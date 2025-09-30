We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Lodówko-zamrażarka LG | srebrna | 1.86 m | klasa E | DoorCooling+™ |Total No Frost | ZeroClearance | 344 L | 35 dB | GBV3100EPY
Główne cechy
- DoorCooling+™
- LinearCooling™
- FRESHConverter™
Stylowe rozwiązanie, by unowocześnić Twoją kuchnię
Jednolity design, idealne dopasowanie
Nowoczesna kuchnia w eleganckim stylu
Postaw na minimalizm w Twojej kuchni dzięki lodówce z płaskim frontem, dopasowanej do zabudowy – może być instalowana bezpośrednio w ścianie, by tworzyć jednolitą przestrzeń.
Nowoczesna kuchnia z jednolicie wkomponowaną lodówką, przypominającą model do zabudowy.
Dostępna w różnych kolorach
NatureFRESH™
Idealna świeżość na dłużej
Ciesz się idealną świeżością ulubionych produktów dzięki technologii kontroli temperatury i chłodzenia LG, która utrzymuje świeżość żywności na dłużej.
Miska świeżych warzyw jak prosto z działki – dzięki technologii chłodzenia w lodówce.
Świeże produkty do 7 dni
LinearCooling™ redukuje wahania temperatury z dokładnością do ±0,5℃, zachowując świeżość żywności nawet przez 7 dni.
*Zdjęcie produktu ma charakter wyłącznie poglądowy i może różnić się od rzeczywistego wyglądu.
*Na podstawie wyników testów UL przy użyciu wewnętrznej metody testowej LG, mierząc czas potrzebny do osiągnięcia 5% współczynnika redukcji masy kapusty Pak Choi na półce w komorze świeżej żywności LGE LinearCooling. Dotyczy jedynie wybranych modeli. Rezultaty mogą różnić się podczas właściwego użytkowania.
Szybkie i równomierne chłodzenie
DoorCooling+™ zapewnia szybsze chłodzenie, które równomiernie rozprowadza się po bokach drzwi. Pozwala to nie tylko chłodzić napoje, ale dzięki specjalnym otworom wentylacyjnym utrzymuje świeżość niezależnie od miejsca umieszczenia żywności w lodówce.
*Zdjęcie produktu ma charakter wyłącznie poglądowy i może różnić się od rzeczywistego wyglądu.
*Na podstawie wyników testu UL z wykorzystaniem wewnętrznej metody testowej LG polegającej na porównaniu czasu potrzebnego do obniżenia temperatury w koszu na górnych drzwiach z 24,8℃ do 8℃; testowane modele LGE: Non-DoorCooling+ (GBB60NSZHE) oraz DoorCooling+ (GBB72NSDFN).
*DoorCooling+™ przestaje działać po otwarciu drzwi.
FRESHConverter™ utrzymuje odpowiednią temperaturę dla każdego rodzaju żywności – mięsa, ryb czy warzyw.
Zbliżenie na szufladę wypełnioną mięsem, ustawioną na optymalną temperaturę dla mięsa spośród opcji dla: mięsa, ryb i warzyw.
Express Cool utrzymuje najwyższy poziom świeżości dzięki opcji szybkiego, silnego podmuchu zimnego powietrza.
Przybliżenie na przycisk ekspresowego chłodzenia znajdujący się w górnej części lodówki.
Świeżość bez rozmrażania z Multi Air Flow
Total No Frost utrzymuje świeżość produktów bez szronu w każdym zakamarku dzięki technologii Multi Air Flow. Koniec z ręcznym rozmrażaniem.
* Zdjęcie produktu ma charakter wyłącznie poglądowy i może różnić się od rzeczywistego wyglądu.
Większa wydajność energetyczna
Efektywne chłodzenie i zużycie energii
Sprężarka Smart Inverter Compressor™ automatycznie dostosowuje prędkość pracy, zapewniając wydajne chłodzenie, oszczędność energii i długotrwałą niezawodność – potwierdzoną 10-letnią gwarancją.
Lodówka z wydajnym systemem chłodzenia dzięki Smart Inverter Compressor i 10-letnią gwarancją na sprężarkę.
*Test oparty na normie „KS C ISO 15502” (model: R-B601GM, R-B602GCWP)
* Zdjęcie produktu ma charakter wyłącznie poglądowy i może różnić się od rzeczywistego wyglądu.
Najczęstsze pytania
Jaki rozmiar lodówki i zamrażarki będzie dla mnie najlepszy?
To zależy od stylu życia, ale ogólna zasada jest taka: lodówko-zamrażarka LG Combi o pojemności 340–384 l sprawdzi się w przypadku 1–2 osób. Modele Slim Multi-Door (506–508 l) będą odpowiednie dla 3–4-osobowej rodziny. Dla większych gospodarstw domowych polecamy pojemne lodówki LG Multi-Door lub American Style (625–705 l). Modele wielodrzwiowe oferują też dodatkowe miejsce na tace, półmiski i większe produkty. LG oferuje szeroki wybór rozmiarów, aby każdy mógł znaleźć urządzenie dopasowane do swoich potrzeb.
Czy dwudrzwiowa lodówka jest praktyczna?
Tak – lodówki dwudrzwiowe, znane też jako lodówko-zamrażarki Combi, to wygodne rozwiązanie, ponieważ mają oddzielną zamrażarkę na wszystkie mrożonki. W modelach LG Combi 70% przestrzeni zajmuje chłodziarka, a 30% zamrażarka, co ułatwia dostęp do najczęściej używanych produktów.
Jak zmienić ustawienie temperatury w zamrażarce lodówki LG?
Temperaturę chłodziarki lub zamrażarki można ustawić za pomocą panelu sterowania – na drzwiach lub wewnątrz urządzenia. Współczesne modele obsługują również aplikację LG ThinQ™, dzięki której można zdalnie zmieniać ustawienia za pomocą smartfona.
Co oznacza, że chłodziarko-zamrażarka jest bezszronowa?
W tradycyjnych lodówkach szron powstaje, gdy para wodna skrapla się na zimnych elementach i natychmiast zamarza. Technologia No Frost (bezszronowa) wykorzystuje system odszraniania z nagrzewnicą, która regularnie usuwa lód z elementów chłodzących. Dzięki temu wewnątrz lodówki nie gromadzi się szron, a Ty nie musisz jej ręcznie rozmrażać.
Podsumowanie
Wymiary
Kluczowe parametry
Objętość całkowita (l)
344
Wymiary produktu (szer. x wys. x gł., mm)
595 x 1 860 x 682
Pobór energii (kWh/rok)
267
Klasa energetyczna
E
Typ sprężarki
Kompresor Smart Inverter
ThinQ (Wi-Fi)
Nie
Wykończenie (drzwi)
Prime Silver
Wszystkie specyfikacje
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
Typ produktu
Lodówka z dolnym zamrażalnikiem
Głębokość standardowa/do zabudowy
Równa z szafkami
Klasa energetyczna
E
POJEMNOŚĆ
Objętość całkowita (l)
344
Objętość zamrażarki (l)
110
Objętość lodówki (l)
190
Objętość przegrody schładzającej (l)
44
STEROWANIE I WYŚWIETLACZ
Wyświetlacz
Tak (wewnętrzny)
Express Freeze
Tak
WYMIARY I WAGA
Waga opakowania (kg)
72
Waga produktu (kg)
69
Wysokość do górnej części zawiasu lub nasadki ozdobnej (mm)
1 860
Wysokość do górnej części obudowy (mm)
1 860
Głębokość bez drzwi (mm)
608
Wymiary produktu (szer. x wys. x gł., mm)
595 x 1 860 x 682
CECHY
Door Cooling+
Tak
LINEAR Cooling
Tak
SYSTEM DOZOWANIA LODU I WODY
Ręczna kostkarka do lodu
Normalna taca lodowa
Tylko dozownik wody
Nie
Automatyczna kostkarka do lodu
Nie
MATERIAŁ I WYKOŃCZENIE
Drzwi (materiał)
VCM
Wykończenie (drzwi)
Prime Silver
Płyta Metal Fresh
Biała [we wnętrzu]
Typ uchwytu
Pozioma kieszeń
SPRAWNOŚĆ
Typ sprężarki
Kompresor Smart Inverter
Pobór energii (kWh/rok)
267
Klasa klimatyczna
T
Moc akustyczna (dB)
35
Moc akustyczna (klasa)
B
KOMORA LODÓWKI
Kosze na drzwiach
3
Światło w lodówce
Dioda LED na górze
Półki ze szkła hartowaanego
2
Pojemnik na warzywa
Tak (2)
Półka na wino
Nie
Strefa Fresh 0
Tak
Multi-Air Flow
Tak
Półka_Składana
Nie
Pure N Fresh
Nie
INTELIGENTNA TECHNOLOGIA
Smart Diagnosis
Tak
ThinQ (Wi-Fi)
Nie
KOD EAN
Kod EAN
8806087985498
KOMORA ZAMRAŻARKI
Szuflady w zamrażarce
3 przezroczyste
Informacje dotyczące zgodności
- rozszerzenie:pdf
- rozszerzenie:pdf
- rozszerzenie:pdf
