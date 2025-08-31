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Uchwyt ścienny STRAP WS25XA do StanbyME 2
Uchwyt ścienny STRAP WS25XA do StanbyME 2
Główne cechy
- Oryginalny uchwyt ścienny do StanbyME 2
Miejsce montażu
* Rzeczywiste miejsce instalacji tego produktu może się różnić w zależności od modelu ekranu StanbyME.
* Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcją obsługi swojego modelu.
Jak dokonać instalacji
Bardziej szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi swojego modelu.
KROK 1
Po ustawieniu ekranu StanbyME 2 w żądanej orientacji (poziomej lub pionowej) zamocuj go tak, jak pokazano na obrazku.
KROK 2
Zamontuj kotwy i śruby tak, jak pokazano na obrazku.
KROK 3 Jak mocować kotwy i śruby
• Wywierć otwory w miejscach kotew wiertłem o średnicy 8 mm na głębokość od 80 mm (3,14 cala) do 100 mm (3,93 cala).
• Wyczyść wywiercone otwory.
• Włóż dołączoną kotwę mocującą do otworu w ścianie. (Podczas wbijania kotew użyj młotka).
• Przyłóż wspornik blisko ściany, zgodnie z położeniem otworu.
• Zamontuj wspornik do ściany w otworze. W tym momencie dokręć śruby momentem obrotowym od 45 kgf/cm (39,06 lbf/in) do 60 kgf/cm (52,08 lbf/in).
① Kotwa mocująca wspornika do ściany
② Wspornik do ściany
③ Wkręt
* Przed instalacją
• Sprawdź materiał, z którego wykonana jest ściana oraz grubość wykończenia.
• Użyj kotwy ściennej do ścian wykonanych z betonu, lekkiego betonu, mocnego kamienia naturalnego, miękkiej cegły kamiennej i pustaków, które nie pękają.
* Zdjęcia produktu i jego funkcje mogą zawierać zwroty reklamowe i mogą różnić się od danego produktu. Wygląd produktu, specyfikacje i inne aspekty mogą się zmienić bez wcześniejszego powiadomienia w ramach doskonalenia produktu.
* Rzeczywisty wygląd produktu może różnić się od przedstawionego na zdjęciach. Kolorystyka produktu może się różnić w zależności od rozdzielczości monitora, ustawień jasności i specyfikacji komputera.
* Wydajność produktu może się różnić w zależności od środowiska użytkowania, a jego dostępność – w zależności od sklepu.
Podsumowanie
Wymiary
Wszystkie specyfikacje
WYMIARY I WAGA
Długość (cm)
Minimalna długość paska: 48,9, maksymalna: 85,7
OGÓLNE
Model
MEC30170602
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