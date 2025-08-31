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Koszyk na tabletkę do zmywarki LG
Koszyk na tabletkę do zmywarki LG
Główne cechy
- Oryginalny koszyk na tabletkę do zmywarki LG
Miejsce montażu
* Rzeczywiste miejsce montażu tego produktu może się różnić w zależności od modelu zmywarki.
* Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcją obsługi swojego modelu.
Jak używać
Korzystanie z koszyka na tabletkę
Jeżeli detergent nie jest prawidłowo dozowany z dozownika, należy zamiast tego użyć koszyka na tabletkę.
Otwórz drzwiczki zmywarki i wyciągnij dolny kosz.
Przymocuj koszyk na tabletkę do przedniej części dolnego kosza i zamocuj haki po obu stronach.
Wsuń dolny kosz z powrotem i zamknij drzwi zmywarki.
KROK 4
* Zdjęcia produktu i jego funkcje mogą zawierać zwroty reklamowe i mogą różnić się od danego produktu. Wygląd produktu, specyfikacje i inne aspekty mogą się zmienić bez wcześniejszego powiadomienia w ramach doskonalenia produktu.
* Rzeczywisty wygląd produktu może różnić się od przedstawionego na zdjęciach. Kolorystyka produktu może się różnić w zależności od rozdzielczości monitora, ustawień jasności i specyfikacji komputera.
* Wydajność produktu może się różnić w zależności od środowiska użytkowania, a jego dostępność – w zależności od sklepu.
Podsumowanie
Wymiary
Wszystkie specyfikacje
WYMIARY I WAGA
Masa netto (g)
23
Wymiary produktu (S x W x G, mm)
73 x 65 x 40
OGÓLNE
Kategoria
Akcesorium
Model
MJS65359001
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