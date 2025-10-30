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Filtr do zmywarki
Miejsce montażu
Rzeczywiste miejsce instalacji tego produktu może się różnić w zależności od modelu zmywarki. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcją obsługi swojego modelu.
Jak wyczyścić
KROK 1
Wyjmij dolny kosz i ustaw dyszę natryskową tak, aby z przodu znajdowało się szersze V.
Obróć filtr wewnętrzny w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjmij zamontowany filtr wewnętrzny oraz filtr ze stali nierdzewnej.
Po wyjęciu filtrów sprawdź otwór w zbiorniku i usuń wszelkie ciała obce, jeśli to konieczne.
KROK 1
KROK 2
Wyczyść filtry miękką szczoteczką pod bieżącą wodą.
Złóż filtry przed ich instalacją.
KROK 2
KROK 3
Po wyczyszczeniu i złożeniu filtrów, ustaw ramię natryskowe tak, aby szerszy kształt litery V był skierowany do przodu. Zamontuj filtry z powrotem w uchwycie i zabezpiecz je, obracając filtr wewnętrzny zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.
Bardziej szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi swojego modelu.
* Zdjęcia produktu i jego funkcje mogą zawierać zwroty reklamowe i mogą różnić się od danego produktu. Wygląd produktu, specyfikacje i inne aspekty mogą się zmienić bez wcześniejszego powiadomienia w ramach doskonalenia produktu.
* Rzeczywisty wygląd produktu może różnić się od przedstawionego na zdjęciach. Kolorystyka produktu może się różnić w zależności od rozdzielczości monitora, ustawień jasności i specyfikacji komputera.
* Wydajność produktu może się różnić w zależności od środowiska użytkowania, a jego dostępność – w zależności od sklepu.
Podsumowanie
Wymiary
Wszystkie specyfikacje
WYMIARY I WAGA
Średnica (cm)
12.7
Długość (cm)
8.4
OGÓLNE
Model
ADQ74693702
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