Lodówko-zamrażarka LG | srebrna | 1.86 m | klasa E | DoorCooling+™ |Total No Frost | ZeroClearance | 344 L | 35 dB | GBV3100EPY
GBV3100EPY label energy++E+Grade+35+dB.pdf
Klasa energetyczna : PL
Karta informacyjna produktu

Lodówko-zamrażarka LG | srebrna | 1.86 m | klasa E | DoorCooling+™ |Total No Frost | ZeroClearance | 344 L | 35 dB | GBV3100EPY

Karta informacyjna produktu

Lodówko-zamrażarka LG | srebrna | 1.86 m | klasa E | DoorCooling+™ |Total No Frost | ZeroClearance | 344 L | 35 dB | GBV3100EPY

GBV3100EPY
front view
side view with door open
side door open with infilled
right side view
left view
top rack view
top door view
top rack view
side view
rear view
dimension image
lifestyle image
lifestyle image
lifestyle image
front view
side view with door open
side door open with infilled
right side view
left view
top rack view
top door view
top rack view
side view
rear view
dimension image
lifestyle image
lifestyle image
lifestyle image

Główne cechy

  • DoorCooling+™
  • LinearCooling™
  • FRESHConverter™

Stylowe rozwiązanie, by unowocześnić Twoją kuchnię

Design klasy premium, idealne dopasowanie

Długotrwała świeżość dzięki technologii NatureFRESH™

Brak szronu dzięki systemowi Multi Air Flow

Większa wydajność energetyczna

Jednolity design, idealne dopasowanie

Nowoczesna kuchnia w eleganckim stylu

Postaw na minimalizm w Twojej kuchni dzięki lodówce z płaskim frontem, dopasowanej do zabudowy – może być instalowana bezpośrednio w ścianie, by tworzyć jednolitą przestrzeń.

Nowoczesna kuchnia z jednolicie wkomponowaną lodówką, przypominającą model do zabudowy.

Dostępna w różnych kolorach

Prime Silver

Matowa czerń

Biel "Super White"

Widok z góry na lodówkę umieszczoną przy samej ścianie bez odstępu na zawiasy.

Bez odstępu na zawiasy

Zbliżenie na delikatne oświetlenie LED, skutecznie rozprowadzające światło po całej lodówce i sprawiające, że jest ono przyjemne dla oczu.

Oświetlenie LED

Zbliżenie na kwadratowy uchwyt kieszeniowy o eleganckim i minimalistycznym wyglądzie.

Minimalistyczny uchwyt kieszeniowy

NatureFRESH™

Idealna świeżość na dłużej

Ciesz się idealną świeżością ulubionych produktów dzięki technologii kontroli temperatury i chłodzenia LG, która utrzymuje świeżość żywności na dłużej.

Miska świeżych warzyw jak prosto z działki – dzięki technologii chłodzenia w lodówce.

Świeże produkty do 7 dni

LinearCooling™ redukuje wahania temperatury z dokładnością do ±0,5℃, zachowując świeżość żywności nawet przez 7 dni.

Wykres linear cooling ze świeżymi warzywami obok, pokazujący wahania temperatury w zakresie ±0,5℃ dla zachowania świeżości żywności.

*Zdjęcie produktu ma charakter wyłącznie poglądowy i może różnić się od rzeczywistego wyglądu.

*Na podstawie wyników testów UL przy użyciu wewnętrznej metody testowej LG, mierząc czas potrzebny do osiągnięcia 5% współczynnika redukcji masy kapusty Pak Choi na półce w komorze świeżej żywności LGE LinearCooling. Dotyczy jedynie wybranych modeli. Rezultaty mogą różnić się podczas właściwego użytkowania.

Szybkie i równomierne chłodzenie

DoorCooling+™ zapewnia szybsze chłodzenie, które równomiernie rozprowadza się po bokach drzwi. Pozwala to nie tylko chłodzić napoje, ale dzięki specjalnym otworom wentylacyjnym utrzymuje świeżość niezależnie od miejsca umieszczenia żywności w lodówce.

Zbliżenie na otwory wentylacyjne znajdujące się z przodu lodówki, gwarantujące wydajne i równomierne chłodzenie.

*Zdjęcie produktu ma charakter wyłącznie poglądowy i może różnić się od rzeczywistego wyglądu.

*Na podstawie wyników testu UL z wykorzystaniem wewnętrznej metody testowej LG polegającej na porównaniu czasu potrzebnego do obniżenia temperatury w koszu na górnych drzwiach z 24,8℃ do 8℃; testowane modele LGE: Non-DoorCooling+ (GBB60NSZHE) oraz DoorCooling+ (GBB72NSDFN).

*DoorCooling+™ przestaje działać po otwarciu drzwi.

Regulowane temperatury

FRESHConverter™ utrzymuje odpowiednią temperaturę dla każdego rodzaju żywności – mięsa, ryb czy warzyw.

Zbliżenie na szufladę wypełnioną mięsem, ustawioną na optymalną temperaturę dla mięsa spośród opcji dla: mięsa, ryb i warzyw.

Natychmiastowe chłodzenie

Express Cool utrzymuje najwyższy poziom świeżości dzięki opcji szybkiego, silnego podmuchu zimnego powietrza.

Przybliżenie na przycisk ekspresowego chłodzenia znajdujący się w górnej części lodówki.

Świeżość bez rozmrażania z Multi Air Flow

Total No Frost utrzymuje świeżość produktów bez szronu w każdym zakamarku dzięki technologii Multi Air Flow. Koniec z ręcznym rozmrażaniem.

Bezszronowa zamrażarka z równomiernym chłodzeniem i cyrkulacją zimnego powietrza, zapewniająca świeżość żywności we wszystkich zakamarkach.

* Zdjęcie produktu ma charakter wyłącznie poglądowy i może różnić się od rzeczywistego wyglądu.

Większa wydajność energetyczna

Efektywne chłodzenie i zużycie energii

Sprężarka Smart Inverter Compressor™ automatycznie dostosowuje prędkość pracy, zapewniając wydajne chłodzenie, oszczędność energii i długotrwałą niezawodność – potwierdzoną 10-letnią gwarancją.

Lodówka z wydajnym systemem chłodzenia dzięki Smart Inverter Compressor i 10-letnią gwarancją na sprężarkę.

*Test oparty na normie „KS C ISO 15502” (model: R-B601GM, R-B602GCWP)

* Zdjęcie produktu ma charakter wyłącznie poglądowy i może różnić się od rzeczywistego wyglądu.

Najczęstsze pytania

Q.

Jaki rozmiar lodówki i zamrażarki będzie dla mnie najlepszy?

A.

To zależy od stylu życia, ale ogólna zasada jest taka: lodówko-zamrażarka LG Combi o pojemności 340–384 l sprawdzi się w przypadku 1–2 osób. Modele Slim Multi-Door (506–508 l) będą odpowiednie dla 3–4-osobowej rodziny. Dla większych gospodarstw domowych polecamy pojemne lodówki LG Multi-Door lub American Style (625–705 l). Modele wielodrzwiowe oferują też dodatkowe miejsce na tace, półmiski i większe produkty. LG oferuje szeroki wybór rozmiarów, aby każdy mógł znaleźć urządzenie dopasowane do swoich potrzeb.

Q.

Czy dwudrzwiowa lodówka jest praktyczna?

A.

Tak – lodówki dwudrzwiowe, znane też jako lodówko-zamrażarki Combi, to wygodne rozwiązanie, ponieważ mają oddzielną zamrażarkę na wszystkie mrożonki. W modelach LG Combi 70% przestrzeni zajmuje chłodziarka, a 30% zamrażarka, co ułatwia dostęp do najczęściej używanych produktów.

Q.

Jak zmienić ustawienie temperatury w zamrażarce lodówki LG?

A.

Temperaturę chłodziarki lub zamrażarki można ustawić za pomocą panelu sterowania – na drzwiach lub wewnątrz urządzenia. Współczesne modele obsługują również aplikację LG ThinQ™, dzięki której można zdalnie zmieniać ustawienia za pomocą smartfona.

Q.

Co oznacza, że chłodziarko-zamrażarka jest bezszronowa?

A.

Zasadniczo, należy zapoznać się z etykietą dotyczącą pielęgnacji odzieży i wybrać odpowiedni cykl prania w pralce. Pralki LG z funkcją AI DD automatycznie zważą pranie i wykryją jego miękkość, aby ustalić optymalny wzór prania i odpowiednio dostosować ruchy prania podczas procesu. Po połączeniu pralki i suszarki LG mogą one współpracować, aby zapewnić wybór odpowiedniego cyklu bez konieczności przełączania pokrętła.

Q.

Co oznacza, że chłodziarko-zamrażarka jest bezszronowa?

A.

W tradycyjnych lodówkach szron powstaje, gdy para wodna skrapla się na zimnych elementach i natychmiast zamarza. Technologia No Frost (bezszronowa) wykorzystuje system odszraniania z nagrzewnicą, która regularnie usuwa lód z elementów chłodzących. Dzięki temu wewnątrz lodówki nie gromadzi się szron, a Ty nie musisz jej ręcznie rozmrażać.

Podsumowanie

Drukuj

Wymiary

dimension-ref

Kluczowe parametry

  • Objętość całkowita (l)

    344

  • Wymiary produktu (szer. x wys. x gł., mm)

    595 x 1 860 x 682

  • Pobór energii (kWh/rok)

    267

  • Klasa energetyczna

    E

  • Typ sprężarki

    Kompresor Smart Inverter

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Nie

  • Wykończenie (drzwi)

    Prime Silver

Wszystkie specyfikacje

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

  • Typ produktu

    Lodówka z dolnym zamrażalnikiem

  • Głębokość standardowa/do zabudowy

    Równa z szafkami

  • Klasa energetyczna

    E

POJEMNOŚĆ

  • Objętość całkowita (l)

    344

  • Objętość zamrażarki (l)

    110

  • Objętość lodówki (l)

    190

  • Objętość przegrody schładzającej (l)

    44

STEROWANIE I WYŚWIETLACZ

  • Wyświetlacz

    Tak (wewnętrzny)

  • Express Freeze

    Tak

WYMIARY I WAGA

  • Waga opakowania (kg)

    72

  • Waga produktu (kg)

    69

  • Wysokość do górnej części zawiasu lub nasadki ozdobnej (mm)

    1 860

  • Wysokość do górnej części obudowy (mm)

    1 860

  • Głębokość bez drzwi (mm)

    608

  • Wymiary produktu (szer. x wys. x gł., mm)

    595 x 1 860 x 682

CECHY

  • Door Cooling+

    Tak

  • LINEAR Cooling

    Tak

SYSTEM DOZOWANIA LODU I WODY

  • Ręczna kostkarka do lodu

    Normalna taca lodowa

  • Tylko dozownik wody

    Nie

  • Automatyczna kostkarka do lodu

    Nie

MATERIAŁ I WYKOŃCZENIE

  • Drzwi (materiał)

    VCM

  • Wykończenie (drzwi)

    Prime Silver

  • Płyta Metal Fresh

    Biała [we wnętrzu]

  • Typ uchwytu

    Pozioma kieszeń

SPRAWNOŚĆ

  • Typ sprężarki

    Kompresor Smart Inverter

  • Pobór energii (kWh/rok)

    267

  • Klasa klimatyczna

    T

  • Moc akustyczna (dB)

    35

  • Moc akustyczna (klasa)

    B

KOMORA LODÓWKI

  • Kosze na drzwiach

    3

  • Światło w lodówce

    Dioda LED na górze

  • Półki ze szkła hartowaanego

    2

  • Pojemnik na warzywa

    Tak (2)

  • Półka na wino

    Nie

  • Strefa Fresh 0

    Tak

  • Multi-Air Flow

    Tak

  • Półka_Składana

    Nie

  • Pure N Fresh

    Nie

INTELIGENTNA TECHNOLOGIA

  • Smart Diagnosis

    Tak

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Nie

KOD EAN

  • Kod EAN

    8806087985498

KOMORA ZAMRAŻARKI

  • Szuflady w zamrażarce

    3 przezroczyste

Informacje dotyczące zgodności

Więcej informacji dotyczących zgodności
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa akcesoriów są zawarte w informacjach dotyczących bezpieczeństwa produktu i są jest dostarczane oddzielnie.

Co mówią ludzie

