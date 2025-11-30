Biały łącznik pralki z serii F4X100 z suszarką z serii RHA100

• Ze względów bezpieczeństwa, instalację powinno wykonać dwóch lub więcej wykwalifikowanych pracowników serwisu.

• Waga urządzenia i wysokość instalacji sprawiają, że instalacja jest ryzykowna dla jednej osoby.

• Nieprawidłowa instalacja może spowodować poważne wypadki.

• Nie należy używać urządzenia, jeśli nie jest ono prawidłowo ustawione na sobie.