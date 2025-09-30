We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG UltraGear™ G4 24G411A – 24-calowy monitor gamingowy FHD IPS 144Hz (overclock) | NVIDIA® G-SYNC® Compatible z pokryciem barw sRGB 99% (typ.)
Główne cechy
- 24-calowy wyświetlacz FHD IPS (1920 × 1080)
- Częstotliwość odświeżania 144Hz (overclock) / 120Hz (natywna) / 1ms MBR
- Kompatybilność z NVIDIA® G-SYNC® / AMD FreeSync™
*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.
Poczuj prawdziwą akcję w żywych kolorach
Nasz monitor obsługuje HDR10 i oferuje 99% pokrycia sRGB, zapewniając szerokie spektrum barw, które dzięki matrycy IPS umożliwia wierne odwzorowanie kolorów i wciągające wrażenia z gry. Umożliwia graczom przeżywanie dramatycznych bitew zgodnie z zamysłem twórców.
Scena kosmicznej bitwy ukazująca żywe kolory dzięki HDR, sRGB 99% i wyświetlaczowi IPS w monitorze LG UltraGear.
*Ten produkt obsługuje odświeżanie 120Hz i do 144Hz w trybie podkręcania przy połączeniu przez DisplayPort 1.4. (HDMI 2.0 obsługuje do 144Hz).
*Częstotliwość odświeżania i czas reakcji mogą się różnić w zależności od środowiska, np. treści lub wydajności komputera (CPU/GPU). Wymagany jest kabel i karta graficzna zgodne z DP 1.4 (karta graficzna sprzedawana oddzielnie).
*Funkcja 1ms Motion Blur Reduction obniża luminancję i uniemożliwia korzystanie z następujących funkcji: AMD FreeSync™ Premium / DAS (Dynamic Action Sync)
Miganie może występować w trybie 1ms MBR.
Certyfikowany w oparciu o powszechnie stosowaną technologię
Dzięki technologii AMD FreeSync™ oraz zgodności z NVIDIA G-SYNC® (potwierdzonej przez NVIDIA) monitor zapewnia obraz bez tearingu, wyjątkową płynność i niskie opóźnienia. To połączenie precyzji i pełnej kontroli w każdej rozgrywce.
Widok podzielonego ekranu z pilotem w dynamicznej grze, pokazujący płynniejszy i wyraźniejszy obraz.
*Wydajność funkcji jest porównywana z modelami, w których nie zastosowano technologii synchronizacji.
*W zależności od połączenia sieciowego mogą wystąpić błędy lub opóźnienia.
Dynamic Action Sync
Dzięki funkcji Dynamic Action Sync zmniejszającej input lag (opóźnienia wejściowe), gracze mogą wychwytywać kluczowe momenty w czasie rzeczywistym i reagować błyskawicznie.
Black Stabilizer
Funkcja Black Stabilizer ułatwia graczom dostrzeganie przeciwników ukrytych w najciemniejszych zakamarkach i sprawne poruszanie się wśród efektów świetlnych eksplozji.
Aplikacja LG Switch
Przełączaj się błyskawicznie
Możesz łatwo podzielić ekran nawet na 6 sekcji, zmienić motyw interfejsu, a także uruchomić platformę do wideorozmów za pomocą przypisanego skrótu klawiszowego. Monitor obsługuje również tryby PBP i PIP, umożliwiając wygodne multitasking między kilkoma źródłami sygnału.
*Aby pobrać najnowszą wersję aplikacji LG Switch, wyszukaj ją w menu wsparcia na stronie LG.com.
Projekt niemal bezramkowy i smukła podstawa
Ultrasmukły design. Efekt lekkości
Doświadcz więcej obrazu i mniej rozproszeń dzięki ultracienkiej ramce i smukłej podstawie. Konstrukcja niemal bezramkowego ekranu w połączeniu z minimalistyczną podstawą nadaje całości czysty, lekki charakter. Płynna powierzchnia wyświetlacza potęguje immersję, sprawdzając się idealnie w konfiguracjach dwumonitorowych i nowoczesnych, minimalistycznych przestrzeniach.
*Pochył (-5~20°), możliwość montażu na ścianie (100x100).
Kluczowe parametry
Wyświetlacz - Rozmiar [cale]
23.8
Wyświetlacz - Rozdzielczość
1920 x 1080
Wyświetlacz - Typ panelu
IPS
Wyświetlacz - Współczynnik proporcji
16:9
Wyświetlacz - Pokrycie gamy kolorów (typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Wyświetlacz - Jasność (typ.) [cd/m²]
250cd/m²
Wyświetlacz - Częstotliwość odświeżania (maks.) [Hz]
144 (O/C)
Wyświetlacz - Czas reakcji
5ms (GtG w trybie Szybszym)
Mechaniczny - Regulacja położenia wyświetlacza
Pochył
Wszystkie specyfikacje
INFORMACJE
Nazwa produktu
UltraGear
Rok
Y25
WYŚWIETLACZ
Rozmiar [cale]
23.8
Rozmiar [cm]
60.4
Rozdzielczość
1920 x 1080
Typ panelu
IPS
Współczynnik proporcji
16:9
Rozstaw pikseli [mm]
0.2745 × 0.2745 mm
Jasność (min.) [cd/m²]
220cd/m²
Jasność (typ.) [cd/m²]
250cd/m²
Współczynnik kontrastu (min.)
1050:1
Pokrycie gamy kolorów (typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Głębia kolorów (liczba kolorów)
16.7M
Pokrycie gamy kolorów (min.)
sRGB 95% (CIE1931)
Współczynnik kontrastu (typ.)
1500:1
Czas reakcji
5ms (GtG w trybie Szybszym)
Częstotliwość odświeżania (maks.) [Hz]
144 (O/C)
Kąt widzenia (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
FUNKCJE
HDR 10
TAK
Efekt HDR
TAK
Zabezpieczenie przed migotaniem
TAK
Tryb czytania
TAK
Słabość kolorów
TAK
Technologia redukcji rozmycia w ruchu
TAK
NVIDIA G-Sync™
Kompatybilny z G-SYNC
AMD FreeSync™
FreeSync
VRR
TAK
Stabilizator czerni
TAK
Dynamiczna synchronizacja akcji
TAK
Licznik FPS
TAK
OverClocking
TAK
Klucz zdefiniowany przez użytkownika
TAK
Inteligentne oszczędzanie energii
TAK
APLIKACJA SW
LG Switch
TAK
ŁĄCZNOŚĆ
HDMI
TAK(1ea)
DisplayPort
TAK(1ea)
Wersja DP
1.4
Wyjście słuchawkowe
3-biegunowe (tylko dźwięk)
ZASILANIE
Typ zasilania
Zasilanie zewnętrzne (zasilacz)
Wejście AC
100~240V (50/60Hz)
Pobór mocy (typ.)
16W
Pobór mocy (tryb uśpienia)
Mniej niż 0.5W
Pobór mocy (DC wył.)
Mniej niż 0.3W
MECHANICZNY
Regulacja położenia wyświetlacza
Pochył
Możliwość montażu na ścianie [mm]
100 x 100
WYMIARY/WAGA
Wymiary z podstawką (szer. x wys. x gł.) [mm]
539.4 x 412 x 220mm
Wymiary bez podstawki (szer. x wys. x gł.) [mm]
539.4 x 317.1 x 38.7mm
Wymiary w opakowaniu (szer. x wys. x gł.) [mm]
620 x 134 x 385mm
Waga z podstawką [kg]
3.3kg
Waga bez podstawy [kg]
2.4kg
Waga w transporcie [kg]
4.6kg
AKCESORIUM
HDMI
TAK
Informacje dotyczące zgodności
