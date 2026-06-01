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Uchwyt na noże i nożyczki do zmywarki LG

Uchwyt na noże i nożyczki do zmywarki LG

AGM30091505
Front view of Uchwyt na noże i nożyczki do zmywarki LG AGM30091505
Top view
Front view
Bottom view
side view
Package view
Front view of Uchwyt na noże i nożyczki do zmywarki LG AGM30091505
Top view
Front view
Bottom view
side view
Package view

Główne cechy

  • Oryginalny uchwyt na noże/nożyczki do zmywarki LG

Miejsce montażu

* Rzeczywiste miejsce montażu tego produktu może się różnić w zależności od modelu zmywarki.

* Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcją obsługi swojego modelu.

Jak używać

Bardziej szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi swojego modelu.

Korzystanie z uchwytu na noże/nożyczki

- Używaj uchwytu na noże/nożyczki, aby bezpiecznie wkładać ostre narzędzia kuchenne.

- Wkładaj wyłącznie noże i nożyczki o standardowych kształtach.

- Wsuń nóż do końca w uchwyt, aby był bezpiecznie zamocowany.

- Upewnij się, że ostrze nie dotyka podstawy zmywarki ani kosza na naczynia. Jeśli ostrze porysuje wnętrze podczas mycia, może dojść do powstania rdzy.

- Upewnij się, że noże ani nożyczki nie dotykają górnego kosza na naczynia ani górnych/dolnych ramion spryskujących.

- Upewnij się, że duże talerze, patelnie lub deski do krojenia nie blokują uchwytu na noże/nożyczki, ponieważ może to uniemożliwić dotarcie wody do noży lub nożyczek i prowadzić do słabych rezultatów mycia.

Korzystanie z uchwytu na noże/nożyczki

Jak zdjąć uchwyt na noże/nożyczki

Uchwyt na noże/nożyczki można wyjąć z dolnego kosza na naczynia, gdy nie jest używany.

- Wyciągnij dolny kosz na naczynia. Znajdź uchwyt na noże/nożyczki przymocowany po lewej stronie kosza na naczynia. Pociągnij uchwyt w prawo, aby go odłączyć.

Jak zainstalować uchwyt na noże/nożyczki

Przy ponownym użyciu uchwytu na noże/nożyczki, zamocuj go do dolnym koszu na naczynia w następujący sposób:

- Umieść cztery otwory oznaczone strzałkami na uchwycie na noże/nożyczki w pozycji ① dolnego kosza na naczynia.

- Po sprawdzeniu, czy uchwyt jest prawidłowo ustawiony w pozycji ①, zamocuj go tak, aby haki zatrzasnęły się w pozycji ②.

* Zdjęcia produktu i jego funkcje mogą zawierać zwroty reklamowe i mogą różnić się od danego produktu. Wygląd produktu, specyfikacje i inne aspekty mogą się zmienić bez wcześniejszego powiadomienia w ramach doskonalenia produktu.

* Rzeczywisty wygląd produktu może różnić się od przedstawionego na zdjęciach. Kolorystyka produktu może się różnić w zależności od rozdzielczości monitora, ustawień jasności i specyfikacji komputera.

* Wydajność produktu może się różnić w zależności od środowiska użytkowania, a jego dostępność – w zależności od sklepu.

Podsumowanie

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Wymiary

agm30091505

Wszystkie specyfikacje

WYMIARY I WAGA

  • Masa netto (g)

    149

  • Wymiary produktu (S x W x G, mm)

    405 x 130 x 25

OGÓLNE

  • Kategoria

    Akcesorium

  • Model

    AGM30091505

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