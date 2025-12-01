We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Lodówka LG | 344 L | Klasa D | Ciemny grafit | 1.86 m | DoorCooling+™| Total No Frost | GBV5150DEP
Świetne rozwiązanie na metamorfozę Twojej kuchni
Dopełnij swoją kuchnię w elegancki i nowoczesny sposób
Nowoczesna kuchnia z lodówką, która płynnie wtapia się w otaczającą zabudowę, przypominając model do zabudowy.
Zapewnia świeżość na dłużej
Miska świeżych warzyw, jakby świeżo zebranych z farmy, dzięki technologii chłodzenia lodówki.
*Zdjęcie produktu ma charakter wyłącznie poglądowy i może różnić się od rzeczywistego produktu.
*Na podstawie wyników testu UL przeprowadzonego przy użyciu wewnętrznej metody testowania firmy LG polegającej na pomiarze czasu potrzebnego do osiągnięcia 5% współczynnika redukcji masy pak choi na półce w komorze na świeżą żywność modelu LGE Linear Cooling. Tylko odpowiednie modele. Wynik może się różnić w zależności od rzeczywistego użytkowania.
*Na podstawie wyników testu UL przeprowadzonego przy użyciu wewnętrznej metody testowania firmy LG porównującej czas potrzebny do spadku temperatury górnego koszyka drzwi z 24,8℃ do 8℃ pomiędzy modelem LGE Non-DoorCooling+ (GBB60NSZHE) a modelem DoorCooling+ (GBB72NSDFN).
*DoorCooling+™ powinien przestać działać po otwarciu drzwi.
Zbliżenie wypełnionego owocami świeżego balansera, ustawionego na odpowiednią wilgotność dla owoców wśród opcji owoców i warzyw.
Zbliżenie świeżego konwertera wypełnionego mięsem, ustawionego w odpowiedniej temperaturze dla mięsa spośród opcji mięsnych, ryb i warzyw.
Zbliżenie na przycisk ekspresowego chłodzenia umieszczony w górnej części lodówki.
Efektywne chłodzenie i wykorzystanie energii
Lodówka z wydajnym systemem chłodzenia za pomocą inteligentnej sprężarki inwerterowej i 10-letnią gwarancją na sprężarkę.
*Test oparty na normie „KS C ISO 15502”” (model: R-B601GM, R-B602GCWP).
Często zadawane pytania
Czy lodówka dwudrzwiowa jest przydatna?
Lodówki dwudrzwiowe, znane również jako chłodziarko-zamrażarki Combi, oferują wygodę posiadania oddzielnej sekcji zamrażarki na wszystkie mrożonki. Chłodziarko-zamrażarki LG Combi oferują 70% przestrzeni w lodówce i 30% w zamrażarce, co zapewnia łatwy dostęp do częściej używanych sekcji.
Jak zmienić ustawienie temperatury w chłodziarko-zamrażarce LG?
Użyj panelu sterowania na drzwiach lub wewnątrz lodówki, aby ustawić żądaną temperaturę lodówki lub zamrażarki. W obsługiwanych modelach możesz także użyć aplikacji LG ThinQ™ na smartfonie, aby zdalnie zmienić ustawienie temperatury.
Co to znaczy, że lodówka z zamrażarką jest niezamarzająca?
Szron tworzy się, gdy para wodna uderza w lodowate wężownice chłodzące, a następnie skrapla się w wodę, która natychmiast zamarza. Lodówka bezszronowa korzysta z timera, który regularnie włącza wężownicę grzejną wokół wężownicy chłodzącej w celu stopienia lodu, automatycznie zapobiegając gromadzeniu się szronu.
Podsumowanie
Wymiary
Kluczowe parametry
POJEMNOŚĆ - Objętość całkowita (l)
344
WYMIARY I WAGA - Wymiary produktu (szer. x wys. x gł., mm)
595 x 1 860 x 682
SPRAWNOŚĆ - Pobór energii (kWh/rok)
214
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE - Klasa energetyczna
D
SPRAWNOŚĆ - Typ sprężarki
Kompresor Smart Inverter
INTELIGENTNA TECHNOLOGIA - ThinQ (Wi-Fi)
Tak
MATERIAŁ I WYKOŃCZENIE - Wykończenie (drzwi)
Ciemny grafit
Wszystkie specyfikacje
KOMORA LODÓWKI
Światło w lodówce
Dioda LED na górze
Multi-Air Flow
Tak
Pure N Fresh
Nie
Półki ze szkła hartowaanego
2
Półka_Składana
Nie
Półka na wino
połowy
Kosze na drzwiach
3
Pojemnik na warzywa
Tak (2)
Strefa Fresh 0
Tak
KOMORA ZAMRAŻARKI
Szuflady w zamrażarce
3 przezroczyste
KOD EAN
Kod EAN
8806087984507
WYMIARY I WAGA
Waga produktu (kg)
73
Waga opakowania (kg)
76
Wysokość do górnej części zawiasu lub nasadki ozdobnej (mm)
1 860
Wysokość do górnej części obudowy (mm)
1 860
Głębokość bez drzwi (mm)
608
Głębokość z uchwytem (mm)
682
Wymiary produktu (szer. x wys. x gł., mm)
595 x 1 860 x 682
STEROWANIE I WYŚWIETLACZ
Zewnętrzny ekran LED
Tak [zewnętrzna dioda LED]
Express Freeze
Tak
MATERIAŁ I WYKOŃCZENIE
Wykończenie (drzwi)
Ciemny grafit
Drzwi (materiał)
PCM
Typ uchwytu
Pozioma kieszeń
Płyta Metal Fresh
R Metal
SYSTEM DOZOWANIA LODU I WODY
Tylko dozownik wody
Nie
Automatyczna kostkarka do lodu
Nie
Ręczna kostkarka do lodu
Normalna taca lodowa
CECHY
Door Cooling+
Tak
LINEAR Cooling
Tak
InstaView
Nie
SPRAWNOŚĆ
Moc akustyczna (klasa)
B
Pobór energii (kWh/rok)
214
Klasa klimatyczna
T
Typ sprężarki
Kompresor Smart Inverter
Moc akustyczna (dB)
35
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
Typ produktu
Lodówka z dolnym zamrażalnikiem
Klasa energetyczna
D
POJEMNOŚĆ
Objętość całkowita (l)
344
Objętość zamrażarki (l)
110
Objętość lodówki (l)
190
Objętość przegrody schładzającej (l)
44
INTELIGENTNA TECHNOLOGIA
ThinQ (Wi-Fi)
Tak
Smart Diagnosis
Tak
Informacje dotyczące zgodności
- rozszerzenie:pdf
- rozszerzenie:pdf
- rozszerzenie:pdf
