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Uchwyt na noże i nożyczki do zmywarki LG
Uchwyt na noże i nożyczki do zmywarki LG
Główne cechy
- Oryginalny uchwyt na noże/nożyczki do zmywarki LG
Miejsce montażu
* Rzeczywiste miejsce montażu tego produktu może się różnić w zależności od modelu zmywarki.
* Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcją obsługi swojego modelu.
Jak używać
Bardziej szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi swojego modelu.
- Używaj uchwytu na noże/nożyczki, aby bezpiecznie wkładać ostre narzędzia kuchenne.
- Wkładaj wyłącznie noże i nożyczki o standardowych kształtach.
- Wsuń nóż do końca w uchwyt, aby był bezpiecznie zamocowany.
- Upewnij się, że ostrze nie dotyka podstawy zmywarki ani kosza na naczynia. Jeśli ostrze porysuje wnętrze podczas mycia, może dojść do powstania rdzy.
- Upewnij się, że noże ani nożyczki nie dotykają górnego kosza na naczynia ani górnych/dolnych ramion spryskujących.
- Upewnij się, że duże talerze, patelnie lub deski do krojenia nie blokują uchwytu na noże/nożyczki, ponieważ może to uniemożliwić dotarcie wody do noży lub nożyczek i prowadzić do słabych rezultatów mycia.
Korzystanie z uchwytu na noże/nożyczki
Uchwyt na noże/nożyczki można wyjąć z dolnego kosza na naczynia, gdy nie jest używany.
- Wyciągnij dolny kosz na naczynia. Znajdź uchwyt na noże/nożyczki przymocowany po lewej stronie kosza na naczynia. Pociągnij uchwyt w prawo, aby go odłączyć.
Przy ponownym użyciu uchwytu na noże/nożyczki, zamocuj go do dolnym koszu na naczynia w następujący sposób:
- Umieść cztery otwory oznaczone strzałkami na uchwycie na noże/nożyczki w pozycji ① dolnego kosza na naczynia.
- Po sprawdzeniu, czy uchwyt jest prawidłowo ustawiony w pozycji ①, zamocuj go tak, aby haki zatrzasnęły się w pozycji ②.
* Zdjęcia produktu i jego funkcje mogą zawierać zwroty reklamowe i mogą różnić się od danego produktu. Wygląd produktu, specyfikacje i inne aspekty mogą się zmienić bez wcześniejszego powiadomienia w ramach doskonalenia produktu.
* Rzeczywisty wygląd produktu może różnić się od przedstawionego na zdjęciach. Kolorystyka produktu może się różnić w zależności od rozdzielczości monitora, ustawień jasności i specyfikacji komputera.
* Wydajność produktu może się różnić w zależności od środowiska użytkowania, a jego dostępność – w zależności od sklepu.
Podsumowanie
Wymiary
Wszystkie specyfikacje
WYMIARY I WAGA
Masa netto (g)
149
Wymiary produktu (S x W x G, mm)
405 x 130 x 25
OGÓLNE
Kategoria
Akcesorium
Model
AGM30091505
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