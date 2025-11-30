About Cookies on This Site

Biały łącznik pralki z serii F4X100 z suszarką z serii RHA100

Biały łącznik pralki z serii F4X100 z suszarką z serii RHA100

Biały łącznik pralki z serii F4X100 z suszarką z serii RHA100

EBZ30427701
Główne cechy

  • Oryginlany łącznik LG do pionowego montażu pralki z suszarką
  • Stabilne połączenie pralki LG z suszarką LG
F4X1008NWH
F4X1009NWB
F4X1009NWK
RHA1008NWK

Miejsce montażu

Do pionowego montażu pralki LG z suszarką LG należy użyć oryginalnego łącznika LG.

Rzeczywiste miejsce instalacji tego produktu może się różnić w zależności od modelu pralki/suszarki. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcją obsługi swojego modelu.

 

Jak użyć

Bardziej szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi swojego modelu.

UWAGA

Suszarkę LG można ustawić wyłącznie na pralce LG ładowanej od przodu.

Nie należy ustawiać suszarki na innej pralce, ponieważ może to spowodować uszkodzenia, obrażenia ciała lub szkody materialne.

OSTRZEŻENIE

• Ze względów bezpieczeństwa, instalację powinno wykonać dwóch lub więcej wykwalifikowanych pracowników serwisu.

• Waga urządzenia i wysokość instalacji sprawiają, że instalacja jest ryzykowna dla jednej osoby.

• Nieprawidłowa instalacja może spowodować poważne wypadki.

• Nie należy używać urządzenia, jeśli nie jest ono prawidłowo ustawione na sobie.

Podsumowanie

Drukuj

Wymiary

Wszystkie specyfikacje

OGÓLNE

  • Model

    EBZ30427701

WYMIARY I WAGA

  • Masa netto (g)

    600

  • Wymiary produktu (S x W x G, mm)

    600 x 52 x 483

