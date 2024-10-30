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Pompa ciepła Monoblok R290 1-fazowa Combi 9,0kW
Energy+label_HM091HF_250304.pdf
Klasa energetyczna : PL
Karta informacyjna produktu

Pompa ciepła Monoblok R290 1-fazowa Combi 9,0kW

Energy+label_HM091HF_250304.pdf
Klasa energetyczna : PL
Karta informacyjna produktu

Pompa ciepła Monoblok R290 1-fazowa Combi 9,0kW

HN1616HY NK0 + HM091HF UB40
Front view of Pompa ciepła Monoblok R290 1-fazowa Combi 9,0kW HN1616HY NK0 + HM091HF UB40
Front view of Pompa ciepła Monoblok R290 1-fazowa Combi 9,0kW HN1616HY NK0 + HM091HF UB40

Główne cechy

  • Naturalny czynnik chłodniczy R290 o niskim współczynniku GWP (3)
  • Brak rur czynnika chłodniczego
  • Etykieta klasy energetycznej ErP LWT A+++/A+++ (35°C/55°C)
  • Wyrafinowany szary design, który dopasowuje się do różnych otoczeń
  • Wysoka temperatura wody wychodzącej do 75°C i szeroki zakres pracy do temperatury otoczenia -28°C
  • Jeden z najcichszych modeli na rynku (50 dB(A) dla modeli 9 kW)
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Bezpieczna i jednolita konstrukcja

Monoblok R290 stawia na wysoką niezawodność. Dzięki technologiom przeciwzamrażaniowym i odmrażającym jest zoptymalizowany do bezpiecznej pracy. Nowy projekt z wyrafinowanym szarym wykończeniem dobrze komponuje się z każdym otoczeniem.

Zaawansowane i wydajne ogrzewanie

Monoblok R290 może generować przepływ wody o temperaturze do 75°C. Działa również przy temperaturach do -28°C. Zasilany przez naturę zapewnia zrównoważone ogrzewanie z klasą energetyczną A+++.*

Ekstremalnie cicha praca

Ciesz się spokojem, utrzymując ciepło w swoim domu. Monoblok R290 ogrzewa dom, korzystając z wyjątkowych technologii redukcji hałasu. Utrzymuje niski poziom mocy akustycznej na poziomie 49 dB(A) przy mocy maksymalnej 12 kW.*

Zintegrowany system sterowania

Konfiguracja LG BECON cloud z monoblokiem R290 zapewnia funkcje zdalne. Instalatorzy i serwisanci mogą wykonywać konfigurację, monitorowanie oraz aktualizacje oprogramowania bez wizyt na miejscu.*

* Wszystkie testy zostały przeprowadzone zgodnie z wewnętrzną polityką testową i środowiskiem LG.
* Cykl życia produktu może się różnić w zależności od rzeczywistego środowiska użytkowania.
* Dostępność usługi LG BECON cloud może się różnić w zależności od kraju.

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Wszystkie specyfikacje

DANE DOTYCZĄCE WYDAJNOŚCI SEZONOWEJ (OGRZEWANIE)

  • Sezonowa klasa efektywności ogrzewania pomieszczeń (35℃ / 55℃)

    A+++/A+++

  • Sezonowa efektywność ogrzewania pomieszczeń (ηS) (35℃ / 55℃)

    205 / 151

  • SCOP (35℃ / 55℃)

    5.20 / 3.86

POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO NA 5M (JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA, PRZELICZNIK NA SWL)

  • Tryb znamionowy / niski poziom hałasu (dB(A))

    28 / 26

POJEMNOŚĆ NOMINALNA I COP (A+7/W+35)

  • Moc grzewcza (kW)

    9.00

  • COP

    4.70

POJEMNOŚĆ NOMINALNA I COP (A+2/W+35)

  • Moc grzewcza (kW)

    8.00

  • COP

    3.70

POJEMNOŚĆ NOMINALNA I COP (A-7/W+35)

  • Moc grzewcza (kW)

    9.00

  • COP

    2.70

POJEMNOŚĆ NOMINALNA I COP (A+7/W+55)

  • Moc grzewcza (kW)

    5.50

  • COP

    3.30

POJEMNOŚĆ NOMINALNA I COP (A-7/W+55)

  • Moc grzewcza (kW)

    8.00

  • COP

    2.20

POJEMNOŚĆ NOMINALNA I EER (A+35/W+18)

  • Moc chłodnicza (kW)

    5.50

  • EER

    4.20

MASA

  • Jednostka zewnętrzna (pusta) (kg)

    130.0

  • Jednostka wewnętrzna (pusta) (kg)

    106.5

POJEMNOŚĆ NOMINALNA I EER (A+35/W+7)

  • Moc chłodnicza (kW)

    5.50

  • EER

    2.60

ZAKRES PRACY (TEMPERATURA POWIETRZA NA ZEWNĄTRZ)

  • Ogrzewanie i DHW (min. ~ maks.) (℃)

    -28 ~ 35

  • Chłodzenie (min. ~ maks.) (℃)

    5 ~ 48

ZAKRES PRACY (TEMPERATURA WODY WYCHODZĄCEJ)

  • Ogrzewanie (min. ~ maks.) (℃)

    15 ~ 75

  • Chłodzenie (min. ~ maks.) (℃)

    5 ~ 27

  • DHW (min. ~ maks.) (℃)

    15 ~ 80

CZYNNIK CHŁODNICZY

  • GWP

    3

  • Wartość obciążenia wstępnego (g)

    900

  • Typ

    R290

PRZYŁĄCZA RUROWE (WODA/JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA)

  • Średnica wlotu (cale)

    Male PT 1"

  • Średnica wylotu (cale)

    Male PT 1"

OBUDOWA

  • Jednostka wewnętrzna (kolor /kod RAL)

    Noble white / RAL 9016

  • Kolor obudowy jednostki zewnętrznej (kolor / kod RAL)

    Dawn gray / RAL 7037

  • Kolor przedniej osłony jednostki zewnętrznej (kolor / kod RAL)

    Dark dawn gray / RAL 7012

PRZYŁĄCZA RUROWE (WODA/JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA)

  • Średnica wlotu/wylotu dla połączenia ODU (cale)

    Female G 1"

  • Średnica wlotu/wylotu do ogrzewania pomieszczeń (cale)

    Female G 1"

  • Średnica wlotu/wylotu DHW (cale)

    Female G 1"

  • Recyrkulacja (cale)

    Female G 1"

POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ (JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA)

  • Tryb znamionowy / niski poziom hałasu (dB(A))

    50 / 48

POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ (JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA)

  • Znamionowe (dB(A))

    39

POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO NA 1M (JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA, PRZELICZNIK NA SWL)

  • Znamionowe (dB(A))

    31

WYMIARY

  • Jednostka zewnętrzna (szer. × wys. × gł.) (mm)

    1,320 x 1,019 x 520

  • Jednostka wewnętrzna (szer. × wys. × gł.) (mm)

    600 x 1,750 x 660

ZASILANIE

  • Napięcie, Fazy, Częstotliwość jednostki wewnętrznej (V, Ø, Hz)

    220 ~ 240, 1, 50

  • Napięcie, Fazy, Częstotliwość jednostki zewnętrznej (V, Ø, Hz)

    220 ~ 240, 1, 50

Informacje dotyczące zgodności

Więcej informacji dotyczących zgodności
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa akcesoriów są zawarte w informacjach dotyczących bezpieczeństwa produktu i są jest dostarczane oddzielnie.
Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak ten produkt przetwarza dane i o swoich prawach jako użytkownik, odwiedź „Zakres danych i specyfikacje” na LG Privacy

CatalogSpecifications

rozszerzenie : pdf
LG-Systemy-grzewcze-LG-ThermaV-pompa-ciepla- Katalog-2020.pdf
Pobierz
rozszerzenie : pdf
LG_Pompy_ciepla_cennik_2023.pdf
Pobierz

Aby uzyskać dodatkową dokumentację techniczną i pliki do pobrania, przejdź do portalu partnera B2B LG.