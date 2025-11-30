About Cookies on This Site

Nakładka pod monitor LG Monitor Swing Stand Plate

Nakładka pod monitor LG Monitor Swing Stand Plate

Nakładka pod monitor LG Monitor Swing Stand Plate

STA33P
Widok z góry na nakładkę Swing Stand Plate
Widok z góry (z lotu ptaka) na nakładkę Swing Stand Plate
Widok z przodu na nakładkę Swing Stand Plate
Widok z boku na nakładkę Swing Stand Plate
Widok z boku pod kątem -15°
Widok z boku pod kątem +15°
Widok z góry pod kątem +30°
Widok z dołu pod kątem -30°
Nakładka Swing Stand Plate zamontowana na podstawie Swing Stand
Widok z prawej strony Swing z zamontowaną nakładką Swing Stand Plate
Widok z tyłu Swing z zamontowaną nakładką Swing Stand Plate
Główne cechy

  • Zaprojektowana z myślą o monitorach LG
  • Kompatybilna z monitorami LG i stojakiem Swing Stand
LG Monitor Swing stand plate logo.

LG Monitor Swing stand plate logo.

Wszystkie niezbędne rzeczy pod ręką

Dzięki dodatkowej nakładce Swing Stand Plate możesz schludnie przechować pilota, głośniki, smartfona i inne niezbędne przedmioty, utrzymując porządek w swojej przestrzeni.

Kolaż monitora LG Smart Monitor Swing ze stojakiem Swing Stand i nakładką Swing Stand Plate w różnych scenach, takich jak gry, produkcja muzyki, joga, spotkania i przeglądanie treści, z niezbędnymi elementami, takimi jak piloty, głośniki i laptopy umieszczone na nakładce.

Kolaż monitora LG Smart Monitor Swing ze stojakiem Swing Stand i nakładką Swing Stand Plate w różnych scenach, takich jak gry, produkcja muzyki, joga, spotkania i przeglądanie treści, z niezbędnymi elementami, takimi jak piloty, głośniki i laptopy umieszczone na nakładce.

*Obrazy stanowią symulację w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

*Monitor, stojak Swing Stand, pilot zdalnego sterowania, głośnik xboom (głośnik Bluetooth), laptop, tablet, telefon, karta pamięci i konsola do gier nie wchodzą w skład zestawu i są sprzedawane oddzielnie.

*Pilot zdalnego sterowania jest dołączony do monitora LG Smart, który jest sprzedawany oddzielnie.

Setup AudioMiejsce na PilotaSetup biurowySetup gamingowy

Miejsce na setup audio

Idealne miejsce na głośnik

Nie stawiaj głośnika na podłodze.

Swing Stand Plate zapewnia czyste i bezpieczne miejsce dla głośnika Bluetooth.

Różne sceny lifestylowe z wykorzystaniem Smart Monitor LG Swing ze stojakiem Swing Stand i nakładką Swing Stand Plate, w tym matka i córka oglądające animację z XBOOM Grab, kobieta uprawiająca jogę z XBOOM Bounce oraz para oglądająca film z XBOOM Bounce zapewniającym wciągający dźwięk.

*Obrazy stanowią symulację w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

*Monitor, stojak Swing Stand i głośnik xboom (głośnik Bluetooth) nie wchodzą w skład zestawu i są sprzedawane oddzielnie.

Stwórz swój setup audio

Umieść większe urządzenia, takie jak głośnik, na podstawie stojaka, a niezbędne przedmioty, takie jak tablet i pilot, trzymaj w zasięgu ręki na nakładce Swing Stand Plate. Ciesz się schludną i elastyczną konfiguracją w dowolnym miejscu.
 

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

*Monitor, stojak Swing Stand, tablet i pilot nie są dołączone do zestawu i są sprzedawane oddzielnie.

*Pilot jest dołączony do monitora LG Smart Monitor, który jest sprzedawany oddzielnie.

Miejsce na Pilota

Pilot zawsze pod ręką

Nakładka Swing Stand Plate zapobiega zgubieniu pilota, zapewniając mu widoczne i bezpieczne miejsce tuż pod monitorem.

Sceny domowe przedstawiające monitor LG Smart Monitor Swing ze stojakiem Swing Stand i nakładką Swing Stand Plate, w tym zbliżenie na pilota na nakładce oraz kobietę odtwarzającą muzykę poprzez wyświetlanie obrazu ze swojego smartfona na monitorze, relaksującą się przy książce.

Sceny domowe przedstawiające monitor LG Smart Monitor Swing ze stojakiem Swing Stand i nakładką Swing Stand Plate, w tym zbliżenie na pilota na nakładce oraz kobietę odtwarzającą muzykę poprzez wyświetlanie obrazu ze swojego smartfona na monitorze, relaksującą się przy książce.

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

*Monitor, stojak Swing Stand, telefon komórkowy i pilot nie są zawarte w zestawie i są sprzedawane oddzielnie.

*Pilot jest dołączony do monitora LG Smart Monitor, który jest sprzedawany oddzielnie.

Stwórz swój gaming setup

Sprzęt do grania pod ręką

Przechowuj niezbędne sprzęty gamingowe w jednym miejscu. Nakładka Swing Stand Plate pomaga ograniczyć plątaninę kabli i utrzymuje porządek, nawet podczas intensywnej gry.

Dwa setupy do gier z monitorem LG Smart Monitor Swing ze stojakiem Swing Stand i nakładką Swing Stand Plate, gdzie konsola do gier jest umieszczona na nakładce, a użytkownicy mogą cieszyć się wyścigami i strzelankami kosmicznymi w zaciszu własnego salonu.

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

*Monitor, stojak Swing Stand, karta pamięci i konsola do gier nie są zawarte w zestawie i są sprzedawane oddzielnie.

Stwórz swój setup biurowy

Zwiększ wydajność w swoim biurze

Niezależnie od tego, czy odpoczywasz, czy pracujesz, nakładka Swing Stand Plate pozwala przechowywać laptopa, telefon i pilota w jednym miejscu. Pomaga utrzymać porządek i lepiej się skupić.

Zespół w sali konferencyjnej korzystający z monitora LG Smart Monitor Swing ze stojakiem Swing Stand i nakładką Swing Stand Plate, na której umieszczono laptop LG gram, zapewniając schludną i wydajną konfigurację do wideokonferencji.

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

*Monitor, stojak Swing Stand i laptop nie są zawarte w zestawie i są sprzedawane oddzielnie.

Zdjęcie setupu łączącego Smart Monitor, stojak Swing i nakądkę do stojaka Swing.

Bądź bardziej smart,
dzięki stojakowi Swing Stand

Odłączany stojak do monitorów Smart umożliwia dostosowanie wrażeń wizualnych dzięki elastycznej regulacji pochylenia, obrotu, wysokości i trybu portretowego. Stabilna podstawa, eleganckie wykończenie i kółka zapewniają stabilność i mobilność.

Bądź bardziej smart,<br>dzięki stojakowi Swing Stand Dowiedz się więcej

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

*Stojak został zaprojektowany do podtrzymywania ciężaru głowicy od 4 kg do 6,5 kg, a uszkodzenia spowodowane przekroczeniem tego limitu nie są objęte gwarancją.

*W zależności od zainstalowanego monitora funkcja obracania ekranu (Pivot) może być niedostępna.

*Monitor i stojak Swing Stand nie są zawarte w zestawie i są sprzedawane oddzielnie.

Ulepsz swój Swing setup z xboom

Poznaj modele LG xboom, które idealnie pasują do stojaka Swing Stand i nakładki Plate — zaprojektowane, aby wzbogacić Twój setup o immersyjny dźwięk, niezależnie od tego, czy pracujesz, oglądasz filmy, czy po prostu odpoczywasz.

LG xboom Grab

Charakterystyczny dźwięk xboom dostrojony przez will.i.am

Dynamiczny dźwięk w stylowym wydaniu, z wygodnym paskiem. Dzięki wytrzymałości na poziomie wojskowym i klasie ochrony IP67, urządzenie sprawdzi się w różnych warunkach zewnętrznych. 

Dowiedz się więcej

LG xboom Bounce

Charakterystyczny dźwięk xboom dostrojony przez will.i.am

Dzięki pulsującemu basowi i krystalicznie czystym wysokim tonom zmienisz klimat każdego miejsca – bez względu na to, czy tańczysz w salonie, jesteś na plaży lub na biwaku.

Dowiedz się więcej

LG xboom Stage 301

Charakterystyczny dźwięk xboom dostrojony przez will.i.am

Podkręć imprezę dzięki mocy 120 W potężnego, charakterystycznego dźwięku i pulsującego basu. Oświetlenie AI synchronizujące się z muzyką, gdy śpiewasz na karaoke lub odpalasz swój DJ set.

Dowiedz się więcej

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

*Przedstawiony głośnik nie wchodzi w skład zestawu i jest sprzedawany oddzielnie.

Wszystkie specyfikacje

Informacje dotyczące zgodności

Więcej informacji dotyczących zgodności
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa akcesoriów są zawarte w informacjach dotyczących bezpieczeństwa produktu i są jest dostarczane oddzielnie.

