Pralka ładowana od przodu o pojemności 10 kg, biała – Hygiene Care, Quick 30, Tub Clean
F4A10S7NDK
Główne cechy
- Hygiene Care
- Quick 30
- Tub Clean
Higiena
Czyste ubrania, mniej obaw o bakterie
Dzięki funkcji Hygiene Care Twoje ubrania są dokładnie prane, a 99,9% bakterii zostaje usuniętych.
*Cykl Hygiene zatwierdzony przez CVC Testing Technology ogranicza bakterie (Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa).
*Ilustracje produktów na zdjęciach i w filmach służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.
Quick 30
Szybkie pranie w 30 minut
30-minutowe pranie małych wsadów, idealne przy napiętym harmonogramie.
*Program Quick 30 jest odpowiedni dla prania o wadze do 2 kg.
*Czas prania może się wydłużyć, a rezultaty mogą się różnić w zależności od rodzaju i wagi odzieży oraz warunków otoczenia.
Tub Clean
Czyszczenie bębna jednym dotknięciem
Utrzymuj wnętrze pralki w higienicznej czystości dzięki łatwemu czyszczeniu.
*Zaleca się uruchamianie cyklu Tub Clean raz w miesiącu, aby utrzymać bęben w czystości.
Pranie wstępne
Pomaga usuwać trudne plamy dzięki funkcji prania wstępnego
Pranie wstępne radzi sobie z głęboko osadzonym brudem, pozostawiając ubrania odświeżająco czyste.
Child Lock (Blokada przed dziećmi)
Zapobiega przypadkowemu użyciu
Blokada rodzicielska zapobiega przypadkowej zmianie ustawień przez dzieci.
Wszystkie specyfikacje
Informacje dotyczące zgodności
Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak ten produkt przetwarza dane i o swoich prawach jako użytkownik, odwiedź „Zakres danych i specyfikacje” na LG Privacy
