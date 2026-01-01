86" LG UHD AI UA80 4K Smart TV 2025 + LG Soundbar | 400 W | 4.1 ch |incluye 2 altavoces traseros

86" LG UHD AI UA80 4K Smart TV 2025 + LG Soundbar | 400 W | 4.1 ch |incluye 2 altavoces traseros

86UA805S40T.ESPR
Vista frontal de 86" LG UHD AI UA80 4K Smart TV 2025 + LG Soundbar | 400 W | 4.1 ch |incluye 2 altavoces traseros 86UA805S40T.ESPR
Vista de frente de la UHD UA80 TV, logotipo de LG UHD Al en la esquina superior. En la LG UHD TV se muestran coloridas texturas como de pinturas que se combinan.
Front view of LG Soundbar S60TR, subwoofer, and Rear Speakers
Vista frontal de 86" LG UHD AI UA80 4K Smart TV 2025 + LG Soundbar | 400 W | 4.1 ch |incluye 2 altavoces traseros 86UA805S40T.ESPR
Vista de frente de la UHD UA80 TV, logotipo de LG UHD Al en la esquina superior. En la LG UHD TV se muestran coloridas texturas como de pinturas que se combinan.
Front view of LG Soundbar S60TR, subwoofer, and Rear Speakers

Características principales

  • Colores y detalles impresionantes con HDR10 Pro 4K
  • Calidad de imagen 4K, imágenes optimizadas y sonido envolvente gracias al procesador alpha 7 4K AI Gen8
  • Nuevo botón de IA, controles de voz y funciones de arrastrar y soltar en el AI Magic Remote
  • Fácil control del Sound Bar desde la Interfaz WOW de tu LG TV
  • Audio ideal optimizado con AI Sound Pro
  • Múltiples modos de audio con ecualizador de 3 bandas
Más
El combo está conformado por los siguientes productos
Vista de frente de la UHD UA80 TV, logotipo de LG UHD Al en la esquina superior. En la LG UHD TV se muestran coloridas texturas como de pinturas que se combinan.

86UA8050PSA

86" LG UHD AI UA80 4K Smart TV 2025
Front view of LG Soundbar S40T and subwoofer

S40TR

LG Soundbar | 400 W | 4.1 ch |incluye 2 altavoces traseros
La LG UHD TV aparece ligeramente inclinada hacia la izquierda y muestra canicas de colores en diferentes tonos de rosa, azul y púrpura. El logotipo del procesador alpha 7 4K AI aparece integrado en la esquina inferior derecha de la TV. El logotipo de LG UHD AI aparece en la esquina inferior izquierda. También puede verse el texto: “Con tecnología del procesador LG alpha AI”.

La LG UHD TV aparece ligeramente inclinada hacia la izquierda y muestra canicas de colores en diferentes tonos de rosa, azul y púrpura. El logotipo del procesador alpha 7 4K AI aparece integrado en la esquina inferior derecha de la TV. El logotipo de LG UHD AI aparece en la esquina inferior izquierda. También puede verse el texto: “Con tecnología del procesador LG alpha AI”.

Ve los detalles con
total claridad

El superescalamiento de 4K le da vida a cada cuadro

El poderoso procesador de LG impulsa la resolución a la calidad original. Disfruta la resolución, el brillo y la claridad optimizados del superescalamiento 4K.

Comparación de antes y después de cómo el superescalamiento 4K de LG mejora la calidad de la imagen. Dos paneles muestran la misma imagen de un pájaro colorido posado en una rama en el bosque, el panel de la derecha está difuminado.

Las imágenes utilizadas en la descripción general del producto a continuación tienen fines representativos. Consulte la galería de imágenes en la parte superior de la página para obtener una representación precisa.

Barra de sonido LG sobre un fondo negro resaltado por un foco.

Barra de sonido LG sobre un fondo negro resaltado por un foco.

El compañero de sonido ideal para tu televisor LG

Complete la experiencia del televisor LG con la barra de sonido que complementa maravillosamente su diseño y rendimiento sonoro.

Sonidos más envolventes

El control remoto de LG está apuntando hacia un televisor LG con la barra de sonido LG debajo. En la pantalla del televisor, se muestra el genial menú de la interfaz BOOM. En una sala de estar, se encuentran la barra de sonido LG, el televisor LG, los altavoces traseros y el subwoofer, todos mostrando una imagen en pantalla con una interpretación musical. Desde la barra de sonido, se proyectan tres ramas de ondas sonoras blancas formadas por gotas, mientras que el subwoofer crea un efecto de sonido desde abajo. Encima de la barra de sonido LG, se muestran tres pantallas de TV diferentes. Una muestra una película, otra muestra un concierto y la tercera muestra un noticiero. Debajo de la barra de sonido, hay tres íconos para mostrar cada género.

El control remoto de LG está apuntando hacia un televisor LG con la barra de sonido LG debajo. En la pantalla del televisor, se muestra el genial menú de la interfaz BOOM. En una sala de estar, se encuentran la barra de sonido LG, el televisor LG, los altavoces traseros y el subwoofer, todos mostrando una imagen en pantalla con una interpretación musical. Desde la barra de sonido, se proyectan tres ramas de ondas sonoras blancas formadas por gotas, mientras que el subwoofer crea un efecto de sonido desde abajo. Encima de la barra de sonido LG, se muestran tres pantallas de TV diferentes. Una muestra una película, otra muestra un concierto y la tercera muestra un noticiero. Debajo de la barra de sonido, hay tres íconos para mostrar cada género.

*Imágenes de pantalla simuladas.

Especificaciones clave

IMAGEN (PANTALLA) - Tipo de Pantalla

4K UHD

IMAGEN (PANTALLA) - Tasa de Refresco

60Hz

IMAGEN (PROCESANDO) - Procesador de Imagen

Procesador α7 AI 4K Gen 8

IMAGEN (PROCESANDO) - HDR (Alto Rango Dinámico)

HDR10 / HLG

AUDIO - Salida de Audio

20W

AUDIO - Sistema de Altavoces

2.0 Ch

DIMENSIONES Y NORMATIVA - Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)

1 927 x 1 104 x 59,9

DIMENSIONES Y NORMATIVA - Peso del televisor sin soporte

45,2

Todas las especificaciones

IMAGEN (PANTALLA)

Tipo de Pantalla

4K UHD

Resolución de Pantalla

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Tipo de Retroiluminación

Direct

Tasa de Refresco

60Hz

IMAGEN (PROCESANDO)

Procesador de Imagen

Procesador α7 AI 4K Gen 8

Escalador AI

Super Upscaling 4K

Mapeo Dinámico de Tonos

Si

HDR (Alto Rango Dinámico)

HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE™

Si

Modo Imagen

10 modos

Calibración automática

Si

JUEGOS

Modo HGIG

Si

Optimizador de Juegos

Si (Panel de Juego)

ALLM (Modo Automático de Baja Latencia)

Si

VRR (Frecuencia de Actualización Variable)

Sí (hasta 60 Hz)

SMART TV

Sistema Operativo (OS)

webOS 25

Cámara USB Compatible

Si

AI Chatbot

Si

Navegador Web Completo

Si

Google Cast

Si

Google Home / Hub

Si

Panel de Control

Si

Reconocimiento de Voz Inteligente

Si

Canales LG

Si

Control Magic Remote

Incorporado

Smartphone Remote App

Si (LG ThinQ)

Voice ID

Si

Funciona con Apple Airplay

Si

Compatible con Apple Home

Si

AUDIO

Sonido AI

Sonido AI Pro α7 (Virtual 9.1.2 Up-mix)

Voz clara Pro

Si (Nivelación Automática de Volumen)

LG Sonido Sync

Si

Modo de sonido de TV Compartir

Si

Salida de Audio Simultánea

Si

Bluetooth Surround Ready

Sí (reproducción en 2 direcciones)

Salida de Audio

20W

Afinación acústica de IA

Si

Audio Codec

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Consulte el manual)

Dirección de Altavoz

Hacia Abajo

Sistema de Altavoces

2.0 Ch

ACCESIBILIDAD

Contraste Alto

Si

Escala de Grises

Si

Colores invertidos

Si

DIMENSIONES Y NORMATIVA

Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)

1 927 x 1 104 x 59,9

Dimensiones del televisores con soporte (AltoxAnchoxPronfundida)

1 927 x 1 167 x 362

Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)

2 115 x 1 215 x 228

Base del TV (AnchoxProfundidad)

1 532 x 362

Peso del televisor sin soporte

45,2

Peso del televisor con soporte

45,9

Peso del embalaje

58,4

Montaje VESA (AnchoxProfundidad)

600 x 400

CONECTIVIDAD

Canal de retorno de Audio HDMI

eARC (HDMI 2)

Soporte Bluetooth

Si (v 5.1)

Entrada Ethernet

1ea

Enlace simple (HDMI CEC)

Si

SPDIF (Optical Digital Audio Out)

1ea

Entrada HDMI

3ea (soporta eARC, ALLM)

RF Input (Antenna/Cable)

1ea

USB

2ea (v 2.0)

Wi-Fi

Si (Wi-Fi 5)

ENERGÍA

Fuente de alimentación (Voltage, Hz)

AC 100~240V 50-60Hz

Consumo de energía en espera

Por debajo 0.5W

ACCESORIOS INCLUIDOS

Remoto

Magic Remote MR25

Cable de alimentación

Sí (Attached)

TRANSMISIÓN

Recepción de TV digital

ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T(Terrestre), ISDB-T(Terrestre)

Recepción de TV analógica

NTSC/PAL-M/PAL-N

Especificaciones clave

General - Número de Canales

4.1

General - Potencia de salida

400 W

Dimensiones (AnxAlxPr) - Principal

720 x 63 x 87 mm

Dimensiones (AnxAlxPr) - Subwoofer

171 x 320 x 252 mm

Todas las especificaciones

GENERAL

Número de Canales

4.1

Potencia de salida

400 W

Número de altavoces

5 EA

EFECTO DE SONIDO

AI Sound Pro

Estándar

Cine

Juego

FORMATO DE AUDIO

Dolby Digital

DTS Digital Surround

AAC

CONECTIVIDAD

Óptico

1

Salida HDMI

1

USB

1

Versión Bluetooth

5.3

Códec Bluetooth - SBC/AAC

Conexión inalámbrica posterior preparada

HDMI SOPORTADO

Canal de retorno de audio (ARC)

CEC (Enlace sencillo)

CONVENIENTE

Aplicación remota - iOS/Android

Control de modo de la barra de sonido

Modo de sonido TV Compartir

WOW Interfaz

DIMENSIONES (ANXALXPR)

Principal

720 x 63 x 87 mm

Subwoofer

171 x 320 x 252 mm

Altavoces Traseros

100,0 x 176,5 x 120,0 mm

PESO

Principal

1,65 kg

Subwoofer

4,2 kg

Peso bruto

10,0 kg

Altavoces Traseros (2EA)

2,1 kg

ACCESORIO

Tarjeta de garantía

Mando a distancia

ALIMENTACIÓN

Consumo en apagado (principal)

0.5 W ↓

Consumo de energía (principal)

22 W

Consumo en apagado (subwoofer)

0.5 W ↓

Consumo de energía (subwoofer)

35 W

Consumo de energía (Altavoz posterior)

20 W

Consumo en apagado (Altavoz posterior)

0.5 W ↓

