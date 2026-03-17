Przenośny Klimatyzator LG | 2,64kW

Energy label.jpg
Klasa energetyczna : PL
Karta informacyjna produktu
Przenośny Klimatyzator LG | 2,64kW

TF09TWS
Front view of Przenośny Klimatyzator LG | 2,64kW TF09TWS
Widok z przodu przenośnego klimatyzatora LG 2,64kW P9NC09TSED0 z otwartym wylotem powietrza.
Widok boczny przenośnego klimatyzatora LG 2,64kW P9NC09TSED0.
Ujęcie pod kątem z przodu przenośnego klimatyzatora LG 2,64kW P9NC09TSED0.
Ujęcie pod kątem z przodu przenośnego klimatyzatora LG 2,64kW P9NC09TSED0 z otwartym wylotem powietrza.
Widok z tyłu przenośnego klimatyzatora LG 2,64kW P9NC09TSED0.
Ujęcie pod kątem z tyłu przenośnego klimatyzatora LG 2,64kW P9NC09TSED0.
Ujęcie pod kątem z tyłu przenośnego klimatyzatora LG 2,64kW P9NC09TSED0 z otwartym wylotem powietrza.
Panel sterowania i wyświetlacz LED na górze przenośnego klimatyzatora LG 2,64kW P9NC09TSED0.
Górny wylot powietrza z widocznymi kratkami nawiewu w przenośnym klimatyzatorze LG 2,64kW P9NC09TSED0.
Detal frontu przenośnego klimatyzatora LG 2,64kW P9NC09TSED0.
Detal frontu przenośnego klimatyzatora LG 2,64kW P9NC09TSED0 z otwartym wylotem powietrza.
Tylne podłączenie rury odprowadzającej w przenośnym klimatyzatorze LG 2,64kW P9NC09TSED0.
Tylny panel z kratkami wentylacyjnymi i komponentami przenośnego klimatyzatora LG 2,64kW P9NC09TSED0.
Główne cechy

  • Szybkie chłodzenie
  • Auto Swing
  • Inteligentne sterowanie z LG ThinQ
  • Łatwy montaż
  • Ciche działanie
Więcej
Przenośny klimatyzator LG w nowoczesnej sypialni z elastyczną rurą odprowadzającą powietrze.

Chłodzenie tam, gdzie tego potrzebujesz

Przenośny klimatyzator LG to praktyczne rozwiązanie, które zapewnia skuteczne chłodzenie w różnych pomieszczeniach. Mobilna konstrukcja pozwala szybko stworzyć komfortowe warunki bez stałego montażu.

Kluczowe zalety przenośnego klimatyzatora LG

Przenośny klimatyzator LG zapewniający szybkie chłodzenie z intensywnym nawiewem w jasnym pomieszczeniu.

Szybkie chłodzenie

Przenośny klimatyzator LG z funkcją Auto Swing równomiernie rozprowadzający chłodne powietrze w pomieszczeniu.

Auto Swing

Sterowanie przenośnym klimatyzatorem LG za pomocą aplikacji LG ThinQ na smartfonie.

Sterowanie z aplikacją LG ThinQ

Rura odprowadzająca przenośnego klimatyzatora LG zamontowana w oknie z użyciem materiałowego zestawu montażowego.

Łatwy montaż

Czynnik chłodniczy R290 przyjazny dla środowiska naturalnego

Urządzenie wykorzystuje czynnik chłodniczy R290, o niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (GWP ≤ 3). 

Smart Air Care

Inteligentne sterowanie z aplikacją LG ThinQ™

Aplikacja na komórkę LG ThinQ™ umożliwia zdalne sterowanie klimatyzatorem oraz dostęp do informacji o jego pracy³.

Sterowanie klimatyzacją z dowolnego miejsca

Włącz, wyłącz lub zmień ustawienia klimatyzatora zdalnie, jednym dotknięciem w aplikacji LG ThinQ – jeszcze przed powrotem do domu.

Sterowanie głosowe

Klimatyzator współpracuje z asystentami głosowymi. Wystarczy proste polecenie, aby włączyć lub wyłączyć klimatyzację.

Mężczyzna steruje przenośnym klimatyzatorem LG bez jednostki zewnętrznej za pomocą aplikacji LG ThinQ na smartfonie.
Kobieta steruje głosowo klimatyzacją LG za pomocą inteligentnego głośnika w domowym biurze.
Mężczyzna steruje przenośnym klimatyzatorem LG bez jednostki zewnętrznej za pomocą aplikacji LG ThinQ na smartfonie.

Maksymalna wygoda użytkowania

Codzienna wygoda

Wyświetlacz LED, pilot i intuicyjny panel sterowania na urządzeniu umożliwiają wygodną regulację temperatury, prędkości nawiewu i trybów pracy bez wstawania z kanapy czy odchodzenia od biurka.

Zbliżenie na panel sterowania i wyświetlacz LED na górze białego przenośnego klimatyzatora LG.

24‑godzinny timer On/Off

Zaplanuj pracę klimatyzatora tak, jak lubisz. Ustaw automatyczne włączanie i wyłączanie nawet do 24 godzin z wyprzedzeniem – dla pełnej wygody i oszczędności energii.

Automatyczny restart

W przypadku przerwy w dostawie prądu klimatyzator automatycznie wznowi pracę z poprzednimi ustawieniami po przywróceniu zasilania.

* Przedstawione obrazy mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.

* Warunki montażu mogą się różnić w zależności od produktu i regionu. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji montażu dołączonej do produktu.

 

1) Trzy tryby pracy

Trybem domyślnym jest chłodzenie. Tryby zmieniają się w kolejności: Chłodzenie → Osuszanie → Wentylacja.

 

2) Łatwy montaż

– Zawartość zestawu montażowego może się różnić w zależności od produktu i regionu, dlatego przed zakupem należy zapoznać się ze specyfikacją produktu.

– Dla bezpieczeństwa użytkownika oraz prawidłowego montażu urządzenia należy upewnić się, że wszystkie niezbędne elementy są w zestawie, a wymagane procedury zostały spełnione. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji montażu dołączonej do produktu – należy przestrzegać zawartych w niej zasad oraz środków ostrożności.

 

3) LG ThinQ

– LG SmartThinQ nosi obecnie nazwę LG ThinQ.

– Inteligentny głośnik z funkcją sterowania głosowego nie jest dołączony do zestawu.

– Klimatyzator obsługuje Wi‑Fi i wymaga rejestracji produktu za pośrednictwem aplikacji LG ThinQ.

– Dostępność funkcji inteligentnych oraz asystenta głosowego może się różnić w zależności od kraju i modelu. Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego sprzedawcy lub w LG.

– Aby zarejestrować klimatyzator w aplikacji LG ThinQ i w pełni korzystać z jego funkcji, urządzenie musi być połączone z domową siecią Wi‑Fi.

– Korzystanie z funkcji ThinQ wymaga zainstalowania aplikacji LG ThinQ ze sklepu Google Play lub Apple App Store na smartfonie oraz połączenia z siecią Wi‑Fi. Szczegółowe instrukcje znajdują się w sekcji pomocy aplikacji.

– Aplikacja LG ThinQ może nie działać na wszystkich smartfonach, a niektóre funkcje mogą różnić się w zależności od produktu i kraju. Przed użyciem należy sprawdzić specyfikację telefonu (Android 7.0 lub nowszy, iOS 14.0 lub nowszy).

Wszystkie specyfikacje

CHŁODZENIE

  • Szybkie chłodzenie

    Tak

  • Prędkość wentylatora

    2 poziomy

  • 4 kierunki sterowania nawiewem

    Góra–Dół

  • Kontrola kierunku przepływu powietrza (góra i dół)

    Tak

  • Komfortowe powietrze

    nd

OCZYSZCZANIE POWIETRZA

  • Jonizator

    nd

  • Czujnik PM 1.0

    nd

  • Wyświetlacz oczyszczacza powietrza

    nd

OGÓLNE

  • Typ HVAC

    C/O

  • Długość instalacji (m)

    1,5

  • Typ czynnika chłodniczego

    R290a

  • Wymiary produktu_SxWxG (mm)

    419x688x358

  • Typ urządzenia

    Przenośny

  • Typ produktu II

    Włącz / Wyłącz

  • Waga produktu (kg)

    28,9

  • Waga produktu (lb)

    63,71

  • Znamionowe napięcie zasilania (V, Hz)

    220 ~ 240, 50

  • Ciśnienie akustyczne (chłodzenie) SH/H/M/L/SL (dB(A>

    0 / 44 / 0 / 43 / 0

  • Znamionowa/minimalna moc chłodzenia (W)

    2 640 / -

  • Znamionowe/minimalne zużycie energii do chłodzenia (W)

    850

WYGODA

  • Sterowanie głosem (osobne urządzenie)

    Tak

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Tak

  • Smart Diagnosis

    nd

  • Auto restart

    nd

  • Tryb nawiewu

    Tak

  • Forced Switch Operation

    Tak

  • Cicha praca

    nd

  • Harmonogram wł./wył. (24 godz.)

    Tak

  • Pilot

    Tak

DESIGN

  • Wyświetlacz

    Wyświetlacz LED 88

  • Kolor (obudowa)

    Biały

  • Kolor (jedn. zewnątrzna)

    Biały

ZGODNOŚĆ

  • Typ produktu i nazwa modelu

    TF09TWS.SNU

  • Data premiery(RRRR-MM)

    2026-03

  • Nazwa modelu

    P9NC09TSED0.AX6AEEU

KOD EAN

  • Kod EAN

    8806096669044

OSUSZANIE

  • Wydajność osuszania

    Tak

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

  • Klasa efektywności energetycznej chłodzenie

    A+

  • Wyświetlacz zużycia energii

    nd

  • Klasa energetyczna

    A+

  • Oszczędzanie energii (chłodzenie)

    nd

  • Menedżer kW

    nd

FILTR

  • Filtr dla alergików

    nd

  • Filtr drobnego kurzu

    nd

  • filtr ultra drobnych pyłów

    nd

HIGIENA

  • Czyszczenie wymiennika ciepła

    nd

  • UV Nano

    nd

Informacje dotyczące zgodności

Więcej informacji dotyczących zgodności
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa akcesoriów są zawarte w informacjach dotyczących bezpieczeństwa produktu i są jest dostarczane oddzielnie.
Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak ten produkt przetwarza dane i o swoich prawach jako użytkownik, odwiedź „Zakres danych i specyfikacje” na LG Privacy

