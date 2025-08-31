We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
32-calowy monitor gamingowy UltraGear™ G6, QHD 200 Hz
*Obrazy zostały wygenerowane w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń użytkownika.
Wyrazistość pod kontrolą
32‑calowy ekran QHD (2560 × 1440) zapewnia realistyczny obraz i spójną jakość wyświetlania, oferując wyjątkową wyrazistość i głębię detali. Proporcje 16:9 gwarantują zbalansowany widok na całym ekranie, poprawiając orientację przestrzenną w grze.
Zanurz się w realistycznych kolorach
Monitor gamingowy oferuje szeroką paletę barw z 95% (typ.) pokryciem DCI‑P3, zapewniając wierne, nasycone kolory. Obsługa VESA DisplayHDR™ 400 pozwala uzyskać realistyczny obraz i bardziej autentyczne wrażenia z rozgrywki.
Wyświetlacz IPS™
LG IPS™ gwarantuje precyzyjne kolory i szerokie kąty widzenia dla spójnej jakości obrazu.
HDR 10
HDR10 obsługuje określone poziomy jasności i kolorów, zapewniając bardziej realistyczny obraz z lepszym kontrastem i wyraźniejszymi detalami.
Błyskawiczna reakcja
w każdej akcji
Czas reakcji 1 ms (GtG) redukuje efekt reverse ghostingu, dzięki czemu ruch na ekranie pozostaje czysty, a rozgrywka płynna i responsywna.
Płynność bez rozpraszania
Płynna synchronizacja obrazu z AMD FreeSync™ Premium, potwierdzona kompatybilnością NVIDIA® G‑SYNC® Compatible, pozwala ograniczyć tearing i opóźnienia. Efektem jest wyraźnie zredukowane rozrywanie i stuttering oraz płynna, krystalicznie czysta rozgrywka.
*Wydajność tej funkcji jest porównywana z modelami, w których nie zastosowano technologii synchronizacji.
*W zależności od połączenia sieciowego mogą wystąpić błędy lub opóźnienia.
Dynmiczna synchronizacja akcji (DAS)
Dzięki Dynamic Action Sync opóźnienia są zredukowane, a reakcje szybsze — dokładnie wtedy, gdy liczy się każda sekunda.
Inteligentna kontrola
płynne przełączanie z LG Switch
Aplikacja LG Switch ułatwia personalizację monitora — szybka regulacja obrazu, skróty klawiszowe, 11 układów ekranu i uruchamianie wideorozmów jednym kliknięciem zapewniają pełną kontrolę i wygodę na co dzień.
*Ten film ma charakter wyłącznie poglądowy i może nie odzwierciedlać rzeczywistych specyfikacji produktu.
*Aby prawidłowo korzystać z LG Switch, należy pobrać oprogramowanie i instrukcję obsługi ze strony LG.com.
Smukły design dla graczy
Smukła podstawa z pełną regulacją — pochylenie, obrót i wysokość — pozwala lepiej wykorzystać przestrzeń na biurku, zachować porządek i podkreślić nowoczesny, wyrafinowany charakter stanowiska.
Kluczowe parametry
Wyświetlacz - Rozmiar [cale]
31.5
Wyświetlacz - Rozdzielczość
2560 x 1440
Wyświetlacz - Typ panelu
IPS
Wyświetlacz - Współczynnik proporcji
16:9
Wyświetlacz - Pokrycie gamy kolorów (typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Wyświetlacz - Jasność (typ.) [cd/m²]
300 cd/m²
Wyświetlacz - Częstotliwość odświeżania (maks.) [Hz]
200
Wyświetlacz - Czas reakcji
1ms (GtG)
Mechaniczny - Regulacja położenia wyświetlacza
pochył/wysokość/pivot/obrót
Wszystkie specyfikacje
INFORMACJE
Nazwa produktu
UltraGear
Rok
Y26
WYŚWIETLACZ
Rozmiar [cale]
31.5
Współczynnik proporcji
16:9
Typ panelu
IPS
Czas reakcji
1ms (GtG)
Rozdzielczość
2560 x 1440
Rozstaw pikseli [mm]
0.2727x0.2727 mm
Głębia kolorów (liczba kolorów)
1.07B
Kąt widzenia (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Jasność (typ.) [cd/m²]
300 cd/m²
Współczynnik kontrastu (typ.)
1200:1
Pokrycie gamy kolorów (typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Pokrycie gamy kolorów (min.)
sRGB 99% (CIE1931)
Częstotliwość odświeżania (maks.) [Hz]
200
Jasność (min.) [cd/m²]
240 cd/m²
Współczynnik kontrastu (min.)
840:1
Rozmiar [cm]
80
ŁĄCZNOŚĆ
HDMI
TAK(2ea)
DisplayPort
TAK(1ea)
Wersja DP
1.4
Wyjście słuchawkowe
3-polowe (tylko dźwięk)
FUNKCJE
HDR 10
TAK
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
Słabość kolorów
TAK
Inteligentne oszczędzanie energii
TAK
Kolor skalibrowany fabrycznie
TAK
Zabezpieczenie przed migotaniem
TAK
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
Dynamiczna synchronizacja akcji
TAK
Stabilizator czerni
TAK
Celownik
TAK
Tryb czytania (Tryb ochrony oczu)
TAK
Licznik FPS
TAK
VRR
TAK
Klucz zdefiniowany przez użytkownika
TAK
Automatyczny przełącznik wejścia
TAK
Efekt HDR
TAK
MECHANICZNY
Regulacja położenia wyświetlacza
pochył/wysokość/pivot/obrót
Możliwość montażu na ścianie [mm]
100 x 100 mm
WYMIARY/WAGA
Wymiary w opakowaniu (szer. x wys. x gł.) [mm]
950 x 498 x 140
Wymiary z podstawką (szer. x wys. x gł.) [mm]
713.2 x 610 x 220 mm (góa)/ 713.2 x 480 x 220 mm (dół)
Wymiary bez podstawki (szer. x wys. x gł.) [mm]
713.2 x 419.1 x 40.4
Waga w transporcie [kg]
9.2kg
Waga z podstawką [kg]
7.2kg
Waga bez podstawy [kg]
4.7kg
ZASILANIE
Pobór mocy (tryb uśpienia)
Mniej niż 0.3W
Pobór mocy (DC wył.)
Mniej niż 0.3W
Wejście AC
100~240V (50/60Hz)
Typ zasilania
Zasilanie zewnętrzne (zasilacz)
Pobór mocy (tryb wł.)
32W
Pobór mocy (tryb wł.) (ErP)
27W
AKCESORIUM
Display Port
TAK
APLIKACJA SW
Dual Controller
TAK
LG Switch
TAK
Informacje dotyczące zgodności
- rozszerzenie:pdf
- rozszerzenie:pdf
- rozszerzenie:pdf
- rozszerzenie:pdf
Co mówią ludzie
Rejestracja produktu
Rejestracja produktu pomoże Ci szybciej uzyskiwać pomoc.
Wsparcie dla produktu
Znajdź instrukcję obsługi, rozwiązywanie problemów i gwarancję swojego produktu LG.
Wsparcie dotyczące zamówienia
Śledź swoje zamówienie i sprawdź najczęściej zadawane pytania.
Żądanie naprawy
Zamów usługę naprawy, wygodnie przez Internet.
Czat na żywo
Porozmawiaj na czacie z ekspertami ds. produktów LG w celu uzyskania pomocy w zakupach, rabatów i ofert w czasie rzeczywistym
Wyślij do nas wiadomość e-mail
Wyślij wiadomość e-mail do działu pomocy technicznej LG
Zadzwoń do nas
Porozmawiaj bezpośrednio z naszymi przedstawicielami ds. pomocy technicznej.