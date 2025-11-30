We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Kuchenka mikrofalowa LG | NeoChefSlim™ | czarna | 700W | grill | powłoka EasyClean |
Łatwe czyszczenie, perfekcyjny efekt
Technologia EasyClean™ eliminuje 99,99% bakterii. Wystarczy spryskać wnętrze wodą i bez wysiłku usunąć wszelkie zabrudzenia — bez użycia detergentów ani agresywnych środków chemicznych.
Kuchenka mikrofalowa z otwartymi drzwiczkami i wyjaśnienie, że łatwo ją wyczyścić w środku.
*Na podstawie testu SGS Antibacterial Activity and Efficacy (2017.08), przeprowadzonego zgodnie ze standardem JIS Z 2801:2010, potwierdzono wartość właściwości antybakteryjnych na poziomie co najmniej 5,9 (co odpowiada skuteczności 99,999%) przeciwko bakteriom Escherichia coli i Staphylococcus aureus.
Minimalistyczny styl, funkcjonalność w każdym centymetrze
Dzięki smukłej formie i kompaktowym wymiarom urządzenie doskonale wpasowuje się w każdą kuchenną aranżację, zapewniając jednocześnie wystarczająco dużo miejsca na wysokie i szerokie naczynia.
Obok widoczna grafika z liniami ilustrującymi kompaktowy wygląd urządzenia.
Funkcjonalność w najlepszym wydaniu
Wewnętrzna, biała lampa LED oświetla potrawy jaśniej, dla większej kontroli przygotowywania posiłków. Obsługa mikrofalówki NeoChef™ jest wyjątkowo intuicyjna — wystarczy lekko dotknąć panel sterowania.
Jedzenie wewnątrz z włączoną diodą LED w kuchni ze zgaszonym światłem.
Podsumowanie
Wymiary
Wszystkie specyfikacje
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
Kolor powłoki zewnętrznej
Czarny
Pojemność piekarnika (l)
20
Marka
LG
Kraj pochodzenia
Chiny
Kolor drzwi
Czarny
Design drzwi
Podzielony
EasyClean
Tak
Typ instalacji
Blat
Typ
Grillowanie
FUNKCJE PRAKTYCZNE
Blokada zabezpieczająca przed dziećmi
Tak
EasyClean
Tak
Minutnik
Nie
Dodawanie 30 sekund
Tak
Sygnał ukończenia
Tak
Ustawienia czasu
Tak
Wł./wył. talerza
Nie
PARAMETRY MIKROFALÓWKI
Rodzaj oświetlenia komory
LED
Pobór mocy przez grill (W)
570
Pobór mocy przez mikrofalówkę (W)
1 050
Pojemność piekarnika (l)
20
Rozmiar talerza (mm)
245
Pobór mocy w trybie łączonym (mikrofalówka + grill) (W)
1 150
Jak gotować
Automatyczna + ręczna
Poziomy mocy mikrofalówki
5
Moc wyjściowa mikrofalówki (W)
700
Inteligentny inwerter
Nie
Całkowity pobór mocy (W)
1 050
FUNKCJE STEROWANIA
Wyświetlacz
LED
Miejsce sterowania
Prawa strona
Typ sterowania
Panel dotykowy
TRYBY GOTOWANIA
Auto odgrzewanie
Tak
Pieczenie
Nie
Rozmrażanie
Tak
Grillowanie
Tak
Rozmrażanie inwerterowe
Nie
Topienie
Nie
Zmiękczanie
Nie
Air Fry
Nie
Automatyczne gotowanie
Tak
Pieczenie konwekcyjne
Nie
Odwadnianie
Nie
Pamięć gotowania
Nie
Wyrastanie
Nie
Opiekanie
Nie
Czujnik gotowania
Nie
Czujnik podgrzewania
Nie
Wolne gotowanie
Nie
Szybka konwekcja
Nie
Szybkie grillowanie
Nie
Gotowanie etapowe
Nie
Gotowanie na parze
Nie
Ciepło
Nie
WYGLĄD / WYKOŃCZENIE
Kolor wnętrza
Szary
Kolor powłoki zewnętrznej
Czarny
Wygląd wnętrza
Kwadratowy
Kolor drzwi
Czarny
Wygląd oszklonych drzwi
Smog
Wygląd zewnętrzny
WideView tradycyjny
Wykończenie zapobiegające pozostawaniu odcisków
Nie
WYMIARY / WAGA
Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.) (mm)
540 x 292 x 386
Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.) (mm)
454 x 262 x 344
Waga produktu (kg)
9,8
Wymiary wnętrza (szer. x wys. x gł.) (mm)
319 x 210 x 294
AKCESORIA
Talerz szklany (ea)
1
Półki (ea)
1
Pierścień obrotowy (ea)
1
Instrukcja obsługi (ea)
1
ZASILANIE / WARTOŚCI ZNAMIONOWE
Moc wyjściowa (W)
700
Wymagane zasilanie (V/Hz)
230V / 50Hz
INTELIGENTNA TECHNOLOGIA
Naklejka NFC Tag
Nie
SmartDiagnosis
Tak
ThinQ (Wi-Fi)
Nie
Informacje dotyczące zgodności
- rozszerzenie:pdf
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa akcesoriów są zawarte w informacjach dotyczących bezpieczeństwa produktu i są jest dostarczane oddzielnie.
