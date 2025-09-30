LG UltraGear™ G4 24G411A – 24-calowy monitor gamingowy FHD IPS 144Hz (overclock) | NVIDIA® G-SYNC® Compatible z pokryciem barw sRGB 99% (typ.)

*Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

*Ten produkt obsługuje odświeżanie 120Hz i do 144Hz w trybie podkręcania przy połączeniu przez DisplayPort 1.4. (HDMI 2.0 obsługuje do 144Hz).

*Częstotliwość odświeżania i czas reakcji mogą się różnić w zależności od środowiska, np. treści lub wydajności komputera (CPU/GPU). Wymagany jest kabel i karta graficzna zgodne z DP 1.4 (karta graficzna sprzedawana oddzielnie).