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Dolna półka na drzwi chłodziarki Side-by-Side Door-in Door (41,5cm)
Dolna półka na drzwi chłodziarki Side-by-Side Door-in Door (41,5cm)
Główne cechy
- Oryginalna półka na drzwi lodówki Side-by-Side Door-in-Door LG
- Miejsce montażu – wewnętrzne drzwi lodówki
Miejsce montażu
* Rzeczywiste miejsce instalacji tego produktu może się różnić w zależności od modelu lodówki.
* Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcją obsługi swojego modelu.
Jak dokonać wymiany
Instrukcja wymiany tego produktu może nieznacznie różnić się od informacji podanych poniżej.
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcją obsługi swojego modelu.
KROK 1
Przytrzymaj obie krawędzie półki i wyjmij ją, unosząc ją do góry.
KROK 2
Zamontuj ponownie półkę, wykonując czynności w odwrotnej kolejności niż przy jej demontażu.
* Zdjęcia produktu i jego funkcje mogą zawierać zwroty reklamowe i mogą różnić się od danego produktu. Wygląd produktu, specyfikacje i inne aspekty mogą się zmienić bez wcześniejszego powiadomienia w ramach doskonalenia produktu.
* Rzeczywisty wygląd produktu może różnić się od przedstawionego na zdjęciach. Kolorystyka produktu może się różnić w zależności od rozdzielczości monitora, ustawień jasności i specyfikacji komputera.
* Wydajność produktu może się różnić w zależności od środowiska użytkowania, a jego dostępność – w zależności od sklepu.
Podsumowanie
Wymiary
Wszystkie specyfikacje
WYMIARY I WAGA
Masa netto (g)
620
Wymiary produktu (S x W x G, mm)
415 x 105 x 205
OGÓLNE
Model
MAN64890001
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