32-calowy monitor gamingowy UltraGear™ G6, QHD 200 Hz

32-calowy monitor gamingowy UltraGear™ G6, QHD 200 Hz

32G620B-B
Widok z przodu monitora do gier wyświetlany w futurystycznym otoczeniu w stylu neonowym.
Zbliżenie na 32-calowy monitor do gier LG UltraGear wyświetlający scenę z gry science fiction, podkreślający jego rozdzielczość 16:9 QHD wynoszącą 2560×1440.
Futurystyczna scena bitwy wyświetlana na monitorze do gier, prezentująca żywe kolory dzięki 99% gamie kolorów sRGB, technologii IPS i certyfikacji DisplayHDR.
Scena wyścigu motocyklowego wyświetlana na monitorze do gier, ilustrująca częstotliwość odświeżania 200 Hz zapewniającą płynność ruchu w grach.
Obraz porównawczy pokazujący szybkie przejścia na ekranie dzięki czasowi reakcji 1 ms (GtG), zapewniającemu płynniejszą i bardziej responsywną grafikę w grach na monitorze do gier.
Scena wyścigowa z gry Assetto Corsa Competizione wyświetlana na monitorze do gier, wyposażonym w funkcję Adaptive Sync z obsługą technologii NVIDIA G-SYNC i AMD FreeSync Premium, zapewniającą płynną rozgrywkę bez zniekształceń obrazu.
Zdjęcie przedstawiające przegląd funkcji monitora do gier z regulacją wyświetlania w trybie Dual Mode, funkcją Smart Screen Split do tworzenia układów wielozadaniowych, uruchamianiem połączeń wideo jednym kliknięciem oraz spersonalizowanym kreatorem obrazu do dostosowywania ustawień ekranu.
Widok tylnej części monitora gamingowego pokazujący porty połączeniowe, w tym dwa wejścia HDMI™ 2.0 i dwa porty DisplayPort 1.4 z obsługą DSC.
Widok przedniej i bocznej części monitora gamingowego ilustrujący jego ogólne wymiary i profil.
Główne cechy

  • 32-calowy wyświetlacz IPS QHD (2560 x 1440)
  • Częstotliwość odświeżania 200 Hz, czas reakcji 1 ms (GtG)
  • HDR 10 z sRGB 99% (typowo), obsługa 16,7 mln kolorów
  • Kompatybilność z NVIDIA® G-SYNC® / AMD FreeSync™ Premium
  • Praktycznie bezramkowa konstrukcja z 3 stron
  • Minimalistyczna podstawka L‑Stand
Więcej
 32" monitor gamingowy QHD 200 Hz

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.

Wyświetlacz

Wyrazistość pod kontrolą

32‑calowy ekran QHD (2560 × 1440) zapewnia realistyczny obraz i spójną jakość wyświetlania, oferując wyjątkową wyrazistość i głębię detali. Proporcje 16:9 gwarantują zbalansowany widok na całym ekranie, poprawiając orientację przestrzenną w grze.

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.

Zanurz się w realistycznych kolorach

Monitor gamingowy oferuje szeroką paletę barw z 95% (typ.) pokryciem DCI‑P3, zapewniając wierne, nasycone kolory. Obsługa VESA DisplayHDR™ 400 pozwala uzyskać realistyczny obraz i bardziej autentyczne wrażenia z rozgrywki.

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.

Wyświetlacz IPS™

LG IPS™ gwarantuje precyzyjne kolory i szerokie kąty widzenia dla spójnej jakości obrazu.

HDR 10

HDR10 obsługuje określone poziomy jasności i kolorów, zapewniając bardziej realistyczny obraz z lepszym kontrastem i wyraźniejszymi detalami.

sRGB 99% (typ.)

99% pokrycia palety DCI‑P3 zapewnia precyzyjne odwzorowanie kolorów, oferując wierny i spójny obraz.

Szybkość

Scena wyścigu motocyklowego ilustrująca częstotliwość odświeżania 200 Hz monitora UltraGear™ 32G620B, zapewniającą płynność i krystalicznie czysty obraz podczas grania.

Maksymalna płynność obrazu
z odświeżaniem 200 Hz

200 Hz to wyjątkowa płynność i wyrazisty obraz w ruchu — więcej immersji z każdą klatką.

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.

Błyskawiczna reakcja
w każdej akcji

Czas reakcji 1 ms (GtG) redukuje efekt reverse ghostingu, dzięki czemu ruch na ekranie pozostaje czysty, a rozgrywka płynna i responsywna.

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.

TECHNOLOGIA

Płynność bez rozpraszania

Płynna synchronizacja obrazu z AMD FreeSync™ Premium, potwierdzona kompatybilnością NVIDIA® G‑SYNC® Compatible, pozwala ograniczyć tearing i opóźnienia. Efektem jest wyraźnie zredukowane rozrywanie i stuttering oraz płynna, krystalicznie czysta rozgrywka.

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.

*Wydajność tej funkcji jest porównywana z modelami, w których nie zastosowano technologii synchronizacji.

*W zależności od połączenia sieciowego mogą wystąpić błędy lub opóźnienia.

Dynmiczna synchronizacja akcji (DAS)

Dzięki Dynamic Action Sync opóźnienia są zredukowane, a reakcje szybsze — dokładnie wtedy, gdy liczy się każda sekunda.

Stabilizator czerni

Dzięki stabilizatorowi czerni (Black Stabilizer) łatwiej wychwycisz wrogów w cieniach i zachowasz orientację nawet podczas intensywnych efektów świetlnych.

Celownik

Stały celownik w centrum ekranu dla większej celności i szybszych reakcji.

Licznik FPS

Licznik FPS wyświetla liczbę klatek na sekundę w czasie rzeczywistym, pomagając monitorować płynność obrazu w grach i codziennym użytkowaniu.

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.

Inteligentna kontrola
płynne przełączanie z LG Switch

Aplikacja LG Switch ułatwia personalizację monitora — szybka regulacja obrazu, skróty klawiszowe, 11 układów ekranu i uruchamianie wideorozmów jednym kliknięciem zapewniają pełną kontrolę i wygodę na co dzień.

Pobierz
Ten film pokazuje, jak skonfigurować monitor za pomocą aplikacji LG Switch.

*Ten film ma charakter wyłącznie poglądowy i może nie odzwierciedlać rzeczywistych specyfikacji produktu.

*Aby prawidłowo korzystać z LG Switch, należy pobrać oprogramowanie i instrukcję obsługi ze strony LG.com.

Smukły design dla graczy

Smukła podstawa z pełną regulacją — pochylenie, obrót i wysokość — pozwala lepiej wykorzystać przestrzeń na biurku, zachować porządek i podkreślić nowoczesny, wyrafinowany charakter stanowiska.

Pochył

Pivot

Regulacja wysokości

Wysokość

HDMI

HDMI™ 2.0 x2

DisplayPort

DisplayPort1.4 x1 

z DSC

H/P out

3‑polowe wyjście słuchawkowe

*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.

Kluczowe parametry

  • Wyświetlacz - Rozmiar [cale]

    31.5

  • Wyświetlacz - Rozdzielczość

    2560 x 1440

  • Wyświetlacz - Typ panelu

    IPS

  • Wyświetlacz - Współczynnik proporcji

    16:9

  • Wyświetlacz - Pokrycie gamy kolorów (typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Wyświetlacz - Jasność (typ.) [cd/m²]

    300 cd/m²

  • Wyświetlacz - Częstotliwość odświeżania (maks.) [Hz]

    200

  • Wyświetlacz - Czas reakcji

    1ms (GtG)

  • Mechaniczny - Regulacja położenia wyświetlacza

    pochył/wysokość/pivot/obrót

Wszystkie specyfikacje

INFORMACJE

  • Nazwa produktu

    UltraGear

  • Rok

    Y26

WYŚWIETLACZ

  • Rozmiar [cale]

    31.5

  • Współczynnik proporcji

    16:9

  • Typ panelu

    IPS

  • Czas reakcji

    1ms (GtG)

  • Rozdzielczość

    2560 x 1440

  • Rozstaw pikseli [mm]

    0.2727x0.2727 mm

  • Głębia kolorów (liczba kolorów)

    1.07B

  • Kąt widzenia (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Jasność (typ.) [cd/m²]

    300 cd/m²

  • Współczynnik kontrastu (typ.)

    1200:1

  • Pokrycie gamy kolorów (typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Pokrycie gamy kolorów (min.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Częstotliwość odświeżania (maks.) [Hz]

    200

  • Jasność (min.) [cd/m²]

    240 cd/m²

  • Współczynnik kontrastu (min.)

    840:1

  • Rozmiar [cm]

    80

ŁĄCZNOŚĆ

  • HDMI

    TAK(2ea)

  • DisplayPort

    TAK(1ea)

  • Wersja DP

    1.4

  • Wyjście słuchawkowe

    3-polowe (tylko dźwięk)

FUNKCJE

  • HDR 10

    TAK

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Słabość kolorów

    TAK

  • Inteligentne oszczędzanie energii

    TAK

  • Kolor skalibrowany fabrycznie

    TAK

  • Zabezpieczenie przed migotaniem

    TAK

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • Dynamiczna synchronizacja akcji

    TAK

  • Stabilizator czerni

    TAK

  • Celownik

    TAK

  • Tryb czytania (Tryb ochrony oczu)

    TAK

  • Licznik FPS

    TAK

  • VRR

    TAK

  • Klucz zdefiniowany przez użytkownika

    TAK

  • Automatyczny przełącznik wejścia

    TAK

  • Efekt HDR

    TAK

MECHANICZNY

  • Regulacja położenia wyświetlacza

    pochył/wysokość/pivot/obrót

  • Możliwość montażu na ścianie [mm]

    100 x 100 mm

WYMIARY/WAGA

  • Wymiary w opakowaniu (szer. x wys. x gł.) [mm]

    950 x 498 x 140

  • Wymiary z podstawką (szer. x wys. x gł.) [mm]

    713.2 x 610 x 220 mm (góa)/ 713.2 x 480 x 220 mm (dół)

  • Wymiary bez podstawki (szer. x wys. x gł.) [mm]

    713.2 x 419.1 x 40.4

  • Waga w transporcie [kg]

    9.2kg

  • Waga z podstawką [kg]

    7.2kg

  • Waga bez podstawy [kg]

    4.7kg

ZASILANIE

  • Pobór mocy (tryb uśpienia)

    Mniej niż 0.3W

  • Pobór mocy (DC wył.)

    Mniej niż 0.3W

  • Wejście AC

    100~240V (50/60Hz)

  • Typ zasilania

    Zasilanie zewnętrzne (zasilacz)

  • Pobór mocy (tryb wł.)

    32W

  • Pobór mocy (tryb wł.) (ErP)

    27W

AKCESORIUM

  • Display Port

    TAK

APLIKACJA SW

  • Dual Controller

    TAK

  • LG Switch

    TAK

Informacje dotyczące zgodności

Więcej informacji dotyczących zgodności
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa akcesoriów są zawarte w informacjach dotyczących bezpieczeństwa produktu i są jest dostarczane oddzielnie.
Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak ten produkt przetwarza dane i o swoich prawach jako użytkownik, odwiedź „Zakres danych i specyfikacje” na LG Privacy

