Ayuda de accesibilidad

Change Background and Text Colors in Microsoft Edge (Latest)

If you are using Microsoft Edge, you need to install a plug in to change the background colors.

A number of accessibility plug ins are available here:

Change Background and Text Colors in Firefox (Latest)

If you are using Firefox, you need to install a plug in to change the background colors.

A number of accessibility plug ins are available here:

Cambiar el color de fondo y texto Chrome (actual –1)

Si estas utilizando Google Chrome, debes instalar un complemento para cambiar los colores de fondo. Hay varios complementos de accesibilidad disponibles aquí: