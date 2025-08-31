About Cookies on This Site

Lodówko-zamrażarka LG | Srebrna | Klasa C | Wewnętrzny wyświetlacz | 1.86 m | 333L | GBBSJ1CCPY

GBBSJ1CCPY.pdf
Klasa energetyczna : PL
Karta informacyjna produktu
GBBSJ1CCPY.pdf
Klasa energetyczna : PL
Karta informacyjna produktu

Lodówko-zamrażarka LG | Srebrna | Klasa C | Wewnętrzny wyświetlacz | 1.86 m | 333L | GBBSJ1CCPY

GBBSJ1CCPY
Widok z przodu na lodówkę z dolną zamrażarką LG (gbbsj1ccpy) w matowym czarnym wykończeniu
Widok lodówki z dolną zamrażarką LG (gbbsj1ccpy) z w pełni otwartymi drzwiami, przedstawiający komory lodówki i zamrażarki
Widok z góry na lodówkę z zamrażarką LG (gbbsj1ccpy), z matową czarną lodówką po lewej stronie i ścianą zabudowy meblowej po prawej
Po lewej stronie mięso z temperaturą -3°C, na środku świeże ryby z temperaturą 0°C, a po prawej ser z temperaturą 2°C.
Lodówka z dolną zamrażarką LG (gbbsj1ccpy) w przestrzeni mieszkalnej z widokiem na miasto nocą; na zdjęcie nałożono grafikę przedstawiającą tryb oszczędzania energii AI oraz wykres zmiennego zużycia energii
Lodówka z dolną zamrażarką LG (gbbsj1ccpy) zabudowana równo w wysokiej ścianie w ciepłym, beżowym kolorze, z białymi strzałkami skierowanymi na górną i przednią powierzchnię
Zbliżenie na półkę na wino w lodówce z zamrażarką LG (gbbsj1ccpy), na której znajdują się cztery butelki wina oraz pudełko makaroników; w okrągłym powiększeniu pokazano szczegóły konstrukcji tej półki
Widok z przodu na lodówkę z zamrażarką LG (gbbsj1ccpy), przedstawiający otwór wentylacyjny DoorCooling+™
Widok z góry na lodówkę z zamrażarką LG (gbbsj1ccpy)
Widok z dołu na lodówkę z zamrażarką LG (gbbsj1ccpy)
Półka lodówki z zamrażarką LG (gbbsj1ccpy) podświetlona na niebiesko ze strzałkami w górę i w dół, po prawej stronie składana półka z dwiema butelkami wody
Widok z przodu na lodówkę z dolną zamrażarką LG (gbbsj1ccpy), przedstawiający zewnętrzny design
Widok z tyłu na lodówkę z dolną zamrażarką LG (gbbsj1ccpy), przedstawiający tylny panel
Lodówka z zamrażarką LG (gbbsj1ccpy) wbudowana w ciemnobrązowe szafki, z oknem i sofą po lewej stronie oraz zlewozmywakiem po prawej
Wymiary i instalacja lodówki z dolną zamrażarką LG (gbbsj1ccpy)

Główne cechy

  • Zero Clearance
  • Door Cooling
  • Fresh Converter+
Matowa czarna lodówka z dolną zamrażarką LG (GBBSJ10EEP) wbudowana w szare szafki, obok marmurowego blatu z płytą indukcyjną i dużym oknem po prawej.

Świeżość, która pasuje, dbałość, która maksymalizuje

Lodówka z dolną zamrażarką LG (GBBSJ10EEP), zabudowana równo w wysokich, szarych szafkach, z niebieskimi strzałkami wskazującymi na górną, boczną i przednią powierzchnię lodówki.

Idealne dopasowanie

Lodówka z dolną zamrażarką LG (GBBSJ10EEP) ze smartfonem przedstawiającym aplikację ThinQ z przodu oraz świecącą, jasnoniebieską ikoną AI obok lodówki

Funkcje AI

Widok na lodówkę z dolną zamrażarką LG (GBBSJ10EEP) z półkami wypełnionymi owocami, warzywami, napojami i przekąskami; niebieskie strumienie powietrza wydobywają się z lewej strony lodówki.

Maksymalna świeżość

Całkowicie otwarta lodówka z dolną zamrażarką LG (GBBSJ10EEP) z górną komorą pokazującą żywność w szufladach, z niebieskimi nakładkami i strzałkami podkreślającymi przestronne wnętrze

Maksymalna wydajność przechowywania

*Zdjęcie produktu ma charakter wyłącznie ilustracyjny i może różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu.

Lodówka z zamrażarką LG (GBBS726CEV) z prawymi drzwiami otwartymi pod kątem 110 stopni, z zakrzywionym zawiasem u góry blisko przylegającej szarej ściany zabudowania.

Brak prześwitu

Zaprojektowana tak, aby pasowała do każdej kuchni

Otwieraj szeroko nawet przy ścianie lub w ciasnych przestrzeniach dzięki funkcji Brak prześwitu

Lodówka z zamrażarką LG (GBBSJ10EEP) z widokiem z góry, podzielony obraz, z lewej strony tekst Tradycyjny zawias uderza w ścianę; po prawej tekst Zawiasy otwierają się swobodnie dzięki opcji Brak prześwitu

*Aby zapewnić prawidłowe działanie drzwi, wymagany jest minimalny odstęp 4 mm między bokiem lodówki a ścianą.
*Jeśli odstęp jest mniejszy niż 4 mm, drzwi mogą nie otwierać się w pełni lub mogą ocierać o ścianę, co może wpłynąć na działanie urządzenia.
*Zdjęcie produktu ma charakter wyłącznie ilustracyjny i może różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu.

Premium Flat Door

Elegancki i nowoczesny wygląd zapewnia idealne dopasowanie

Delektuj się konstrukcją Premium Flat Door i przestronnym wnętrzem, które łączą wyrafinowaną elegancję z praktycznością w nowoczesnej kuchni.

Matowa czarna lodówka z zamrażarką LG (GBBSJ10EEP) wbudowana w szare szafki kuchenne, z piwniczką na wino po lewej stronie i gamą przyborów po prawej.

*Zdjęcie produktu ma charakter wyłącznie ilustracyjny i może różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu.

Na lewym zdjęciu przedstawiono lodówkę z dolną zamrażarką LG (GBBSJ10EEP) w jasnoszarych szafkach z marmurową ścianą nad blatem, a na prawym – tę samą lodówkę w ciemnej zabudowie, obok półek i naczyń kuchennych

*Zdjęcie produktu ma charakter wyłącznie ilustracyjny i może różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu.

Funkcje AI

Inteligentniejsze chłodzenie dla zoptymalizowanego zużycia energii dzięki LG ThinQ™ ¹⁾

Lodówka z dolną zamrażarką LG (GBBSJ10EEP) w przestrzeni mieszkalnej z widokiem na miasto nocą; na zdjęcie nałożono grafikę przedstawiającą tryb oszczędzania energii AI oraz wykres zmiennego zużycia energii

Tryb oszczędzania energii AI

Optymalizacja chłodzenia w okresach mniejszego użytkowania

Tryb oszczędzania AI²⁾ analizuje wzorce użytkowania z okresu 3 tygodni i identyfikuje, kiedy drzwi są otwierane rzadziej, zmniejszając zużycie energii przy jednoczesnym zachowaniu świeżości żywności.

*Zdjęcie produktu ma charakter wyłącznie ilustracyjny i może różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu.

Lodówka z dolną zamrażarką LG (GBBSJ10EEP) obok jasnoszarych szafek w salonie z widokiem na rzekę, na zdjęcie nałożono wykres i ikonę AI Fresh.

AI Fresh¹⁾

Proaktywne chłodzenie przy częstym otwieraniu drzwi

Minimalizuje wzrost temperatury przy częstym otwieraniu drzwi, intensyfikując chłodzenie na dwie godziny wcześniej dzięki analizie szczegółowych wzorców użytkowania.

*W przypadku, gdy temperatura w komorze lodówki wynosi 1°C lub 2°C, funkcja ta nie zostanie aktywowana.
*Zdjęcie produktu ma charakter wyłącznie ilustracyjny i może różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu.

Górne drzwi lodówki z dolną zamrażarką LG (GBBSJ10EEP) są lekko otwarte, a czerwona fala przedstawia ikonę otwartych drzwi i ikonę alertu.

Wykrywanie delikatnego otwierania drzwi

Zachowaj świeżość dzięki inteligentnym alertom drzwi

Wykrywanie delikatnego otwierania drzwi¹⁾ zapewnia świeżość artykułów spożywczych i minimalizuje marnotrawstwo energii, ostrzegając o nieprawidłowym zamknięciu.

Maksymalna świeżość

Precyzyjne chłodzenie, stały poziom świeżości

LinearCooling™ dłużej utrzymuje świeżość żywności, zmniejszając wahania temperatury i zachowując jej smak oraz wygląd.

Grafika lodówki z zamrażarką LG (GBBSJ10EEP) przedstawiająca świeżego pomidora po 7 dniach, z niebieskim wykresem wahań i tekstem ±0,5°C
Grafika lodówki z zamrażarką LG (GBBSJ10EEP) przedstawiająca zwiędnięte pomidory po 7 dniach, z czerwonym wykresem wahań i tekstem ±1,0°C
Otwarta lodówka z dolną zamrażarką LG (GBBSJ10EEP) z jasnoniebieskim strumieniem powietrza płynącym z lewego otworu wentylacyjnego w kierunku koszyka na drzwiach, z owocami, butelkami i pojemnikami przechowywanymi wewnątrz.

DoorCooling+™

Dostarcz świeżość szybciej do Twojego koszyka na drzwiach

Świeże napoje i jedzenie dzięki szybkiej wydajności DoorCooling+™ ³⁾.

*Zdjęcie produktu ma charakter wyłącznie ilustracyjny i może różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu.

FRESHConverter+™

Przechowywanie żywności z elastycznymi ustawieniami temperatury

Temperatura nie jest już problemem – FRESHConverter™ ⁴⁾ umożliwia łatwe dostosowanie ustawień do różnych rodzajów żywności.

      

     

      

*Zdjęcie produktu ma charakter wyłącznie ilustracyjny i może różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu.

Widok z przodu na matową czarną lodówkę z dolną zamrażarką LG (GBBSJ10EEP), umieszczoną w jasnym pomieszczeniu z pionowymi roletami. Poniżej przedstawiono ikony 10-letniej gwarancji na sprężarkę i efektywności energetycznej A.

Widok z przodu na matową czarną lodówkę z dolną zamrażarką LG (GBBSJ10EEP), umieszczoną w jasnym pomieszczeniu z pionowymi roletami. Poniżej przedstawiono ikony 10-letniej gwarancji na sprężarkę i efektywności energetycznej A.

Większa efektywność energetyczna

Świeżość, która pasuje, dbałość, która maksymalizuje

Sprężarka LG Smart Inverter Compressor™ dostosowuje moc chłodzenia w razie potrzeby, zmniejszając zużycie energii, a jednocześnie działając cicho i niezawodnie. Objęta również 10-letnią gwarancją.

Zastrzeżenie

1)LG ThinQ™
-Aby korzystać z funkcji ThinQ, konieczne jest zainstalowanie aplikacji „LG ThinQ” ze sklepu Google Play lub Apple App Store na smartfonie i nawiązanie połączenia z Wi-Fi. Aplikacja LG ThinQ jest dostępna na smartfonach z systemem Android 9.0 lub nowszym oraz iOS 16.0 lub nowszym. Wymagane połączenie z telefonem i domową siecią Wi-Fi oraz rejestracja produktu w aplikacji LG ThinQ™.
-Funkcje aplikacji LG ThinQ™ mogą różnić się w zależności od produktu i kraju.

2)Tryb oszczędzania energii AI
-Tryb oszczędzania AI można regulować w dwóch etapach (do 1% dla etapu 1 i do 5% dla etapu 2), a stopa oszczędności różni się w zależności od klasy energetycznej i specyfikacji produktu.
-Współczynnik oszczędności AI dla każdego etapu może się różnić w zależności od rzeczywistych warunków użytkowania.
-Szczegółowe dane testu dotyczące stopy oszczędności są następujące: 1. Model testowy: GBBW322CEV
2. Warunki testowe: Zamrażarka w temperaturze -18°C, lodówka w temperaturze 3°C, bez obciążenia
3. Warunki instalacji: Temperatura pokojowa 25°C, wilgotność 55%
4. Metoda testowa: 8 godzin otwarcia, 16 godzin bez otwarcia Łączna liczba otwarć w trakcie godzin otwarcia: Lodówka: 28 razy; Zamrażarka: 6 razy. Wyniki energetyczne dla każdego etapu trybu oszczędzania AI w ciągu 3 dni są przekształcane na 24-godzinne zużycie energii i porównywane.
5. Podczas korzystania z trybu oszczędzania AI cykl odszraniania oraz prędkość pracy kompresora mogą być dostosowywane do warunków otoczenia. Zastosowanie etapu 2 może spowodować wzrost temperatury wewnątrz zamrażarki i lodówki.
6. Wyniki testów zostały zweryfikowane przez TÜV Rheinland Inc. przy użyciu ich określonej metody testowej, ale mogą się różnić w zależności od rzeczywistego środowiska użytkowania.
7. Tryb oszczędzania AI jest obsługiwany tylko przez aplikację LG ThinQ; LG ThinQ może mieć pewne ograniczenia pod względem obsługiwanych środowisk i metod użytkowania.

3) DoorCooling+™
-Na podstawie wyników testów TÜV Rheinland z wykorzystaniem wewnętrznej metody testowej LG mierzącej szybkość schładzania pojemnika na wodę umieszczonego w górnym koszyku z 25°C do 6°C, DoorCooling+™ wykazał o 15,1% szybsze chłodzenie przy otwartych drzwiach niż przy zamkniętych.
- DoorCooling+™ przestaje działać po otwarciu drzwi.
-Rezultaty mogą różnić się podczas właściwego użytkowania. Dotyczy jedynie wybranych modeli.

4) FRESHConverter™
-Ustawienie temperatury można zmienić, naciskając przycisk wyboru. Istnieją trzy różne tryby: Mięso (-3°C), Ryby (0°C) i Ser (2°C)
-Na podstawie wyników wewnętrznych testów LG z wykorzystaniem wewnętrznej metody testowania LG do pomiaru średniej fluktuacji temperatury w komorze FRESHConverter+™ bez obciążenia i z ustawieniem 25°C.
-Wyniki mogą się różnić w zależności od zmian temperatury zewnętrznej lub ustawienia temperatury wewnątrz.

Podsumowanie

Drukuj

Wymiary

Kluczowe parametry

  • POJEMNOŚĆ - Objętość całkowita (l)

    333

  • WYMIARY I WAGA - Wymiary produktu (szer. x wys. x gł., mm)

    597 x 1 860 x 674

  • SPRAWNOŚĆ - Pobór energii (kWh/rok)

    169

  • PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE - Klasa energetyczna

    C

  • SPRAWNOŚĆ - Typ sprężarki

    Kompresor Smart Inverter

  • INTELIGENTNA TECHNOLOGIA - ThinQ (Wi-Fi)

    Tak

  • MATERIAŁ I WYKOŃCZENIE - Wykończenie (drzwi)

    Prime Silver

Wszystkie specyfikacje

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

  • Typ produktu

    Lodówka z dolnym zamrażalnikiem

  • Klasa energetyczna

    C

POJEMNOŚĆ

  • Objętość całkowita (l)

    333

  • Objętość zamrażarki (l)

    113

  • Objętość lodówki (l)

    183

  • Objętość przegrody schładzającej (l)

    37

STEROWANIE I WYŚWIETLACZ

  • Wyświetlacz

    Wyświetlacz KED

  • Express Freeze

    Tak

WYMIARY I WAGA

  • Waga opakowania (kg)

    76

  • Waga produktu (kg)

    69

  • Wysokość do górnej części zawiasu lub nasadki ozdobnej (mm)

    1 860

  • Wysokość do górnej części obudowy (mm)

    1 860

  • Głębokość z uchwytem (mm)

    674

  • Głębokość bez drzwi (mm)

    608

  • Wymiary produktu (szer. x wys. x gł., mm)

    597 x 1 860 x 674

CECHY

  • Door Cooling+

    Tak

  • LINEAR Cooling

    Tak

  • InstaView

    Nie

SYSTEM DOZOWANIA LODU I WODY

  • Ręczna kostkarka do lodu

    Normalna taca lodowa

  • Tylko dozownik wody

    Nie

  • Automatyczna kostkarka do lodu

    Nie

MATERIAŁ I WYKOŃCZENIE

  • Drzwi (materiał)

    VCM

  • Wykończenie (drzwi)

    Prime Silver

  • Płyta Metal Fresh

    Nie

  • Typ uchwytu

    Pozioma kieszeń

SPRAWNOŚĆ

  • Typ sprężarki

    Kompresor Smart Inverter

  • Pobór energii (kWh/rok)

    169

  • Klasa klimatyczna

    T

  • Moc akustyczna (dB)

    34

  • Moc akustyczna (klasa)

    B

KOMORA LODÓWKI

  • Kosze na drzwiach

    3

  • Światło w lodówce

    Dioda LED na górze

  • Półki ze szkła hartowaanego

    2

  • Pojemnik na warzywa

    Tak (2)

  • Półka na wino

    Nie

  • Multi-Air Flow

    Tak

  • Półka_Składana

    Nie

  • Pure N Fresh

    Nie

  • Szuflada na warzywa i owoce

    Tak

INTELIGENTNA TECHNOLOGIA

  • Smart Diagnosis

    Tak

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Tak

KOD EAN

  • Kod EAN

    8806096619124

KOMORA ZAMRAŻARKI

  • Szuflady w zamrażarce

    3 przezroczyste

Informacje dotyczące zgodności

Więcej informacji dotyczących zgodności
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa akcesoriów są zawarte w informacjach dotyczących bezpieczeństwa produktu i są jest dostarczane oddzielnie.
Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak ten produkt przetwarza dane i o swoich prawach jako użytkownik, odwiedź „Zakres danych i specyfikacje” na LG Privacy

