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Etui ochronne dla StanbyME 2
Miejsce montażu
*Rzeczywiste miejsce instalacji tego akcesorium może się różnić w zależności od modelu produktu.
*Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcją obsługi swojego modelu.
Jak zainstalować
Bardziej szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi swojego modelu.
KROK 1
Połóż StanbyME 2 ekranem do góry, a następnie zdejmij dolną zaślepkę.
- Odłączając urządzenie od podstawki, upewnij się, że nie spadnie.
KROK 2
Załóż etui na tył urządzenia.
KROK 3
Przymocuj etui z przodu, tak jak pokazano na ilustracji.
KROK 4
Przymocuj uchwyt z tyłu urządzenia StanbyME 2.
KROK 5
Zapnij okładkę tak, jak pokazano na ilustracji.
KROK 6
Przymocuj pilota z tyłu etui w wyznaczonym miejscu.
KROK 7
Po zamknięciu etui urządzenie wyłączy się.
* Zdjęcia produktu i jego funkcje mogą zawierać zwroty reklamowe i mogą różnić się od danego produktu. Wygląd produktu, specyfikacje i inne aspekty mogą się zmienić bez wcześniejszego powiadomienia w ramach doskonalenia produktu.
* Rzeczywisty wygląd produktu może różnić się od przedstawionego na zdjęciach. Kolorystyka produktu może się różnić w zależności od rozdzielczości monitora, ustawień jasności i specyfikacji komputera.
* Wydajność produktu może się różnić w zależności od środowiska użytkowania, a jego dostępność – w zależności od sklepu.
Podsumowanie
Wymiary
Wszystkie specyfikacje
WYMIARY I WAGA
Waga produktu (kg)
11.4
Wymiary produktu (S x W x G, mm)
Pokrywa: 618 x 446 x 3, Wspornik: 105 x 110 x 10
OGÓLNE
Model
ACQ30764002
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