We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Biały łącznik pralki z serii F4X100 z suszarką z serii RHA100
Biały łącznik pralki z serii F4X100 z suszarką z serii RHA100
Główne cechy
- Oryginlany łącznik LG do pionowego montażu pralki z suszarką
- Stabilne połączenie pralki LG z suszarką LG
Miejsce montażu
Rzeczywiste miejsce instalacji tego produktu może się różnić w zależności od modelu pralki/suszarki. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcją obsługi swojego modelu.
Jak użyć
Bardziej szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi swojego modelu.
UWAGA
Suszarkę LG można ustawić wyłącznie na pralce LG ładowanej od przodu.
Nie należy ustawiać suszarki na innej pralce, ponieważ może to spowodować uszkodzenia, obrażenia ciała lub szkody materialne.
OSTRZEŻENIE
• Ze względów bezpieczeństwa, instalację powinno wykonać dwóch lub więcej wykwalifikowanych pracowników serwisu.
• Waga urządzenia i wysokość instalacji sprawiają, że instalacja jest ryzykowna dla jednej osoby.
• Nieprawidłowa instalacja może spowodować poważne wypadki.
• Nie należy używać urządzenia, jeśli nie jest ono prawidłowo ustawione na sobie.
Podsumowanie
Wymiary
Wszystkie specyfikacje
OGÓLNE
Model
EBZ30427701
WYMIARY I WAGA
Masa netto (g)
600
Wymiary produktu (S x W x G, mm)
600 x 52 x 483
Co mówią ludzie
Polecane produkty
Rejestracja produktu
Rejestracja produktu pomoże Ci szybciej uzyskiwać pomoc.
Wsparcie dla produktu
Znajdź instrukcję obsługi, rozwiązywanie problemów i gwarancję swojego produktu LG.
Wsparcie dotyczące zamówienia
Śledź swoje zamówienie i sprawdź najczęściej zadawane pytania.
Żądanie naprawy
Zamów usługę naprawy, wygodnie przez Internet.
Czat na żywo
Porozmawiaj na czacie z ekspertami ds. produktów LG w celu uzyskania pomocy w zakupach, rabatów i ofert w czasie rzeczywistym
Wyślij do nas wiadomość e-mail
Wyślij wiadomość e-mail do działu pomocy technicznej LG
Zadzwoń do nas
Porozmawiaj bezpośrednio z naszymi przedstawicielami ds. pomocy technicznej.