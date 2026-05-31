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27-calowy monitor do gier LG UltraGear™ G6 300 Hz QHD IPS | 27G640A z DCI-P3 na poziomie 95% (typowo), VESA DisplayHDR™ 400, 1 ms (GtG), USB-C (PD 15 W)

27-calowy monitor do gier LG UltraGear™ G6 300 Hz QHD IPS | 27G640A z DCI-P3 na poziomie 95% (typowo), VESA DisplayHDR™ 400, 1 ms (GtG), USB-C (PD 15 W)

27G640A-B
Front view of 27-calowy monitor do gier LG UltraGear™ G6 300 Hz QHD IPS | 27G640A z DCI-P3 na poziomie 95% (typowo), VESA DisplayHDR™ 400, 1 ms (GtG), USB-C (PD 15 W) 27G640A-B
'widok z boku pod kątem -15 stopni
'widok z boku pod kątem +15 stopni
widok z przodu w pionie
widok z tyłu pod kątem w lewo
'widok z tyłu z boku pod kątem
widok z lewej strony
widok z prawej strony
widok z góry z tyłu
widok z góry z tyłu z obrotem w lewo
'widok z góry z tyłu z obrotem w prawo
'widok z tyłu
widok z tyłu pod kątem w lewo
widok z tyłu pod kątem w prawo
zbliżenie z tyłu na mocowanie podstawy i porty
Front view of 27-calowy monitor do gier LG UltraGear™ G6 300 Hz QHD IPS | 27G640A z DCI-P3 na poziomie 95% (typowo), VESA DisplayHDR™ 400, 1 ms (GtG), USB-C (PD 15 W) 27G640A-B
'widok z boku pod kątem -15 stopni
'widok z boku pod kątem +15 stopni
widok z przodu w pionie
widok z tyłu pod kątem w lewo
'widok z tyłu z boku pod kątem
widok z lewej strony
widok z prawej strony
widok z góry z tyłu
widok z góry z tyłu z obrotem w lewo
'widok z góry z tyłu z obrotem w prawo
'widok z tyłu
widok z tyłu pod kątem w lewo
widok z tyłu pod kątem w prawo
zbliżenie z tyłu na mocowanie podstawy i porty

Główne cechy

  • 27-calowy ekran IPS QHD (2560x1440)
  • Czas reakcji 1ms (GtG)
  • DisplayHDR 400 DCI-P3 na poziomie 95%
  • Kompatybilny z NVIDIA® G-SYNC / AMD FreeSync™ Premium
  • Ekran pozbawiony ramek z 3 stron
  • Minimalistyczna podstawa w kształcie litery L
Więcej
Logo UltraGear™ G6 w futurystycznym, oświetlonym neonem pomieszczeniu.

Logo UltraGear™ G6 w futurystycznym, oświetlonym neonem pomieszczeniu.

27-calowy monitor gamingowy jakości QHD i 300 Hz

Przedni obraz monitora do gier UltraGear™ 27G640A w futurystycznym, oświetlonym neonem pomieszczeniu.

* Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

Przegląd cech i funkcji monitora do gier podkreślający: Rozdzielczość IPS 16:9 QHD 2560x1440, 95% gama kolorów DCI-P3, VESA DisplayHDR 400, częstotliwość odświeżania 300 Hz, czas reakcji 1 ms (GtG), USB-C z zasilaniem 15 W i złączem HDMI 2.1, Adaptive Sync z obsługą NVIDIA G-SYNC i AMD FreeSync Premium.

Przegląd cech i funkcji monitora do gier podkreślający: Rozdzielczość IPS 16:9 QHD 2560x1440, 95% gama kolorów DCI-P3, VESA DisplayHDR 400, częstotliwość odświeżania 300 Hz, czas reakcji 1 ms (GtG), USB-C z zasilaniem 15 W i złączem HDMI 2.1, Adaptive Sync z obsługą NVIDIA G-SYNC i AMD FreeSync Premium.

Display

Display

Wyrazistość zapewniająca kontrolę

Dzięki 27-calowemu ekranowi QHD (2560x1440) monitor zapewnia realistyczny obraz i spójną jakość obrazu, zapewniając wyrazistość i głębię. Rozdzielczość 1440p i proporcje ekranu 16:9 zapewniają wyważony obraz na całym ekranie, który poprawia orientację przestrzenną podczas rozgrywki — pozwala to graczowi w pełni zanurzyć się w grze, a jednocześnie ułatwia śledzenie kluczowych elementów wizualnych.

Zbliżenie na monitor UltraGear™ 27G640A wyświetlający scenę z gry science-fiction, podkreślające jego rozdzielczość 16:9 QHD 2560x1440.

Zbliżenie na monitor UltraGear™ 27G640A wyświetlający scenę z gry science-fiction, podkreślające jego rozdzielczość 16:9 QHD 2560x1440.

*Obrazy są symulowane w celu podkreślenia funkcji. Mogą różnić się w rzeczywistości.

Daj się pochłonąć rzeczywistym kolorom i ciesz się grą

Nasz monitor do gier obsługuje szerokie spektrum barw, obejmujące 95% (typowo) gamy kolorów DCI-P3, zapewniając wierne odwzorowanie barw zgodne ze standardem VESA DisplayHDR 400, co pozwala cieszyć się realistycznymi wrażeniami podczas grania.

Futurystyczna scena bitwy na monitorze UltraGear™ 27G640A, prezentująca żywe kolory z 95% gamą kolorów DCI-P3 i certyfikatem VESA DisplayHDR™ 400.

Futurystyczna scena bitwy na monitorze UltraGear™ 27G640A, prezentująca żywe kolory z 95% gamą kolorów DCI-P3 i certyfikatem VESA DisplayHDR™ 400.

* Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

SZYBKOŚĆ

SZYBKOŚĆ

Scena wyścigów motocyklowych ilustrująca odświeżanie UltraGear™ 27G640A z częstotliwością 300 Hz dla płynnego, krystalicznie czystego ruchu w grach.

Płynny ruch w grach
z odświeżaniem z częstotliwością 300 Hz

Zapewnia odświeżanie z częstotliwością 300 Hz dla płynnego, krystalicznie czystego obrazu przy minimalnym rozmyciu.

Zanurz się w jeszcze bardziej wciągającej rozgrywce z każdą klatką.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

²El aprovechamiento de tasas de refresco de hasta 330 Hz requiere una tarjeta gráfica compatible. Consulte las especificaciones de su equipo.

Oszałamiająca szybkość,
zanurz się w świecie gier dzięki
czasowi reakcji 1 ms (GtG)

Ultraszybki czas reakcji 1 ms (GtG),zmniejszający efekt smużenia i zapewniający krótki czas reakcji,pozwala cieszyć się zupełnie nową jakością gry.

*Obrazy są symulowane w celu podkreślenia funkcji. Mogą różnić się w rzeczywistości.

*Wybierz „Tryb szybszy”, aby włączyć funkcję „1ms Response Time”. (Dostosowanie gry → Czas reakcji → Tryb szybszy).

TECHNOLOGIA

TECHNOLOGIA

Płynny ruch,
nieskończąca się rozgrywka

Zminimalizuj zrywy obrazu i opóźnienia dzięki technologii AMD FreeSync™ Premium oraz oficjalnie potwierdzonej zgodności z G-SYNC® firmy NVIDIA na monitorze 4K do gier. Ciesz się znacznie mniejszym rozrywaniem obrazu i płynniejszą rozgrywką o krystalicznie czystej jakości.

Scena wyścigu z gry „Assetto Corsa Competizione” wyświetlana na monitorze UltraGear™ 27G640A, obsługującym technologie NVIDIA G-SYNC i AMD FreeSync Premium.

Scena wyścigu z gry „Assetto Corsa Competizione” wyświetlana na monitorze UltraGear™ 27G640A, obsługującym technologie NVIDIA G-SYNC i AMD FreeSync Premium.

* Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

*Wydajność funkcji jest porównywana z modelami, w których nie zastosowano technologii synchronizacji.

*W zależności od połączenia sieciowego mogą wystąpić błędy lub opóźnienia.

Dynamic Action Sync

Zmniejszając opóźnienia wejściowe za pomocą Dynamic Action Sync, gracze mogą uchwycić krytyczne momenty w czasie rzeczywistym i szybko reagować.

Black Stabilizer

Black Stabilizer pomaga wykrywać snajperów w najciemniejszych zakamarkach i szybko radzić sobie z wybuchami błyskowymi.

Crosshair

Cel jest ustawiony na środku, co ułatwia trafienie.

Licznik FPS

Licznik FPS pokaże Ci, jak wszystko się ładuje. Nieważne, czy edytujesz, grasz, czy oglądasz film, każda klatka ma znaczenie. Dzięki licznikowi FPS dostaniesz dostęp do danych w czasie rzeczywistym.

* Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

Minimalistyczna i elegancka konstrukcja

Ciesz się oświetleniem w kształcie sześciokąta i praktycznie bezramkową konstrukcją, a także w pełni regulowaną podstawą, która umożliwia obrót, pochylenie, zmianę wysokości i obrót wokół osi. Minimalistyczna podstawa w kształcie litery L została zaprojektowana tak, aby oszczędzać miejsce na biurku i eliminować niewykorzystaną przestrzeń, dzięki czemu Twoje stanowisko będzie schludnie wyglądać i wydajnie działać.

Ikona przechyłu, obrotu, obrotu, regulacji wysokości i ikona uchwytu ściennego 100 × 100.
Widok monitora do gier UltraGear™ 27G640A z przodu i z tyłu, wyświetlający futurystyczną scenę wyścigu na ekranie.

Widok monitora do gier UltraGear™ 27G640A z przodu i z tyłu, wyświetlający futurystyczną scenę wyścigu na ekranie.

Ikona USB Type C.

USB Type-C™ 

'PD 15 W

Ikona HDMI.

HDMI™ 2.1 ×2

Ikona DisplayPort.

DisplayPort 1.4 ×1 

z DSC

* Obrazy stanowią symulację mającą na celu lepsze zrozumienie funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

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Kluczowe parametry

  • Wyświetlacz - Rozmiar [cale]

    27

  • Wyświetlacz - Rozdzielczość

    2560 x 1440

  • Wyświetlacz - Typ panelu

    IPS

  • Wyświetlacz - Współczynnik proporcji

    16:9

  • Wyświetlacz - Pokrycie gamy kolorów (typ.)

    DCI P3 95% (CIE1976)

  • Wyświetlacz - Jasność (typ.) [cd/m²]

    400

  • Wyświetlacz - Częstotliwość odświeżania (maks.) [Hz]

    300

  • Wyświetlacz - Czas reakcji

    1ms (GtG w trybie Szybszym)

  • Mechaniczny - Regulacja położenia wyświetlacza

    Pochył/Wysokość/Skręt/Pivot

Wszystkie specyfikacje

MECHANICZNY

  • Regulacja położenia wyświetlacza

    Pochył/Wysokość/Skręt/Pivot

  • Możliwość montażu na ścianie [mm]

    100 x 100

WYMIARY/WAGA

  • Wymiary w opakowaniu (szer. x wys. x gł.) [mm]

    810×165×465mm

  • Wymiary z podstawką (szer. x wys. x gł.) [mm]

    613.68×539.1x239(wysunięty) / 613.68x389.1x239(opuszczony)

  • Wymiary bez podstawki (szer. x wys. x gł.) [mm]

    613.68×365.77×57.44mm

  • Waga w transporcie [kg]

    7.4

  • Waga z podstawką [kg]

    5.47

  • Waga bez podstawy [kg]

    3.4

WYŚWIETLACZ

  • Rozmiar [cale]

    27

  • Współczynnik proporcji

    16:9

  • Typ panelu

    IPS

  • Czas reakcji

    1ms (GtG w trybie Szybszym)

  • Rozdzielczość

    2560 x 1440

  • Rozstaw pikseli [mm]

    0.2328 x 0.2328 mm

  • Głębia kolorów (liczba kolorów)

    1.07 mld

  • Kąt widzenia (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Jasność (typ.) [cd/m²]

    400

  • Współczynnik kontrastu (typ.)

    1300:1

  • Pokrycie gamy kolorów (typ.)

    DCI P3 95% (CIE1976)

  • Pokrycie gamy kolorów (min.)

    DCI P3 90% (CIE1976)

  • Częstotliwość odświeżania (maks.) [Hz]

    300

  • Jasność (min.) [cd/m²]

    320

  • Współczynnik kontrastu (min.)

    600:1

  • Rozmiar [cm]

    68.378

FUNKCJE

  • HDR 10

    TAK

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Słabość kolorów

    TAK

  • Inteligentne oszczędzanie energii

    TAK

  • Kolor skalibrowany fabrycznie

    TAK

  • Zabezpieczenie przed migotaniem

    TAK

  • NVIDIA G-Sync™

    TAK, zgodny z G-SYNC

  • Dynamiczna synchronizacja akcji

    TAK

  • Stabilizator czerni

    TAK

  • Celownik

    TAK

  • Tryb czytania (Tryb ochrony oczu)

    TAK

  • Licznik FPS

    TAK

  • VRR

    TAK

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 400

  • Klucz zdefiniowany przez użytkownika

    TAK

  • Automatyczny przełącznik wejścia

    TAK

  • Efekt HDR

    TAK

INFORMACJE

  • Nazwa produktu

    UltraGear

  • Rok

    Y25

AKCESORIUM

  • Display Port

    TAK

  • HDMI

    TAK (2.1)

ZASILANIE

  • Pobór mocy (tryb uśpienia)

    Poniżej 0.5W

  • Pobór mocy (DC wył.)

    Poniżej 0.3W

  • Wejście AC

    100~240V (50/60Hz)

  • Typ zasilania

    Zasilanie zewnętrzne (zasilacz)

  • Pobór mocy (tryb wł.)

    45W

  • Pobór mocy (tryb wł.) (ErP)

    26W

DŹWIĘK

  • Głośnik

    5W x 2

ŁĄCZNOŚĆ

  • HDMI

    TAK(x2)

  • DisplayPort

    TAK(x1)

  • Wersja DP

    1.4

  • USB-C

    TAK(x1)

  • Wyjście słuchawkowe

    3-polowe (tylko dźwięk)

  • Port USB Downstream

    TAK(x2/wer.3.0)

  • Port USB Upstream

    TAK(x1/wer.3.0)

  • USB-C (transmisja danych)

    TAK

  • USB-C (zasilanie)

    15W

APLIKACJA SW

  • LG Switch

    TAK

Informacje dotyczące zgodności

Więcej informacji dotyczących zgodności
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa akcesoriów są zawarte w informacjach dotyczących bezpieczeństwa produktu i są jest dostarczane oddzielnie.
Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak ten produkt przetwarza dane i o swoich prawach jako użytkownik, odwiedź „Zakres danych i specyfikacje” na LG Privacy

Co mówią ludzie

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27-calowy monitor do gier LG UltraGear™ G6 300 Hz QHD IPS | 27G640A z DCI-P3 na poziomie 95% (typowo), VESA DisplayHDR™ 400, 1 ms (GtG), USB-C (PD 15 W)

27-calowy monitor do gier LG UltraGear™ G6 300 Hz QHD IPS | 27G640A z DCI-P3 na poziomie 95% (typowo), VESA DisplayHDR™ 400, 1 ms (GtG), USB-C (PD 15 W)

27G640A-B

Główne cechy

  • 27-calowy ekran IPS QHD (2560x1440)
  • Czas reakcji 1ms (GtG)
  • DisplayHDR 400 DCI-P3 na poziomie 95%
  • Kompatybilny z NVIDIA® G-SYNC / AMD FreeSync™ Premium
  • Ekran pozbawiony ramek z 3 stron
  • Minimalistyczna podstawa w kształcie litery L
Więcej
Drukuj

Kluczowe parametry

  • Wyświetlacz - Rozmiar [cale]

    27

  • Wyświetlacz - Rozdzielczość

    2560 x 1440

  • Wyświetlacz - Typ panelu

    IPS

  • Wyświetlacz - Współczynnik proporcji

    16:9

  • Wyświetlacz - Pokrycie gamy kolorów (typ.)

    DCI P3 95% (CIE1976)

  • Wyświetlacz - Jasność (typ.) [cd/m²]

    400

  • Wyświetlacz - Częstotliwość odświeżania (maks.) [Hz]

    300

  • Wyświetlacz - Czas reakcji

    1ms (GtG w trybie Szybszym)

  • Mechaniczny - Regulacja położenia wyświetlacza

    Pochył/Wysokość/Skręt/Pivot

Wszystkie specyfikacje

MECHANICZNY

  • Regulacja położenia wyświetlacza

    Pochył/Wysokość/Skręt/Pivot

  • Możliwość montażu na ścianie [mm]

    100 x 100

WYMIARY/WAGA

  • Wymiary w opakowaniu (szer. x wys. x gł.) [mm]

    810×165×465mm

  • Wymiary z podstawką (szer. x wys. x gł.) [mm]

    613.68×539.1x239(wysunięty) / 613.68x389.1x239(opuszczony)

  • Wymiary bez podstawki (szer. x wys. x gł.) [mm]

    613.68×365.77×57.44mm

  • Waga w transporcie [kg]

    7.4

  • Waga z podstawką [kg]

    5.47

  • Waga bez podstawy [kg]

    3.4

WYŚWIETLACZ

  • Rozmiar [cale]

    27

  • Współczynnik proporcji

    16:9

  • Typ panelu

    IPS

  • Czas reakcji

    1ms (GtG w trybie Szybszym)

  • Rozdzielczość

    2560 x 1440

  • Rozstaw pikseli [mm]

    0.2328 x 0.2328 mm

  • Głębia kolorów (liczba kolorów)

    1.07 mld

  • Kąt widzenia (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Jasność (typ.) [cd/m²]

    400

  • Współczynnik kontrastu (typ.)

    1300:1

  • Pokrycie gamy kolorów (typ.)

    DCI P3 95% (CIE1976)

  • Pokrycie gamy kolorów (min.)

    DCI P3 90% (CIE1976)

  • Częstotliwość odświeżania (maks.) [Hz]

    300

  • Jasność (min.) [cd/m²]

    320

  • Współczynnik kontrastu (min.)

    600:1

  • Rozmiar [cm]

    68.378

FUNKCJE

  • HDR 10

    TAK

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Słabość kolorów

    TAK

  • Inteligentne oszczędzanie energii

    TAK

  • Kolor skalibrowany fabrycznie

    TAK

  • Zabezpieczenie przed migotaniem

    TAK

  • NVIDIA G-Sync™

    TAK, zgodny z G-SYNC

  • Dynamiczna synchronizacja akcji

    TAK

  • Stabilizator czerni

    TAK

  • Celownik

    TAK

  • Tryb czytania (Tryb ochrony oczu)

    TAK

  • Licznik FPS

    TAK

  • VRR

    TAK

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 400

  • Klucz zdefiniowany przez użytkownika

    TAK

  • Automatyczny przełącznik wejścia

    TAK

  • Efekt HDR

    TAK

INFORMACJE

  • Nazwa produktu

    UltraGear

  • Rok

    Y25

AKCESORIUM

  • Display Port

    TAK

  • HDMI

    TAK (2.1)

ZASILANIE

  • Pobór mocy (tryb uśpienia)

    Poniżej 0.5W

  • Pobór mocy (DC wył.)

    Poniżej 0.3W

  • Wejście AC

    100~240V (50/60Hz)

  • Typ zasilania

    Zasilanie zewnętrzne (zasilacz)

  • Pobór mocy (tryb wł.)

    45W

  • Pobór mocy (tryb wł.) (ErP)

    26W

DŹWIĘK

  • Głośnik

    5W x 2

ŁĄCZNOŚĆ

  • HDMI

    TAK(x2)

  • DisplayPort

    TAK(x1)

  • Wersja DP

    1.4

  • USB-C

    TAK(x1)

  • Wyjście słuchawkowe

    3-polowe (tylko dźwięk)

  • Port USB Downstream

    TAK(x2/wer.3.0)

  • Port USB Upstream

    TAK(x1/wer.3.0)

  • USB-C (transmisja danych)

    TAK

  • USB-C (zasilanie)

    15W

APLIKACJA SW

  • LG Switch

    TAK

Informacje dotyczące zgodności

Więcej informacji dotyczących zgodności
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa akcesoriów są zawarte w informacjach dotyczących bezpieczeństwa produktu i są jest dostarczane oddzielnie.
Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak ten produkt przetwarza dane i o swoich prawach jako użytkownik, odwiedź „Zakres danych i specyfikacje” na LG Privacy

Co mówią ludzie

Polecane produkty

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