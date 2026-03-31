55-calowy LG Mini RGB evo AI MRGB85 4K Smart TV 2026

55MRGB86B6A_EU.pdf
Klasa energetyczna : PL
Karta informacyjna produktu
55MRGB86B6A_EU.pdf
Klasa energetyczna : PL
Karta informacyjna produktu

55-calowy LG Mini RGB evo AI MRGB85 4K Smart TV 2026

55MRGB86B6A
Front view of 55-calowy LG Mini RGB evo AI MRGB85 4K Smart TV 2026 55MRGB86B6A
LG Mini RGB evo AI MRGB85 shown in front and side views highlights a 75-inch display with a 1677 mm-wide screen, a 966 mm screen height, a 1032 mm height with stand, a 51.6 mm depth, and a stand footprint measuring 1499 by 359 mm.
LG Mini RGB evo AI MRGB85, featuring RGB Primary Color Pro, delivers 100% color coverage of DCI-P3 and Adobe RGB, certified by Intertek.
RGB Primary Color Pro, used in LG Mini RGB evo AI MRGB85, features a split image comparing conventional LED color on the left with brighter, more saturated buildings on the right, highlighting 100% DCI-P3 and 100% Adobe RGB coverage.
LG Mini RGB evo AI MRGB85’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, CPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 highlights Precision Dimming through a split image comparing conventional LED on the left with deeper blacks and improved contrast definition on the right, powered by the alpha 8 AI Processor.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG Shield, applied to LG Mini RGB evo AI MRGB85, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 highlights visually lossless quality by displaying a vibrant landscape with clear depth against a dark surrounding area, reflecting visual performance like a wired TV connection.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 with Ultimate Gameplay shows a vibrant, high-speed racing scene with a blurred comparison inset highlighting Motion Booster 288, while supporting 144Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG, and GeForce NOW.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 is wall-mounted in a spacious, contemporary living space, displaying a vivid abstract artwork with swirling, multicolored elements.
Front view of 55-calowy LG Mini RGB evo AI MRGB85 4K Smart TV 2026 55MRGB86B6A
LG Mini RGB evo AI MRGB85 shown in front and side views highlights a 75-inch display with a 1677 mm-wide screen, a 966 mm screen height, a 1032 mm height with stand, a 51.6 mm depth, and a stand footprint measuring 1499 by 359 mm.
LG Mini RGB evo AI MRGB85, featuring RGB Primary Color Pro, delivers 100% color coverage of DCI-P3 and Adobe RGB, certified by Intertek.
RGB Primary Color Pro, used in LG Mini RGB evo AI MRGB85, features a split image comparing conventional LED color on the left with brighter, more saturated buildings on the right, highlighting 100% DCI-P3 and 100% Adobe RGB coverage.
LG Mini RGB evo AI MRGB85’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, CPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 highlights Precision Dimming through a split image comparing conventional LED on the left with deeper blacks and improved contrast definition on the right, powered by the alpha 8 AI Processor.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG Shield, applied to LG Mini RGB evo AI MRGB85, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 highlights visually lossless quality by displaying a vibrant landscape with clear depth against a dark surrounding area, reflecting visual performance like a wired TV connection.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 with Ultimate Gameplay shows a vibrant, high-speed racing scene with a blurred comparison inset highlighting Motion Booster 288, while supporting 144Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG, and GeForce NOW.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 is wall-mounted in a spacious, contemporary living space, displaying a vivid abstract artwork with swirling, multicolored elements.

Główne cechy

  • Certyfikowane podwójne 100% pokrycie kolorów dla dokładnego odwzorowania kolorów w DCI-P3 i Adobe RGB
  • 5.0 x szybsza wydajność NPU dzięki procesorowi AI alpha 8 4K Gen3
  • Głębszy kontrast dzięki precyzyjnemu przyciemnianiu zasilanemu przez procesor AI alpha 8
  • Nagradzany system webOS zapewnia zaawansowane funkcje AI – wspierane przez Google Gemini i Microsoft Copilot
  • Przycisk AI uruchamia AI Hub, zapewniając inteligentne, spersonalizowane wrażenia, zabezpieczone przez LG Shield
Więcej
Odznaka Honoree CES Innovation Awards 2026 w kategorii Cyberbezpieczeństwo dla LG Shield

CES Innovation Awards – Honoree (LG Shield)

Cyberbezpieczeństwo

Odznaka CES Innovation Awards 2026 w kategorii Sztuczna inteligencja dla Multi-AI

CES Innovation Awards - Honoree (Multi-AI)

Sztuczna inteligencja

Odznaka „Wybór redakcji” AVForums jako najlepszy system Smart TV przez 8 kolejnych lat, w tym 2025/26

Wybór redakcji AVForums – najlepszy system Smart TV 2025/26

„Przez 8 lat najlepszym systemem Smart TV”

* Nagrody CES Innovation Awards są przyznawane na podstawie materiałów opisowych przesłanych do sędziów. CTA nie zweryfikowała dokładności żadnego zgłoszenia ani żadnych zgłoszonych roszczeń i nie przetestowała przedmiotu, któremu przyznano nagrodę.

Dlaczego Mini RGB evo?

LG Mini RGB evo AI MRGB85 z certyfikowanym podwójnym pokryciem kolorów wypełnia ekran bogatymi, płynnymi gradientami kolorów, zapewniając 100% pokrycie DCI-P3 i Adobe RGB.

Certyfikowane podwójne pokrycie 100% kolorów

LG Mini RGB evo AI MRGB85 podkreśla precyzyjne ściemnianie w celu zwiększenia kontrastu dzięki podzielonemu obrazowi porównującemu konwencjonalną diodę LED po lewej stronie z głębszą czernią i lepszą definicją kontrastu po prawej stronie.

Precyzyjne ściemnianie dla lepszego kontrastu

LG Mini RGB evo AI MRGB85 z wielokrotnie nagradzanym systemem webOS Multi AI jest prezentowany na ciemnym tle z logo Microsoft Copilot i Google Gemini, co wskazuje na obsługę usług związanych ze sztuczną inteligencją dostępnych za pośrednictwem interfejsu telewizora.

Wielokrotnie nagradzany system webOS AI

LG Mini RGB evo AI MRGB85 posiada funkcję AI Hub do personalizacji, z ikoną AI nad pilotem otoczoną etykietami Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID z My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard i AI Sound Wizard.

AI Hub dla personalizacji

Emblemat LG Shield jest wyświetlany na ciemnym tle z ikonami bezpieczeństwa, podkreślając ochronę webOS dla prywatności, bezpieczeństwa danych i integralności systemu.

Zabezpieczone przez LG Shield

Czym jest Mini RGB evo MRGB85?

Mini RGB evo MRGB85 to jedna z naszych najnowszych innowacji, która oferuje wyższą jakość obrazu niż QNED. Certyfikowane podwójne 100% pokrycie kolorów zapewnia wyjątkowe odwzorowanie kolorów, oferując bogate wrażenia wizualne. W połączeniu z precyzyjnym przyciemnianiem obsługiwanym przez procesor AI alpha 8, jest w stanie precyzyjnie regulować światło, tworząc obrazy o bogatych, żywych kolorach i oszałamiających detalach.

RGB Primary Color Pro

Certyfikowane podwójne 100% pokrycie kolorów dla naprawdę bogatych i żywych wrażeń wizualnych

Mini RGB evo produkuje czerwone, zielone i niebieskie kolory z większą precyzją dzięki zaawansowanej technologii kolorów LG, zapewniając dokładne i żywe odwzorowanie kolorów. Doskonała reprodukcja kolorów w Mini RGB evo jest certyfikowana pod kątem 100% pokrycia w dwóch standardach – DCI-P3 i Adobe RGB – zapewniając żywe wrażenia kolorystyczne, które pokochają wszyscy, od miłośników kina po entuzjastów fotografii.1)

RGB Primary Color Pro, używany w LG Mini RGB evo AI MRGB85, ma podzielony obraz porównujący konwencjonalny kolor LED po lewej stronie z jaśniejszymi, bardziej nasyconymi budynkami po prawej stronie, podkreślając 100% DCI-P3 i 100% pokrycie Adobe RGB.

RGB Primary Color Pro, używany w LG Mini RGB evo AI MRGB85, ma podzielony obraz porównujący konwencjonalny kolor LED po lewej stronie z jaśniejszymi, bardziej nasyconymi budynkami po prawej stronie, podkreślając 100% DCI-P3 i 100% pokrycie Adobe RGB.

LG Mini RGB evo AI MRGB85, wyposażony w RGB Primary Color Pro, zapewnia 100% pokrycie kolorów DCI-P3 i Adobe RGB, certyfikowane przez Intertek.

LG Mini RGB evo AI MRGB85, wyposażony w RGB Primary Color Pro, zapewnia 100% pokrycie kolorów DCI-P3 i Adobe RGB, certyfikowane przez Intertek.

Precision Dimming

Bogaty kontrast dzięki procesorowi AI alpha 8

Procesor AI alpha 8 kontroluje światło z inteligentną precyzją, zarządzając zaawansowanymi blokami przyciemniania, aby stworzyć głębszy kontrast, zwiększając szczegółowość i przejrzystość każdej klatki.2)

LG Mini RGB evo AI MRGB85 podkreśla precyzyjne ściemnianie za pomocą podzielonego obrazu porównującego konwencjonalną diodę LED po lewej stronie z głębszą czernią i ulepszoną definicją kontrastu po prawej stronie, zasilaną procesorem AI alpha 8.

LG Mini RGB evo AI MRGB85 podkreśla precyzyjne ściemnianie za pomocą podzielonego obrazu porównującego konwencjonalną diodę LED po lewej stronie z głębszą czernią i ulepszoną definicją kontrastu po prawej stronie, zasilaną procesorem AI alpha 8.

Procesor AI alpha 8 4K Gen3

Zaawansowany silnik AI z nawet 5 razy szybszą wydajnością NPU

Procesor nowej generacji rozszerza możliwości telewizora, umożliwiając AI tworzenie wrażeń dopasowanych do Twoich preferencji – z ostrzejszym obrazem 4K, bogatszym dźwiękiem i żywszym kolorem. 3)

Procesor LG Mini RGB evo AI MRGB85 alpha 8 AI Processor 4K Gen3 świeci niebieskim światłem na płytce drukowanej, podkreślając wydajność przetwarzania AI dzięki szybszemu procesorowi NPU do x5.0, 10% szybszemu przetwarzaniu CPU i 20% większej pojemności pamięci.

Procesor LG Mini RGB evo AI MRGB85 alpha 8 AI Processor 4K Gen3 świeci niebieskim światłem na płytce drukowanej, podkreślając wydajność przetwarzania AI dzięki szybszemu procesorowi NPU do x5.0, 10% szybszemu przetwarzaniu CPU i 20% większej pojemności pamięci.

Dlaczego LG AI TV?

LG AI TV optymalizuje obraz i dźwięk, jednocześnie upraszczając codzienność dzięki spersonalizowanemu AI Hub

Dowiedz się więcej o LG AI TV

AI HDR Remastering

Ulepsz każdą klatkę do jakości HDR

AI automatycznie optymalizuje kolor, jasność i kontrast, podnosząc jakość SDR do poziomu HDR dla bardziej realistycznego obrazu.

Odkryj 3 kluczowe korzyści AI Hub

Zaawansowane wyszukiwanie Multi AI z Google Gemini i Microsoft Copilot

Po prostu powiedz, czego szukasz, a następnie wybierz model AI, który najbardziej Ci odpowiada. System łączy się z wieloma modelami AI, aby zapewnić szersze, bardziej odpowiednie wyniki.7)

Uzyskaj spersonalizowane rekomendacje i informacje dotyczące treści

AI Concierge sugeruje treści i aktualizacje dostosowane do Twoich zainteresowań. Funkcja „In This Scene” zapewnia odpowiednie rekomendacje i informacje na podstawie tego, co oglądasz, podczas gdy generatywna sztuczna inteligencja umożliwia wyszukiwanie i tworzenie obrazów.8)

LG AI TV rozpoznaje Twój głos i prowadzi Cię do sekcji My Page – dopasowanej specjalnie do Ciebie!

W sekcji „Moja strona” zobaczysz wszystko od razu – od pogody, kalendarza i widżetów po ulubione wyniki sportowe.9)

Odznaka Honoree CES Innovation Awards 2026 pokazana na ciemnym tle. Architektura Multi-AI została wyróżniona w kategorii Sztuczna Inteligencja.

Odznaka Honoree CES Innovation Awards 2026 pokazana na ciemnym tle. Architektura Multi-AI została wyróżniona w kategorii Sztuczna Inteligencja.

Wielokrotnie nagradzany system webOS AI

Nagradzany webOS – teraz zabezpieczony przez LG Shield

Odznaka AVForums Editor’s Choice dla LG webOS 25 – Best Smart TV System 2025/2026.

Odznaka AVForums Editor’s Choice dla LG webOS 25 – Best Smart TV System 2025/2026.

Przez 8 lat najlepszym systemem Smart TV 

Emblemat LG Shield jest wyświetlany na ciemnym tle z ikonami bezpieczeństwa, podkreślając ochronę webOS dla prywatności, bezpieczeństwa danych i integralności systemu. Wyświetlana jest również odznaka CES Innovation Awards 2026 Honoree.

Emblemat LG Shield jest wyświetlany na ciemnym tle z ikonami bezpieczeństwa, podkreślając ochronę webOS dla prywatności, bezpieczeństwa danych i integralności systemu. Wyświetlana jest równieEmblemat LG Shield jest wyświetlany na ciemnym tle z ikonami bezpieczeństwa, podkreślając ochronę webOS dla prywatności, bezpieczeństwa danych i integralności systemu. Wyświetlana jest również odznaka CES Innovation Awards 2026 Honoree.ż odznaka CES Innovation Awards 2026 Honoree.

Ochrona LG

Bezpieczeństwo, któremu możesz zaufać

7 kluczowych technologii LG Shield chroni Twoje dane dzięki bezpiecznemu przechowywaniu i zarządzaniu danymi, zaawansowanej kryptografii, integralności oprogramowania, uwierzytelnianiu i kontroli dostępu, bezpiecznej transmisji danych, wykrywaniu i reagowaniu na incydenty oraz bezpiecznym aktualizacjom.

Bezpieczeństwo, któremu możesz zaufać Dowiedz się więcej o LG Shield

webOS Re:New Program

Aktualizuj swój telewizor bezpłatnie nawet przez 5 lat.11)

LG Quad Protection przedstawiono za pomocą czterech ikon ochrony na żółtym tle. Każda ikona oznacza ochronę przed wyładowaniami atmosferycznymi, wilgocią, przepięciami oraz ochronę webOS z LG Shield.

LG Quad Protection przedstawiono za pomocą czterech ikon ochrony na żółtym tle. Każda ikona oznacza ochronę przed wyładowaniami atmosferycznymi, wilgocią, przepięciami oraz ochronę webOS z LG Shield.

LG Quad Protection

Twój telewizor LG został zaprojektowany z myślą o długiej żywotności dzięki LG Quad Protection

Od sprzętu po oprogramowanie – telewizor LG jest chroniony. Wbudowane kondensatory chronią przed wysokim napięciem, w tym wyładowaniami atmosferycznymi, a półprzewodniki zostały zaprojektowane z myślą o ochronie przed przepięciami. Żel silikonowy i powłoki ochronne zabezpieczają chipsety przed wilgocią, a LG Shield chroni również Twoje dane.

Pilot AI Magic

Uwolnij wszystkie możliwości AI Experience za pomocą jednego przycisku

Jeden przycisk AI to wszystko, czego potrzeba, aby uzyskać dostęp i kontrolować wszystkie interakcje oparte na sztucznej inteligencji. Pokrętło przewijania i natychmiastowe komendy głosowe sprawiają, że każda funkcja jest pod pełną kontrolą.12)

LG Mini RGB evo AI MRGB85 posiada funkcję AI Hub do personalizacji, z ikoną AI nad pilotem otoczoną etykietami Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID z My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard i AI Sound Wizard.

Odkryj nieograniczone arcydzieła z LG Gallery+

LG Gallery+

Stylizuj przestrzeń dzięki różnorodnym treściom do wyboru

LG Gallery+ zapewnia dostęp do ponad 100+ dzieł sztuki, ambientowych wideo i innych treści wizualnych, które podnoszą charakter wnętrza. Dzięki regularnym aktualizacjom biblioteki spersonalizuj dom kuratorowanymi treściami, które odzwierciedlają Twój styl.14)

LG Micro RGB evo AI MRGB85 z LG Gallery+ wyświetla wyselekcjonowane dzieła sztuki – wizualizacje o tematyce kosmicznej, obrazy w stylu koreańskim i malownicze krajobrazy - przechodząc przez każdy element na ekranie.

LG Mini RGB evo AI MRGB85's alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, CPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.

LG Mini RGB evo AI MRGB85 z funkcją LG Gallery+ z BGM i Music Lounge wyświetla na ekranie scenę leśnego jeziora "Leśny wieczór" z widocznym panelem interfejsu użytkownika Music Lounge do odtwarzania nastrojowej muzyki, odtwarzania Bluetooth i sterowania.

LG Mini RGB evo AI MRGB85’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, CPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.

BGM z salonem muzycznym

Zadbaj o nastrój dzięki muzyce

Stwórz odpowiednią atmosferę dzięki muzyce, która pasuje do Twoich wizualizacji. Użyj muzyki rekomendowanej w oparciu o preferencje lub połącz się przez Bluetooth, aby odtwarzać własne utwory.

LG Mini RGB evo AI MRGB85 wyświetla siatkę zdjęć rodzinnych ze Zdjęć Google, podczas gdy telefon wyświetla listę albumów z włączonym przełącznikiem albumu Family Trip.

LG Mini RGB evo AI MRGB85 wyświetla siatkę zdjęć rodzinnych ze Zdjęć Google, podczas gdy telefon wyświetla listę albumów z włączonym przełącznikiem albumu Family Trip.

Moje zdjęcia

Łatwy dostęp do Zdjęć Google, aby wyświetlać wspomnienia

Wygodnie połącz konto Google Photos z telewizorem za pomocą telefonu. Spersonalizuj przestrzeń bez trudu, korzystając z treści z własnej biblioteki zdjęć.17)

LG Mini RGB evo AI MRGB85 jest zamontowany na zielonej ścianie nad czerwoną konsolą, wyświetlając tablicę informacyjną zawierającą pogodę, wyniki sportowe, harmonogram TV i Home Hub.

LG Mini RGB evo AI MRGB85’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, CPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.

Tablica informacyjna

Bądź na bieżąco dzięki spersonalizowanemu panelowi

Ważne informacje w skrócie. Aktualności pogodowe i sportowe, kalendarz Google, a nawet powiadomienia Home Hub, rezerwacji i nie tylko.

Tryb galerii

Płynnie przełączaj się między telewizorem a dziełem sztuki

Po włączeniu trybu galerii telewizor może nadal oszczędzać energię nawet podczas wyświetlania wybranych dzieł sztuki, dodając odrobinę stylu i elegancji do przestrzeni.

Automatyczna kontrola jasności

Optymalna jasność w każdym oświetleniu

Funkcja Brightness Control automatycznie dopasowuje jasność ekranu do oświetlenia otoczenia, zapewniając wyraźny i komfortowy obraz w każdych warunkach.18)

Czujnik ruchu

Reaguje na Twoją obecność

Wykrywanie ruchu pozwala telewizorowi inteligentnie reagować, przełączając tryby w zależności od tego, czy jesteś w pobliżu, czy nie.19)

LG Channels

Bezpłatna rozrywka bez końca

LG Channels łączy różnorodne treści z platform na żywo i VOD w jednym miejscu, ułatwiając znalezienie tego, co lubisz.20)

LG Mini RGB evo AI MRGB85 z funkcją Smart Connectivity wyświetla na ekranie interfejs Home Hub, pokazując połączenia z Google Home i LG ThinQ, z panelami do telewizora, urządzeń i aplikacji w jednym układzie sterowania.

Inteligentna łączność

Home Hub – kompleksowa platforma dla inteligentnego domu

Home Hub łączy wszystkie inteligentne urządzenia. Bezproblemowe łączenie, sterowanie i interakcja z domowymi urządzeniami IoT w Google Home i nie tylko.21)

Wkrocz do świata stworzonego do wygrywania

Najlepsza rozgrywka

Graj, aby wygrać dzięki zwiększonej częstotliwości odświeżania do 288 Hz

Doświadcz ultraszybkiej rozgrywki dzięki 144 Hz, AMD FreeSync Premium i VRR. Dzięki funkcji Motion Booster zwiększającej częstotliwość odświeżania w celu zmniejszenia rozmycia ruchu i pierwszemu w historii kontrolerowi z certyfikatem BT ULL, możesz cieszyć się wysoką wydajnością, idealną do rywalizacji w grach.22)

LG Mini RGB evo AI MRGB85 z Ultimate Gameplay pokazuje żywą, szybką scenę wyścigową z rozmytą wstawką podkreślającą Motion Booster 288, jednocześnie obsługując 144Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG i GeForce NOW.

LG Mini RGB evo AI MRGB85 z NVIDIA GeForce NOW wyświetla Borderlands 4 na ekranie wraz z logo GeForce NOW, prezentując dostęp do gier w chmurze w interfejsie telewizora.

LG Mini RGB evo AI MRGB85 z NVIDIA GeForce NOW wyświetla Borderlands 4 na ekranie wraz z logo GeForce NOW, prezentując dostęp do gier w chmurze w interfejsie telewizora.

NVIDIA GeForce NOW

Pierwszy na świecie cloud gaming 4K 120 Hz HDR

Graj w jakości 4K 120 Hz z HDR na swoim telewizorze nawet bez dodatkowych urządzeń, dzięki NVIDIA GeForce NOW. Dzięki architekturze NVIDIA Blackwell możesz cieszyć się wysokiej klasy graniem w chmurze z wydajnością GeForce RTX 5080.23)

LG Mini RGB evo AI MRGB85 z Bluetooth Ultra Low Latency pokazuje na ekranie bezprzewodowy kontroler do gier oznaczony jako "Razer Wolverine V3 Bluetooth", co wskazuje na zoptymalizowaną obsługę kontrolera Bluetooth dla responsywnej rozgrywki.

LG Mini RGB evo AI MRGB85 z Bluetooth Ultra Low Latency pokazuje na ekranie bezprzewodowy kontroler do gier oznaczony jako "Razer Wolverine V3 Bluetooth", co wskazuje na zoptymalizowaną obsługę kontrolera Bluetooth dla responsywnej rozgrywki.

Ultra niska latencja Bluetooth

Pierwszy na świecie telewizor z obsługą kontrolerów Bluetooth Ultra Low Latency

Poznaj ultra-niskie opóźnienie i wysoką wydajność w cloud gamingu dzięki obsłudze kontrolerów Bluetooth Ultra Low Latency, ograniczając opóźnienie wejścia do poniżej 2,5 ms. Ciesz się płynnym, responsywnym sterowaniem jak przy połączeniu przewodowym – nawet podczas grania w chmurze.24)

LG Mini RGB evo AI MRGB85 jest wyposażony w LG Gaming Portal z układem centrum gier, łączącym polecane treści i kafelki gier w ujednoliconym interfejsie, który rozszerza się, zapewniając dostęp do Xbox Cloud Gaming, GeForce NOW i aplikacji do gier webOS.

LG Mini RGB evo AI MRGB85 displays the LG Gaming Portal on the webOS screen, showing a gaming hub with a one-step interface that provides access to multiple game apps via cloud gaming services such as NVIDIA GeForce NOW and webOS apps.

LG Gaming Portal

Twoje kompleksowe centrum gier

Odkrywaj tysiące gier w NVIDIA GeForce Now, natywnych aplikacjach webOS i nie tylko. Łatwe wyszukiwanie gier na pilota lub gamepada, a nawet konkurowanie z innymi graczami za pośrednictwem trybu wyzwania.25)

LG Mini RGB evo AI MRGB85 z panelem Game Dashboard i optymalizatorem wyświetla obok siebie ekrany gier i menu ekranowe umożliwiające dostosowanie ustawień rozgrywki, takich jak częstotliwość odświeżania, opóźnienie i tryby wizualne w czasie rzeczywistym.

LG Mini RGB evo AI MRGB85 z panelem Game Dashboard i optymalizatorem wyświetla obok siebie ekrany gier i menu ekranowe umożliwiające dostosowanie ustawień rozgrywki, takich jak częstotliwość odświeżania, opóźnienie i tryby wizualne w czasie rzeczywistym.

Pulpit nawigacyjny i optymalizator gier

Z łatwością dostosuj ustawienia gry do swojego stylu.

Z łatwością spersonalizuj rozgrywkę: Game Dashboard zapewnia szybkie sterowanie w czasie rzeczywistym, a Game Optimizer pozwala precyzyjnie dostroić ulubione ustawienia. Dostosuj częstotliwość odświeżania, opóźnienie i tryby obrazu, aby łatwo zoptymalizować każdą sesję grania.

Zanurz się w każdym meczu

LG Mini RGB evo AI MRGB85 Sports Forecast by AI Concierge wyświetla mecz piłki nożnej na żywo z panelem AI prezentującym prognozy, analizy i dane ligowe, pokazując, jak AI analizuje grę, aby przewidywać przebieg spotkania.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 z TruMotion pokazuje porównanie sceny meczu piłkarskiego: TruMotion wyłączony z bardziej rozmytym ruchem oraz TruMotion włączony z ostrzejszym, wyraźnym obrazem w szybkiej akcji.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 pokazuje dramatyczną scenę osoby jadącej samochodem, a następnie wyskakuje Sports Alert dotyczący meczu piłki nożnej na żywo z wynikami w czasie rzeczywistym, a po dotknięciu przełącza się bezpośrednio na mecz na żywo.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 Sports Forecast by AI Concierge wyświetla mecz piłki nożnej na żywo z panelem AI prezentującym prognozy, analizy i dane ligowe, pokazując, jak AI analizuje grę, aby przewidywać przebieg spotkania.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 z TruMotion pokazuje porównanie sceny meczu piłkarskiego: TruMotion wyłączony z bardziej rozmytym ruchem oraz TruMotion włączony z ostrzejszym, wyraźnym obrazem w szybkiej akcji.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 pokazuje dramatyczną scenę osoby jadącej samochodem, a następnie wyskakuje Sports Alert dotyczący meczu piłki nożnej na żywo z wynikami w czasie rzeczywistym, a po dotknięciu przełącza się bezpośrednio na mecz na żywo.
Prognozy sportowe dzięki AI Concierge

Korzystaj z przewidywań gier za pomocą sztucznej inteligencji

AI analizuje statystyki i formę Twojej drużyny, aby przygotować prognozy meczu. Dopinguj jeszcze mocniej – wspieraj swoją drużynę, mając pod ręką te analizy generowane przez AI.26)

TruMotion

Wygładzanie ruchu dopasowane do każdego gatunku

AI Genre Selection rozpoznaje gatunek treści, a TruMotion dopasowuje poziom juddera, aby zastosować właściwe wygładzanie i zapewnić naturalny obraz w filmach, sporcie i nie tylko.

Sports Alert

Ustaw alerty i nie przegap ani chwili

Uchwyć każdą chwilę akcji. Ustaw alerty i otrzymuj powiadomienia o terminarzu meczów, wynikach i nie tylko.

True Cinema, zachowane w każdym detalu

Dolby Vision i tryb Ambient FILMMAKER MODE

Zapewniając wyraźniejszy kontrast i bogatsze kolory, tryb FILMMAKER MODE dostosowuje się do otoczenia, aby zachować wizualizacje jak najbliżej ich oryginalnej formy i intencji twórcy.27)

Dolby Atmos

Dzięki renderowaniu dźwięku jako immersyjnych obiektów audio 360° zamiast statycznych kanałów system tworzy warunki kina domowego, w którym szczegół i głębia pozostają wierne scenie.

LG Soundbar podnosi jakość każdej sceny, zapewniając pełniejsze brzmienie przestrzenne

WOW Orchestra

Pełny dźwięk przestrzenny z telewizora LG i soundbara – w idealnej synchronizacji

Dzięki synchronizacji telewizora i soundbara system zwiększa głębię i kierunkowość, zapewniając pełniejsze wrażenia przestrzenne.29)

LG Mini RGB evo AI MRGB85 z WOW Orchestra wyświetla scenę koncertową z soundbarem pod ekranem, a graficzne fale dźwiękowe rozchodzą się po salonie, zapewniając zsynchronizowany dźwięk przestrzenny.

Rodzina z dziećmi i dziadkami siedzi razem na kanapie w jasnym salonie, trzymając pilota i oglądając telewizor.

Rodzina z dziećmi i dziadkami siedzi razem na kanapie w jasnym salonie, trzymając pilota i oglądając telewizor.

Accessibility

Funkcje ułatwień dostępu sprawiają, że oglądanie staje się bardziej inkluzywne

Telewizory LG projektuje się z myślą o dostępności – m.in. z funkcjami takimi jak Color Adjustment Filter, przewodnik języka migowego oraz bezpośrednia obsługa połączeń dla urządzeń wspomagających słyszenie.

Zastrzeżenie

 

* Powyższe zdjęcia na niniejszej stronie szczegółowej produktu mają wyłącznie charakter poglądowy. Dokładniejszy obraz można znaleźć w galerii.

* Specyfikacje i funkcje różnią się w zależności od regionu, modelu i rozmiaru.

* Dostępność usługi zależy od regionu i kraju.

* Spersonalizowane usługi mogą się różnić w zależności od zasad aplikacji innych firm.

* Aby uzyskać dostęp do inteligentnych usług i funkcji sieciowych, w tym aplikacji streamingowych, wymagane jest konto LG i akceptacja odpowiednich Warunków. Bez konta LG dostępne są tylko połączenia z urządzeniami zewnętrznymi (np. HDMI) oraz telewizja naziemna/OTA (tylko w telewizorach z tunerami). Utworzenie konta LG jest bezpłatne.

1)*Ekran LG Mini RGB jest certyfikowany przez Intertek dla podwójnego pokrycia kolorów 100% mierzonego według specyfikacji IDMS v1.2, punkt 5.18.

 

2)*Powyższe obrazy są symulowane w celach ilustracyjnych.

 

3)*W porównaniu do procesora AI alpha 8 2025 4K Gen2 na podstawie wewnętrznego porównania specyfikacji.

 

4)*Funkcja AI Picture Pro działa z każdą treścią chronioną prawami autorskimi w usługach OTT.

*Obrazy są skalowane do jakości zbliżonej do 4K. Wyniki mogą się różnić w zależności od rozdzielczości źródła.

 

5)*Trzeba włączyć w menu Sound Mode. Jakość dźwięku może się różnić w zależności od warunków odsłuchu. 

 

6)*Jakość dźwięku może się różnić w zależności od otoczenia.

 

7)*Funkcja AI Search (Copilot) jest dostępna w modelach OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD z obsługą programu webOS Re:New Program, w tym w modelach wydanych od 2022 roku.

*Wymagane jest połączenie z Internetem, a partnerskie usługi AI mogą ulec zmianie lub wymagać subskrypcji.

*Ta funkcja może się różnić w zależności od regionu i modelu i nie jest dostępna w krajach, w których nie jest dostępna obsługa LLM.

 

8)*Niektóre z tych funkcji mogą nie być obsługiwane w niektórych regionach lub modelach.

*Wyświetlane menu mogą się różnić w zależności od wersji.

*Rekomendacje słów kluczowych różnią się w zależności od aplikacji i pory dnia.

*Karta „In This Scene” jest dostępna w krajach obsługujących EPG (Electronic Program Guide).

*Karta „On Now” nie jest dostępna w aplikacjach Netflix i innych CP (dostawca treści), więc karta nie będzie wyświetlana.

*Karta „Generative AI” jest dostępna w niektórych regionach lub modelach.

 

9)*Ograniczona lub zredukowana zawartość może być wyświetlana w zależności od regionu i połączenia sieciowego.

*Obsługa Voice ID może różnić się w zależności od regionu i kraju i jest dostępna w telewizorach OLED, QNED, NANO 4K UHD wydanych od 2024 roku, a także w telewizorach MRGB i FHD wydanych od 2026 roku.

*Działa tylko z aplikacjami obsługującymi konto Voice ID.

*Blokada może zostać zdjęta przez osobę o podobnym głosie, a jeśli głos zmieni się z powodów zdrowotnych lub innych czynników, rozpoznawanie może nie działać skutecznie.

*Dostarczone widżety mogą się różnić w zależności od kraju i mogą ulec zmianie lub zostać wycofane bez wcześniejszego powiadomienia.

*Funkcja My Page dotyczy telewizorów OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD z 2026 roku.

 

10)*Wymagane jest połączenie z Internetem.

*Możliwe jest połączenie AI Chatbot z obsługą klienta.

*W krajach bez obsługi NLP dostęp do aplikacji i ich obsługa głosowa mogą być niedostępne.

 

11)*webOS Re:New to program aktualizacji oprogramowania dostępny wyłącznie dla wybranych modeli. Liczba aktualizacji oraz okres wsparcia Re:New mogą się różnić w zależności od produktu, modelu lub regionu.

*Harmonogram aktualizacji, funkcje, aplikacje i usługi mogą się różnić w zależności od modelu i regionu.

*Dostępne funkcje, treści i usługi mogą ulec zmianie bez powiadomienia i różnić się w zależności od produktu, modelu lub regionu.

 

12)*Zapewnia szybki dostęp do funkcji AI telewizora, ale nie ma wbudowanego przetwarzania AI.

*Design, dostępność oraz funkcje pilota AI Magic Remote mogą się różnić w zależności od regionu i obsługiwanego języka, nawet w przypadku tego samego modelu.

*Niektóre funkcje mogą wymagać połączenia z internetem.

*AI Voice Recognition jest dostępne tylko w krajach, które obsługują NLP w swoim języku ojczystym.

 

14)*Dostępność treści może się różnić w zależności od regionu i może ulec zmianie.

*Aby uzyskać dostęp do pełnych treści i funkcji, wymagana jest subskrypcja LG Gallery+.

 

17)*Funkcja działa po zalogowaniu się na konto Zdjęcia Google, jeśli w aplikacji znajduje się co najmniej 10 zdjęć. 

 

18)*Czujniki jasności mogą różnić się zależnie od modelu.

 

19)*Czujniki ruchu dostępne są wyłącznie w modelach W6 i G6

 

20)*Wsparcie oraz dostępność wybranych kanałów LG Channels różni się w zależności od regionu. Usługa będzie dostępna w Polsce z dniem premiery. 

 

21)*LG obsługuje urządzenia Wi-Fi „Matter”. Obsługiwane usługi i funkcje „Matter” mogą się różnić w zależności od podłączonych urządzeń. Początkowe połączenie ThinQ i Matter powinno odbywać się za pośrednictwem aplikacji mobilnej ThinQ.

 

22)*Weryfikacja AMD FreeSync Premium opiera się na niskim opóźnieniu wejściowym, redukcji zacinania i wydajności bez migotania.

*144 Hz to maksymalna częstotliwość odświeżania oparta na zmiennej częstotliwości odświeżania (VRR) i działa tylko z wejściami obsługującymi 144 Hz.

*HGiG to ochotnicza grupa firm z branży gier i telewizyjnych wyświetlaczy, które spotykają się, aby określić i udostępnić publicznie wytyczne mające na celu poprawę wrażeń konsumentów z gier w HDR.

*Wsparcie dla HGiG może się różnić w zależności od kraju.

*W trybie Motion Booster rozdzielczość może ulec zmniejszeniu w celu zapewnienia optymalnej wydajności.

*Funkcja Motion Booster 288 zapewnia częstotliwość odświeżania do 288 Hz przy zoptymalizowanej rozdzielczości Full HD, zapewniając ultrapłynną rozgrywkę.

 

23)*Wymagana subskrypcja. Oferta usług może się różnić w zależności od planu członkostwa.

*Dostępne wyłącznie w modelach LG OLED W6, G6, C6 oraz MRGB95, MRGB9M.

*Dostępność GeForce NOW może się różnić w zależności od kraju.

*W trybie ULL można podłączyć tylko jeden kontroler (gamepad). Korzystanie z innych urządzeń Bluetooth może być utrudnione.

*W celu uzyskania najlepszej wydajności zalecane jest połączenie Ethernet lub Wi-Fi 5GHz.

 

24)*Bluetooth Ultra Low Latency dotyczy tylko wybranych telewizorów LG z rocznika 2026. Funkcjonalność kontrolera ULL jest obsługiwana tylko w przypadku połączenia z kompatybilnymi urządzeniami.

*W trybie ULL można podłączyć tylko jeden kontroler (gamepad). Korzystanie z innych urządzeń Bluetooth może być utrudnione.

*W celu uzyskania najlepszej wydajności zalecane jest połączenie Ethernet lub Wi-Fi 5GHz.

Funkcja kontrolerów ULL jest obsługiwana wyłącznie po podłączeniu do kompatybilnych urządzeń.

 

25)*Wsparcie dla usług gier w chmurze może się różnić.

*Niektóre usługi gier mogą wymagać subskrypcji i gamepada.

*Gamepad jest sprzedawany osobno.

 

26)*Karta „In This Scene” jest dostępna w krajach obsługujących EPG.

*Zakres wsparcia może się różnić w zależności od kraju.

*Informacje podawane przez AI Concierge służą wyłącznie celom ogólnym i mogą nie być dokładne. LG nie ponosi odpowiedzialności za działania lub decyzje podjęte w oparciu o te informacje.

 

27)*FILMMAKER MODE jest znakiem handlowym UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER MODE automatycznie uruchamia się na AppleTV+ i aplikacji Amazon Prime Video.

 

29)*Soundbar można kupić oddzielnie.

*Sterowanie trybem dźwięku może różnić się zależnie od modelu.

*Należy pamiętać, że usługa może nie być dostępna w momencie zakupu. Aby wykonać aktualizację, wymagane jest połączenie sieciowe.

*Korzystanie z pilota LG TV jest ograniczone jedynie do niektórych funkcji.

Wszystkie specyfikacje

Informacje dotyczące zgodności

Więcej informacji dotyczących zgodności
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa akcesoriów są zawarte w informacjach dotyczących bezpieczeństwa produktu i są jest dostarczane oddzielnie.
Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak ten produkt przetwarza dane i o swoich prawach jako użytkownik, odwiedź „Zakres danych i specyfikacje” na LG Privacy

