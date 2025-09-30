Domowe kostkarki do lodu LG

*Zdjęcia i filmy produktu mają charakter wyłącznie ilustracyjny i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu.

1) Craft Ice

- Kostki Craft Ice, które topią się powoli, zgodnie z wewnętrzną procedurą testową LG porównującą prędkość topnienia Craft Ice z kostkami lodu o tej samej masie. (ok. 69 g)

- Warunki testowe: temperatura pomieszczenia: 25°C, każda kostka lodu topnieje w zimnej wodzie. Pojemność zimnej wody: 121 ml, temperatura zimnej wody: około 9,5℃. - Wyniki mogą się różnić w zależności od warunków środowiskowych.

2)UVnano

-Lampa UVnano (nazwa funkcji: Self Care) została przebadana laboratoryjnie przez instytut TÜV Rheinland przy użyciu wewnętrznych metod pomiaru redukcji obecności bakterii E. coli, S. aureus i P. aeruginosa w próbkach wody destylowanej po wystawieniu na działanie lampy LED UV na 10 minut, co godzinę, po 24 godzinach użytkowania w warunkach działania modułu UV LED. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków otoczenia i użytkowania. Produkt nie ma właściwości leczniczych oraz nie gwarantuje, że woda po przefiltrowaniu przez niego będzie wolna od zanieczyszczeń, takich jak cząsteczki mikrobiologiczne wpływające na zdrowie użytkowników.

-UVnano jest zbitką słów UV (ultrafiolet) i nanometr (jednostka długości).

3)Bakterie

-Bakterie używane w teście: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa.