Uchwyt ścienny STRAP WS25XA do StanbyME 2

• Wywierć otwory w miejscach kotew wiertłem o średnicy 8 mm na głębokość od 80 mm (3,14 cala) do 100 mm (3,93 cala).

• Wyczyść wywiercone otwory.

• Włóż dołączoną kotwę mocującą do otworu w ścianie. (Podczas wbijania kotew użyj młotka).

• Przyłóż wspornik blisko ściany, zgodnie z położeniem otworu.

• Zamontuj wspornik do ściany w otworze. W tym momencie dokręć śruby momentem obrotowym od 45 kgf/cm (39,06 lbf/in) do 60 kgf/cm (52,08 lbf/in).

① Kotwa mocująca wspornika do ściany

② Wspornik do ściany

③ Wkręt