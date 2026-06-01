Uchwyt na noże i nożyczki do zmywarki LG

- Używaj uchwytu na noże/nożyczki, aby bezpiecznie wkładać ostre narzędzia kuchenne.

- Wkładaj wyłącznie noże i nożyczki o standardowych kształtach.

- Wsuń nóż do końca w uchwyt, aby był bezpiecznie zamocowany.

- Upewnij się, że ostrze nie dotyka podstawy zmywarki ani kosza na naczynia. Jeśli ostrze porysuje wnętrze podczas mycia, może dojść do powstania rdzy.

- Upewnij się, że noże ani nożyczki nie dotykają górnego kosza na naczynia ani górnych/dolnych ramion spryskujących.

- Upewnij się, że duże talerze, patelnie lub deski do krojenia nie blokują uchwytu na noże/nożyczki, ponieważ może to uniemożliwić dotarcie wody do noży lub nożyczek i prowadzić do słabych rezultatów mycia.