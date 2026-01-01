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*QNED y QNED evo están equipados con diferentes soluciones de color que utilizan la última y exclusiva tecnología de amplia gama de colores de LG, que incluye el reemplazo de quantum dots.
AI Magic Remote completa la experiencia AI
Controla tu TV fácilmente con el AI magic remote, ¡sin necesidad de dispositivos adicionales! Con sensor de movimiento y rueda de desplazamiento, apúntalo y haz clic para usarlo como un cursor o simplemente di los comandos de voz.
*El diseño, la disponibilidad y las funciones del AI Magic Remote pueden variar según la región y el idioma, incluso para el mismo modelo.
*Algunas funciones pueden requerir conexión a internet.
*El Reconocimiento de Voz AI solo está disponible en países que admiten PLN en su idioma nativo.
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Sonidos más envolventes
*Imágenes de pantalla simuladas.
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