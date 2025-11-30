We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Nakładka pod monitor LG Monitor Swing Stand Plate
Nakładka pod monitor LG Monitor Swing Stand Plate
Nakładka pod monitor LG Monitor Swing Stand Plate
STA33P
()
Główne cechy
- Zaprojektowana z myślą o monitorach LG
- Kompatybilna z monitorami LG i stojakiem Swing Stand
Wszystkie niezbędne rzeczy pod ręką
Dzięki dodatkowej nakładce Swing Stand Plate możesz schludnie przechować pilota, głośniki, smartfona i inne niezbędne przedmioty, utrzymując porządek w swojej przestrzeni.
*Obrazy stanowią symulację w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.
*Monitor, stojak Swing Stand, pilot zdalnego sterowania, głośnik xboom (głośnik Bluetooth), laptop, tablet, telefon, karta pamięci i konsola do gier nie wchodzą w skład zestawu i są sprzedawane oddzielnie.
*Pilot zdalnego sterowania jest dołączony do monitora LG Smart, który jest sprzedawany oddzielnie.
Miejsce na setup audio
Idealne miejsce na głośnik
Nie stawiaj głośnika na podłodze.
Swing Stand Plate zapewnia czyste i bezpieczne miejsce dla głośnika Bluetooth.
Różne sceny lifestylowe z wykorzystaniem Smart Monitor LG Swing ze stojakiem Swing Stand i nakładką Swing Stand Plate, w tym matka i córka oglądające animację z XBOOM Grab, kobieta uprawiająca jogę z XBOOM Bounce oraz para oglądająca film z XBOOM Bounce zapewniającym wciągający dźwięk.
*Obrazy stanowią symulację w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.
*Monitor, stojak Swing Stand i głośnik xboom (głośnik Bluetooth) nie wchodzą w skład zestawu i są sprzedawane oddzielnie.
Stwórz swój setup audio
Umieść większe urządzenia, takie jak głośnik, na podstawie stojaka, a niezbędne przedmioty, takie jak tablet i pilot, trzymaj w zasięgu ręki na nakładce Swing Stand Plate. Ciesz się schludną i elastyczną konfiguracją w dowolnym miejscu.
*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.
*Monitor, stojak Swing Stand, tablet i pilot nie są dołączone do zestawu i są sprzedawane oddzielnie.
*Pilot jest dołączony do monitora LG Smart Monitor, który jest sprzedawany oddzielnie.
Miejsce na Pilota
Pilot zawsze pod ręką
Nakładka Swing Stand Plate zapobiega zgubieniu pilota, zapewniając mu widoczne i bezpieczne miejsce tuż pod monitorem.
*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.
*Monitor, stojak Swing Stand, telefon komórkowy i pilot nie są zawarte w zestawie i są sprzedawane oddzielnie.
*Pilot jest dołączony do monitora LG Smart Monitor, który jest sprzedawany oddzielnie.
Stwórz swój gaming setup
Sprzęt do grania pod ręką
Przechowuj niezbędne sprzęty gamingowe w jednym miejscu. Nakładka Swing Stand Plate pomaga ograniczyć plątaninę kabli i utrzymuje porządek, nawet podczas intensywnej gry.
Dwa setupy do gier z monitorem LG Smart Monitor Swing ze stojakiem Swing Stand i nakładką Swing Stand Plate, gdzie konsola do gier jest umieszczona na nakładce, a użytkownicy mogą cieszyć się wyścigami i strzelankami kosmicznymi w zaciszu własnego salonu.
*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.
*Monitor, stojak Swing Stand, karta pamięci i konsola do gier nie są zawarte w zestawie i są sprzedawane oddzielnie.
Stwórz swój setup biurowy
Zwiększ wydajność w swoim biurze
Niezależnie od tego, czy odpoczywasz, czy pracujesz, nakładka Swing Stand Plate pozwala przechowywać laptopa, telefon i pilota w jednym miejscu. Pomaga utrzymać porządek i lepiej się skupić.
Zespół w sali konferencyjnej korzystający z monitora LG Smart Monitor Swing ze stojakiem Swing Stand i nakładką Swing Stand Plate, na której umieszczono laptop LG gram, zapewniając schludną i wydajną konfigurację do wideokonferencji.
*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.
*Monitor, stojak Swing Stand i laptop nie są zawarte w zestawie i są sprzedawane oddzielnie.
*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.
*Stojak został zaprojektowany do podtrzymywania ciężaru głowicy od 4 kg do 6,5 kg, a uszkodzenia spowodowane przekroczeniem tego limitu nie są objęte gwarancją.
*W zależności od zainstalowanego monitora funkcja obracania ekranu (Pivot) może być niedostępna.
*Monitor i stojak Swing Stand nie są zawarte w zestawie i są sprzedawane oddzielnie.
Ulepsz swój Swing setup z xboom
Poznaj modele LG xboom, które idealnie pasują do stojaka Swing Stand i nakładki Plate — zaprojektowane, aby wzbogacić Twój setup o immersyjny dźwięk, niezależnie od tego, czy pracujesz, oglądasz filmy, czy po prostu odpoczywasz.
LG xboom Grab
Charakterystyczny dźwięk xboom dostrojony przez will.i.am
Dynamiczny dźwięk w stylowym wydaniu, z wygodnym paskiem. Dzięki wytrzymałości na poziomie wojskowym i klasie ochrony IP67, urządzenie sprawdzi się w różnych warunkach zewnętrznych.
LG xboom Bounce
Charakterystyczny dźwięk xboom dostrojony przez will.i.am
Dzięki pulsującemu basowi i krystalicznie czystym wysokim tonom zmienisz klimat każdego miejsca – bez względu na to, czy tańczysz w salonie, jesteś na plaży lub na biwaku.
*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.
*Przedstawiony głośnik nie wchodzi w skład zestawu i jest sprzedawany oddzielnie.
Wszystkie specyfikacje
Informacje dotyczące zgodności
- rozszerzenie:pdf
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa akcesoriów są zawarte w informacjach dotyczących bezpieczeństwa produktu i są jest dostarczane oddzielnie.
Co mówią ludzie
Polecane produkty
Rejestracja produktu
Rejestracja produktu pomoże Ci szybciej uzyskiwać pomoc.
Wsparcie dla produktu
Znajdź instrukcję obsługi, rozwiązywanie problemów i gwarancję swojego produktu LG.
Wsparcie dotyczące zamówienia
Śledź swoje zamówienie i sprawdź najczęściej zadawane pytania.
Żądanie naprawy
Zamów usługę naprawy, wygodnie przez Internet.
Czat na żywo
Porozmawiaj na czacie z ekspertami ds. produktów LG w celu uzyskania pomocy w zakupach, rabatów i ofert w czasie rzeczywistym
Wyślij do nas wiadomość e-mail
Wyślij wiadomość e-mail do działu pomocy technicznej LG
Zadzwoń do nas
Porozmawiaj bezpośrednio z naszymi przedstawicielami ds. pomocy technicznej.
Wybierz swój sklep online
Polecane produkty