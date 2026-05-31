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27-calowy monitor do gier LG UltraGear™ G6 300 Hz QHD IPS | 27G640A z DCI-P3 na poziomie 95% (typowo), VESA DisplayHDR™ 400, 1 ms (GtG), USB-C (PD 15 W)
27-calowy monitor do gier LG UltraGear™ G6 300 Hz QHD IPS | 27G640A z DCI-P3 na poziomie 95% (typowo), VESA DisplayHDR™ 400, 1 ms (GtG), USB-C (PD 15 W)
* Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.
Wyrazistość zapewniająca kontrolę
Dzięki 27-calowemu ekranowi QHD (2560x1440) monitor zapewnia realistyczny obraz i spójną jakość obrazu, zapewniając wyrazistość i głębię. Rozdzielczość 1440p i proporcje ekranu 16:9 zapewniają wyważony obraz na całym ekranie, który poprawia orientację przestrzenną podczas rozgrywki — pozwala to graczowi w pełni zanurzyć się w grze, a jednocześnie ułatwia śledzenie kluczowych elementów wizualnych.
*Obrazy są symulowane w celu podkreślenia funkcji. Mogą różnić się w rzeczywistości.
Daj się pochłonąć rzeczywistym kolorom i ciesz się grą
Nasz monitor do gier obsługuje szerokie spektrum barw, obejmujące 95% (typowo) gamy kolorów DCI-P3, zapewniając wierne odwzorowanie barw zgodne ze standardem VESA DisplayHDR 400, co pozwala cieszyć się realistycznymi wrażeniami podczas grania.
* Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
²El aprovechamiento de tasas de refresco de hasta 330 Hz requiere una tarjeta gráfica compatible. Consulte las especificaciones de su equipo.
Oszałamiająca szybkość,
zanurz się w świecie gier dzięki
czasowi reakcji 1 ms (GtG)
Ultraszybki czas reakcji 1 ms (GtG),zmniejszający efekt smużenia i zapewniający krótki czas reakcji,pozwala cieszyć się zupełnie nową jakością gry.
*Obrazy są symulowane w celu podkreślenia funkcji. Mogą różnić się w rzeczywistości.
*Wybierz „Tryb szybszy”, aby włączyć funkcję „1ms Response Time”. (Dostosowanie gry → Czas reakcji → Tryb szybszy).
Płynny ruch,
nieskończąca się rozgrywka
Zminimalizuj zrywy obrazu i opóźnienia dzięki technologii AMD FreeSync™ Premium oraz oficjalnie potwierdzonej zgodności z G-SYNC® firmy NVIDIA na monitorze 4K do gier. Ciesz się znacznie mniejszym rozrywaniem obrazu i płynniejszą rozgrywką o krystalicznie czystej jakości.
* Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.
*Wydajność funkcji jest porównywana z modelami, w których nie zastosowano technologii synchronizacji.
*W zależności od połączenia sieciowego mogą wystąpić błędy lub opóźnienia.
* Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.
Minimalistyczna i elegancka konstrukcja
Ciesz się oświetleniem w kształcie sześciokąta i praktycznie bezramkową konstrukcją, a także w pełni regulowaną podstawą, która umożliwia obrót, pochylenie, zmianę wysokości i obrót wokół osi. Minimalistyczna podstawa w kształcie litery L została zaprojektowana tak, aby oszczędzać miejsce na biurku i eliminować niewykorzystaną przestrzeń, dzięki czemu Twoje stanowisko będzie schludnie wyglądać i wydajnie działać.
* Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.
Kluczowe parametry
Wyświetlacz - Rozmiar [cale]
27
Wyświetlacz - Rozdzielczość
2560 x 1440
Wyświetlacz - Typ panelu
IPS
Wyświetlacz - Współczynnik proporcji
16:9
Wyświetlacz - Pokrycie gamy kolorów (typ.)
DCI P3 95% (CIE1976)
Wyświetlacz - Jasność (typ.) [cd/m²]
400
Wyświetlacz - Częstotliwość odświeżania (maks.) [Hz]
300
Wyświetlacz - Czas reakcji
1ms (GtG w trybie Szybszym)
Mechaniczny - Regulacja położenia wyświetlacza
Pochył/Wysokość/Skręt/Pivot
Wszystkie specyfikacje
MECHANICZNY
Regulacja położenia wyświetlacza
Pochył/Wysokość/Skręt/Pivot
Możliwość montażu na ścianie [mm]
100 x 100
WYMIARY/WAGA
Wymiary w opakowaniu (szer. x wys. x gł.) [mm]
810×165×465mm
Wymiary z podstawką (szer. x wys. x gł.) [mm]
613.68×539.1x239(wysunięty) / 613.68x389.1x239(opuszczony)
Wymiary bez podstawki (szer. x wys. x gł.) [mm]
613.68×365.77×57.44mm
Waga w transporcie [kg]
7.4
Waga z podstawką [kg]
5.47
Waga bez podstawy [kg]
3.4
WYŚWIETLACZ
Rozmiar [cale]
27
Współczynnik proporcji
16:9
Typ panelu
IPS
Czas reakcji
1ms (GtG w trybie Szybszym)
Rozdzielczość
2560 x 1440
Rozstaw pikseli [mm]
0.2328 x 0.2328 mm
Głębia kolorów (liczba kolorów)
1.07 mld
Kąt widzenia (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Jasność (typ.) [cd/m²]
400
Współczynnik kontrastu (typ.)
1300:1
Pokrycie gamy kolorów (typ.)
DCI P3 95% (CIE1976)
Pokrycie gamy kolorów (min.)
DCI P3 90% (CIE1976)
Częstotliwość odświeżania (maks.) [Hz]
300
Jasność (min.) [cd/m²]
320
Współczynnik kontrastu (min.)
600:1
Rozmiar [cm]
68.378
FUNKCJE
HDR 10
TAK
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
Słabość kolorów
TAK
Inteligentne oszczędzanie energii
TAK
Kolor skalibrowany fabrycznie
TAK
Zabezpieczenie przed migotaniem
TAK
NVIDIA G-Sync™
TAK, zgodny z G-SYNC
Dynamiczna synchronizacja akcji
TAK
Stabilizator czerni
TAK
Celownik
TAK
Tryb czytania (Tryb ochrony oczu)
TAK
Licznik FPS
TAK
VRR
TAK
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 400
Klucz zdefiniowany przez użytkownika
TAK
Automatyczny przełącznik wejścia
TAK
Efekt HDR
TAK
INFORMACJE
Nazwa produktu
UltraGear
Rok
Y25
AKCESORIUM
Display Port
TAK
HDMI
TAK (2.1)
ZASILANIE
Pobór mocy (tryb uśpienia)
Poniżej 0.5W
Pobór mocy (DC wył.)
Poniżej 0.3W
Wejście AC
100~240V (50/60Hz)
Typ zasilania
Zasilanie zewnętrzne (zasilacz)
Pobór mocy (tryb wł.)
45W
Pobór mocy (tryb wł.) (ErP)
26W
DŹWIĘK
Głośnik
5W x 2
ŁĄCZNOŚĆ
HDMI
TAK(x2)
DisplayPort
TAK(x1)
Wersja DP
1.4
USB-C
TAK(x1)
Wyjście słuchawkowe
3-polowe (tylko dźwięk)
Port USB Downstream
TAK(x2/wer.3.0)
Port USB Upstream
TAK(x1/wer.3.0)
USB-C (transmisja danych)
TAK
USB-C (zasilanie)
15W
APLIKACJA SW
LG Switch
TAK
Informacje dotyczące zgodności
- rozszerzenie:pdf
- rozszerzenie:pdf
- rozszerzenie:pdf
- rozszerzenie:pdf
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27-calowy monitor do gier LG UltraGear™ G6 300 Hz QHD IPS | 27G640A z DCI-P3 na poziomie 95% (typowo), VESA DisplayHDR™ 400, 1 ms (GtG), USB-C (PD 15 W)
27-calowy monitor do gier LG UltraGear™ G6 300 Hz QHD IPS | 27G640A z DCI-P3 na poziomie 95% (typowo), VESA DisplayHDR™ 400, 1 ms (GtG), USB-C (PD 15 W)
Kluczowe parametry
Wyświetlacz - Rozmiar [cale]
27
Wyświetlacz - Rozdzielczość
2560 x 1440
Wyświetlacz - Typ panelu
IPS
Wyświetlacz - Współczynnik proporcji
16:9
Wyświetlacz - Pokrycie gamy kolorów (typ.)
DCI P3 95% (CIE1976)
Wyświetlacz - Jasność (typ.) [cd/m²]
400
Wyświetlacz - Częstotliwość odświeżania (maks.) [Hz]
300
Wyświetlacz - Czas reakcji
1ms (GtG w trybie Szybszym)
Mechaniczny - Regulacja położenia wyświetlacza
Pochył/Wysokość/Skręt/Pivot
Wszystkie specyfikacje
MECHANICZNY
Regulacja położenia wyświetlacza
Pochył/Wysokość/Skręt/Pivot
Możliwość montażu na ścianie [mm]
100 x 100
WYMIARY/WAGA
Wymiary w opakowaniu (szer. x wys. x gł.) [mm]
810×165×465mm
Wymiary z podstawką (szer. x wys. x gł.) [mm]
613.68×539.1x239(wysunięty) / 613.68x389.1x239(opuszczony)
Wymiary bez podstawki (szer. x wys. x gł.) [mm]
613.68×365.77×57.44mm
Waga w transporcie [kg]
7.4
Waga z podstawką [kg]
5.47
Waga bez podstawy [kg]
3.4
WYŚWIETLACZ
Rozmiar [cale]
27
Współczynnik proporcji
16:9
Typ panelu
IPS
Czas reakcji
1ms (GtG w trybie Szybszym)
Rozdzielczość
2560 x 1440
Rozstaw pikseli [mm]
0.2328 x 0.2328 mm
Głębia kolorów (liczba kolorów)
1.07 mld
Kąt widzenia (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Jasność (typ.) [cd/m²]
400
Współczynnik kontrastu (typ.)
1300:1
Pokrycie gamy kolorów (typ.)
DCI P3 95% (CIE1976)
Pokrycie gamy kolorów (min.)
DCI P3 90% (CIE1976)
Częstotliwość odświeżania (maks.) [Hz]
300
Jasność (min.) [cd/m²]
320
Współczynnik kontrastu (min.)
600:1
Rozmiar [cm]
68.378
FUNKCJE
HDR 10
TAK
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
Słabość kolorów
TAK
Inteligentne oszczędzanie energii
TAK
Kolor skalibrowany fabrycznie
TAK
Zabezpieczenie przed migotaniem
TAK
NVIDIA G-Sync™
TAK, zgodny z G-SYNC
Dynamiczna synchronizacja akcji
TAK
Stabilizator czerni
TAK
Celownik
TAK
Tryb czytania (Tryb ochrony oczu)
TAK
Licznik FPS
TAK
VRR
TAK
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 400
Klucz zdefiniowany przez użytkownika
TAK
Automatyczny przełącznik wejścia
TAK
Efekt HDR
TAK
INFORMACJE
Nazwa produktu
UltraGear
Rok
Y25
AKCESORIUM
Display Port
TAK
HDMI
TAK (2.1)
ZASILANIE
Pobór mocy (tryb uśpienia)
Poniżej 0.5W
Pobór mocy (DC wył.)
Poniżej 0.3W
Wejście AC
100~240V (50/60Hz)
Typ zasilania
Zasilanie zewnętrzne (zasilacz)
Pobór mocy (tryb wł.)
45W
Pobór mocy (tryb wł.) (ErP)
26W
DŹWIĘK
Głośnik
5W x 2
ŁĄCZNOŚĆ
HDMI
TAK(x2)
DisplayPort
TAK(x1)
Wersja DP
1.4
USB-C
TAK(x1)
Wyjście słuchawkowe
3-polowe (tylko dźwięk)
Port USB Downstream
TAK(x2/wer.3.0)
Port USB Upstream
TAK(x1/wer.3.0)
USB-C (transmisja danych)
TAK
USB-C (zasilanie)
15W
APLIKACJA SW
LG Switch
TAK
Informacje dotyczące zgodności
- rozszerzenie:pdf
- rozszerzenie:pdf
- rozszerzenie:pdf
- rozszerzenie:pdf
Co mówią ludzie
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Zadzwoń do nas
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100 PLN rabatu na pierwszy zakup dla zalogowanych klientów