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Dolny kosz do zmywarki

Dolny kosz do zmywarki

AHB73129802
Front view of Dolny kosz do zmywarki AHB73129802
front view
Side view
Top view
Front view of Dolny kosz do zmywarki AHB73129802
front view
Side view
Top view

Główne cechy

  • Oryginalny, dolny kosz do zmywarki LG

Miejsce montażu

To jest dolny kosz zmywarki.

* Rzeczywiste miejsce instalacji tego produktu może się różnić w zależności od modelu zmywarki. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcją obsługi swojego modelu.

Jak wymienić

Bardziej szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi swojego modelu.

Poniższy film przedstawia jak wymienić dolny kosz w zmywarce
KROK 1

Wyjmij wszystkie naczynia z kosza przed jego wymianą.

KROK 1

KROK 2

Wyciągnij dolny kosz aż do momentu, w którym zablokuje się na drzwiach zmywarki, a następnie unieś go po przekątnej do góry.

KROK 2

KROK 3

Zamontuj nowy kosz w odwrotnej kolejności niż podczas demontażu.

KROK 3

* Zdjęcia produktu i jego funkcje mogą zawierać zwroty reklamowe i mogą różnić się od danego produktu. Wygląd produktu, specyfikacje i inne aspekty mogą się zmienić bez wcześniejszego powiadomienia w ramach doskonalenia produktu.

* Rzeczywisty wygląd produktu może różnić się od przedstawionego na zdjęciach. Kolorystyka produktu może się różnić w zależności od rozdzielczości monitora, ustawień jasności i specyfikacji komputera.

* Wydajność produktu może się różnić w zależności od środowiska użytkowania, a jego dostępność – w zależności od sklepu.

Podsumowanie

Drukuj

Wymiary

Wszystkie specyfikacje

WYMIARY I WAGA

  • Wymiary produktu (S x W x G, mm)

    525 x 180 x 515

OGÓLNE

  • Model

    AHB73129802

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