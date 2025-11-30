We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Lodówko-zamrażarka LG I Ciemny grafit I 2.03m I klasa C I Door Cooling I Total No Frost
Świetne rozwiązanie na metamorfozę Twojej kuchni
Dopełnij swoją kuchnię w elegancki i nowoczesny sposób
Nowoczesna kuchnia z lodówką, która płynnie wtapia się w otaczającą zabudowę, przypominając model do zabudowy.
Zapewnia świeżość na dłużej
Miska świeżych warzyw, jakby świeżo zebranych z farmy, dzięki technologii chłodzenia lodówki.
*Zdjęcie produktu ma charakter wyłącznie poglądowy i może różnić się od rzeczywistego produktu.
*Na podstawie wyników testu UL przeprowadzonego przy użyciu wewnętrznej metody testowania firmy LG polegającej na pomiarze czasu potrzebnego do osiągnięcia 5% współczynnika redukcji masy pak choi na półce w komorze na świeżą żywność modelu LGE Linear Cooling. Tylko odpowiednie modele. Wynik może się różnić w zależności od rzeczywistego użytkowania.
*Zdjęcie produktu ma charakter wyłącznie poglądowy i może różnić się od rzeczywistego produktu.
*Na podstawie wyników testu UL przeprowadzonego przy użyciu wewnętrznej metody testowania firmy LG porównującej czas potrzebny do spadku temperatury górnego koszyka drzwi z 24,8℃ do 8℃ pomiędzy modelem LGE Non-DoorCooling+ (GBB60NSZHE) a modelem DoorCooling+ (GBB72NSDFN).
*DoorCooling+™ powinien przestać działać po otwarciu drzwi.
FRESHBalancer™ dostosowuje się do odpowiedniego poziomu wilgoci, aby dłużej zachować świeżość owoców i warzyw.
Zbliżenie wypełnionego owocami świeżego balansera, ustawionego na odpowiednią wilgotność dla owoców wśród opcji owoców i warzyw.
FRESHConverter™ utrzymuje odpowiednią temperaturę dla każdego artykułu lub grupy żywności, takiej jak mięso, ryby i warzywa.
Zbliżenie świeżego konwertera wypełnionego mięsem, ustawionego w odpowiedniej temperaturze dla mięsa spośród opcji mięsnych, ryb i warzyw.
Express Cool utrzymuje świeżość dzięki szybkiemu, mocnemu podmuchowi zimnego powietrza.
Zbliżenie na przycisk ekspresowego chłodzenia umieszczony w górnej części lodówki.
*Zdjęcie produktu ma charakter wyłącznie poglądowy i może różnić się od rzeczywistego produktu.
Najwyższy poziom wygody w twojej kuchni
Lodówka wypełniona świeżą żywnością z otwartymi drzwiami i stojakiem na wino oraz składaną półką.
Wykorzystaj mądrze przestrzeń i przechowuj do 5 butelek wina
Pełna półka na wino pomieści do 5 butelek wina, umożliwiając efektywne wykorzystanie przestrzeni.
Z łatwością przechowuj duże, wysokie przedmioty
Dwustopniowa składana półka umożliwia dostosowanie półek i zwolnienie miejsca na żywność o różnej wielkości lub na wysokie lub nieporęczne przedmioty.
Efektywne chłodzenie i wykorzystanie energii
Lodówka z wydajnym systemem chłodzenia za pomocą inteligentnej sprężarki inwerterowej i 10-letnią gwarancją na sprężarkę.
*Test oparty na normie „KS C ISO 15502”” (model: R-B601GM, R-B602GCWP).
*Zdjęcie produktu ma charakter wyłącznie poglądowy i może różnić się od rzeczywistego produktu.
Często zadawane pytania
Czy lodówka dwudrzwiowa jest przydatna?
Lodówki dwudrzwiowe, znane również jako chłodziarko-zamrażarki Combi, oferują wygodę posiadania oddzielnej sekcji zamrażarki na wszystkie mrożonki. Chłodziarko-zamrażarki LG Combi oferują 70% przestrzeni w lodówce i 30% w zamrażarce, co zapewnia łatwy dostęp do częściej używanych sekcji.
Jak zmienić ustawienie temperatury w chłodziarko-zamrażarce LG?
Użyj panelu sterowania na drzwiach lub wewnątrz lodówki, aby ustawić żądaną temperaturę lodówki lub zamrażarki. W obsługiwanych modelach możesz także użyć aplikacji LG ThinQ™ na smartfonie, aby zdalnie zmienić ustawienie temperatury.
Co to znaczy, że lodówka z zamrażarką jest niezamarzająca?
Szron tworzy się, gdy para wodna uderza w lodowate wężownice chłodzące, a następnie skrapla się w wodę, która natychmiast zamarza. Lodówka bezszronowa korzysta z timera, który regularnie włącza wężownicę grzejną wokół wężownicy chłodzącej w celu stopienia lodu, automatycznie zapobiegając gromadzeniu się szronu.
Wszystkie specyfikacje
