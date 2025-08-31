About Cookies on This Site

Pralka ładowana od przodu o pojemności 10 kg, biała – Hygiene Care, Quick 30, Tub Clean

Label_2421246.pdf
Klasa energetyczna : PL
Karta informacyjna produktu
Label_2421246.pdf
Klasa energetyczna : PL
Karta informacyjna produktu

Pralka ładowana od przodu o pojemności 10 kg, biała – Hygiene Care, Quick 30, Tub Clean

F4A10S7NDK
Widok z przodu pralki ładowanej od przodu 10 kg, biała – Hygiene Care, Quick 30, Tub Clean {F4Z1VYC6W}
Pralka ładowana od przodu z otwartymi drzwiczkami – widok z przodu
Obraz pluszowego misia i białego ręcznika w bębnie pralki. Tekst: „Hygiene Care”: Dzięki funkcji Hygiene Care Twoje ubrania są dokładnie prane, a 99,9% bakterii zostaje usuniętych.
Obraz drobnych elementów do prania, takich jak koszulki, ubranka niemowlęce i skarpetki. Tekst: „Quick 30”: 30-minutowe pranie małych wsadów, idealne przy napiętym harmonogramie.
Obraz uśmiechniętej kobiety trzymającej biały ręcznik, klęczącej przed pralką w salonie. Tekst: „Pranie wstępne”: Pranie wstępne radzi sobie z głęboko osadzonym brudem, pozostawiając ubrania odświeżająco czyste.
Obraz dwojga dzieci bawiących się kolorowymi klockami w pobliżu pralki. Tekst: „Blokada rodzicielska”: Blokada rodzicielska zapobiega przypadkowej zmianie ustawień przez dzieci.
Wymiary montażowe pralki ładowanej od przodu
Ujęcie lifestylowe pralki ładowanej od przodu w pralni
Obraz otwartej szuflady na detergent w pralce ładowanej od przodu
Obraz z góry otwartej szuflady na detergent w pralce ładowanej od przodu
Obraz bębna w pralce ładowanej od przodu
Obraz prawej strony pralki ładowanej od przodu
Obraz z boku pralki ładowanej od przodu
Obraz lewej strony pralki ładowanej od przodu
Obraz z tyłu pralki ładowanej od przodu
Główne cechy

  • Hygiene Care
  • Quick 30
  • Tub Clean
Pralka i suszarka ładowane od przodu w przestrzeni przeznaczonej do prania

Pralka i suszarka ładowane od przodu w przestrzeni przeznaczonej do prania

Higiena

Czyste ubrania, mniej obaw o bakterie

Dzięki funkcji Hygiene Care Twoje ubrania są dokładnie prane, a 99,9% bakterii zostaje usuniętych.

Pluszowa zabawka i koc w bębnie pralki podczas trwającego prania

Pluszowa zabawka i koc w bębnie pralki podczas trwającego prania

*Cykl Hygiene zatwierdzony przez CVC Testing Technology ogranicza bakterie (Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa).

*Ilustracje produktów na zdjęciach i w filmach służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.

Quick 30

Szybkie pranie w 30 minut

30-minutowe pranie małych wsadów, idealne przy napiętym harmonogramie.

*Program Quick 30 jest odpowiedni dla prania o wadze do 2 kg.

*Czas prania może się wydłużyć, a rezultaty mogą się różnić w zależności od rodzaju i wagi odzieży oraz warunków otoczenia.

*Ilustracje produktów na zdjęciach i w filmach służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.

Tub Clean

Czyszczenie bębna jednym dotknięciem

Utrzymuj wnętrze pralki w higienicznej czystości dzięki łatwemu czyszczeniu.

Obraz wody wirującej wokół bębna, podkreślający czystość

Obraz wody wirującej wokół bębna, podkreślający czystość

*Zaleca się uruchamianie cyklu Tub Clean raz w miesiącu, aby utrzymać bęben w czystości.

*Ilustracje produktów na zdjęciach i w filmach służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.

Pranie wstępne

Pomaga usuwać trudne plamy dzięki funkcji prania wstępnego

Pranie wstępne radzi sobie z głęboko osadzonym brudem, pozostawiając ubrania odświeżająco czyste.

Kobieta klęcząca przed pralką w salonie, trzymająca czysty koc

Kobieta klęcząca przed pralką w salonie, trzymająca czysty koc

*Ilustracje produktów na zdjęciach i w filmach służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.

Child Lock (Blokada przed dziećmi)

Zapobiega przypadkowemu użyciu

Blokada rodzicielska zapobiega przypadkowej zmianie ustawień przez dzieci.

*Ilustracje produktów na zdjęciach i w filmach służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.

Pralka ładowana od przodu, umieszczona w nowoczesnej domowej pralni
Zbliżenie na szufladę na detergent w pralce.
Zbliżenie na bęben pralki z otwartymi drzwiczkami
Zbliżenie na pokrętło i panel sterowania pralki

*Ilustracje produktów na zdjęciach i w filmach służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.

Wszystkie specyfikacje

Informacje dotyczące zgodności

Więcej informacji dotyczących zgodności
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa akcesoriów są zawarte w informacjach dotyczących bezpieczeństwa produktu i są jest dostarczane oddzielnie.
Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak ten produkt przetwarza dane i o swoich prawach jako użytkownik, odwiedź „Zakres danych i specyfikacje" na LG Privacy

