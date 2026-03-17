Przenośny Klimatyzator LG | 2,64kW

* Przedstawione obrazy mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.

* Warunki montażu mogą się różnić w zależności od produktu i regionu. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji montażu dołączonej do produktu.

1) Trzy tryby pracy

Trybem domyślnym jest chłodzenie. Tryby zmieniają się w kolejności: Chłodzenie → Osuszanie → Wentylacja.

2) Łatwy montaż

– Zawartość zestawu montażowego może się różnić w zależności od produktu i regionu, dlatego przed zakupem należy zapoznać się ze specyfikacją produktu.

– Dla bezpieczeństwa użytkownika oraz prawidłowego montażu urządzenia należy upewnić się, że wszystkie niezbędne elementy są w zestawie, a wymagane procedury zostały spełnione. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji montażu dołączonej do produktu – należy przestrzegać zawartych w niej zasad oraz środków ostrożności.

3) LG ThinQ

– LG SmartThinQ nosi obecnie nazwę LG ThinQ.

– Inteligentny głośnik z funkcją sterowania głosowego nie jest dołączony do zestawu.

– Klimatyzator obsługuje Wi‑Fi i wymaga rejestracji produktu za pośrednictwem aplikacji LG ThinQ.

– Dostępność funkcji inteligentnych oraz asystenta głosowego może się różnić w zależności od kraju i modelu. Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego sprzedawcy lub w LG.

– Aby zarejestrować klimatyzator w aplikacji LG ThinQ i w pełni korzystać z jego funkcji, urządzenie musi być połączone z domową siecią Wi‑Fi.

– Korzystanie z funkcji ThinQ wymaga zainstalowania aplikacji LG ThinQ ze sklepu Google Play lub Apple App Store na smartfonie oraz połączenia z siecią Wi‑Fi. Szczegółowe instrukcje znajdują się w sekcji pomocy aplikacji.

– Aplikacja LG ThinQ może nie działać na wszystkich smartfonach, a niektóre funkcje mogą różnić się w zależności od produktu i kraju. Przed użyciem należy sprawdzić specyfikację telefonu (Android 7.0 lub nowszy, iOS 14.0 lub nowszy).