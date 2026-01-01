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Vista frontal de
86" LG QNED 73 AI 4K Smart TV + LG Soundbar | 400 W | 4.1 ch |incluye 2 altavoces traseros
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Vista frontal de
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Características principales

    Televisor LG QNED sobre un fondo oscuro y colorido. En la pantalla, una obra de arte brillante y colorida muestra la tecnología de color de QNED y su capacidad para mostrar una amplia gama de tonos con gran contraste. Se ve el logotipo de LG QNED AI. El título dice: "Cada color redefinido con el color dinámico de QNED".

    Televisor LG QNED sobre un fondo oscuro y colorido. En la pantalla, una obra de arte brillante y colorida muestra la tecnología de color de QNED y su capacidad para mostrar una amplia gama de tonos con gran contraste. Se ve el logotipo de LG QNED AI. El título dice: "Cada color redefinido con el color dinámico de QNED".

    Cada color redefinido con Dynamic QNED Color

    *QNED y QNED evo están equipados con diferentes soluciones de color que utilizan la última y exclusiva tecnología de amplia gama de colores de LG, que incluye el reemplazo de quantum dots.

    AI Magic Remote completa la experiencia AI

    Controla tu TV fácilmente con el AI magic remote, ¡sin necesidad de dispositivos adicionales! Con sensor de movimiento y rueda de desplazamiento, apúntalo y haz clic para usarlo como un cursor o simplemente di los comandos de voz.

    *El diseño, la disponibilidad y las funciones del AI Magic Remote pueden variar según la región y el idioma, incluso para el mismo modelo.

    *Algunas funciones pueden requerir conexión a internet.

    *El Reconocimiento de Voz AI solo está disponible en países que admiten PLN en su idioma nativo.

    Las imágenes utilizadas en la descripción general del producto a continuación tienen fines representativos. Consulte la galería de imágenes en la parte superior de la página para obtener una representación precisa.

    Barra de sonido LG sobre un fondo negro resaltado por un foco.

    Barra de sonido LG sobre un fondo negro resaltado por un foco.

    El compañero de sonido ideal para tu televisor LG

    Complete la experiencia del televisor LG con la barra de sonido que complementa maravillosamente su diseño y rendimiento sonoro.

    Sonidos más envolventes

    El control remoto de LG está apuntando hacia un televisor LG con la barra de sonido LG debajo. En la pantalla del televisor, se muestra el genial menú de la interfaz BOOM. En una sala de estar, se encuentran la barra de sonido LG, el televisor LG, los altavoces traseros y el subwoofer, todos mostrando una imagen en pantalla con una interpretación musical. Desde la barra de sonido, se proyectan tres ramas de ondas sonoras blancas formadas por gotas, mientras que el subwoofer crea un efecto de sonido desde abajo. Encima de la barra de sonido LG, se muestran tres pantallas de TV diferentes. Una muestra una película, otra muestra un concierto y la tercera muestra un noticiero. Debajo de la barra de sonido, hay tres íconos para mostrar cada género.

    El control remoto de LG está apuntando hacia un televisor LG con la barra de sonido LG debajo. En la pantalla del televisor, se muestra el genial menú de la interfaz BOOM. En una sala de estar, se encuentran la barra de sonido LG, el televisor LG, los altavoces traseros y el subwoofer, todos mostrando una imagen en pantalla con una interpretación musical. Desde la barra de sonido, se proyectan tres ramas de ondas sonoras blancas formadas por gotas, mientras que el subwoofer crea un efecto de sonido desde abajo. Encima de la barra de sonido LG, se muestran tres pantallas de TV diferentes. Una muestra una película, otra muestra un concierto y la tercera muestra un noticiero. Debajo de la barra de sonido, hay tres íconos para mostrar cada género.

    *Imágenes de pantalla simuladas.

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