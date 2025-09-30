About Cookies on This Site

Chusteczki zapachowe Lime basil & Mandarin do szafy parowej LG Styler

AGM73611313
15 degree side view
front view
rear view
close up view
15 degree side view
front view
rear view
close up view

Główne cechy

  • Zapewniają piękny zapach ubrań
  • Łatw dostęp, łatwa wymiana
  • 20 sztuk w opakowaniu
S3BF
S3MFC
S3RERB
S3WERB
S3WF

Lokalizacja filtra zapachowego

Chusteczka zapachowa montowana jest w uchwycie, w dolnej częsci szafy parowej.

*Rzeczywiste miejsce instalacji tego produktu może się różnić w zależności od modelu szafy parowej. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcją obsługi swojego modelu.

Jak dokonać wymiany

Bardziej szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi swojego modelu.

KROK 1

Zdejmij pokrywę uchwytu na chusteczki.

KROK 1

KROK 2

Wyjmij zurzytą chusteczkę z uchwytu.

KROK 2

KROK 3

Otwórz opakowanie z chusteczkami, wyjmij jedną chsuteczkę i zamknij szczelnie opakowanie.

KROK 3

KROK 4

Włóż chusteczkę zapachową w uchwyt.

KROK 4

KROK 5

Załóż ponownie prawidłowo pokrywę uchwytu na chusteczki.

- Załóż pokrywę tak, aby jej prowadnica była skierowana w stronę przodu urządzenia.

KROK 5

* Zdjęcia produktu i jego funkcje mogą zawierać zwroty reklamowe i mogą różnić się od danego produktu. Wygląd produktu, specyfikacje i inne aspekty mogą się zmienić bez wcześniejszego powiadomienia w ramach doskonalenia produktu.

* Rzeczywisty wygląd produktu może różnić się od przedstawionego na zdjęciach. Kolorystyka produktu może się różnić w zależności od rozdzielczości monitora, ustawień jasności i specyfikacji komputera.

* Wydajność produktu może się różnić w zależności od środowiska użytkowania, a jego dostępność – w zależności od sklepu.

Wszystkie specyfikacje

WYMIARY I WAGA

  • Masa netto (g)

    101

  • Wymiary produktu (S x W x G, mm)

    224 x 100 x 40

OGÓLNE

  • Komponenty

    Sheet 20ea

  • Model

    AGM73611313

