Chusteczki zapachowe Lime basil & Mandarin do szafy parowej LG Styler
Główne cechy
- Zapewniają piękny zapach ubrań
- Łatw dostęp, łatwa wymiana
- 20 sztuk w opakowaniu
Lokalizacja filtra zapachowego
*Rzeczywiste miejsce instalacji tego produktu może się różnić w zależności od modelu szafy parowej. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcją obsługi swojego modelu.
Jak dokonać wymiany
Zdejmij pokrywę uchwytu na chusteczki.
KROK 1
Wyjmij zurzytą chusteczkę z uchwytu.
KROK 2
Otwórz opakowanie z chusteczkami, wyjmij jedną chsuteczkę i zamknij szczelnie opakowanie.
KROK 3
Włóż chusteczkę zapachową w uchwyt.
KROK 4
Załóż ponownie prawidłowo pokrywę uchwytu na chusteczki.
- Załóż pokrywę tak, aby jej prowadnica była skierowana w stronę przodu urządzenia.
KROK 5
* Zdjęcia produktu i jego funkcje mogą zawierać zwroty reklamowe i mogą różnić się od danego produktu. Wygląd produktu, specyfikacje i inne aspekty mogą się zmienić bez wcześniejszego powiadomienia w ramach doskonalenia produktu.
* Rzeczywisty wygląd produktu może różnić się od przedstawionego na zdjęciach. Kolorystyka produktu może się różnić w zależności od rozdzielczości monitora, ustawień jasności i specyfikacji komputera.
* Wydajność produktu może się różnić w zależności od środowiska użytkowania, a jego dostępność – w zależności od sklepu.
Wszystkie specyfikacje
WYMIARY I WAGA
Masa netto (g)
101
Wymiary produktu (S x W x G, mm)
224 x 100 x 40
OGÓLNE
Komponenty
Sheet 20ea
Model
AGM73611313
