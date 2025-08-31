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Półka do chłodziarki LG Side by Side (44,5 cm)

Półka do chłodziarki LG Side by Side (44,5 cm)

AHT74413805
Front view of Półka do chłodziarki LG Side by Side (44,5 cm) AHT74413805
top view
Front view of Półka do chłodziarki LG Side by Side (44,5 cm) AHT74413805
top view

Główne cechy

  • Oryginalna półka do lodówki Side-by-Side LG

Miejsce montażu

Półka znajduje się wewnątrz lodówki

* Rzeczywiste miejsce instalacji tego produktu może się różnić w zależności od modelu lodówki.

* Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcją obsługi swojego modelu.

Jak dokonać wymiany

Instrukcja wymiany tego produktu może nieznacznie różnić się od informacji podanych poniżej.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcją obsługi swojego modelu.

* Zdjęcia produktu i jego funkcje mogą zawierać zwroty reklamowe i mogą różnić się od danego produktu. Wygląd produktu, specyfikacje i inne aspekty mogą się zmienić bez wcześniejszego powiadomienia w ramach doskonalenia produktu.

* Rzeczywisty wygląd produktu może różnić się od przedstawionego na zdjęciach. Kolorystyka produktu może się różnić w zależności od rozdzielczości monitora, ustawień jasności i specyfikacji komputera.

* Wydajność produktu może się różnić w zależności od środowiska użytkowania, a jego dostępność – w zależności od sklepu.

Podsumowanie

Drukuj

Wymiary

AHT74413805

Wszystkie specyfikacje

WYMIARY I WAGA

  • Masa netto (g)

    1,300

  • Wymiary produktu (S x W x G, mm)

    445 x 15 x 365

OGÓLNE

  • Model

    AHT74413805

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