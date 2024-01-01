About Cookies on This Site

Sterownik kaskadowy pomp ciepła Therma V R290

PHCM0 ENCXLEU
Widok z przodu zewnętrznej jednostki sterowania kaskadowego LG PHCM0 ENCXLEU.
Widok z lewej strony zewnętrznej jednostki sterowania kaskadowego LG PHCM0 ENCXLEU.
Widok z prawej strony zewnętrznej jednostki sterowania kaskadowego LG PHCM0 ENCXLEU.
Widok z tyłu zewnętrznej jednostki sterowania kaskadowego LG PHCM0 ENCXLEU.
Zewnętrzna strona jednostki sterowania kaskadowego LG PHCM0 ENCXLEU z oznaczonymi wymiarami.
Główne cechy

  • Obsługa do 8 jednostek zewnętrznych w ramach jednego systemu
  • Zapotrzebowanie na ogrzewanie do 128 kW pokrywane dzięki elastycznej kombinacji modeli o tej samej mocy
  • Łatwa konfiguracja – brak potrzeby stosowania oddzielnych jednostek wewnętrznych ani dodatkowych urządzeń sterujących (poza sterownikiem kaskadowym)
  • Cicha i wysoce efektywna praca w połączeniu z Monobloc R290, w szerokim zakresie mocy grzewczej
  • Intuicyjny interfejs z 4,3-calowym, w pełni dotykowym, kolorowym wyświetlaczem z animacjami graficznymi
  • Zoptymalizowana kontrola czasu pracy dla stabilnej eksploatacji i łatwej konserwacji
Więcej

Modułowość i skalowalność

Sterownik kaskadowy LG zapewnia wygodną instalację systemu pomp ciepła poprzez dodawanie lub usuwanie jednostek w zależności od zapotrzebowania na ciepło. Dzięki temu możesz łatwo dostosować system ogrzewania do zmieniających się obciążeń i warunków otoczenia.

Elastyczność instalacji

Sterownik kaskadowy pomp ciepła LG oferuje zintegrowane rozwiązanie instalacyjne. Wbudowane czujniki oraz funkcjonalność Modbus eliminują potrzebę stosowania dodatkowych modułów, a uproszczone okablowanie umożliwia szybką i łatwą integrację całego systemu.

Optymalizacja działania

Sterownik kaskadowy LG wspiera zoptymalizowane sterowanie czasem pracy pomp ciepła, funkcję odszraniania oraz tryb awaryjny, zapewniając niezawodną wydajność grzewczą. 1), 2)

Inteligentne zdalne sterowanie

Sterownik kaskadowy pomp ciepła LG umożliwia zdalne zarządzanie systemem poprzez platformę LG BECON Cloud, pozwalając na konfigurację ustawień oraz monitorowanie wszystkich podłączonych jednostek zewnętrznych za pomocą LGMV.

1) Jeśli pojedyncza jednostka zewnętrzna nie otrzyma sygnału ze sterownika kaskadowego przez 30 minut, przechodzi w wymuszone odszranianie.

2) W przypadku awarii samego sterownika kaskadowego dostępna jest funkcja awaryjna, w której jednostki zewnętrzne pracują niezależnie.

Drukuj

Wszystkie specyfikacje

MASA

  • Jednostka zewnętrzna (pusta) (kg)

    6.9

ZAKRES PRACY (TEMPERATURA WODY WYCHODZĄCEJ)

  • Ogrzewanie (min. ~ maks.) (℃)

    15 ~ 70

  • Chłodzenie (min. ~ maks.) (℃)

    5 ~ 27

  • DHW (min. ~ maks.) (℃)

    15 ~ 80

OBUDOWA

  • Kolor obudowy jednostki zewnętrznej (kolor / kod RAL)

    Essence white / RAL 9003

WYMIARY

  • Jednostka zewnętrzna (szer. × wys. × gł.) (mm)

    420 x 490 x 141

ZASILANIE

  • Napięcie, Fazy, Częstotliwość jednostki zewnętrznej (V, Ø, Hz)

    220 ~ 240, 1, 50

Aby uzyskać dodatkową dokumentację techniczną i pliki do pobrania, przejdź do portalu partnera B2B LG.