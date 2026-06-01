Stojak na kieliszki do wina do zmywarki LG

Aby uzyskać skuteczne rezultaty mycia, zawsze postępuj zgodnie z instrukcją.

- Kieliszki należy układać dnem do góry.

- Upewnij się, że naczynia się ze sobą nie stykają.

- Upewnij się, że nóżka kieliszka jest pewnie osadzona w uchwycie.

- Zoptymalizowany dla kieliszków o wysokości: 170–250 mm