We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Stojak na kieliszki do wina do zmywarki LG
Stojak na kieliszki do wina do zmywarki LG
Główne cechy
- Oryginalny stojak na kieliszki do wina do zmywarki LG
Jak używać
Stojak na kieliszki do wina przeznaczony jest do kieliszków na nóżce.
Stojak na kieliszki do wina bezpiecznie pomieści do 4 kieliszków.
Ułożenie kieliszków w stojaku
Aby uzyskać skuteczne rezultaty mycia, zawsze postępuj zgodnie z instrukcją.
- Kieliszki należy układać dnem do góry.
- Upewnij się, że naczynia się ze sobą nie stykają.
- Upewnij się, że nóżka kieliszka jest pewnie osadzona w uchwycie.
- Zoptymalizowany dla kieliszków o wysokości: 170–250 mm
* Zdjęcia produktu i jego funkcje mogą zawierać zwroty reklamowe i mogą różnić się od danego produktu. Wygląd produktu, specyfikacje i inne aspekty mogą się zmienić bez wcześniejszego powiadomienia w ramach doskonalenia produktu.
* Rzeczywisty wygląd produktu może różnić się od przedstawionego na zdjęciach. Kolorystyka produktu może się różnić w zależności od rozdzielczości monitora, ustawień jasności i specyfikacji komputera.
* Wydajność produktu może się różnić w zależności od środowiska użytkowania, a jego dostępność – w zależności od sklepu.
Podsumowanie
Wymiary
Wszystkie specyfikacje
WYMIARY I WAGA
Waga produktu (kg)
0.7
Wymiary produktu (S x W x G, mm)
262 x 262 x 219
OGÓLNE
Kategoria
Stojak na kieliszki do wina
Model
AGM30091511
Co mówią ludzie
Polecane produkty
Rejestracja produktu
Rejestracja produktu pomoże Ci szybciej uzyskiwać pomoc.
Wsparcie dla produktu
Znajdź instrukcję obsługi, rozwiązywanie problemów i gwarancję swojego produktu LG.
Wsparcie dotyczące zamówienia
Śledź swoje zamówienie i sprawdź najczęściej zadawane pytania.
Żądanie naprawy
Zamów usługę naprawy, wygodnie przez Internet.
Czat na żywo
Porozmawiaj na czacie z ekspertami ds. produktów LG w celu uzyskania pomocy w zakupach, rabatów i ofert w czasie rzeczywistym
Wyślij do nas wiadomość e-mail
Wyślij wiadomość e-mail do działu pomocy technicznej LG
Zadzwoń do nas
Porozmawiaj bezpośrednio z naszymi przedstawicielami ds. pomocy technicznej.