35 W

Consumo de energía (Altavoz posterior)

20 W

Consumo en apagado (Altavoz posterior)

0.5 W ↓

