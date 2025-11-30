We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Lodówko-zamrażarka LG I Biały I 2.03m I klasa E I Door Cooling I Total No Frost I Zero Clearance I Multi Air Flow
Świetne rozwiązanie na metamorfozę Twojej kuchni
Dopełnij swoją kuchnię w elegancki i nowoczesny sposób
Nowoczesna kuchnia z lodówką, która płynnie wtapia się w otaczającą zabudowę, przypominając model do zabudowy.
Dostępna także w innych kolorach
Zapewnia świeżość na dłużej
Miska świeżych warzyw, jakby świeżo zebranych z farmy, dzięki technologii chłodzenia lodówki.
*Zdjęcie produktu ma charakter wyłącznie poglądowy i może różnić się od rzeczywistego produktu.
*Na podstawie wyników testu UL przeprowadzonego przy użyciu wewnętrznej metody testowania firmy LG polegającej na pomiarze czasu potrzebnego do osiągnięcia 5% współczynnika redukcji masy pak choi na półce w komorze na świeżą żywność modelu LGE Linear Cooling. Tylko odpowiednie modele. Wynik może się różnić w zależności od rzeczywistego użytkowania.
*Zdjęcie produktu ma charakter wyłącznie poglądowy i może różnić się od rzeczywistego produktu.
*Na podstawie wyników testu UL przeprowadzonego przy użyciu wewnętrznej metody testowania firmy LG porównującej czas potrzebny do spadku temperatury górnego koszyka drzwi z 24,8℃ do 8℃ pomiędzy modelem LGE Non-DoorCooling+ (GBB60NSZHE) a modelem DoorCooling+ (GBB72NSDFN).
*DoorCooling+™ powinien przestać działać po otwarciu drzwi.
Zbliżenie wypełnionego owocami świeżego balansera, ustawionego na odpowiednią wilgotność dla owoców wśród opcji owoców i warzyw.
Zbliżenie świeżego konwertera wypełnionego mięsem, ustawionego w odpowiedniej temperaturze dla mięsa spośród opcji mięsnych, ryb i warzyw.
Zbliżenie na przycisk ekspresowego chłodzenia umieszczony w górnej części lodówki.
*Zdjęcie produktu ma charakter wyłącznie poglądowy i może różnić się od rzeczywistego produktu.
Wygodne przechowywanie dużych przedmiotów
W dużej strefie mrożenia można przechowywać duże produkty, takie jak mrożone mięso i ryby, lub żywność luzem.
Efektywne chłodzenie i wykorzystanie energii
Lodówka z wydajnym systemem chłodzenia za pomocą inteligentnej sprężarki inwerterowej i 10-letnią gwarancją na sprężarkę.
*Test oparty na normie „KS C ISO 15502”” (model: R-B601GM, R-B602GCWP).
*Zdjęcie produktu ma charakter wyłącznie poglądowy i może różnić się od rzeczywistego produktu.
Często zadawane pytania
Czy lodówka dwudrzwiowa jest przydatna?
Lodówki dwudrzwiowe, znane również jako chłodziarko-zamrażarki Combi, oferują wygodę posiadania oddzielnej sekcji zamrażarki na wszystkie mrożonki. Chłodziarko-zamrażarki LG Combi oferują 70% przestrzeni w lodówce i 30% w zamrażarce, co zapewnia łatwy dostęp do częściej używanych sekcji.
Jak zmienić ustawienie temperatury w chłodziarko-zamrażarce LG?
Użyj panelu sterowania na drzwiach lub wewnątrz lodówki, aby ustawić żądaną temperaturę lodówki lub zamrażarki. W obsługiwanych modelach możesz także użyć aplikacji LG ThinQ™ na smartfonie, aby zdalnie zmienić ustawienie temperatury.
Co to znaczy, że lodówka z zamrażarką jest niezamarzająca?
Szron tworzy się, gdy para wodna uderza w lodowate wężownice chłodzące, a następnie skrapla się w wodę, która natychmiast zamarza. Lodówka bezszronowa korzysta z timera, który regularnie włącza wężownicę grzejną wokół wężownicy chłodzącej w celu stopienia lodu, automatycznie zapobiegając gromadzeniu się szronu.
Kluczowe parametry
POJEMNOŚĆ - Objętość całkowita (l)
375
WYMIARY I WAGA - Wymiary produktu (szer. x wys. x gł., mm)
597 x 2 030 x 674
SPRAWNOŚĆ - Pobór energii (kWh/rok)
263
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE - Klasa energetyczna
E
SPRAWNOŚĆ - Typ sprężarki
Inverter Compressor
INTELIGENTNA TECHNOLOGIA - ThinQ (Wi-Fi)
Tak
MATERIAŁ I WYKOŃCZENIE - Wykończenie (drzwi)
Super White
Wszystkie specyfikacje
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
Typ produktu
Lodówka z dolnym zamrażalnikiem
Głębokość standardowa/do zabudowy
Równa z szafkami
Klasa energetyczna
E
POJEMNOŚĆ
Objętość całkowita (l)
375
Objętość zamrażarki (l)
113
Objętość lodówki (l)
262
STEROWANIE I WYŚWIETLACZ
Wyświetlacz
Wyświetlacz KED
Express Freeze
Tak
WYMIARY I WAGA
Waga opakowania (kg)
81
Waga produktu (kg)
74
Wysokość do górnej części zawiasu lub nasadki ozdobnej (mm)
2 030
Wysokość do górnej części obudowy (mm)
2 030
Głębokość z uchwytem (mm)
674
Głębokość bez drzwi (mm)
608
Wymiary produktu (szer. x wys. x gł., mm)
597 x 2 030 x 674
CECHY
Door Cooling+
Tak
LINEAR Cooling
Tak
InstaView
Nie
SYSTEM DOZOWANIA LODU I WODY
Ręczna kostkarka do lodu
Normalna taca lodowa
Tylko dozownik wody
Nie
Automatyczna kostkarka do lodu
Nie
MATERIAŁ I WYKOŃCZENIE
Drzwi (materiał)
PCM
Wykończenie (drzwi)
Super White
Płyta Metal Fresh
R Metal
Typ uchwytu
Pozioma kieszeń
SPRAWNOŚĆ
Typ sprężarki
Inverter Compressor
Pobór energii (kWh/rok)
263
Klasa klimatyczna
T
Moc akustyczna (dB)
35
Moc akustyczna (klasa)
B
KOMORA LODÓWKI
Kosze na drzwiach
4
Światło w lodówce
Dioda LED na górze
Półki ze szkła hartowaanego
3
Pojemnik na warzywa
Tak (2)
Półka na wino
Nie
Multi-Air Flow
Tak
Półka_Składana
Nie
Pure N Fresh
Nie
Szuflada na warzywa i owoce
Nie
INTELIGENTNA TECHNOLOGIA
Smart Diagnosis
Tak
ThinQ (Wi-Fi)
Tak
KOD EAN
Kod EAN
8806096604519
KOMORA ZAMRAŻARKI
Szuflady w zamrażarce
3 przezroczyste
Informacje dotyczące zgodności
- rozszerzenie:pdf
- rozszerzenie:pdf
- rozszerzenie:pdf
Co mówią ludzie
Polecane produkty
Rejestracja produktu
Rejestracja produktu pomoże Ci szybciej uzyskiwać pomoc.
Wsparcie dla produktu
Znajdź instrukcję obsługi, rozwiązywanie problemów i gwarancję swojego produktu LG.
Wsparcie dotyczące zamówienia
Śledź swoje zamówienie i sprawdź najczęściej zadawane pytania.
Żądanie naprawy
Zamów usługę naprawy, wygodnie przez Internet.
Czat na żywo
Porozmawiaj na czacie z ekspertami ds. produktów LG w celu uzyskania pomocy w zakupach, rabatów i ofert w czasie rzeczywistym
Wyślij do nas wiadomość e-mail
Wyślij wiadomość e-mail do działu pomocy technicznej LG
Zadzwoń do nas
Porozmawiaj bezpośrednio z naszymi przedstawicielami ds. pomocy technicznej.